Οδηγίες Κοινότητας

Καλώς ήλθες στην κοινότητα του Tinder. Αν είσαι ειλικρινής, ευγενικός και σέβεσαι τους άλλους, θα είσαι πάντα ευπρόσδεκτος εδώ. Σε διαφορετική περίπτωση, ίσως δεν θα μπορέσεις να μείνεις για πολύ. Στόχος μας είναι να επιτρέπουμε στους χρήστες να εκφράζονται ελεύθερα, εφόσον δεν προσβάλλουν τους άλλους. Στο Tinder, οφείλουν όλοι να ακολουθούν τα ίδια πρότυπα συμπεριφοράς. Σου ζητούμε να δείχνεις σύνεση, να σκέφτεσαι πριν ενεργείς και να συμμορφώνεσαι με τις οδηγίες της κοινότητάς μας, είτε βρίσκεσαι στο διαδίκτυο είτε όχι. Ναι, καλά διάβασες: η συμπεριφορά σου εκτός διαδικτύου μπορεί να έχει ως συνέπεια τη διαγραφή του λογαριασμού σου στο Tinder.

Ακολουθεί λίστα με τις πολιτικές της κοινότητάς μας. Εάν παραβιάσεις οποιαδήποτε από αυτές τις πολιτικές, μπορεί να αποκλειστείς από το Tinder. Σοβαρά, μη μας αναγκάσεις να χρησιμοποιήσουμε το «Σύρε αριστερά» στο προφίλ σου — αν το κάνουμε, δεν θα υπάρξει δεύτερη ευκαιρία. Σε παροτρύνουμε να υποβάλεις αναφορά για κάθε εκδήλωση συμπεριφοράς που παραβιάζει τις πολιτικές μας και να διαβάσεις προσεκτικά τις Συμβουλές Ασφάλειας.

Γυμνά/Σεξουαλικό περιεχόμενο

Δεν σου ζητάμε να κάνεις χωρίστρα από τη μία πλευρά, ούτε καν να μιλάς με πλήρεις προτάσεις. Σου ζητάμε όμως να έχει ένα επίπεδο η παρουσία σου και να είναι κατάλληλη για δημόσια χρήση. Δεν επιτρέπεται το γυμνό, δεν επιτρέπεται το σεξουαλικό περιεχόμενο και καλό θα είναι να μη δημοσιοποιείς όλες τις σεξουαλικές επιθυμίες σου στο βιογραφικό σου. Κράτησέ το καθαρό.

Παρενόχληση

Μη συμμετέχεις, ούτε να ενθαρρύνεις άλλους να συμμετέχουν, σε στοχευμένες επιθέσεις ή παρενόχληση εναντίον οποιουδήποτε άλλου χρήστη. Η παρενόχληση περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων με μη αναμενόμενο σεξουαλικό περιεχόμενο στα ταίρια σου. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας κάθε αναφορά για κατασκόπευση, απειλές ή εκφοβισμό.

Βία και σωματική κακοποίηση

Δεν ανεχόμαστε βίαιο, άσεμνο ή σοκαριστικό περιεχόμενο στο Tinder ή ενέργειες ή περιεχόμενο που υποστηρίζουν τη βία ή απειλούν με βία οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανόμενης της τρομοκρατικής απειλής ή της υποστήριξης της τρομοκρατίας. Οι σωματικές επιθέσεις, ο εξαναγκασμός και οι πράξεις βίας απαγορεύονται αυστηρά.

Επίσης, δεν επιτρέπεται περιεχόμενο που υποστηρίζει ή ωραιοποιεί την αυτοκτονία ή τον αυτοτραυματισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να λάβουμε μέτρα για να βοηθήσουμε τον χρήστη, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η προσφορά βοήθειας για την αντιμετώπιση προσωπικών κρίσεων.

Ρητορική μίσους

Απαγορεύεται κάθε περιεχόμενο που προωθεί, υποστηρίζει ή ανέχεται τον ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία, το μίσος ή τη βία σε βάρος ατόμων ή ομάδων με κριτήριο παράγοντες όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τη φυλή, την εθνικότητα, το θρήσκευμα, την αναπηρία, το φύλο, την ηλικία, την εθνική καταγωγή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την έμφυλη ταυτότητα.

Προσωπικές πληροφορίες

Μη δημοσιεύεις προσωπικές πληροφορίες, δικές σου ή άλλων. Αυτές περιλαμβάνουν τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας, κωδικούς πρόσβασης, οικονομικές πληροφορίες ή απόρρητα στοιχεία επικοινωνίας, όπως αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας.

Ανεπιθύμητη διαφήμιση

Μην είσαι ψεύτικος. Να είσαι αυθεντικός. Μη χρησιμοποιείς το Tinder για να παρασύρεις τους άλλους σε εξωτερικούς ιστότοπους μέσω συνδέσμων ή με άλλο τρόπο.

Εμπορική προώθηση ή προσέλκυση πελατείας

Στο Tinder απαγορεύεται η προσέλκυση πελατείας. Δεν είναι πρόβλημα να προσκαλέσεις τα ταίρια σου σε μια δραστηριότητα που συμμετέχεις, αλλά, αν ο σκοπός του προφίλ σου είναι να διαφημίσει την εκδήλωσή σου, την επιχείρησή σου, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, μια πολιτική καμπάνια ή έναν διαγωνισμό ή να διεξαγάγεις έρευνα, είναι πιθανό να διαγράψουμε το λογαριασμό σου. Χαιρόμαστε πολύ που εμφανίζεσαι σε παράσταση κωμωδίας την επόμενη εβδομάδα, αλλά μη χρησιμοποιήσεις το Tinder για να τη διαφημίσεις.

