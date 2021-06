Közösségi irányelvek

Üdvözlünk a Tinder-közösségben. Ha őszinte vagy, kedves és tiszteled a többieket, akkor mindig szívesen látunk itt. Ha mégsem, akkor lehet, hogy nem leszel itt sokáig. Célunk, hogy felhasználóink szabadon fejezhessék ki magukat mindaddig, amíg az nem sért másokat. A Tinderen mindenkinek ugyanazoknak a kritériumoknak kel megfelelnie. Kérjük, hogy legyél körültekintő, gondolkozz, mielőtt cselekszel, és tartsd be a közösségi irányelveinket mind online, mind offline. Jól hallottad: offline magatartásod is a Tinder-fiókod megszüntetéséhez vezethet.

Az alábbiakban felsoroljuk közösségi szabályzatainkat. Ha ezek közül a szabályzatok közül bármelyiket megsérted, akkor kitilthatunk a Tinderről. De tényleg: ne akard, hogy balra kelljen tolnunk Téged, mert ha egyszer erre került sor, azt nem lehet visszacsinálni. Javasoljuk, hogy jelents minden olyan viselkedést, ami sérti az irányelveinket, és olvasd át Biztonsági tippjeinket.

Meztelenség/szexuális tartalom

Nem azt kérjük, hogy fésüld a hajadat az egyik oldalra, még csak azt sem, hogy beszélj kerek mondatokban; de kérjük, hogy az ízlés határain belül és a nyilvánosságnak megfelelően cselekedj. Semmi meztelenség, semmi nyíltan szexuálisan tartalom, és ne foglald bele az önéletrajzodba az összes szexuális vágyadat. Maradj tiszta.

Zaklatás

Ne vegyél részt bármely felhasználóval szembeni célzott bántalmazásban vagy zaklatásban, és ne ösztönözz másokat se erre. Ez magába foglalja a kéretlen szexuális tartalmak küldését párjaidnak. A követésről, fenyegetésekről, zaklatásról vagy megfélemlítésről szóló jelentéseket nagyon komolyan vesszük.

Erőszak és testi sértés

A Tinderen nem toleráljuk az erőszakos, megbotránkoztató vagy véres tartalmakat, valamint bármely olyan tevékenységet vagy tartalmat, amely bármilyen erőszakot támogat vagy azzal fenyeget, beleértve a terrorizmussal való fenyegetést és annak előmozdítását. A fizikai támadás, a kényszerítés és az erőszakos cselekedetek szigorúan tiltottak.

Az öngyilkosságot vagy önkárosítást dicsőítő vagy arra buzdító tartalmak sem megengedettek. Ilyen helyzetekben több intézkedést is tehetünk, hogy segítésünk a felhasználónak, ideértve a válsághelyzetekre létrehozott erőforrások bevonását.

Gyűlöletbeszéd

Nem megengedettek az olyan tartalmak, amik olyan tényezők alapján mozdítják elő, támogatják vagy tűrik meg az egyénekkel vagy csoportokkal szembeni rasszizmust, fanatizmust, gyűlöletet vagy erőszakot, mint (de nem kizárólag) a faj, az etnikai hovatartozás, a vallási hovatartozás, a fogyatékosság, a nem, az életkor, az etnikai származás, a szexuális irányultság vagy a nemi identitás.

Személyes adatok

Ne hozz nyilvánosságra semmilyen magánjellegű adatot, akár a Tiéd, akár bárki másé. Ide tartozik a társadalombiztosítási szám, az útlevél, a jelszavak, a pénzügyi adatok vagy a nem listázott kapcsolattartási adatok, például telefonszám, e-mail cím, lakcím vagy a munkahely címe.

Spam

Ne légy hamis. Inkább legyél igazi. Ne használd a Tindert arra, hogy linkeken keresztül vagy egyéb módon juttass el másokat külső weboldalakra.

Promóció vagy ajánlattétel

Tilos az ajánlattétel más felhasználóknak a Tinderen. Az rendben van, ha elhívod párjaidat egy olyan helyre, ahol Te is ott leszel, ám ha profilod célja az eseményed, vállalkozásod, nonprofit szervezeted, politikai kampányod vagy versenyed hirdetése, illetve kutatás folytatása, akkor törölhetjük fiókodat. Örülünk, hogy jövő hétre humor-show-t szervezel, de arra kérünk, ne a Tindert használd reklámra.

