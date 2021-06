Reglas de la comunidad

Te damos la bienvenida a la comunidad Tinder. Si te comportas con honestidad, amabilidad y respeto con los demás, siempre serás bienvenido. Si decides no serlo, es posible que no dures mucho por aquí. Nuestra meta es permitir a los usuarios expresarse libremente siempre y cuando no ofendan a los demás. En Tinder todos están sujetos a las mismas normas. Te pedimos que seas considerado, que pienses antes de actuar y que cumplas con las reglas de la comunidad, tanto en línea como en persona. Sí, leíste bien: tu comportamiento personal puede hacer que cancelen tu cuenta de Tinder.

A continuación encontrarás una lista con las políticas de nuestra comunidad. Si infringes alguna de estas normas, es posible que te expulsen de Tinder. En serio, no hagas que te deslicemos a la izquierda, porque una vez que lo hagamos, no habrá marcha atrás. Te invitamos a que denuncies cualquier comportamiento que infrinja nuestras políticas y a que leas nuestros Consejos de seguridad.

Tinder no es para:

Desnudos/Contenido sexual

No te pedimos que te peines de una forma u otra ni que te expreses correctamente, pero, por favor, conserva un estilo elegante y apropiado para el consumo público. Nada de desnudos, nada de contenido sexual explícito y no escribas en tu biografía una lista detallada de tus fantasías sexuales. Nada de eso.

Acoso

No participes ni alientes a otros a participar en ningún tipo de abuso o acoso dirigido contra cualquier otro usuario. Esto incluye enviarles a tus parejas contenido sexual no solicitado. Nos tomamos muy en serio los informes de acoso, amenazas, abuso o intimidación.

Violencia y daños físicos

No toleramos la violencia, sea explícita o no, ningún tipo de contenido cruento, ni ningún tipo de acción o contenido que promueva o amenace con algún tipo de violencia, entre otros, amenazas o fomento de terrorismo. Están estrictamente prohibidos la agresión física, la coacción y cualquier tipo de actos violentos.

Tampoco se permite el contenido que promueva o glorifique el suicidio o las autolesiones. En estos casos, podríamos tomar una serie de acciones para ayudar al usuario, entre ellas, proporcionarle recursos de ayuda ente la crisis.

Discursos de odio

No se acepta ningún contenido que fomente, promueva o apruebe el racismo, la intolerancia, el odio o la violencia contra individuos o grupos basado en factores como (entre otros) la raza, la etnia, las creencias religiosas, algún tipo de discapacidad, el género, la edad, el origen nacional o la identidad de género.

Información privada

No divulgues públicamente ninguna información privada, ya sea tuya o de otra persona. Esto incluye el número de seguro social, pasaportes, contraseñas, información financiera o información privada de contacto como teléfonos celulares, direcciones de correo electrónico, direcciones de trabajo/casa.

Spam

No presentes falsedades. Sé sincero. No uses Tinder para redirigir a las personas a páginas web externas a través de un enlace o de cualquier otra forma.

Publicidad y prostitución

En Tinder está prohibido ofrecer servicios sexuales a otros usuarios. Está bien invitar a tus parejas a ver algo que estás haciendo, pero si el propósito de tu perfil es hacer publicidad a tu evento, negocio, organización sin fines de lucro, campaña política, concurso, o para llevar a cabo una investigación, podríamos eliminar tu cuenta. Aunque nos alegra que tengas un programa cómico la semana entrante, te pedimos que no uses Tinder para promocionarlo.

Prostitución y tráfico de personas

Promover o fomentar el comercio de servicios sexuales, la trata de personas o cualquier acto sexual no consensuado está totalmente prohibido y tendrá como consecuencia que se inhabilite tu cuenta de Tinder.

Estafas

Tinder tiene una política de tolerancia cero con los comportamientos predatorios de cualquier tipo. Se expulsará a cualquier usuario que intente obtener la información privada de otros usuarios para actividades fraudulentas o ilegales. Se expulsará de Tinder a todo usuario a quien se descubra compartiendo información de su cuenta financiera (PayPal, Venmo, etc.) para recibir dinero de otros usuarios.

Suplantación de identidad

¡Sé tu mismo! No pretendas ser otra persona.

No suplantes a otra persona ni finjas afiliación, conexión o asociación con cualquier otra persona o entidad. Esto incluye las cuentas de parodia. Aunque tu perfil de Mike Pence nos parece graciosísimo, tú no eres Mike Pence. Y si lo eres, ¿qué estás haciendo en Tinder?

Menores de edad

Debes tener 18 años o más para poder usar Tinder. Por lo tanto, no permitimos imágenes de niños o niñas donde aparezcan solos. Si ves un perfil que tiene la foto de un niño o niña a solas, que anima a causar daño a un menor o que muestra a un menor en una actitud sexual o sugestiva, repórtalo inmediatamente.

Violación de derechos de autor y de marca registrada

Si no es tuyo, no lo publiques. Si tu perfil de Tinder incluye un trabajo que es propiedad intelectual o marca registrada de otras personas, no lo muestres, a menos de que te esté permitido hacerlo.

Uso para acciones ilegales

No uses Tinder para hacer algo ilegal. Si es ilegal en la vida real, es ilegal en Tinder.

Una cuenta por persona

Las cuentas de Tinder no pueden tener varios dueños, así que no crees una cuenta con un amigo o amiga o con tu pareja. Te pedimos además que no manejes varias cuentas de Tinder

Apps de terceros

No está autorizado el uso de aplicaciones que hayan sido creadas por alguien que no sea Tinder y que afirmen ofrecer nuestros servicios o desbloquear funciones especiales de Tinder (como los deslizamientos automáticos).

Inactividad de la cuenta

Tinder es divertido de usar... ¡todo el tiempo! Usa Tinder cuando estés en un lago o cuando comas pastel. Usa Tinder al salir, ¡usa Tinder cuando tengas dudas! Pero si no accedes a tu cuenta de Tinder en 2 años, podríamos considerar la eliminación de tu cuenta por inactividad.

DENUNCIA TODO COMPORTAMIENTO INAPROPIADO. En Tinder: Desde tu lista de parejas compatibles, desliza a la izquierda en una fila y toca el botón “Denunciar” para enviar un reporte rápido y confidencial. Desde la pantalla de mensajes, toca el icono siguiente y envíanos un reporte rápido y confidencial: Mientras deslizas, abre el perfil de un usuario, toca el siguiente icono y envíanos un reporte rápido y confidencial. Fuera de Tinder: En caso necesario, ponte en contacto con la policía local, y luego contacta con nosotros aquí HAZ CLIC AQUÍ PARA OBTENER CONSEJOS SOBRE SEGURIDAD EN LAS CITAS.

Tinder se reserva el derecho de investigar y/o cancelar tu cuenta sin reembolso de cualquier compra realizada si has hecho un mal uso del Servicio o te has comportado de una manera que Tinder considere inadecuada, ilegal, o que viole los Términos de uso, incluidas las acciones o comunicaciones que se produzcan fuera del Servicio pero que involucren a los usuarios que hayas conocido usando del Servicio.