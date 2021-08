Community Guidelines

Et donem la benvinguda a la comunitat de Tinder. Si ets una persona honrada, amable i respectuosa, això és casa teva. Si decideixes no ser-ho, no hi duraràs gaire. El nostre objectiu és permetre que els usuaris s'expressin lliurement sempre que no ofenguin ningú. A Tinder, tothom ha de respectar les mateixes normes. Et demanem que et comportis de manera respectuosa, que pensis abans d'actuar i que segueixis les nostres directrius comunitàries, tant en línia com fora de línia. Sí, un comportament inadequat fora de línia pot fer que se't cancel·li el compte de Tinder .

A continuació trobaràs una llista de les nostres polítiques comunitàries. Si n'infringeixes alguna, és possible que se't bloquegi l'accés a Tinder. No ens donis motius per desplaçar-te a l'esquerra, perquè no hi haurà marxa enrere. T'animem que denunciïs qualsevol comportament que infringeixi les nostres polítiques i que llegeixis els nostres consells de seguretat.

Tinder is not for:

Nuesa i contingut sexual

No et demanem que et pentinis d'una manera determinada ni que escriguis frases completes; n'hi ha prou que mantinguis les formes de cara al públic. No comparteixis fotos despullat/ada ni cap mena de contingut sexualment explícit.

Assetjament

No insultis ni assetgis cap usuari, no enviïs contingut sexualment explícit als teus matches i no encoratgis ningú a fer-ho. Ens prenem molt seriosament les denúncies per assetjament, amenaces, maltractament i intimidació.

Violència i danys físics

No tolerem cap contingut violent o escabrós, ni cap acció o contingut amenaçant o que promogui la violència, inclosa la propaganda terrorista. Estan totalment prohibides les agressions físiques, les coaccions i qualsevol acte de violència.

També està prohibit qualsevol contingut que promogui o glorifiqui el suïcidi i les autolesions. Si en detectem algun cas, podem prendre diverses mesures per ajudar l'usuari, com ara contactar amb centres de crisi.

Discurs d’odi

No està permès cap contingut que promogui, defensi o condoni el racisme, el fanatisme, l’odi o la violència contra persones o grups per motius com la raça, l’ètnia, les creences religioses, la discapacitat, el sexe, l’edat, la nacionalitat, l’orientació sexual o la identitat de gènere.

Informació privada

No difonguis públicament cap informació privada, ni teva o de ningú altre, com ara números de la seguretat social, passaports, contrasenyes, informació financera, números de telèfon, adreces electròniques o adreces de casa i de la feina.

Contingut brossa

No et comportis de forma falsa ni utilitzis Tinder per dirigir altres usuaris a altres webs mitjançant enllaços o altres recursos.

Promoció

Està prohibit fer cap tipus de promoció a Tinder. Pots convidar els teus contactes a participar en activitats, però si l'objectiu del teu perfil és fer recerca o publicitar un esdeveniment, una empresa, una organització sense ànim de lucre, una campanya política o un concurs, és possible que t'eliminem el compte. Si la setmana vinent fas un espectacle de comèdia, ens s'alegrem, però no utilitzis Tinder per promocionar-lo.

Prostitució i tràfic humà

La promoció i la defensa dels serveis sexuals, del tràfic d’éssers humans i dels actes sexuals no consensuats estan totalment prohibides i són motiu per bloquejar comptes de Tinder.

Estafes

Tinder té una política de tolerància zero dels comportaments depredadors de qualsevol tipus. Es pot bloquejar el compte a qualsevol usuari que intenti obtenir informació privada d’altres usuaris per a activitats fraudulentes o il·legals o que comparteixi informació del seu propi compte financer (PayPal, Venmo, etc.) amb l'objectiu de rebre diners d'altres usuaris.

Suplantació

Sigues tu mateix/a.

No et facis passar per cap persona o entitat, ni facis veure que hi tens relació, ni tan sols si tens un perfil de broma. Segur que el teu perfil de'n Gerard Piqué és molt graciós, però no l'ets. I si l'ets, què fas a Tinder?

Menors

Per utilitzar Tinder, cal tenir 18 anys o més. Per tant, no permetem les imatges de menors no acompanyats. Si vols publicar fotos dels teus fills, assegura't que tu també hi surts. Si veus algun perfil amb fotos de menors no acompanyats o en contextos sexuals o provocatius, o algun perfil que fomenta les agressions a menors, notifica'ns-ho immediatament.

Infracció de drets d'autor i de marques comercials

Si un contingut no és teu, no el publiquis. No mostris al teu perfil de Tinder cap obra de tercers amb drets d’autor o marca comercial, tret que tinguis permís per fer-ho.

Ús il·legal

No utilitzis Tinder per fer res il·legal. Si és il·legal fora de Tinder, també ho és a Tinder.

Una persona, un compte

Cada compte de Tinder només pot tenir un propietari, així que no creis cap compte compartit amb amics o amb la teva parella. Tampoc utilitzis diversos comptes.

Aplicacions de tercers

No està permès l’ús de cap aplicació de tercers que suposadament ofereixin el nostre servei o que ofereixin funcions especials de Tinder, com ara un passador automàtic de perfils.

Inactivitat del compte

Tinder sempre és divertit d’utilitzar, però si en dos anys no inicies sessió al teu compte, és possible que te l'eliminem per inactivitat.

