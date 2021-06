Règles de la communauté

Bienvenue dans la communauté Tinder. Si vous êtes honnête, courtois et respectueux envers les autres, vous serez toujours bienvenu ici. Si vous choisissez de ne pas l’être, nous prendrons les mesures nécessaires. Notre objectif est de permettre aux utilisateurs de s’exprimer librement tant qu’ils n’offusquent personne. Sur Tinder, tout le monde est sur un même pied d’égalité. Nous vous demandons d’être prévenant, de réfléchir avant d’agir et de respecter les Standards de la communauté en ligne et hors ligne. Vous avez bien lu : votre comportement hors ligne pourrait entraîner la suspension de votre compte Tinder.

Vous trouverez ci-dessous la liste des Standards de la communauté. Si vous enfreignez l’une de ces règles, vous pourriez être tout simplement banni de Tinder. Sérieusement, ne faites rien qui nous amène à vous swiper à gauche, car nous ne reviendrions pas sur notre décision. Nous vous encourageons à signaler tout comportement qui enfreint nos politiques et à lire nos Conseils de sécurité.

Tinder n’est pas pour :

Nudité/Contenu à caractère sexuel

Nous ne vous demandons pas de vous mettre sur votre 31 ni d’être tiré à quatre épingles, mais soyez classe et raisonnable en montrant des photos tout public. Pas de nudité, pas de contenu sexuellement explicite. N’allez pas non plus détailler la liste de vos fantasmes dans votre profil, un peu de respect.

Harcèlement

Ne commencez pas à harceler ou à intimider un autre utilisateur et n’incitez pas quelqu’un d’autre à le faire. Cela concerne aussi l’envoi de contenu sexuel non désiré à vos Matchs. Tout signalement de harcèlement criminel, de menaces, d’intimidation ou autres, sera pris très au sérieux.

Violence et abus physique

Les contenus violents, graphiques ou choquants sont interdits sur Tinder, de même que les actes ou contenus qui encouragent la violence, quelle que soit sa forme, y compris la menace et l’apologie du terrorisme. Les agressions physiques, la contrainte et tout acte de violence sont strictement interdits.

Les contenus qui défendent ou glorifient le suicide ou l’auto-mutilation sont également interdits. Dans ces situations, nous pouvons prendre des mesures pour aider l’utilisateur, comme contacter des ressources d’urgence.

Discours haineux

Tout contenu qui encourage, cautionne ou défend le racisme, l’intolérance, la haine ou la violence, contre des personnes ou groupes sur base de critères comme (sans s’y limiter) leur origine ethnique, religion, handicap, sexe, âge, nationalité, orientation ou identité sexuelle, est strictement interdit.

Renseignements personnels

Ne publiez pas de renseignements personnels, qu’ils vous concernent ou qu’ils concernent quelqu’un d’autre. Cela inclut les numéros de sécurité sociale et de passeport, les mots de passe, les informations financières ou coordonnées non publiques, comme les numéros de téléphone et les adresses e-mail ou postales.

Spam

Ne vous faites pas passer pour qui vous n’êtes pas. Soyez plutôt vous-même. Ne vous servez pas de Tinder pour renvoyer les gens vers d’autres sites via des liens ou d’autres moyens.

Promotion ou démarchage

Il est interdit de démarcher d’autres utilisateurs quand vous êtes sur Tinder. Vous pouvez très bien inviter vos Matchs à un événement que vous organisez ou auquel vous participez, mais si le but de votre profil est de promouvoir votre événement ou entreprise, ONG, campagne électorale, concours ou pour mener des études, nous pourrions supprimer votre compte. Vous participez à un spectacle d’humour la semaine prochaine ? Super, mais n’utilisez pas Tinder pour faire votre publicité.

Prostitution et trafic

Il est formellement interdit de promouvoir ou d’encourager des services sexuels payants, du trafic d’êtres humains ou d’autres actes sexuels non consentants. Si vous le faites, votre compte sera banni de Tinder.

