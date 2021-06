Regulile comunității

Bine ai venit în comunitatea Tinder! Dacă ești o persoană sinceră, amabilă și respectuoasă față de ceilalți, prezența ta va fi întotdeauna binevenită aici. Dacă alegi să nu fii astfel, este posibil să nu reziști în comunitate. Scopul nostru este de a le permite utilizatorilor să se exprime liber atât timp cât nu ofensează pe alții. Toată lumea trebuie să respecte același standard pe Tinder. Te rugăm să fii o persoană respectuoasă, să te gândești înainte de a acționa și să respecți liniile directoare ale comunității noastre, atât online, cât și offline. Ai înțeles bine: comportamentul tău offline poate duce la închiderea contului tău Tinder.

Mai jos este o listă a regulilor comunității noastre. Dacă încalci vreuna dintre aceste politici, ți se poate interzice să mai utilizezi serviciul Tinder. Vorbim serios, nu ne face să te glisăm spre stânga, deoarece va fi pentru totdeauna. Te încurajăm să raportezi orice comportament care încalcă politicile noastre și să citești cu atenție Sfaturile noastre de siguranță.

Nuditatea/conținutul sexual

Nu îți cerem să te piepteni într-o parte sau nici măcar să vorbești în propoziții complete, dar te rugăm să dovedești decență și să te îmbraci adecvat pentru publicul larg. Fără nuditate, fără conținut sexual explicit și nu îți prezenta toate dorințele sexuale în biografie. Prezintă-le decent.

Hărțuirea

Nu implica și nu încuraja pe alții să se implice în vreun abuz sau vreo hărțuire împotriva altui utilizator. Aceasta include trimiterea oricărui conținut sexual nesolicitat compatibilităților tale. Rapoartele de urmărire, amenințări, hărțuire sau intimidare sunt luate foarte în serios.

Violența și vătămarea fizică

Nu tolerăm conținutul violent, grafic sau care prezintă violență și sânge pe Tinder sau acțiuni sau conținuturi care pledează pentru sau inspiră violență de vreun fel, inclusiv amenințarea sau promovarea terorismului. Agresiunea fizică, constrângerea și orice acte de violență sunt strict interzise.

Conținutul care pledează pentru sau instigă la sinucidere sau automutilare este, de asemenea, interzis. În aceste situații, putem să adoptăm o serie de măsuri pentru a ajuta utilizatorul, inclusiv să utilizăm resurse de criză.

Discursul de instigare la ură

Nu este permis niciun conținut care promovează, susține sau tolerează rasismul, fanatismul religios, ura sau violența împotriva indivizilor sau a grupurilor pe baza unor factori precum (dar fără a se limita la) rasa, etnia, apartenența religioasă, dizabilitatea, sexul, vârsta, originea națională, orientarea sexuală sau identitatea de gen.

Informațiile private

Nu face publice niciun fel de informații private, ale tale sau ale altei persoane. Acestea includ numere de securitate socială, pașapoarte, parole, informații financiare sau informații de contact nelistate, cum ar fi numere de telefon, adrese de e-mail, adresa de acasă/de la serviciu.

Spamul

Nu fi fals(ă). În schimb, fii real(ă). Nu folosi Tinder pentru a direcționa persoane către site-uri web externe prin intermediul unui link sau altfel.

Promovarea sau solicitarea

Solicitarea altor utilizatori este interzisă pe Tinder. Este în regulă să-ți inviți compatibilitățile la ceva ce faci, dar, dacă scopul profilului tău este să îți faci publicitate pentru eveniment sau companie, campanie non-profit, politică, concurs sau să efectuezi cercetări, îți putem șterge contul. Deși suntem încântați că vei face un spectacol de comedie săptămâna viitoare, nu folosi Tinder pentru a-l promova.

Prostituția și traficul

Promovarea sau pledarea pentru servicii sexuale comerciale, traficul de persoane sau alte acte sexuale neconsimțite sunt strict interzise și vor duce la interzicerea contului tău de pe Tinder.

Escrocheriile

Tinder are o politică de toleranță zero în ceea ce privește comportamentul exploatator de orice fel. Orice persoană care încearcă să obțină informații private ale altor utilizatori pentru activități frauduloase sau ilegale poate fi interzisă. Orice utilizator prins că își partajează propriile informații despre contul financiar (PayPal, Venmo etc.) cu scopul de a primi bani de la alți utilizatori, poate fi exclus de pe Tinder.

Imitarea

Fii tu! Nu pretinde să fii altcineva!

Nu imita sau denatura în alt fel afilierea, conexiunea sau asocierea cu o persoană sau entitate. Aceasta include conturile de parodie. Deși credem că profilul tău Mike Pence stârnește râsul, nu ești Mike Pence. Și dacă ești, ce faci pe Tinder?

Minorii

Trebuie să ai vârsta de cel puțin 18 ani pentru a utiliza Tinder. Ca atare, nu permitem imagini ale minorilor neînsoțiți. Dacă dorești să postezi fotografii cu copiii tăi, asigură-te că ești și tu în fotografie. Dacă vezi un profil care include un minor neînsoțit, încurajează la vătămarea minorului sau înfățișează un minor în mod sexual sau sugestiv, te rugăm să îl raportezi imediat.

Încălcarea drepturilor de autor și a mărcilor comerciale

Dacă nu este al tău, nu îl posta. Dacă profilul tău Tinder include vreo lucrare protejată prin drepturi de autor sau înregistrată ca marcă de către alte entități, nu o afișa, cu excepția cazului în care ți se permite acest lucru.

Utilizarea ilegală

Nu folosi Tinder pentru a face ceva ilegal. Dacă este ilegal în realitate, este ilegal pe Tinder.

O persoană, un cont

Conturile Tinder nu pot avea mai mulți proprietari, deci nu îți crea un cont cu prietenul sau cu jumătatea ta. În plus, nu crea mai multe conturi Tinder.

Aplicațiile terțe

Nu este permisă utilizarea niciunei aplicații create de altă entitate decât Tinder, care pretinde să ofere serviciul nostru sau să deblocheze funcții speciale Tinder (cum ar fi glisări automate).

Inactivitatea contului

Tinder este distractiv de utilizat ... Tot timpul! Folosește Tinder pe lac, folosește Tinder în timp ce mănânci tort. Folosește Tinder când ieși în oraș, folosește Tinder când ai îndoieli! Dar, dacă nu te conectezi la contul Tinder timp de doi ani, îl putem șterge pentru inactivitate.

RAPORTEAZĂ TOATE COMPORTAMENTELE NEGATIVE

Din aplicația Tinder:

From your match list, Swipe Left on a row and tap the “Report” button to send us a quick, confidential report.

Din ecranul de mesaje, atinge următoarea pictogramă și trimite-ne un raport rapid, confidențial:

Când glisezi, deschide profilul unui utilizator, atinge următoarea pictogramă și trimite-ne un raport rapid, confidențial:

În afara Tinder:

Dacă este nevoie, contactează autoritățile locale, apoi contactează-ne aici

DĂ CLIC AICI PENTRU SFATURI DESPRE SIGURANȚA ÎN DATING.