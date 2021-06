Reglas de la comunidad

Te damos la bienvenida a la comunidad Tinder. Si eres una persona honesta, amable y respetuosa, siempre tendremos un hueco para ti. Si decides no serlo, probablemente no dures mucho en la plataforma. Nuestro objetivo es dejar que los usuarios se expresen libremente, siempre y cuando no ofendan a otros. En Tinder, todo el mundo debe cumplir las mismas normas. Te pedimos que seas respetuoso, pienses antes de actuar y cumplas las reglas de nuestra comunidad tanto online como offline. Sí, lo has oído bien: tu comportamiento fuera de Internet puede causar que cancelemos tu cuenta de Tinder.

A continuación incluimos una lista con las políticas de nuestra comunidad. Si infringes cualquiera de estas políticas, es posible que te prohibamos el uso de Tinder. De verdad, no nos obligues a bloquear tu perfil; una vez bloqueado, no hay vuelta atrás. Te animamos a que informes sobre cualquier comportamiento que infrinja nuestras políticas y a que leas nuestros Consejos de seguridad.

Tinder no está para:

Desnudos y contenidos sexuales

No te pedimos que te peines con raya y te pongas tus mejores galas; solo te pedimos que tus fotos tengan estilo y sean apropiadas para todos los públicos . Sin desnudos ni contenido sexual explícito; tampoco es necesario que expliques todos tus deseos sexuales en tu perfil. Mantenlo lo más limpio y legible que puedas.

Mensajes de acoso

No envíes mensajes abusivos o de acoso a ningún otro usuario, ni animes a otros a hacerlo. Tales mensajes incluyen el envío de cualquier contenido sexual no solicitado por parte de tus matches. En Tinder nos tomamos muy en serio los informes de hostigamiento, amenazas, acoso o intimidación.

Violencia y daños físicos

No toleramos el contenido violento, explícito o sangriento en Tinder, ni cualquier acción o contenido que abogue por la violencia o que amenace con esta, sea como sea, incluidas las amenazas de terrorismo o la promoción de actos terroristas. Los ataques físicos, la coacción o cualquier acto violento están estrictamente prohibidos.

Tampoco se admite contenido que abogue por el suicidio o los daños autoinfligidos, o los glorifique. En dichas situaciones, tomaremos las medidas necesarias para ayudar al usuario, incluida la ayuda a través de recursos de crisis.

Incitación al odio

Cualquier contenido que promueva, abogue o justifique el racismo, la intolerancia o la violencia hacia individuos o grupos basándose en factores como, entre otros, la raza, la etnia, la religión, discapacidades, género, edad, nacionalidad, sexualidad o identidad de género, queda estrictamente prohibido.

Información privada

No anuncies a los cuatro vientos datos privados, ni los tuyos ni los de ninguna otra persona. Ejemplos de datos privados: números de DNI o de la seguridad social, pasaportes, contraseñas, información financiera o información de contacto protegida, como números de teléfono, direcciones de correo electrónico y direcciones del domicilio o del trabajo.

Spam

No seas falso. Sé real. No uses Tinder para dirigir a la gente a sitios web externos a través de un enlace o de cualquier otra forma.

Promoción u ofrecimiento de servicios

Ofrecer servicios a otros usuarios de Tinder está prohibido. Es correcto invitar a tus matches a alguna actividad que estés llevando a cabo, pero si la finalidad de tu perfil es promocionar tu evento o negocio, una organización benéfica, una campaña política, un concurso o investigación, lo más seguro es que acabemos cancelando tu cuenta. Aunque nos entusiasme que actúes en un club de la comedia la semana que viene, no uses Tinder para promocionarte.

Prostitución y trata de personas

Promover (o abogar por) servicios sexuales, la trata de personas o cualquier otro acto sexual no consensuado queda estrictamente prohibido y conllevará el bloqueo inmediato de tu cuenta.

Estafas

En Tinder tenemos una política de tolerancia cero con respecto a la conducta abusiva de cualquier tipo. Cualquiera que intente obtener la información privada de otros usuarios para llevar a cabo actividades ilegales o fraudulentas quedará bloqueado. Cualquier usuario que comparta su propia información financiera (PayPal, Venmo, etc.) a fin de recibir dinero de otros usuarios, también quedará bloqueado.

Suplantación

¡Sé tú mismo! No finjas ser otra persona.

No suplantes a otra persona ni finjas pertenecer, estar conectado o asociado con cualquier otra persona o entidad. En este apartado se incluyen las cuentas a modo de parodia. Aunque nos pueda parecer divertida la cuenta falsa de Pablo Casado que has creado, tú no eres Pablo Casado. Y si lo eres, ¿qué haces en Tinder?

Menores de edad

Para usar Tinder es necesario que tengas al menos 18 años. Por esta razón no permitimos el uso de fotos de menores de edad sin acompañantes. Si quieres publicar fotos de tus hijos, asegúrate de salir tú también en las fotos. Si ves un perfil que incluya a un menor sin acompañar, fomente causar daños a un menor o represente a un menor con un tono sexual o sugerente, notifícalo de inmediato.

Mensajes que infringen los derechos de autor o las marcas registradas

Si no es tuyo, no lo publiques. Si tu perfil de Tinder incluye una obra registrada o con derechos de autor de terceros, no la muestres a menos que tengas permiso para ello.

Uso ilegal

No uses Tinder para hacer nada ilegal. Si es ilegal en la vida real, es ilegal en Tinder.

Una persona, una cuenta

Las cuentas de Tinder no pueden tener varios propietarios, así que no crees una cuenta con tu amigo o con tu pareja. Además, te pedimos que no mantengas múltiples cuentas en Tinder.

Aplicaciones externas

No se permite el uso de aplicaciones creadas por terceros (no creadas por Tinder) que afirmen ofrecer nuestros servicios o desbloquear funciones especiales en Tinder (como los autodeslizadores).

Inactividad de cuenta

Usar Tinder es divertido... ¡siempre! Usa Tinder en la playa, usa Tinder mientras tomas el refrigerio. Usa Tinder cuando estés fuera de casa, ¡usa Tinder cuando no sepas qué hacer! Pero si no inicias sesión en tu cuenta durante 2 años, es probable que borremos tu cuenta por inactividad.

DENUNCIA CUALQUIER CONDUCTA INAPROPIADA En Tinder: Desde tu lista de matches, desplaza una fila hacia la izquierda y toca el botón "Denunciar" para enviarnos una rápida denuncia confidencial. Desde tu pantalla de mensajes, toca el siguiente icono y envíanos una rápida denuncia confidencial: Mientras desplazas perfiles, abre el perfil de un usuario, toca el siguiente icono y envíanos una rápida denuncia confidencial: Fuera de Tinder: Si es necesario, ponte en contacto con las autoridades locales aquí HAZ CLIC AQUÍ PARA VER CONSEJOS SOBRE LA SEGURIDAD A LA HORA DE QUEDAR EN TINDER.

Tinder se reserva el derecho a investigar y/o cancelar tu cuenta sin otorgar ningún reembolso por las compras si has hecho un mal uso del servicio o te has comportado de una manera que Tinder considere inadecuada, ilegal o que infrinja los Términos de uso, incluyendo acciones o comunicaciones que se produzcan fuera del Servicio pero que involucren a los usuarios que conozcas a través del Servicio.