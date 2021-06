Yhteisön säännöt

Tervetuloa Tinder-yhteisöön. Jos olet rehellinen, ystävällinen ja kunnioittava muita kohtaan, olet aina tervetullut tänne. Jos päätät käyttäytyä toisin, vierailusi saattaa jäädä lyhyeksi. Tavoitteemme on antaa käyttäjien ilmaista itseään vapaasti, kunhan he eivät loukkaa muita. Tinderissä kaikkia käyttäjiä koskevat samat säännöt. Pyydämme, että olet huomaavainen, toimit harkiten ja noudatat yhteisömme sääntöjä sekä verkossa että sen ulkopuolella. Ymmärsit oikein: toimintasi verkon ulkopuolella saattaa johtaa Tinder-tilisi sulkemiseen.

Alla on luettelo yhteisömme käytännöistä. Jos rikot näitä käytäntöjä, sinut saatetaan estää Tinderistä. Älä siis anna meille syytä pyyhkäistä vasemmalle kohdallasi—se on nimittäin lopullista. Kannustamme tekemään ilmoituksen kaikesta käytäntöjämme rikkovasta käytöksestä ja lukemaan turvallisuusvinkkimme.

Nämä eivät kuulu Tinderiin:

Alastomuus / seksuaalinen sisältö

Emme pyydä sinua kampaamaan hiuksiasi jakaukselle tai käyttämään kokonaisia lauseita, mutta yritä kuitenkin esiintyä ja käyttäytyä asiallisesti. Ei alastomuutta, ei seksuaalisesti paljastavaa sisältöä eikä tarinaa seksuaalisista haluistasi kuvauksessasi. Pidä se siistinä.

Häirintä

Älä loukkaa äläkä häiriköi muita käyttäjiä tai kannusta muita tekemään niin. Tämä koskee myös seksuaalisen sisällön lähettämistä osumille pyytämättä. Ilmoitukset vainoamisesta, uhkailusta, kiusaamisesta tai pelottelusta otetaan erittäin vakavasti.

Väkivalta ja fyysinen haitta

Emme siedä Tinderissä väkivaltaista, graafista tai verenvuodatusta sisältävää sisältöä emmekä mitään sellaista toimintaa tai sisältöä, joka edistää väkivaltaa tai uhkaa sellaisella, mukaan lukien terrorismilla uhkailu tai sen kannattaminen. Fyysinen pahoinpitely, pakottaminen ja kaikki väkivaltaiset teot ovat ehdottomasti kiellettyjä.

Sisältö, joka edistää tai ihannoi itsemurhaa tai itsensä vahingoittamista, on myös kielletty. Näissä tilanteissa saatamme ryhtyä toimenpiteisiin auttaaksemme käyttäjää, esimerkiksi pyytää apua kriisiresursseilta.

Vihapuhe

Kaikki sisältö, joka edistää, mainostaa tai tukee rasismia, fanaattisuutta, vihaa tai väkivaltaa yksilöitä tai ryhmiä kohtaan mm. seuraavien tekijöiden vuoksi: rotu, etninen tausta, uskonnolliset kytkökset, vammaisuus, sukupuoli, ikä, kansallinen alkuperä, seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti, on kielletty.

Yksityiset tiedot

Älä lähetä julkisesti mitään yksityisiä tietoja, omiasi tai kenenkään muun. Tämä koskee sosiaaliturvatunnuksia, passinumeroita, salasanoja, taloudellisia tietoja ja ei-julkisia yhteystietoja, kuten puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita sekä koti- tai työosoitteita.

Roskaposti

Älä ole feikki. Ole aito. Älä käytä Tinderiä ihmisten ohjaamiseen ulkoisille verkkosivustoille linkeillä tai muilla tavoin.

Myynninedistäminen tai kaupittelu

Muille käyttäjille kaupittelu on kiellettyä Tinderissä. Voit kutsua osumiasi johonkin omaan toimintaasi, mutta jos profiilisi tarkoitus on mainostaa tapahtumaa tai yritystä, ei-kaupallista järjestöä, poliittista kampanjaa tai kilpailua tai suorittaa tutkimusta, saatamme poistaa tilisi. Vaikka meistä on hauskaa, että pidät komedianäytöksen ensi viikolla, älä käytä Tinderiä sen markkinoimiseen.