Prostitúció és emberkereskedelem

A kereskedelmi jellegű szexuális szolgáltatások, az emberkereskedelem vagy más, nem egyetértésben folytatott szexuális cselekedetek népszerűsítése vagy támogatása szigorúan tilos, és ilyen esetben fiókodat letiltjuk a Tinderről.

Megtévesztés

A Tinder zéró toleranciát alkalmaz a másokat kihasználó magatartás esetében. Letilthatunk bárkit, aki más felhasználók személyes adatait csalás vagy illegális tevékenység céljából szerzi meg. Ha bármely felhasználót azon kapunk, hogy annak érdekében megosztja saját pénzügyi számlája (PayPal, Venmo stb.) adatait, hogy más felhasználóktól pénzutalást kapjon, letilthatjuk a Tinderről.

Hamis profil

Légy önmagad! Ne tegyél úgy, mintha valaki más lennél.

Ne add ki Magad másnak, és más módon se tegyél úgy, mintha bármilyen más személyhez vagy szervezethez tartoznál, illetve kapcsolatban vagy szövetségben lennél vele. Ide tartoznak a parodisztikus fiókok is. Bár nagyon viccesnek tartjuk Mike Pence profilodat, Te nem vagy Mike Pence. És ha mégis, akkor mi keresnivalód van a Tinderen?

Kiskorúak

A Tindert csak akkor használhatod, ha elmúltál 18 éves. Ennek megfelelően nem engedélyezzük a kísérő nélküli kiskorúak képeit. Ha képeket szeretnél posztolni gyermekeidről, mindenképpen szerepelj Te is a fotón. Ha olyan profillal találkozol, amiben kísérő nélküli kiskorú szerepel, kiskorút célzó károkozásra buzdít, vagy szexuális vagy arra utaló módon ábrázol egy kiskorút, kérjük, azonnal jelentsd be nekünk.

Szerzői jogok és védjegyek megsértése

Ha nem a Tiéd, ne posztold. Ha Tinder-profilodon mások szerzői jogvédelme vagy védjegye alá tartozó munka szerepel, ne jelenítsd meg, hacsak erre fel nem vagy jogosítva.

Illegális felhasználás

Ne használd a Tindert semmilyen illegális tevékenységre. Ha valami illegális a való életben, akkor a Tinderen is az.

Egy személy, egy fiók

A Tinder-fiókoknak nem lehet több tulajdonosuk, ezért ne hozz létre barátoddal vagy pároddal közös fiókot. Emellett arra kérünk, hogy ne tarts fenn egynél több Tinder-fiókot.

Külső felek alkalmazásai

Olyan, a Tindertől eltérő szervezet által létrehozott alkalmazások használata, amely azt állítja, hogy a mi szolgáltatásunkat kínálja vagy különleges Tinder-funkciókat tesz elérhetővé (mint az automatikus áttoló), nem megengedett

Alvó fiókok

A Tinder használata mindig jó szórakozást nyújt! Használd a Tindert a tóparton vagy amikor sütizel. Ha szórakozni mész, használd a Tindert, ha kétségeid vannak, használd a Tindert! Ha viszont 2 éven belül nem jelentkezel be a Tinder-fiókodba, inaktivitás miatt törölhetjük fiókodat.

JELENTSD A NEM MEGFELELŐ VISELKEDÉST

A Tinderen:

From your match list, Swipe Left on a row and tap the “Report” button to send us a quick, confidential report.

Az Üzenetek képernyőn koppints a következő ikonra és küldj nekünk egy gyors és bizalmas jelentést:

Húzogatás közben nyisd meg egy felhasználó profilját, koppints a következő ikonra és küldj nekünk egy gyors és bizalmas jelentést:

Jelentés a Tinderen kívül:

Ha szükséges, vedd fel a kapcsolatot a helyi bűnüldözési szervekkel, majd keress fel minket is itt

KATTINTS IDE ÉS TUDJ MEG MINDENT A BIZTONSÁGOS RANDIZÁSRÓL!