Selamat datang ke komuniti Tinder. Jika anda seorang yang jujur, berhati baik dan menghormati orang lain, anda sentiasa dialu-alukan di sini. Jika anda bersikap sebaliknya, anda tidak akan bertahan lama. Matlamat kami adalah untuk membenarkan semua pengguna meluahkan diri mereka secara bebas selagi mereka tidak menyinggung orang lain. Dalam Tinder, semua orang dilayan pada standard yang sama. Kami meminta anda bertimbang rasa, berfikir sebelum bertindak serta mematuhi garis panduan komuniti kami di dalam dan luar talian. Benar pernyataan yang anda baca: sikap anda di luar talian boleh mengakibatkan penutupan akaun Tinder anda.

Di bawah ini merupakan senarai dasar komuniti kami. Jika anda melanggar mana-mana dasar ini, anda mungkin akan disekat oleh Tinder. Jangan paksa kami Meleret ke Kiri pada anda—ini kerana anda tidak boleh berpatah balik selepas kami berbuat demikian. Kami sarankan anda supaya melaporkan sebarang kelakuan yang melanggar dasar kami dan membaca Tip Keselamatan kami.

Kandungan Bogel/Seksual

Kami tidak meminta anda menyikat rambut ke satu sisi atau berbual menggunakan ayat penuh. Kami hanya mahu anda memastikan ia mempunyai standard tersendiri dan sesuai untuk tontonan awam. Tiada kandungan yang jelas berunsur seksual atau bogel dan jangan babad semua keinginan seks anda dalam bio anda. Pastikan ia sesuai untuk khalayak ramai.

Gangguan

Jangan terlibat atau menggalakkan orang lain supaya melibatkan diri dalam sebarang gangguan atau penderaan yang disasarkan kepada sebarang individu lain. Ini termasuk penghantaran sebarang kandungan seksual yang tidak diinginkan kepada padanan anda. Kami memandang serius semua laporan pengintipan, ancaman, pembulian atau intimidasi.

Keganasan dan Kecederaan Fizikal

Kami sama sekali tidak menerima kandungan berunsurkan keganasan, grafik, atau mengerikan dalam Tinder atau sebarang tindakan atau kandungan yang menyokongnya atau mengancam untuk berbuat sebarang jenis keganasan, termasuk mengancam atau menggalakkan keganasan. Serangan fizikal, pemaksaan dan sebarang tindakan keganasan dilarang sama sekali.

Kandungan yang menyokong atau mengagungkan tindakan membunuh diri atau mencederakan diri juga tidak dibenarkan. Dalam situasi ini, kami akan mengambil beberapa langkah untuk membantu pengguna, termasuk menghubungi pusat krisis.

Percakapan Berbaur Kebencian

Sebarang kandungan yang menggalakkan atau menyokong sifat perkauman, ketaksuban atau keganasan terhadap individu atau kumpulan mengikut faktor seperti (tetapi tidak terhad pada) bangsa, etnik, keagamaan, kelainan upaya, jantina, umur, negara asal, orientasi seksual atau identiti jantina tidak dibenarkan sama sekali.

Maklumat Peribadi

Jangan siarkan sebarang maklumat peribadi anda atau orang lain secara umum. Ini termasuk nombor keselamatan sosial, pasport, kata laluan, maklumat kewangan atau maklumat hubungan yang tidak disenaraikan seperti nombor telefon, alamat e-mel dan alamat rumah/kerja.

Spam

Jangan berpura-pura. Bersikap seperti biasa. Jangan guna Tinder untuk menghalakan orang ke laman web luaran melalui pautan atau selainnya.

Percubaan Mempromosi atau Meraih Sokongan

Anda tidak dibenarkan meraih sokongan pengguna lain dalam Tinder. Tiada masalah untuk menjemput padanan anda supaya menyertai aktiviti yang anda lakukan tetapi jika tujuan profil anda dicipta ialah untuk mengiklankan acara atau perniagaan anda, aktiviti bukan keuntungan, kempen politik, peraduan atau melakukan penyelidikan, kami mungkin akan memadam akaun anda. Walaupun kami teruja mendengar anda akan mengadakan pertunjukan komedi minggu depan, jangan guna Tinder untuk mempromosikannya.

