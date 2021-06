Kopienas pamatnostādnes

Laipni lūdzam Tinder kopienā. Ja esat godīgs, laipns un cienāt citus, jūs šeit vienmēr sagaidīs ar prieku. Ja tomēr tāds nebūsiet, jūs, visticamāk, šeit neuzkavēsieties. Mūsu mērķis ir ļaut lietotājiem brīvi izpausties, ja vien tas neaizvaino citus. Pakalpojumā Tinder visiem tiek izvirzītas vienādas prasības. Mēs lūdzam jūs būt taktiskam, padomāt, pirms rīkojaties, un ievērot mūsu kopienas vadlīnijas gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Nē, jūs nepārklausījāties — jūsu darbība bezsaistē var izraisīt jūsu Tinder konta darbības slēgšanu.

Tālāk sniegts mūsu kopienas politiku saraksts. Ja pārkāpsiet kādu no šīm politikām, jums var aizliegt piedalīties Tinder pakalpojumā. Pavisam nopietni — nelieciet mums aizsviest jūsu kontu pa kreisi, jo pēc tam jums otru iespēju vairs nepiedāvās. Mēs iesakām ziņot par visa veida uzvedību, kas pārkāpj mūsu politiku, un izlasīt mūsu Drošības ieteikumus.

Kailums/seksuāls saturs

Mēs nelūdzam jūs saķemmēt matus uz vienu pusi, mēs pat nelūdzam jūs runāt paplašinātos teikumos. Taču, lūdzu, gādājiet, lai attēli būtu gaumīgi un plašākam sabiedrības slānim piemēroti. Nekāda kailuma, nekāda nepārprotami seksuāla satura, un neiekļaujiet aprakstā visu savu seksuālo vēlmju katalogu. Visam jābūt tīram un kārtīgam.

Uzmākšanās

Neiesaistieties un nemudiniet citus iesaistīties mērķtiecīgā uzvedībā, kas saistīta ar vardarbību pret citiem lietotājiem vai uzmākšanos tiem. Tas ietver jebkāda nevēlama seksuāla satura sūtīšanu personām, ar kurām jums ir saderība. Ziņojumi par vajāšanu, draudiem vai iebiedēšanu tiek uztverti ļoti nopietni.

Vardarbība un fizisks kaitējums

Mēs nekādā mērā neakceptējam vardarbīgu, grafisku vai asiņainu saturu pakalpojumā Tinder, kā arī darbības vai saturu, kas popularizē jebkāda veida vardarbību vai draud ar to. Tas attiecas arī uz terorisma draudiem un tā popularizēšanu. Fizisks uzbrukums, spaidi un jebkāda veida vardarbība ir kategoriski aizliegta.

Nav atļauts arī saturs, kas popularizē vai slavina pašnāvību vai pašsavainošanos. Šajās situācijās mēs varam veikt vairākus pasākumus, lai palīdzētu lietotājam, tostarp sazināties ar krīzes situācijām paredzētiem resursiem.

Naida runa

Jebkāda veida saturs, kas popularizē, aizstāv vai attaisno rasismu, fanātismu, naidu vai vardarbību pret indivīdiem vai grupām, pamatojoties uz tādiem faktoriem kā (bet ne tikai) rase, etniskā piederība, reliģiskā piederība, invaliditāte, dzimums, vecums, nacionālā izcelsme, seksuālā orientācija vai dzimuma identitāte, nav atļauta.

Privāta informācija

Publiski neizpaudiet nekādu privāto informāciju – ne savu, ne citu personu. Tā ietver sociālās apdrošināšanas numurus, pases, paroles, finanšu informāciju vai neoficiālu kontaktinformāciju, piemēram, tālruņu numurus, e-pasta adreses, mājas/darba adresi.

Surogātpasts

Neizturieties mākslīgi. Tā vietā esiet patiess. Nelietojiet Tinder, lai ar saiti vai citādi virzītu cilvēkus uz ārējām vietnēm.

Reklāma vai piedāvājumu izteikšana

Pakalpojumā Tinder ir aizliegts izteikt piedāvajumus citiem lietotājiem. Jūs varat uzaicināt personas, ar kurām jums ir saderība, piedalīties pasākumā, kurā piedalāties jūs, taču, ja jūsu profila mērķis ir reklamēt savu pasākumu vai uzņēmējdarbību, bezpeļņas, politisko kampaņu, konkursu vai veikt pētījumu, mēs varam izdzēst jūsu kontu. Lai gan mēs priecājamies, ka jūs nākamnedēļ uzstāsieties izrādē kā komiķis, lūdzu, neizmantojiet Tinder, lai to reklamētu.

