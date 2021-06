Fællesskabets Retningslinjer

Velkommen til Tinder-fællesskabet. Hvis du er ærlig, venlig og respektfuld over for andre, er du altid velkommen her. Hvis du vælger ikke at være det, vil du måske ikke være her i så lang tid. Vores mål er at give brugere mulighed for at udtrykke sig frit, så længe det ikke støder andre. Alle er underlagt de samme standarder på Tinder. Vi beder dig om at være hensynsfuld, tænke dig om, før du handler, og overholde vores fællesskabsregler, både online og offline. Du hørte rigtigt dér: din offline-adfærd kan føre til en opsigelse af din Tinder-konto.

Nedenfor finder du en liste over vores fællesskabspolitikker. Hvis du overtræder enhver af disse politikker, kan du blive bandlyst fra Tinder. Seriøst, vi vil helst ikke swipe til venstre på dig - for der vil ikke være nogen måde at fortryde det på, hvis vi gør det. Vi opfordrer dig til at indberette enhver adfærd, der overtræder vores politikker, og til at læse vores sikkerhedsråd.

Tinder er ikke til:

Nøgenhed/seksuelt indhold

Vi beder dig ikke om at rede dit hår til den ene side, eller endda tale i hele sætninger, men vær flink og passende, når du agerer offentligt. Ingen nøgenhed, intet seksuelt eksplicit indhold, og lad være med at skrive alle dine seksuelle fantasier i din profilbeskrivelse. Opfør dig ordenligt.

Chikane

Du skal ikke deltage i, eller opfordre andre til at deltage i, eventuel form for målrettet misbrug eller chikane mod nogen anden bruger. Dette omfatter afsendelse af uønsket seksuelt indhold til dine matches. Indberetninger om stalking, trusler, mobning eller intimidering tages meget alvorligt.

Vold og fysisk skade

Vi tolererer ikke voldeligt, grafisk eller blodigt indhold på Tinder, eller eventuelle handlinger eller indhold, der fremmer eller truer med enhver form for vold, herunder at true med eller fremme terrorisme. Fysisk overgreb, tvang og eventuelle voldshandlinger er strengt forbudt.

Indhold, der fremmer eller lovpriser selvmord eller selvskadende adfærd, er heller ikke tilladt. I disse situationer kan vi træffe en række foranstaltninger for at hjælpe brugeren, herunder kontakte krisecentre.

Hadefuld tale

Eventuelt indhold, der fremmer eller bifalder racisme, fordomme, had eller vold mod enkeltpersoner eller grupper baseret på faktorer såsom (men ikke begrænset til) race, etnicitet, religiøse tilhørsforhold, handicap, køn, alder, national oprindelse, seksuel orientering eller kønsidentitet, er ikke tilladt.

Private oplysninger

Gør ikke eventuelle private oplysninger offentligt tilgængelige, hverken dine eller andres. Dette omfatter CPR-numre, pas, adgangskoder, økonomiske oplysninger eller ikke-offentlige kontaktoplysninger, som f.eks. telefonnumre, e-mailadresser, hjemme-/arbejdsadresse.

Spam

Du skal ikke være falsk. Vær oprigtig i stedet for. Brug ikke Tinder til at få folk over på eksterne hjemmesider via et link eller på anden vis.

Markedsføring eller uopfordrede henvendelser

Det er forbudt at henvende sig uopfordret til andre brugere på Tinder til salgsfremmende formål. Det er okay at invitere dine matches til noget du laver, men hvis formålet med din profil er at reklamere for din begivenhed eller virksomhed, almennyttige organisation, politiske kampagne, konkurrence eller for at udføre forskning, kan vi slette din konto. Selvom vi er glade for at du laver et comedy-show næste uge, skal du ikke bruge Tinder til at markedsføre det.

Prostitution og menneskehandel

At fremme kommercielle seksuelle ydelser, menneskehandel eller andre seksuelle handlinger uden samtykke er strengt forbudt og vil resultere i, at din konto bliver bandlyst fra Tinder.

Svindel

Tinder har en nultolerancepolitik over for enhver form for udnyttende adfærd. Enhver, der forsøger at få adgang til andre brugeres private oplysninger til svigagtig eller ulovlig aktivitet, kan blive bandlyst. Enhver bruger, der deler sine kontooplysninger (PayPal, Venmo, osv.) med henblik på at modtage penge fra andre brugere, kan også blive bandlyst fra Tinder.

Personefterligning

Vær dig selv! Du skal ikke udgive dig for at være en anden person.

Du skal ikke udgive dig for at være, eller på anden vis give et forvansket billede at dit tilhørsforhold eller din forbindelse til, eller samarbejde med, enhver person eller enhed. Dette omfatter parodi-konti. Selvom vi synes, at din Mike Pence-profil er supersjov, er du ikke Mike Pence. Og hvis du er, hvad laver du så på Tinder?

Mindreårige

Du skal være 18 år eller ældre for at bruge Tinder. Derfor tillader vi ikke billeder af uledsagede mindreårige. Hvis du vil slå billeder af dine børn op, skal du sørge for, at du også er med på billedet. Hvis du ser en profil, der indeholder en uledsaget mindreårig, opfordrer til vold mod en mindreårig, eller afbilder en mindreårig på en seksuel eller vovet måde, bedes du straks indberette det.

Krænkelse af ophavsret og varemærke

Hvis det ikke er dit, skal du ikke slå det op. Hvis din Tinder-profil indeholder materiale, der er ophavsretligt beskyttet eller varemærkebeskyttet af andre, skal du ikke vise det, medmindre du har lov til at gøre det.

Ulovlig brug

Brug ikke Tinder til at gøre noget ulovligt. Hvis det er ulovligt i virkeligheden, er det ulovligt på Tinder.

Én person, én konto

Tinder-konti må ikke have flere ejere, så opret ikke en konto med din ven eller din partner. Desuden må du ikke have flere Tinder-konti.

Tredjepartsapps

Brugen af apps, der er lavet af andre end Tinder, der hævder at tilbyde vores tjeneste eller låse op for særlige Tinder-funktioner (f.eks. automatiske swipes), er ikke tilladt.

Konto i dvaletilstand

Tinder er sjov at bruge... hele tiden! Brug Tinder ved søen, brug Tinder mens du spiser kage. Brug Tinder, når du er ude, brug Tinder, når du er i tvivl! Men hvis du ikke logger ind på din Tinder-konto i 2 år, kan vi slette din konto for inaktivitet.

INDBERET AL DÅRLIG ADFÆRD På Tinder: Fra din matchliste skal du swipe til venstre på en række, og trykke på "Indberet"-knappen for at sende os en hurtig, fortrolig indberetning. Fra din besked-skærm skal du klikke på følgende ikon, og sende os en hurtig, fortrolig indberetning: Når du swiper, skal du åbne en brugers profil, klikke på følgende ikon og sende os en hurtig, fortrolig indberetning: Uden for Tinder: Hvis påkrævet, skal du kontakte de lokale retshåndhævende myndigheder, og derefter kontakte os her KLIK HER FOR RÅD OM DATINGSIKKERHED.

Tinder forbeholder sig ret til at undersøge og/eller opsige din konto uden en refundering for eventuelt køb, hvis du har misbrugt tjenesten eller opført dig på en måde, som Tinder anser for upassende, ulovlig eller i strid med vores brugsvilkår, herunder handlinger eller kommunikation, der sker uden for tjenesten, men involverer brugere, som du har mødt gennem tjenesten.