Arnaques

Tinder applique une tolérance zéro en matière de comportement prédateur de toute nature. Toute personne essayant d’obtenir des renseignements personnels d’autres utilisateurs à des fins frauduleuses ou illégales se retrouvera bannie de la plateforme. En outre, tout utilisateur partageant ses coordonnées financières (PayPal, Venmo, etc.) dans le but de recevoir de l’argent d’autres utilisateurs se retrouvera banni de Tinder.

Usurpation d’identité

Soyez vous-même ! Ne vous faites pas passer pour quelqu’un d’autre !

Ne vous faites pas passer pour quelqu’un, et n’inventez pas une affiliation, un lien ou une association avec une personne ou une entité. Cela comprend les comptes humoristiques. C’est vrai, votre faux profil du Président est très drôle, mais vous n’êtes pas le Président de la République. Et si c’est vous, que faites-vous sur Tinder, Monsieur le Président ?

Mineurs

Pour utiliser Tinder, vous devez être âgé de 18 ans ou plus. Nous n’autorisons donc pas de photos de mineurs non accompagnés. Si vous voulez publier des photos de vos enfants, assurez-vous aussi d’être sur la photo. Si vous voyez un profil comprenant un mineur non accompagné, qui encourage la violence envers un mineur ou montre un mineur dans une pose suggestive ou sexuelle, veuillez le signaler immédiatement.

Droit d’auteur et infraction au droit d’auteur

Vous ne l’avez pas écrit vous-même ? Ne le publiez pas. Si votre profil Tinder contient des œuvres qui ont été déposées par d’autres personnes ou qui sont soumises à des droits d’auteur, ne les publiez pas, à moins que vous n’y soyez autorisé.

Utilisation illégale

Ne vous servez pas de Tinder pour faire des choses illégales. Si c’est illégal dans la vie réelle, ça l’est aussi sur Tinder.

Une personne par compte

Les comptes Tinder ne peuvent être détenus par plusieurs personnes, alors ne créez pas de compte avec vos amis ou votre moitié. De plus, n’utilisez pas plusieurs comptes Tinder.

Applications tierces

Toute utilisation d’une application créée par une tierce personne, autre que Tinder, prétendant proposer notre service ou de débloquer des fonctionnalités spéciales de Tinder (comme les swipes automatiques) est interdite.

Comptes inactifs

Tinder, c’est génial à utiliser... tout le temps ! Utilisez Tinder au bord de la mer, ou chez votre grand-mère. Swipez quand vous sortez, swipez quand vous vous ennuyez. Mais si vous ne vous connectez pas à votre compte pendant 2 ans, il pourrait être supprimé pour cause d’inactivité.

SIGNALEZ TOUT COMPORTEMENT INAPPROPRIÉ Sur Tinder : Dans votre liste de Matchs, swipez une ligne vers la gauche puis appuyez sur le bouton « Signaler » pour nous envoyer rapidement un rapport anonyme. Depuis l'écran de votre message, appuyez sur l'icône ci-après et envoyez-nous un rapport rapide et anonyme : Lorsque vous swipez, ouvrez le profil d'un utilisateur, appuyez sur l'icône suivante et envoyez-nous un rapport rapide et anonyme : Hors Tinder : Si besoin, contactez les forces de police locales, puis contactez-nous ici CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR COMMENT FAIRE DES RENCONTRES EN TOUTE SÉCURITÉ.

Tinder se réserve le droit d’enquêter et/ou de résilier votre compte sans rembourser vos achats si vous avez fait une mauvaise utilisation du Service ou que vous vous êtes comporté d’une façon que Tinder considère comme inappropriée ou illégale, ou qui enfreint les Conditions d’utilisation, y compris en cas d’actions ou de communications survenant en dehors du Service, mais qui impliquent des utilisateurs rencontrés à travers le Service.