Prostitūcija un cilvēktirdzniecība

Seksuālu pakalpojumu, cilvēktirdzniecības un citu seksuālu darbību, kas nav brīvprātīgas, popularizēšana vai atbalstīšana ir kategoriski aizliegta, un tās rezultātā jūsu Tinder konts tiks slēgts.

Krāpniecība

Pakalpojumam Tinder ir absolūtas neiecietības politika attiecībā uz jebkāda veida agresīvu izturēšanos. Jebkuras personas, kas mēģina iegūt citu lietotāju privātu informāciju krāpniecisku vai nelikumīgu darbību veikšanai, konts var tikt dzēsts. Jebkuram lietotājam var tikt liegts izmantot pakalpojumu Tinder, ja atklājas, ka viņš izpauž savu finanšu kontu informāciju (PayPal, Venmo utt.), lai saņemtu naudu no citiem lietotājiem.

Uzdošanās par citu personu

Esiet patiess! Neizliecieties par kādu citu.

Neuzdodieties par citu fizisku vai juridisku personu un neizliecieties, ka esat saistīts ar to. Tas attiecas arī uz parodijkontiem. Kaut arī mēs uzskatām, ka jūsu Maika Pensa profils ir smieklīgs, jūs neesat Maiks Penss. Un, ja jūs tomēr esat Maiks Penss, ko gan jūs darāt pakalpojumā Tinder?

Nepilngadīgas personas

Lai lietotu pakalpojumu Tinder, jums jābūt vismaz 18 gadu vecam. Tāpēc mēs neļaujam publicēt vienu pašu nepilngadīgo personu attēlus. Ja vēlaties publicēt savu bērnu fotoattēlus, lūdzu, gādājiet, lai attēlā varētu redzēt arī jūs pašu. Ja pamanāt profilu, kurā redzams viens pats nepilngadīgs bērns, vai profilu, kas mudina nodarīt kaitējumu nepilngadīgajam vai attēlo nepilngadīgo seksuālā vai divdomīgā veidā, lūdzu, nekavējoties ziņojiet par to.

Autortiesību un prečzīmju pārkāpumi

Ja tas nepieder jums, nepublicējiet to. Ja jūsu Tinder profilā ir iekļauts darbs, kas aizsargāts ar citām personām piederošām autortiesībām vai prečzīmēm, nepublicējiet to, ja vien jums nav atļauts to darīt.

Nelikumīga izmantošana

Nelietojiet Tinder, lai darītu kaut ko nelikumīgu. Ja tas ir nelikumīgi reālajā dzīvē, tas ir nelikumīgi arī pakalpojumā Tinder.

Viena persona, viens konts

Tinder kontiem nevar būt vairāki īpašnieki, tāpēc neveidojiet kontu kopā ar savu draugu vai otro pusīti. Turklāt, lūdzu, neveidojiet vairākus Tinder kontus.

Trešo pušu lietotnes

Lietotnes, kuras ir izveidojis kāds cits, izņemot Tinder, un kurās ir apgalvots, ka tās piedāvā mūsu pakalpojumus vai atbloķē īpašas Tinder funkcijas (piemēram, automātisko sviešanu), nav atļautas.

Neaktīvs konts

Pakalpojumu Tinder ir patīkami izmantot ... visu laiku! Lietojiet Tinder pie ezera, lietojiet Tinder, ēdot kūku. Lietojiet Tinder ceļā, lietojiet Tinder strupceļā! Bet, ja nepieteiksieties savā Tinder kontā divus gadus, mēs, iespējams, izdzēsīsim jūsu kontu neaktivitātes dēļ.

ZIŅOJIET PAR JEBKĀDU NEPIEDIENĪGU UZVEDĪBU

Lietotnē Tinder:

From your match list, Swipe Left on a row and tap the “Report” button to send us a quick, confidential report.

Ziņojumu ekrānā pieskarieties šai ikonai, lai ātri un konfidenciāli ziņotu:

Kad "sviežat" profilus, atveriet lietotāja profilu un pieskarieties šai ikonai, lai ātri un konfidenciāli ziņotu:

Ārpus lietotnes Tinder:

Ja nepieciešams, ziņojiet policijai. Pēc tam sazinieties ar mums šeit

NOKLIKŠĶINIET ŠEIT, LAI LASĪTU IETEIKUMUS PAR DROŠU IEPAZĪŠANOS.