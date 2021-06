הנחיות הקהילה

ברוכים הבאים לקהילת טינדר. אם אתם כנים, אדיבים ומכבדים אחרים, תמיד נשמח לראותכם כאן. אם תבחרו לא להיות כאלה, כנראה שלא תשרדו אצלנו. מטרתנו היא לאפשר למשתמשים להביע את עצמם בחופשיות כל עוד הם לא פוגעים באחרים. בטינדר יש סטנדרט אחד לכולם. אנחנו מבקשים מכם להתחשב באחרים, לחשוב לפני כל פעולה ולציית להנחיות הקהילה שלנו ברשת וגם מחוצה לה. שמעתם נכון: התנהגותכם מחוץ לרשת יכולה לגרום לסגירת חשבונכם בטינדר.

לפניכם רשימה של עקרונות מדיניות הקהילה שלנו. אם תפרו אחד או יותר מעקרונות המדיניות, אתם עלולים להיחסם בטינדר. ברצינות, אל תאלצו אותנו להחליק עליכם שמאלה – כי אי אפשר להחזיר את זה לאחור. אנחנו מבקשים מכם לדווח על כל התנהגות שמפרה את המדיניות שלנו, וממליצים לקרוא את הטיפים שלנו בנושא אבטחה.

עירום/תוכן מיני

אף פעם לא נבקש מכם להסתרק לצד אחד או לתקשר במשפטים שלמים; רק לשמור על קלאסה באופן שמתאים לפרסום ציבורי. בלי עירום, בלי תוכן מיני מפורש ובלי רשימות מפורטות של כל התשוקות המיניות שלכם. שמרו על שפה נקייה.

הטרדה

אל תטרידו, ואל תעודדו אחרים להטריד, אף אדם אחר באופן מכוון. בכך נכללת שליחת תכנים מיניים להתאמות שלכם בלי שהתבקשתם לעשות זאת. אנחנו מתייחסים ברצינות רבה מאוד לדיווחים בנוגע להטרדות על-ידי מעקב, איומים, בריונות או הפחדות.

אלימות ופגיעה גופנית

לא נסכים לסבול בטינדר תכנים אלימים, גרפיים או עקובים מדם, וכל פעולה או תוכן שתומכים או מאיימים באלימות מכל סוג שהוא, כולל איום או תמיכה בטרור, תקיפה פיזית, כפייה וכל פעולה אלימה אחרת אסורים בהחלט.

תכנים שמעודדים או מאדירים התאבדות או גרימת נזק עצמי אסורים גם הם. במקרים כאלה אנחנו עשויים לנקוט במספר צעדים כדי לעזור למשתמש, כולל פנייה אליו דרך גורמי סיוע בעת משבר.

דברי שנאה

חל איסור מוחלט על כל תוכן שמטפח, תומך או מעודד גזענות, קנאה עיוורת, שנאה או אלימות נגד בני אדם או קבוצות, בהתבסס על גורמים כמו (בין השאר) גזע, מוצא עדתי, השתייכות דתית, נכות, מגדר, גיל, מוצא לאומי, נטייה מינית או זהות מגדרית.

מידע פרטי

אל תפרסמו בפומבי שום מידע אישי, שלכם או של אחרים. בכך נכללים מס' תעודת זהות, מספר דרכון, ססמאות, מידע פיננסי או פרטי יצירת קשר שאינם רשומים, כגון מספרי טלפון, כתובות דוא"ל או כתובות בבית או בעבודה.

דואר זבל

למה להיות פייק כשאפשר להיות אמתיים?! אל תשתמשו בטינדר כדי לדחוף אנשים לאתרים חיצוניים דרך קישורים או בדרך אחרת.

קידום מכירות או שכנוע לרכישה

אין להשתמש בטינדר לצורך שכנוע של משתמשים אחרים לבצע רכישות. בהחלט אפשר להזמין את ההתאמות שלכם למשהו שאתם עושים, אך אם מטרת הפרופיל שלכם היא לפרסם אירוע או עסק, ארגון ללא מטרות רווח, קמפיין פוליטי, תחרות או לנהל מחקר, אנחנו עשויים למחוק את חשבונכם. ברור שאנחנו שמחים שאתם מריצים מופע סטנדאפ בשבוע הבא, אבל אל תשתמשו בטינדר כדי לקדם אותו.

