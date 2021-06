Етика на общността

Добре дошли в общността на Tinder. Ако сте честни, мили и уважавате другите, винаги ще сте добре дошли тук. Ако не спазвате това условие, може да не се задържите дълго. Нашата цел е да позволим на потребителите да изразяват себе си свободно, стига това да не обижда другите. В Tinder всички се държим по един и същ начин. Молим ви да бъдете внимателни, да мислите, преди да действате, и да спазвате правилата на общността както докато сте в мрежата, така и извън нея. Чухте добре: вашето офлайн поведение може да доведе до прекратяване на вашия Tinder акаунт.

По-долу е даден списък на нашите правила на общността. Ако нарушавате някое от тях, може да ви бъде наложена забрана в Tinder. Сериозно, не ни принуждавайте да ви отхвърлим—защото няма да ви дадем втори шанс. Съветваме ви да докладвате за всяко поведение, което нарушава нашите правила, и да се запознаете с с нашите Съвети за безопасност.

Голота/Сексуално съдържание

Не ви молим да сресвате косата си на една страна или да говорите с пълни изречения, но, моля, дръжте се класно и подходящо в обществото. Без голота, без явно сексуално съдържание и не описвайте всички свои сексуални желания в своята биография. Избягвайте интимни подробности.

Тормоз

Не се включвайте и не насърчавайте други да се включват в каквато и да е целенасочена злоупотреба или тормоз срещу кой да е потребител. Това обхваща изпращане на нежелано сексуално съдържание до вашите съвпадения. Съобщения за следене, заплахи, тормоз или сплашване се приемат много сериозно.

Насилие и физически наранявания

Не толерираме съдържание на насилие или жестокости в Tinder или действия или съдържание, което призовава към или заплашва с насилие от какъвто и да е вид, включително заплашителни действия или поощряване на тероризъм. Физическото нападение, принудата и всякакви актове на насилие са строго забранени.

Съдържание, което призовава към или възхвалява самоубийства или самонараняване, също не се разрешава. В такива ситуации може да предприемем редица стъпки, за да помогнем на потребителя, включително да се свържем с кризисен център.

Реч на омразата

Всяко съдържание, което популяризира, застъпва се за или оправдава расизма, фанатизма, омразата или насилието срещу лица или групи въз основа на фактори като (но не само) раса, етническа принадлежност, религиозна принадлежност, увреждания, пол, възраст, национален произход, сексуална ориентация или половата идентичност, не е разрешено.

Секретна информация

Не излъчвайте в публичното пространство никаква секретна информация, ваша или на някой друг. Това включва социалноосигурителни номера, паспорти, пароли, финансова информация или непублична информация за контакт, като телефонни номера, имейл адреси, домашен/служебен адрес.

Спам

Не бъдете фалшиви. Бъдете истински. Не използвайте Tinder, за да отвежда хтеората към външни уебсайтове чрез линк или по друг начин.

Популяризиране или подстрекателство

Подстрекаването на други потребители е забранено в Tinder. Хубаво е да каните съвпаденията си на нещо, което правите, но, ако целта на вашия профил е да рекламирате свои събития или бизнес кампании на организации с нестопанска цел, политически кампании, конкурси, или да провеждате проучвания, може да изтрием вашия акаунт. Въпреки че се вълнуващо, че правите комедийно шоу следващата седмица, моля, не използвайте Tinder за популяризирането му.

Проституция и трафик

Популяризиране или препоръчване на сексуални услуги срещу заплащане, трафик на хора или други насилствени сексуални актове е строго забранено и ще доведе до налагане на забрана на вашия акаунт от Tinder.

Измами

Tinder има политика на нулева толерантност към хищническо поведение от всякакъв вид. На всеки, опитващ се да получи секретна информация от потребители за целите на измамни или незаконосъобразни дейности, може да му бъде наложена забрана. Всеки потребител, уличен, че споделя информация за свои финансови сметки (PayPal, Venmo, и т.н.), за да получава пари от други потребители, също може да получи забрана от Tinder.

Имитация

Бъдете себе си! Не се представяйте за някой друг.

Не имитирайте и не създавайте по друг начин погрешна представа за, връзка или асоциация с физическо лице или организация. Това включва и пародийни акаунти. Докато мислим, че профилът Майк Пейнс е забавен, вие всъщност не сте Майк Пейнс. А ако сте, какво правите в Tinder?

Непълнолетни лица

Трябва да сте на 18 или повече години, за да използвате Tinder. Поради това не допускаме снимки на сами деца, непридружени от възрастен. Ако искате да публикувате снимки на децата си, на снимката трябва да присъствате и вие. Ако забележите профил, в който има снимки на сами деца, който насърчава нараняването на непълнолетно лице или има снимка на дете със сексуално или друго съмнително съдържание, моля, докладвайте го незабавно.

Нарушение на авторските права и търговските марки

Ако не е ваше, не го публикувайте. Ако във вашия профил в Tinder има произведения, които са защитени с авторски права или са регистрирани с търговски марки от други, не ги показвайте, освен ако нямате специално разрешение за това.

Неправомерно използване

Не използвайте Tinder, за вършите нещо незаконно. Ако това е неправомерен IRL, той е неправомерен в Tinder.

Един човек – един акаунт

Акаунтите в Tinder не могат да имат няколко собственика, затова не създавайте общ акаунт с приятел или с половинката си. Освен това, не поддържайте няколко Tinder акаунта.

Приложения на трети страни

Използването на приложения , създадени от друг, различен от Tinder, който предлага нашата услуга или отключва специални функции в Tinder (например функции за автоматично отмятане) не се разрешава.

Бездействие на акаунт

Забавно е да се използва Tinder... през цялото време! Използвайте Tinder на езерото, използвайте Tinder, докато хапвате торта. Използвайте Tinder, когато сте навън, използвайте Tinder, когато имате съмнения! Но ако не сте влизали в своя Tinder акаунт в продължение на 2 години, може да изтрием акаунта поради липса на активност.

ДОКЛАДВАЙ ВСЯКАКВО НЕУМЕСТНО ПОВЕДЕНИЕ

От Tinder:

From your match list, Swipe Left on a row and tap the “Report” button to send us a quick, confidential report.

На своя екран със съобщения докосни следната икона и ни изпрати бърз, конфиденциален доклад:

Докато плъзгаш за потенцални съвпадения, отвори профила на даден потребител, докосни следната икона и ни изпрати бърз, конфиденциален доклад:

Извън Tinder:

Ако е необходимо, свържи се с местните правоохранителни служби, след което се свържи с нас тук

КЛИКНИ ТУК ЗА СЪВЕТИ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ЗАПОЗНАНСТВА И СРЕЩИ.