إرشادات التواصل الاجتماعي

مرحبًا بك في مجتمع Tinder. إذا كنت صادقًا وطيبًا وتحترم الآخرين، فستكون دائمًا موضع ترحيب هنا. وإذا اخترت ألا تتحلى بهذه الصفات الحسنة، فلن نسمح باستمرار تواجدك معنا. إن هدفنا هو السماح للمستخدمين بالتعبير عن أنفسهم بحرية طالما أنهم لا يتسببون في إيذاء الآخرين، وتتم محاسبة الجميع وفقًا لنفس المعيار على تطبيق Tinder. ونحن نطلب منك أن تراعي الآخرين، وأن تفكر قبل أن تتصرف، بالإضافة إلى الالتزام بتوجيهات المجتمع الخاصة بنا سواء أثناء التواصل عبر الإنترنت أو خارج نطاق الإنترنت. نعم، لقد سمعت ذلك بشكل صحيح: يمكن أن يؤدي سلوكك خارج نطاق الإنترنت إلى إغلاق حسابك في تطبيق Tinder.

فيما يلي قائمة بسياسات المجتمع الخاص بنا. إذا انتهكت أي من هذه السياسات، فقد يتم حظرك من Tinder. بكل جدية، لا تجعلنا نقوم بالسحب نحو اليسار على حسابك — لأننا إذا فعلنا ذلك فسيكون هذا بلا رجعة. ونحن نشجعك على الإبلاغ عن أي سلوك ينتهك سياساتنا، بالإضافة إلى قراءة إرشادات السلامة الخاصة بنا.

العري / المحتوى الجنسي

نحن لا نطلب منك تمشيط شعرك على الطريقة الروتينية على جانب واحد أو حتى التحدث باستخدام جمل كاملة؛ ولكننا نرجو منك الحفاظ على لباقة أسلوبك وملائمته للتعامل مع الآخرين. ولا تستخدم العري، ولا تستخدم المحتوى الجنسي الصريح، ولا تسجل جميع رغباتك الجنسية في سيرتك الذاتية. وتعامل بشكل نظيف ومحترم.

التحرش

لا تشارك أو تشجع الآخرين على الانخراط في أي إساءة أو عمليات تحرش موجهة ضد أي مستخدم آخر. ويتضمن ذلك إرسال أي محتوى جنسي غير مرغوب فيه إلى المعجبين بك. تؤخذ البلاغات المتعلقة بالمطاردة أو التهديد أو التنمر أو التخويف على محمل الجد.

العنف والأذى الجسدي

نحن لا نسمح بالمحتوى العنيف أو الرسومي المسيء أو الدموي على تطبيق Tinder، كما لا نسمح بأي أعمال أو محتويات تدعو إلى العنف أو تهدد باستخدامه بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك التهديد بالإرهاب أو الترويج له. ويحظر بشكل بات أي اعتداء جسدي أو إكراه أو أي أعمال عنف.

كما أننا لا نسمح بالمحتوى الذي يدعو إلى الانتحار أو إيذاء الذات أو يدعمه. وفي مثل تلك الحالات، قد نتخذ مجموعة من الخطوات لمساعدة المستخدم، بما في ذلك التواصل مع موارد المساعدة في حالات الأزمات.

الخطاب الذي يحث على الكراهية

أي محتوى يروج للعنصرية أو التعصب أو الكراهية أو العنف ضد الأفراد أو الجماعات استنادًا إلى عوامل مثل (على سبيل المثال لا الحصر) العرق أو الإثنية أو الانتماء الديني أو الإعاقة أو النوع أو العمر أو الأصل القومي أو الميول الجنسية أو الهوية الجنسية أو يدعمه أو يتغاضى عنه غير مسموح به.

المعلومات الخاصة

لا تنشر علنًا أي معلومات خاصة، سواء كانت هذه المعلومات تخصك أنت أو أي شخص آخر. ويشمل ذلك أرقام الضمان الاجتماعي أو جوازات السفر أو كلمات المرور أو المعلومات المالية أو معلومات الاتصال غير المدرجة في الحسابات، مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وعنوان المنزل/العمل.

البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه

لا تكن شخصية وهمية. ولكن كن شخصية حقيقية بدلاً من ذلك. ولا تستخدم Tinder لنقل الأشخاص إلى مواقع ويب خارجية عبر روابط أو غير ذلك.