זנות וסחר בבני אדם

קידום או עידוד שירותי מין מסחריים, סחר בבני אדם או פעולות מיניות אחרות שאינן בהסכמה אסורים בהחלט, ויגרמו לחסימת חשבונכם בטינדר.

הונאה

לטינדר יש מדיניות של אפס-סובלנות להתנהגות נצלנית. כל אדם שינסה להשיג מידע אישי של משתמשים אחרים לצורך פעילות הונאה או פעילות לא חוקית ייחסם. כל משתמש שייתפס בשיתוף פרטים של החשבונות הפיננסיים שלו (PayPal, Venmo וכו') לצורך קבלת כספים ממשתמשים אחרים ייחסם גם הוא בטינדר.

התחזות

אל תעמידו פנים שאתם מישהו אחר!

אל תתחזו לאדם אחר ואל תציגו מצג שווא של יחס, קשר או שיוך לאדם אחר או לישות אחרת. בכך נכללים חשבונות שנועדו ללעוג לאנשים. למרות שלדעתנו החשבון שפתחתם בתור פוליטיקאי מסוים הוא באמת מצחיק, אינכם באמת אותו פוליטיקאי. ואם כן, אז מה אתם עושים בטינדר?

קטינים

עליכם להיות בגיל 18 ומעלה כדי להשתמש בטינדר. לכן איננו מרשים לפרסם שום תמונה של קטינים ללא ליווי. אם ברצונכם לפרסם תמונה של הילדים שלכם, ודאו שגם אתם נכללים בתמונה זו. אם תיתקלו בפרופיל שכולל קטין ללא ליווי, מעודד גרימת נזק לקטין, או מציג קטין באופן מיני או עם רמיזות מיניות, אנא דווחו לנו על כך מיד.

הפרת זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

אם זה לא שלכם, אל תפרסמו את זה. אם פרופיל טינדר שלכם מכיל עבודה או יצירה כלשהי שמוגנת על ידי זכויות יוצרים או סימן מסחרי של אחרים, אל תפרסמו אותה, אלא אם יש לכם אישור לכך.

שימוש לא חוקי

אל תשתמשו בטינדר לשום דבר שאינו חוקי. אם זה לא חוקי בחיים האמתיים, זה גם לא חוקי בטינדר.

אדם אחד, חשבון אחד

לחשבונות טינדר לא יכולים להיות מספר בעלים, לכן אל תיצרו חשבון עם חבר/ה או עם בן/בת הזוג שלכם. כמו כן, אל תחזיקו במספר חשבונות טינדר.

אפליקציות צד ג'

חל איסור על שימוש באפליקציות שנוצרו על ידי גורם שאינו טינדר ושטוען להצעת השירות שלנו או שפוֹתח לשימוש תכונות מיוחדות של טינדר (כגון אפשרות להחלקות-אוטומטיות).

חשבונות רדומים

כיף להשתמש בטינדר... כל הזמן! השתמשו בטינדר בזמן הפיקניק, השתמשו בו כשאתם עם ארטיק. השתמשו בטינדר כשאתם בחוץ, השתמשו בטינדר כשהמצב לחוץ! אבל אם לא תיכנסו לחשבון טינדר שלכם במשך שנתיים, אנחנו עשויים למחוק את החשבון עקב חוסר פעילות.

חשוב לדווח על כל התנהגות לא תקינה

בטינדר:

From your match list, Swipe Left on a row and tap the “Report” button to send us a quick, confidential report.

במסך ההודעות שלך, אפשר ללחוץ על הסמל הבא ולשלוח לנו דיווח מהיר וחשאי:

במהלך ההחלקה, פותחים פרופיל של משתמש, לוחצים על הסמל הבא ושולחים לנו דיווח מהיר וחשאי:

מחוץ לטינדר:

במקרה הצורך, יש לפנות למשטרה המקומית, ואז לפנות אלינו כאן

אפשר ללחוץ כאן לקבלת טיפים על בטיחות בדייטינג.