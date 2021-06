Smjernice zajednice

Dobro došli u zajednicu Tinder. Ako ste iskreni, ljubazni i uljudni prema drugima, uvijek ćete biti dobrodošli ovdje. Ako odlučite da to nećete biti, možda se nećete dugo zadržati. Naš je cilj korisnicima omogućiti da se slobodno izražavaju dok god time ne vrijeđaju druge. Na sve se primjenjuju jednaka pravila na Tinderu. Tražimo od Vas da imate razumijevanja za druge, da razmislite prije nego što nešto učinite i da se pridržavate smjernica zajednice na i izvan usluge. Da, dobro ste čuli: Vaše ponašanje izvan usluge može dovesti do ukidanja Vašeg računa na Tinderu.

U nastavku je popis naših pravila zajednice. Ako prekršite bilo koje od ovih pravila, možete biti izbačeni s Tindera. Ozbiljno, nemojte da moramo listati ulijevo s Vašeg profila — jer nećete dobiti drugu priliku nakon što to učinimo. Preporučujemo Vam da prijavite bilo koje ponašanje kojim se krše naši pravilnici i pročitate naše Sigurnosne savjete.

Golotinja / seksualni sadržaj

Ne tražimo od Vas da počešljate kosu na jednu stranu ili govorite punim rečenicama; no budite otmjeni i primjereni za pojavljivanje u javnosti. Bez golotinje, bez seksualno eksplicitnog sadržaja i nemojte popisati sve svoje seksualne želje u svojoj biografiji. Budite pristojni.

Uznemiravanje

Ne upuštajte se i ne potičite druge da se upuštaju u ciljano zlostavljanje ili uznemiravanje drugih korisnika. To uključuje slanje nezatraženog seksualnog sadržaja svojim spojevima. Prijave zbog uhođenja, prijetnji, nasilničkog ponašanja ili zastrašivanja uzimaju se vevrlo oma ozbiljno.

Nasilje i fizičko ozljeđivanje

Ne toleriramo nasilni, grafički ili uznemiravajući sadržaj na Tinderu ni radnje ni sadržaj koji pozivaju na nasilje ili prijete nasiljem bilo koje vrste, uključujući terorističke prijetnje ili promicanje terorizma. Fizički napad, prisila ili bilo koje nasilne radnje strogo su zabranjeni.

Sadržaj koji poziva ili promiče samoubojstvo ili samoozljeđivanje nije dozvoljen. U tim situacijama poduzimamo korake kako bismo pomogli korisniku, uključujući obraćanje resursima za rješavanje kriznih slučajeva.

Govor mržnje

Nije dozvoljen nijedan sadržaj kojim se promiče, poziva na, odnosno odobrava rasizam, netrpeljivost, mržnja ili nasilje prema pojedincima ili skupinama na temelju čimbenika poput rase, etničke pripadnosti, vjerske pripadnosti, invalidnosti, roda, dobi, nacionalnog podrijetla, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta (ali ne ograničavajući se na ove čimbenike).

Osobni podatci

Nemojte javno objaviti osobne podatke, Vaše ili tuđe. To uključuje OIB, putovnicu, lozinke, financijske podatke ili nenavedene podatke za kontakt poput telefonskih brojeva, adrese e-pošte, adrese stanovanja / radnog mjesta.

Neželjena pošta

Ne budite umjetni. Budite ono što jeste. Ne upotrebljavajte Tinder kako biste ljude odvukli na vanjska mrežna mjesta preko poveznice ili nečeg drugog.

Promocija ili nuđenje usluga

Zabranjeno je nuđenje usluga drugim korisnicima na Tinderu. Možete pozvati svoje spojeve na nešto što organizirate, ali ako je svrha Vašeg profila oglašavanje svojeg događaja ili poduzeća, neprofitne ili političke kampanje, natjecanja ili provođenje istraživanja, možemo izbrisati Vaš račun.

Prostitucija i trgovina ljudima

Promicanje ili zagovaranje komercijalnih seksualnih usluga, trgovine ljudima ili drugih seksualnih radnji bez pristanka strogo je zabranjeno i dovodi do zabranjivanja Vašeg računa na Tinderu.

Varanje

Tinder ima politiku nulte tolerancije na predatorsko ponašanje bilo koje vrste. Bilo tko tko pokuša dobiti osobne podatke drugih korisnika radi prijevare ili nezakonite aktivnosti može biti izbačen. Bilo koji korisnik kojeg se uhvati u dijeljenju vlastitih financijskih podataka o računu (PayPal, Venmo itd.) u svrhu primanja novca od drugih korisnika može isto tako biti izbačen s Tindera.

Lažno predstavljanje

Budite ono što jeste! Nemojte se pretvarati da ste netko drugi.

Nemojte se predstavljati kao netko drugi ili na neki drugi način iznositi lažne tvrdnje o povezanosti ili vezi s drugom osobom ili subjektom. To uključuje parodijske račune. Iako mislimo da je Vaš profil na kojem se predstavljate kao Mike Pence humorističan do bola, Vi niste Mike Pence. A ako jeste, što radite na Tinderu?

Maloljetnici

Morate imati najmanje 18 godina ili više da biste upotrebljavali Tinder. Slijedom toga ne dozvoljavamo slike maloljetnika bez pratnje. Ako želite objaviti fotografije svoje djece, pobrinite se da se i Vi nalazite na slici. Ako uočite profil koji uključuje maloljetnika bez pratnje, koji promiče nanošenje štete maloljetniku ili prikazuje maloljetnika na seksualan ili sugestivan način, smjesta to prijavite.

Povreda autorskih prava i žigova

Ako nije Vaše, nemojte to objaviti. Ako Vaš profil na Tinderu uključuje djela zaštićena tuđim autorskim pravima ili žigovima, nemojte ih prikazivati osim ako imate dopuštenje za to.

Protuzakonita upotreba

Ne upotrebljavajte Tinder u protuzakonite svrhe. Ako je protuzakonito u stvarnom životu, protuzakonito je na Tinderu.

Jedna osoba, jedan račun

Računi na Tinderu ne mogu imati više vlasnika tako da nemojte stvoriti račun s prijateljem ili partnerom. Osim toga, nemojte imati više računa na Tinderu.

Aplikacije trećih osoba

Upotreba aplikacija koje je stvorio netko drugi, a ne Tinder, a koje tvrde da nude našu uslugu ili otključavaju posebne Tinderove značajke (poput automatskog listanja) nije dopuštenja.

Neaktivnost računa

Tinder je zabavno upotrebljavati...uvijek! Upotrebljavajte Tinder dok uživate u piću, upotrebljavajte Tinder dok čitate priču. Upotrebljavajte Tinder kad izađete van, upotrebljavajte Tinder da iskoristite dan! No, ako se dvije godine ne prijavite u svoj račun na Tinderu, možemo ga zbog neaktivnosti izbrisati.

PRIJAVI SVA KRŠENJA PRAVILA

Na Tinderu:

From your match list, Swipe Left on a row and tap the “Report” button to send us a quick, confidential report.

Na zaslonu poruke dodirni sljedeću ikonu i pošalji nam brzo, povjerljivo izvješće:

Tijekom listanja otvori profil korisnika, dodirni sljedeću ikonu i pošalji nam brzo, povjerljivo izvješće:

Izvan Tindera:

Ako je potrebno, kontaktiraj lokalnu policiju, a zatim nas kontaktiraj ovdje

KLIKNI OVDJE ZA SAVJETE O SIGURNOM DEJTANJU.