Prostituutio ja ihmiskauppa

Kaupallisten seksuaalisten palveluiden, ihmiskaupan tai muun vastentahtoisen seksuaalisen toiminnan markkinointi tai edistäminen on ehdottomasti kiellettyä ja johtaa tilin estämiseen Tinderissä.

Huijaus

Tinderillä on nollatoleranssi kaikenlaisen petollisen käyttäytymisen suhteen. Käyttäjät, jotka yrittävät saada muiden käyttäjien henkilötietoja petollisiin tai laittomiin tarkoituksiin, saatetaan estää. Käyttäjät, joiden todetaan paljastavan taloudellisia tilitietojaan (PayPal, Venmo, jne.) saadakseen rahaa muilta käyttäjiltä, saatetaan myös estää Tinderistä.

Toisena henkilönä esiintyminen

Ole oma itsesi! Älä teeskentele olevasi joku muu.

Älä esiinny toisena henkilönä tai tahona tai anna muulla tavoin ymmärtää, että sinulla on kytkös tai yhteys tällaiseen toiseen henkilöön tai tahoon. Tämä koskee myös parodiatilejä. Vaikka Juha Sipilä -profiilisi on ehkä hauska, et ole Juha Sipilä. Ja jos olet, mitä teet Tinderissä?

Alaikäiset

Sinun täytyy olla vähintään 18-vuotias, jotta voit käyttää Tinderiä. Emme salli kuvia, joissa on pelkkiä alaikäisiä. Jos haluat lähettää valokuvia lapsistasi, varmista, että olet myös itse kuvissa. Jos näet profiilin, jossa on kuvia alaikäisestä ilman aikuista tai joka kannustaa vahingoittamaan alaikäisiä tai kuvaa alaikäistä seksuaalisella tai vihjailevalla tavalla, tee tästä ilmoitus välittömästi.

Tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien loukkaukset

Jos se ei ole sinun, älä lähetä sitä. Jos Tinder-profiilisi sisältää teoksia, joiden tekijänoikeus tai tavaramerkki on jonkun muun omaisuutta, älä näytä sitä, ellei sinulla ole lupaa tehdä niin.

Laiton käyttö

Älä käytä Tinderiä mihinkään laittomiin toimiin. Jos jokin on laitonta tosielämässä, se on laitonta myös Tinderissä.

Yksi henkilö, yksi tili

Tinder-tileillä ei voi olla useita omistajia. Älä siis luo tiliä ystäväsi tai kumppanisi kanssa. Älä myöskään ylläpidä useita Tinder-tilejä.

Kolmannen osapuolen sovellukset

Muiden kuin Tinderin luomat sovellukset, jotka väittävät tarjoavansa palveluamme tai avaavansa erityisiä Tinder-ominaisuuksia (kuten automaattisia pyyhkäisyjä) ovat kiellettyjä.

Tilin käyttämättömyys

Tinderiä on hauska käyttää... aina ja kaikkialla! Voit käyttää Tinderiä järven rannalla tai syödessäsi kakkua. Voit käyttää Tinderiä, kun olet pihalla tai ihan pihalla! Mutta jos et kirjaudu sisään Tinder-tilillesi kahteen vuoteen, saatamme poistaa tilisi käyttämättömyyden vuoksi.

ILMOITA AINA HUONOSTA KÄYTÖKSESTÄ Tinderissä: From your match list, Swipe Left on a row and tap the “Report” button to send us a quick, confidential report. Kun olet viestinäytössä, voit lähettää meille ilmoituksen luottamuksellisesti ja nopeasti napauttamalla seuraavaa kuvaketta: Kun swaippaat, avaa käyttäjän profiili ja napauta seuraavaa kuvaketta, niin voit lähettää meille ilmoituksen luottamuksellisesti ja nopeasti: Tinderin ulkopuolella: Tarvittaessa ota ensin yhteyttä paikalliseen poliisiin ja ota sitten meihin yhteyttä täällä TÄÄLTÄ SAAT VINKKEJÄ TURVALLISEEN DEITTAILUUN.

Tinder pidättää oikeuden tutkia tilisi ja/tai sulkea sen hyvittämättä mahdollisia ostoja, jos olet käyttänyt palvelua väärin tai käyttäytynyt tavalla, jota Tinder pitää sopimattomana, laittomana tai käyttöehtojen vastaisena, mukaan lukien palvelun ulkopuolella tapahtuva toiminta tai viestintä, johon liittyy palvelussa tapaamiasi käyttäjiä.