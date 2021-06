Regras da Comunidade

Bem-vindo/a à comunidade Tinder. Se for honesto/a, amável e respeitar os outros, será sempre bem-vindo/a aqui. Se optar por não o fazer, talvez não fique muito tempo por aqui. O nosso objetivo é permitir que os utilizadores se exprimam livremente, desde que não ofendam os outros. Todos se regem pelos mesmos padrões no Tinder. Pedimos-lhe que seja atencioso/a, que pense antes de agir e cumpra as nossas Regras da Comunidade, tanto online como offline. Sim, leu bem: o seu comportamento offline pode levar ao encerramento da sua conta Tinder.

Abaixo encontra-se uma lista das nossas políticas de comunidade. Caso viole alguma delas, poderá ser banido/a do Tinder. A sério, não nos faça passá-lo/a para a esquerda—pois caso isso aconteça, não haverá segundas oportunidades. É altamente recomendável denunciar qualquer comportamento que viole as nossas políticas e ler sobre as nossas Dicas de Segurança.

O Tinder não permite:

Nudez/Conteúdo de Teor Sexual

Não estamos a pedir-lhe que penteie o cabelo para um certo lado ou mesmo para utilizar frases completas quando fala; por favor, mantenha uma prestação com classe e apropriada para o consumo público. Sem nudez, sem conteúdos sexualmente explícitos e sem relatos sobre todos os seus desejos sexuais na sua biografia. Mantenha a decência.

Assédio

Não participe, nem encoraje outros a participar em qualquer tipo de abuso ou assédio dirigido a qualquer outro utilizador. Isto inclui enviar quaisquer conteúdos de teor sexual não solicitados às suas correspondências. Levamos muito a sério as denúncias de perseguição, ameaças, bullying ou intimidação.

Violência e Danos Físicos

Não toleramos conteúdos violentos, gráficos ou macabros no Tinder, ou quaisquer ações ou conteúdos que defendam ou ameacem qualquer tipo de violência, incluindo ameaçar ou promover o terrorismo. As agressões físicas, a coerção e quaisquer atos de violência são estritamente proibidos.

Conteúdos que defendam ou glorifiquem o suicídio ou o as lesões auto infligidas também não são permitidos. Nestas situações, podemos tomar uma série de medidas para prestar auxílio ao utilizador, incluindo entrar em contacto e enviar-lhe recursos de emergência.

Discurso de Ódio

Não é permitido qualquer conteúdo que promova, defenda ou apoie o racismo, a intolerância, o ódio ou a violência contra indivíduos ou grupos, com base em fatores como (mas não limitados a): raça, etnicidade, crença religiosa, incapacidade, sexo, idade, origem nacional, orientação sexual ou identidade de género.

Informações Pessoais

Não divulgue publicamente informações pessoais suas nem de outros. Isto inclui números de segurança social, passaportes, palavras-passe, informações financeiras ou informações de contacto confidenciais, como números de telefone, endereços de email, morada de casa/emprego.

Spam

Não seja falso/a. Seja antes verdadeiro/a. Não utilize o Tinder para atrair pessoas para sites externos através de uma ligação, ou algo semelhante.

Promoção ou Solicitação

É proibido solicitar outros utilizadores no Tinder. Não faz mal convidar as suas correspondências para algo que estiver a fazer, mas se o objetivo do seu perfil for publicitar o seu evento ou negócio, a sua campanha sem fins lucrativos ou a sua campanha política, o seu concurso ou até realizar trabalhos de investigação, poderemos eliminar a sua conta. Apesar de ficarmos entusiasmados com a sua participação num espetáculo de comédia na próxima semana, não utilize o Tinder para promovê-lo.

Prostituição e Tráfico

Promover ou defender serviços comerciais de teor sexual, tráfico de seres humanos ou outros atos sexuais não consensuais é estritamente proibido e resultará na anulação da sua conta Tinder.

Golpes (Scam)

O Tinder possui uma política de tolerância zero relativamente a comportamentos abusivos de qualquer tipo. Qualquer pessoa que tente obter informações pessoais para atividades fraudulentas ou ilegais poderá ver a sua conta anulada. Qualquer utilizador que partilhe as suas próprias informações financeiras (Paypal, Venmo, etc.) com a finalidade de receber dinheiro de outros utilizadores, poderá também ser banido do Tinder.

Usurpação de Identidade

Seja você mesmo! Não finja ser outra pessoa.

Não se faça passar por outra pessoa, ou de outra forma, adultere a sua filiação, ligação ou associação com qualquer pessoa ou entidade. Isto inclui contas de paródia. Apesar de acharmos que o seu perfil do Mike Pence é hilariante, você não é o Mike Pence. E se for, o que está a fazer no Tinder?

Menores

Deve ter 18 anos de idade ou mais para poder utilizar o Tinder. Como tal, não são permitidas imagens de menores não acompanhados. Se desejar publicar fotografias dos seus filhos, por favor garanta que também se encontra na foto. Se vir algum perfil que contenha um menor não acompanhado, incentive a causar danos físicos a um menor ou apresente um menor de forma sexual ou sugestiva, por favor denuncie-o de imediato.

Violação dos Direitos de Autor e Marca Registada

Se não é seu, não o publique. Se o seu perfil do Tinder inclui trabalho protegido por direitos de autor ou marcas registadas por outros, não o exiba, a menos que esteja autorizado/a a fazê-lo.

Utilização Ilegal

Não utilize o Tinder para levar a cabo atos ilegais. Se for ilegal na vida real, é ilegal no Tinder.

Uma Pessoa, uma Conta

As contas Tinder não podem ter vários donos, por isso não crie uma conta com um amigo ou com a sua cara-metade. Adicionalmente, não mantenha várias contas Tinder.

Aplicações de Terceiros

Não é permitida a utilização de quaisquer aplicações criadas por outros, que não o Tinder e que afirmem oferecer o nosso serviço ou desbloquear funcionalidades especiais do Tinder (como auto-swipers).

Inatividade da Conta

É divertido utilizar o Tinder... sempre! Utilize o Tinder no lago, utilize o Tinder enquanto come bolo. Utilize o Tinder quando estiver fora. Na dúvida, utilize o Tinder! Porém, se não iniciar sessão na sua conta Tinder num período de 2 anos, esta poderá ser eliminada por inatividade.

DENUNCIA TODOS OS MAUS COMPORTAMENTOS No Tinder: From your match list, Swipe Left on a row and tap the “Report” button to send us a quick, confidential report. A partir do teu ecrã de mensagens, toca no seguinte ícone e envia-nos uma denúncia rápida e confidencial: Ao passares nos perfis, abre o de um utilizador, toca no seguinte ícone e envia-nos uma denúncia rápida e confidencial: Fora do Tinder: Se for necessário, contacta as autoridades e depois entra em contacto connosco a partir daqui CLICA AQUI PARA OBTERES DICAS SOBRE ENCONTROS SEGUROS.

O Tinder reserva-se o direito de investigar e/ou de encerrar a tua conta sem restituição de quaisquer compras, se tiveres utilizado abusivamente o Serviço ou se te tiveres comportado de uma forma que o Tinder considere desadequada, ilegal ou em violação dos Termos e Condições de Utilização, incluindo ações ou comunicações que ocorram fora do Serviço, mas envolvam utilizadores que conheceste através do Serviço.