Πορνεία και σωματεμπορία

Η προώθηση ή η επικρότηση της παροχής εμπορικών σεξουαλικών υπηρεσιών, της σωματεμπορίας ή άλλων μη συναινετικών σεξουαλικών πράξεων απαγορεύεται αυστηρά και θα οδηγήσει στη διαγραφή του λογαριασμού σου από το Tinder.

Απάτη

Το Tinder έχει πολιτική μηδενικής ανοχής σε κάθε είδος συμπεριφοράς που αποσκοπεί στην εξαπάτηση των άλλων. Οποιοσδήποτε επιχειρεί να υποκλέψει τις προσωπικές πληροφορίες άλλων χρηστών για δόλια ή παράνομη δραστηριότητα μπορεί να αποκλειστεί. Επίσης, μπορεί να αποκλειστεί από το Tinder και κάθε χρήστης που συλλαμβάνεται να κοινοποιεί τα δικά του στοιχεία οικονομικών λογαριασμών (PayPal, Venmo κ.λπ.) με σκοπό την είσπραξη χρημάτων από άλλους χρήστες.

Πλαστοπροσωπία

Να είσαι αυτός που είσαι! Μην υποκρίνεσαι ότι είσαι κάποιος άλλος.

Μην εμφανίζεσαι ως άλλο πρόσωπο ούτε να κάνεις ψευδείς παραστάσεις για σύνδεση, σχέση ή συνεργασία με άλλο πρόσωπο ή οντότητα. Τα παραπάνω περιλαμβάνουν τους ψεύτικους λογαριασμούς. Μπορεί εμείς να πιστεύουμε ότι το προφίλ σου με το όνομα Mike Pence είναι ξεκαρδιστικό, αλλά δεν είσαι ο Mike Pence. Και, αν είσαι, τι γυρεύεις στο Tinder;

Ανήλικοι

Πρέπει να είσαι 18 ετών ή μεγαλύτερος για να χρησιμοποιείς το Tinder. Συνεπώς, δεν επιτρέπουμε εικόνες ασυνόδευτων ανηλίκων. Αν θέλεις να δημοσιεύσεις φωτογραφίες των παιδιών σου, φρόντισε να είσαι κι εσύ στη φωτογραφία. Αν δεις ένα προφίλ που περιέχει ασυνόδευτο ανήλικο, ενθαρρύνει την πρόκληση βλάβης σε ανήλικο ή απεικονίζει ανήλικο με σεξουαλικό ή άσεμνο τρόπο, να το αναφέρεις αμέσως.

Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων

Αν κάτι δεν είναι δικό σου, μην το δημοσιεύεις. Αν το προφίλ σου στο Tinder περιλαμβάνει οποιαδήποτε δημιουργία που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικά σήματα τρίτων, μην τη χρησιμοποιείς, εκτός αν έχεις πάρει άδεια.

Παράνομη χρήση

Μη χρησιμοποιείς το Tinder για να κάνεις οτιδήποτε παράνομο. Αν είναι παράνομο στην πραγματική ζωή, είναι παράνομο και στο Tinder.

Ένας λογαριασμός ανά άτομο

Ένας λογαριασμός στο Tinder δεν μπορεί να έχει πολλούς ιδιοκτήτες, οπότε μη δημιουργείς λογαριασμό με τον φίλο σου ή τον σύντροφό σου. Επιπλέον, μη διατηρείς περισσότερους από έναν λογαριασμούς στο Tinder.

Εφαρμογές τρίτων

Δεν επιτρέπεται η χρήση εφαρμογών που έχουν δημιουργηθεί από οποιονδήποτε άλλον εκτός του Tinder, οι οποίες ισχυρίζονται ότι παρέχουν την υπηρεσία μας ή ότι ξεκλειδώνουν ειδικές λειτουργίες του Tinder (όπως το αυτόματο σύρσιμο).

Αδράνεια λογαριασμού

Το Tinder είναι διασκεδαστικό όταν το χρησιμοποιείς ... συνεχώς! Να χρησιμοποιείς το Tinder στον ηλεκτρικό, να το χρησιμοποιείς και όταν τρως γλυκό. Να χρησιμοποιείς το Tinder όταν βαριέσαι, να το χρησιμοποιείς και όταν χαλιέσαι! Ωστόσο, αν περάσουν δύο χρόνια χωρίς να συνδεθείς στον λογαριασμό σου στο Tinder, είναι πιθανό να τον διαγράψουμε λόγω αδράνειας.

ΚΑΝΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ

Στο Tinder:

From your match list, Swipe Left on a row and tap the “Report” button to send us a quick, confidential report.

Πήγαινε στη οθόνη μηνυμάτων, πάτησε το παρακάτω εικονίδιο και στείλε μας μια γρήγορη, εμπιστευτική αναφορά:

Όταν κάνεις swipe, άνοιξε ένα προφίλ χρήστη, πάτησε το παρακάτω εικονίδιο και στείλε μας μια γρήγορη, εμπιστευτική αναφορά:

Εκτός Tinder:

Εάν χρειαστεί, επικοινώνησε με το τοπικό αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια επικοινώνησε μαζί μας εδώ

ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.