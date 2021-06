Wytyczne dla społeczności

Witamy w społeczności Tinder. Jeśli jesteś szczerą, uprzejmą i szanującą innych osobą, zawsze będziesz tutaj mile widzianym użytkownikiem. Jeśli jednak nie chcesz być taką osobą, nie zabawisz tutaj zbyt długo. Naszym celem jest umożliwienie użytkownikom swobodne wyrażanie siebie pod warunkiem, że nie obrażają innych. Wszystkich obowiązują te same standardy na platformie Tinder. Prosimy o wyrozumiałość, zastanowienie się przed podjęciem działań i przestrzeganie wytycznych dla społeczności zarówno online, jak i offline. Tak, dokładnie: zachowanie offline może prowadzić do usunięcia konta Tinder.

Poniżej znajdziesz listę zasad naszej społeczności. Naruszenie którejkolwiek z zasad może prowadzić do zakazu korzystania z platformy Tinder. Serio, lepiej nie każ nam przesunąć w lewo Twojego zdjęcia—bo kiedy to zrobimy nie będzie już odwrotu. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich zachowań, które naruszają nasze zasady oraz do przeczytania naszych Porad dotyczących bezpieczeństwa.

W aplikacji Tinder nie ma miejsca dla:

Nagość/treści seksualne

Nie prosimy o przeczesywanie włosów na bok czy nawet wypowiadanie się pełnymi zdaniami, ale zachowaj klasę i stosowność do publicznego wglądu. Żadnej nagości, żadnych treści o wyraźnie seksualnym charakterze i nie sporządzaj listy swoich seksualnych pragnień w swoim opisie. Zachowaj przyzwoitość.

Molestowanie

Nie bierz udziału ani nie zachęcaj innych do brania udziału w jakichkolwiek nadużyciach lub molestowaniu skierowanym przeciwko innemu użytkownikowi. Obejmuje to wysyłanie wszelkich niechcianych treści o charakterze seksualnym swoim kontaktom. Zgłoszenia dotyczące prześladowania, gróźb, nękania lub zastraszania będą traktowane bardzo poważnie.

Przemoc i krzywda fizyczna

Nie tolerujemy agresywnych, dosadnych lub brutalnych treści na platformie Tinder ani żadnych działań lub treści, które propagują przemoc lub grożą przemocą jakiegokolwiek rodzaju, w tym zastraszanie lub promowanie terroryzmu. Napaść fizyczna, przymus i wszelkie akty przemocy są surowo zabronione.

Treści popierające lub gloryfikujące samobójstwo lub samookaleczenie są również niedozwolone. W takich sytuacjach możemy podjąć różne kroki, aby pomóc użytkownikowi, w tym zapewniając mu dostęp do pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Mowa nienawiści

Wszelkie treści, które promują, propagują lub akceptują rasizm, fanatyzm, nienawiść lub przemoc względem osób lub grup w oparciu o takie aspekty jak (między innymi) rasa, pochodzenie etniczne, przynależność religijna, niepełnosprawność, płeć, wiek, narodowość, orientacja seksualna lub tożsamość płciowa, są niedozwolone.

Informacje prywatne

Nie udostępniaj publicznie żadnych informacji prywatnych na swój temat lub na temat innej osoby. Obejmuje to numery ubezpieczenia społecznego, paszportu, hasła, informacje finansowe lub nieopublikowane informacje kontaktowe, takie jak numery telefonów, adresy e-mail, adres domowy/pracy.

Spam

Nie bądź oszustem. Zamiast tego bądź sobą. Nie używaj platformy Tinder do przekierowywania użytkowników do zewnętrznych witryn za pośrednictwem linku lub w inny sposób.

Promocja lub nagabywanie

Nagabywanie innych użytkowników na platformie Tinder jest zabronione. Można zaprosić znalezionych w serwisie Tinder partnerów czy partnerki do zrobienia czegoś razem, ale jeśli celem Twojego profilu jest reklamowanie jakiegoś wydarzenia lub biznesu, organizacji typu non-profit, prowadzenie kampanii politycznej, konkursu lub badań, możemy usunąć takie konto. Chociaż jesteśmy podekscytowani, że w przyszłym tygodniu wystąpisz na scenie jako komik, nie promuj tego wydarzenia na platformie Tinder.

Prostytucja i handel ludźmi

Promowanie lub propagowanie usług seksualnych, handlu ludźmi lub innych, niedobrowolnych czynności seksualnych jest surowo zabronione i będzie skutkowane usunięciem konta z platformy Tinder.