الترويج أو الإغراء

يحظر إغراء المستخدمين الآخرين عبر تطبيق Tinder. ومن المقبول دعوة المعجبين بك إلى شيء تفعله، ولكن إذا كان الغرض من حسابك الشخصي هو الإعلان عن فعالية أو نشاط تجاري أو جهة غير هادفة للربح أو حملة سياسية أو مسابقة أو إجراء بحث، فقد نقوم بحذف حسابك. على الرغم من أننا متحمسون لأنك تقدم عرضًا كوميديًا الأسبوع المقبل، إلا أننا نرجو منك عدم استخدام Tinder للترويج له.

الدعارة والاتجار بالبشر

يُمنع منعًا باتًا الترويج للخدمات الجنسية تجاريًا أو الاتجار بالبشر أو غير ذلك من الأعمال الجنسية غير القائمة على التوافق أو الدعوة لذلك، وسوف يؤدي فعل ذلك إلى حظر حسابك من Tinder.

الاحتيال

سياسة Tinder لا تسمح مطلقًا بالسلوك الاحتيالي المفترس من أي نوع. وقد يتم حظر أي شخص يحاول الحصول على معلومات خاصة بالمستخدمين الآخرين من أجل تنفيذ ممارسة احتيالية أو غير قانونية. يجوز أيضًا حظر أي مستخدم يتم اكتشاف أنه يقوم بمشاركة معلومات الحساب المالي الخاصة به (عبر PayPal أو Venmo أو ما إلى ذلك) لغرض تلقي الأموال من مستخدمين آخرين عبر Tinder.

انتحال الهوية

لا تنتحل شخصيات غيرك! ولا تتظاهر بأنك شخص آخر.

لا تنتحل، أو تحرف، أي انتماء أو علاقة أو ارتباط، مع أي شخص أو كيان. وهذا يشمل حسابات المحاكاة الساخرة. فعلى الرغم من أننا نعتقد أن حسابك الشخصي باسم مايك بينس رائع، إلا أنك لست مايك بينس. وإذا كنت أنت مايك بينس فعلاً، فما الذي تفعله على تطبيق Tinder؟

القُصّر

يجب أن يكون عمرك 18 عامًا أو أكبر حتى تتمكن من استخدام Tinder. وعلى هذا النحو، فإننا لا نسمح بصور القُصّر غير المصحوبين. إذا كنت ترغب في نشر صور لأطفالك، يرجى التأكد من وجودك في الصورة أيضًا. إذا رأيت حسابًا شخصيًا يتضمن قاصرًا غير مصحوب أو يشجع على إيذاء قاصر أو يصور قاصرًا بطريقة جنسية أو موحية جنسيًا، يرجى الإبلاغ عنه على الفور.

انتهاك حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية

إذا لم يكن المحتوى مملوكًا لك، فلا تنشره. إذا تضمن حسابك الشخصي في Tinder أي عمل محمي بحقوق الطبع والنشر أو بعلامة تجارية مملوكة للآخرين، فلا تعرضه على التطبيق، ما لم يكون مسموحًا لك بذلك.

الاستخدام غير المشروع

لا تستخدم Tinder للقيام بأي شيء غير مشروع. إذا كان الشيء غير مشروع في واقع الحياة العملية، فهو غير مشروع أيضًا على تطبيق Tinder.

حساب واحد لكل شخص

لا يمكن أن يمتلك حسابات Tinder مستخدمون متعددون؛ لذلك لا تنشئ حسابًا مع صديقك أو من تحبه. بالإضافة إلى ذلك، يرجى عدم الاحتفاظ بحسابات Tinder متعددة.

تطبيقات الجهات الخارجية

غير مسموح باستخدام أي تطبيقات أنشأها أي شخص آخر بخلاف Tinder وتدعي تقديم الخدمات الخاصة بنا أو إلغاء قفل ميزات معينة في Tinder (مثل أدوات السحب التلقائي على سبيل المثال).

عدم نشاط الحساب

إن استخدام تطبيق Tinder يضمن لكم المتعة المؤكدة... بصفة دائمة! استخدم Tinder بجوار البحيرة، واستخدمه أثناء تناول الكعك. استخدم Tinder عندما تكون في أماكن مفتوحة، واستخدمه عندما تراودك الشكوك! ولكن، إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Tinder الخاص بك لمدة عامين، يمكن أن نقوم بحذف حسابك بسبب عدم النشاط.

الإبلاغ عن كل السلوكات السيئة

على Tinder:

انقر الأيقونة التالية على صفحة رسائلك لتُرسل لنا إبلاغًا بسُرعة وسرية تامة:

عند السحب، افتح الحساب الشخصي لمُستخدم وانقر الأيقونة التالية لتُرسل لنا إبلاغًا بسرعة وسرية تامة:

خارج Tinder:

عند الحاجة، اتصل بسُلطات إنفاذ القانون المحلية