Pelacuran dan Pemerdagangan Manusia

Tindakan menggalakkan atau menyokong perkhidmatan seksual komersil, pemerdagangan manusia atau tindakan seksual tanpa kebenaran semua pihak dilarang sama sekali dan akan mengakibatkan akaun anda disekat oleh Tinder.

Penskaman

Tinder melarang sama sekali sebarang jenis kelakuan yang mencari mangsa. Sesiapa yang cuba mendapatkan maklumat peribadi pengguna lain untuk aktiviti haram atau penipuan mungkin akan disekat. Sebarang pengguna yang didapati berkongsi maklumat akaun kewangan mereka (PayPal, Venmo, dll.) untuk tujuan menerima wang daripada pengguna lain juga mungkin akan disekat oleh Tinder.

Penyamaran

Bersikap jujur! Jangan berpura-pura menjadi orang lain.

Jangan menyamar, atau selainnya menyalahgambarkan afiliasi, hubungan atau kaitan dengan sebarang individu atau entiti. Ini termasuk akaun parodi. Walaupun kami percaya profil Mike Pence anda lucu, anda bukan Mike Pence. Jika anda Mike Pence, apa yang anda lakukan dalam Tinder?

Orang bawah umur

Anda mesti berumur 18 tahun ke atas untuk menggunakan Tinder. Jadi, kami tidak membenarkan imej individu bawah umur. Jika anda mahu menyiarkan gambar anak anda, pastikan anda juga berada dalam gambar. Jika anda melihat profil yang mengandungi individu bawah umur, menggalakkan kemudaratan individu bawah umur atau menggambarkan orang bawah umur dengan cara seksual atau tidak senonoh, sila laporkannya dengan segera.

Pelanggaran Hak cipta dan Tanda dagang

Jika ia bukan milik anda, jangan siarkannya. Jika profil Tinder anda mengandungi sebarang hasil kerja yang mempunyai hak cipta atau tanda dagang pihak lain, jangan siarkannya melainkan anda diberi kebenaran untuk berbuat demikian.

Penggunaan Haram

Jangan guna Tinder untuk melakukan sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang. Jika IRL (dalam kehidupan sebenar) diharamkan, ia juga haram dalam Tinder.

Seorang Individu untuk Satu Akaun

Akaun Tinder tidak boleh ada berbilang pemilik. Jadi, jangan cipta akaun dengan rakan anda atau pasangan anda. Selain itu, jangan miliki berbilang akaun Tinder.

Aplikasi Pihak Ketiga

Penggunaan sebarang aplikasi yang dicipta oleh orang lain selain Tinder yang mendakwa mereka menawarkan perkhidmatan kami atau akses untuk ciri istimewa Tinder (seperti peleret automatik) tidak dibenarkan sama sekali.

Akaun Dorman

Tinder seronok digunakan... sepanjang masa! Gunakan Tinder di tasik, gunakan Tinder ketika makan kek. Gunakan Tinder apabila anda keluar, gunakan Tinder apabila rasa ragu-ragu! Namun begitu, jika anda tidak log masuk akaun Tinder dalam masa 2 tahun, kami mungkin akan memadam akaun anda kerana tiada aktiviti.

LAPORKAN SEMUA KELAKUAN BURUK

Pada Tinder:

From your match list, Swipe Left on a row and tap the “Report” button to send us a quick, confidential report.

Dari skrin mesej anda, ketik ikon berikut dan hantar laporan pantas dan sulit kepada kami:

Semasa meleret, buka profil pengguna, ketik ikon berikut dan hantar laporan pantas dan sulit kepada kami:

Luar Tinder:

Jika perlu menghubungi penguatkuasa undang-undang, kemudian hubungi kami di sini

KLIK DI SINI UNTUK TIP KESELAMATAN JANJI TEMU.