Oszustwa

Tinder stosuje politykę „zero tolerancji” względem wszelkich agresywnych zachowań niezależnie od rodzaju. Każda osoba, która będzie usiłowała uzyskać informacje osobowe dotyczące innego użytkownika w celu nieuczciwych lub niezgodnych z prawem działań może zostać zablokowana. Każdy użytkownik przyłapany na udostępnianiu informacji o swoim koncie (PayPal, Venmo, itp.) w celu otrzymania pieniędzy od innych użytkowników również może zostać zablokowany.

Podszywanie się

Bądź sobą! Nie udawaj, że jesteś kimś innym.

Nie podszywaj się pod inne osoby lub podmioty i nie wprowadzaj w błąd co do przynależności lub powiązań z jakąś osobą lub podmiotem. Obejmuje to konta parodiujące. Chociaż uważamy, że Twój profil Mike'a Pence'a jest przezabawny, nie jesteś Mikem Pencem. A jeśli nim jesteś, to co robisz na platformie Tinder?

Osoby niepełnoletnie

Musisz mieć co najmniej 18 lat, aby korzystać z platformy Tinder. W związku z tym nie zezwalamy na zdjęcia osób niepełnoletnich bez opieki. Jeśli chcesz opublikować zdjęcia swoich dzieci, upewnij się, że Ty również widniejesz na zdjęciu. Jeśli natkniesz się na profil, który zawiera zdjęcie osoby niepełnoletniej bez opieki, zachęca do wyrządzenia krzywdy osobom niepełnoletnim lub przedstawia osobę niepełnoletnią w sposób seksualny lub sugestywny, należy to niezwłocznie zgłosić.

Naruszenie praw autorskich i znaków towarowych

Jeśli nie jest to Twoje, nie publikuj tego. Jeśli profil Tinder zawiera jakieś prace, które są chronione prawem autorskim lub znakiem towarowym innych osób, nie publikuj ich, chyba że masz na to pozwolenie.

Nielegalne wykorzystanie

Nie wykorzystuj platformy Tinder do żadnych nielegalnych działań. Jeśli coś jest nielegalne w prawdziwym życiu, jest również nielegalne na platformie Tinder.

Jedna osoba, jedno konto

Konta w serwisie Tinder nie mogą mieć kilku właścicieli, także nie zakładaj konta ze znajomym lub drugą połówką. Ponadto nie zakładaj kilku kont w na platformie Tinder.

Aplikacje stron trzecich

Korzystanie z aplikacji opracowanych przez podmioty inne niż Tinder, które twierdzą że oferują nasze usługi lub odblokowują specjalne funkcje (jak automatyczne przesuwanie), nie jest dozwolone.

Uśpienie konta

Korzystanie z platformy Tinder jest świetną zabawą... przez cały czas! Korzystaj z platformy Tinder nad jeziorem, korzystaj z platformy Tinder jedząc ciasto. Korzystaj z platformy Tinder będąc u gości, korzystaj z platformy Tinder mając wątpliwości! Ale jeśli nie zalogujesz się na konto Tinder przez 2 lata, możemy je usunąć z powodu braku aktywności.

ZGŁASZAJ KAŻDE NIEODPOWIEDNIE ZACHOWANIE W aplikacji: From your match list, Swipe Left on a row and tap the “Report” button to send us a quick, confidential report. Wejdź w ekran wiadomości, dotknij wskazanej ikony i prześlij nam szybkie, poufne zgłoszenie: Podczas szukania par otwórz profil użytkownika, stuknij we wskazaną ikonę i prześlij nam szybkie, poufne zgłoszenie: Poza aplikacją Tinder: W razie konieczności zgłoś sprawę lokalnym organom ścigania, a następnie skontaktuj się z nami tutaj KLIKNIJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ WSKAZÓWKI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS RANDKOWANIA.

Tinder zastrzega sobie prawo do sprawdzenia i/lub usunięcia konta, bez zwrotu środków wydanych na zakupy, w przypadku naruszenia zasad korzystania z Usług lub zachowania, które w ocenie Tinder jest nieodpowiednie lub sprzeczne z prawem, lub niezgodne z Regulaminem, w tym działania i wypowiedzi, które miały miejsce poza Usługą, ale dotyczą użytkowników poznanych za pośrednictwem Usługi.