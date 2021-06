Regras da comunidade

Bem-vindo à comunidade Tinder. Se você for honesto, educado e respeitoso com os outros, será sempre bem-vindo aqui. Se você decidir não ser, talvez não dure muito tempo. Nosso objetivo é permitir aos usuários se expressarem livremente, desde que não ofendam os outros. Todos devem seguir as mesmas regras no Tinder. Pedimos que seja atencioso, pense antes de agir e respeite as nossas diretrizes comunitárias online e offline. É isso mesmo: o seu comportamento offline pode levar ao cancelamento de sua conta no Tinder.

Abaixo, encontra-se uma lista das nossas políticas de comunidade. Se você violar qualquer uma dessas políticas, poderá ser banido do Tinder. Sério, não nos faça deslizá-lo para a esquerda — pois não há volta depois que o fizermos. Recomendamos que você denuncie qualquer comportamento que viole as nossas políticas, além de conferir as nossas Dicas de Segurança.

O Tinder não serve para:

Nudez/Conteúdo sexual

Não estamos pedindo que você penteie o cabelo para um lado e escreva em frases completas; só que mantenha a classe e que aja de modo adequado para consumo público. Não inclua nudez nem conteúdos sexualmente explícitos e não descreva todos os seus desejos sexuais no perfil. Vamos manter o padrão.

Assédio

Não pratique e não incentive outras pessoas a praticarem qualquer tipo de abuso ou assédio direcionado a outros usuários. Isso inclui o envio de qualquer conteúdo sexual não solicitado aos seus contatos. Relatos de perseguição, ameaças, coação ou intimidação são levados muito a sério.

Violência e agressão física

Não toleramos conteúdo violento, gráfico ou explícito no Tinder, nem quaisquer ações ou conteúdos que ameacem ou promovam a violência de qualquer tipo, incluindo terrorismo. Ataques físicos, coerção e quaisquer atos de violência são estritamente proibidos.

Conteúdos que promovam ou glorifiquem o suicídio ou a automutilação também não são permitidos. Nessas situações, poderemos tomar medidas para ajudar o usuário, incluindo o encaminhamento a recursos de crise.

Discurso de ódio

Qualquer conteúdo que promova, defenda ou incentive o racismo, o fanatismo, o ódio ou a violência contra indivíduos ou grupos com base em fatores como (mas não limitados a) raça, etnia, afiliação religiosa, deficiência, sexo, idade, nacionalidade, orientação sexual ou identidade de gênero não é permitido.

Informações privadas

Jamais publique informações privadas, suas ou de qualquer outra pessoa. Isso inclui números de previdência social, passaportes, senhas, informações financeiras ou informações de contato não listadas, tais como números de telefone, endereços de e-mail ou endereço residencial/comercial.

Spam

Não seja fake, seja real. Não use o Tinder para direcionar as pessoas a sites externos por meio de links ou outros recursos.

Promoções e convites

Convidar outros usuários no Tinder é proibido. Tudo bem convidá-los para alguma atividade de que você estará participando, mas, se o propósito do seu perfil é anunciar o seu evento ou negócio, sua organização sem fins lucrativos, sua campanha política, o concurso de que você está participando ou a pesquisa para a qual você precisa de voluntários, é possível que excluamos a sua conta. É muito legal que você vá fazer uma apresentação de stand-up na próxima semana, mas, por favor, não use o Tinder para promovê-la.

Prostituição e tráfico

Promover ou incentivar serviços sexuais comerciais, tráfico humano ou outros atos sexuais não consensuais é estritamente proibido e resultará no banimento de sua conta no Tinder.

Golpes

O Tinder tem uma política de tolerância zero quanto a comportamentos predatórios de qualquer tipo. Qualquer um que tente obter informações privadas de outros usuários por meio de atividades fraudulentas ou ilegais poderá ser banido. Usuários que compartilharem suas próprias informações de contas financeiras (PayPal, Venmo, etc.) com a finalidade de receber dinheiro de outros usuários também poderão ser banidos do Tinder.

Falsificação de identidade

Seja você mesmo! Não finja ser outra pessoa.

Não finja ser alguém e não finja ter afiliação, conexão ou associação com qualquer pessoa ou entidade. Isso inclui contas de paródia. Sua conta com a foto do Mike Pence pode ser engraçadíssima, mas você não é o Mike Pence. E, se for, o que diabos você está fazendo no Tinder?

Menores

Você deve ter no mínimo 18 anos de idade para usar o Tinder. Assim, não permitimos imagens de menores desacompanhados. Se você quiser postar fotos dos seus filhos, certifique-se de aparecer na foto também. Se você vir um perfil com fotos de um menor desacompanhado, que promova atos de violência contra menores ou que os apresente de maneira sexual ou sugestiva, denuncie-o imediatamente.

Violações de direitos autorais e marcas comerciais

Se não é seu, não publique. Se o seu perfil do Tinder inclui qualquer imagem protegida por direitos autorais, não a publique, a menos que tenha permissão para fazê-lo.

Uso ilegal

Não use o Tinder para quaisquer atividades ilegais. Se é ilegal na vida real, também é ilegal no Tinder.

Uma pessoa, uma conta

Contas no Tinder não podem ter vários donos, então não crie uma conta com os seus amigos ou parceiro. Além disso, não tenha mais de uma conta.

Aplicativos de terceiros

O uso de quaisquer aplicativos criados por terceiros que prometem oferecer os nossos serviços ou desbloquear recursos especiais do Tinder (como deslizadores automáticos) não é permitido.

Inatividade de conta

O Tinder é divertido de usar... o tempo todo! Use o Tinder na praia, no restaurante, na rua, na chuva, na fazenda! Mas, se você não entrar na sua conta do Tinder por 2 anos, possivelmente excluiremos a sua conta por inatividade.

DENUNCIE QUALQUER COMPORTAMENTO RUIM No Tinder: Em sua lista de combinações, deslize para a esquerda em uma fileira e toque no botão "Denunciar" para nos enviar uma denúncia rápida e confidencial. Em sua tela de mensagem, toque no seguinte ícone e envie-nos uma denúncia rápida e confidencial: Ao deslizar, abra o perfil de um usuário, toque no seguinte ícone e envie-nos uma denúncia rápida e confidencial: Fora do Tinder: Se necessário, entre em contato com a polícia local e, em seguida, entre em contato conosco aqui. CLIQUE AQUI PARA OBTER DICAS SOBRE ENCONTROS SEGUROS.

O Tinder reserva-se o direito de investigar e/ou encerrar sua conta sem qualquer reembolso caso você tenha utilizado o Serviço ou se comportado de maneira inadequada, ilegal ou a violar os Termos de Uso, incluindo ações ou comunicações fora do Serviço, mas envolvendo usuários conhecidos por meio dele.