Skupnostne smernice

Dobrodošli v skupnosti Tinder. Če ste do drugih iskreni, prijazni in spoštljivi, ste tukaj vedno dobrodošli. Če se odločite, da to ne boste, morda ne boste dolgo z nami. Naš cilj je uporabnikom omogočiti svobodno izražanje vendar le, dokler ne užalijo drugih. Na Tinderju se vsi držijo enakega standarda. Prosimo vas, da ste uvidevni in razmislite, preden ukrepate, pri tem pa upoštevajte naše skupnostne smernice v komunikaciji na spletu in izven njega. Prav ste slišati: vaše vedenje izven spleta lahko privede do prepovedi uporabe vašega računa Tinder.

Spodaj je seznam pravil naše skupnosti. Če boste kršili katero koli od teh pravil, vam bomo morda prepovedali uporabo aplikacije Tinder. Resno mislimo, kajti ko vas enkrat izključimo, ni več poti nazaj. Svetujemo vam, da poročate o kakršnem koli vedenju, ki krši naše pravilnike, in preberete naše varnostne nasvete.

Tinder ni namenjen za:

Golota/spolna vsebina

Ne zahtevamo, da imate lase počesane na prečko ali da se pogovarjate v polnih stavkih, prosimo pa vas, da pri medosebnih odnosih ostanete uglajeni in spodobni. Vaš profil naj ne vsebuje golote, spolno nazornih vsebin in podrobnega opisa vseh vaših spolnih želja. Bodite diskretni.

Nadlegovanje

Izogibajte se in ne spodbujajte drugih h kakršni koli obliki ciljne zlorabe ali nadlegovanja katerega koli uporabnika, vključno s pošiljanjem kakršne koli nezaželene spolne vsebine osebam, s katerimi se ujemate. Prijave o zalezovanju, grožnjah, trpinčenju ali ustrahovanju jemljemo zelo resno.

Nasilje in telesne poškodbe

Na Tinderju ne dopuščamo nasilne, nazorne in krvave vsebine ali kakršnih koli dejanj ali vsebin, ki zagovarjajo ali nagovarjajo h kakršnemu koli nasilju, vključno z grožnjo ali spodbujanjem terorizma. Fizični napadi, prisila in vsakršna nasilna dejanja so strogo prepovedani.

Vsebina, ki zagovarja ali povzdiguje samomor ali samopoškodovanje, prav tako ni dovoljena. V teh primerih lahko sprejmemo vrsto ukrepov za pomoč uporabniku, vključno z vzpostavljanjem stika z viri pomoči za osebe v stiski.

Sovražni govor

Vsaka vsebina, ki spodbuja, zagovarja ali odobrava rasizem, fanatizem, sovraštvo ali nasilje nad posamezniki ali skupinami na podlagi dejavnikov, kot so (med drugim) rasa, etnična pripadnost, verska pripadnost, invalidnost, spol, starost, narodnost, spolna usmerjenost ali spolna identiteta, je prepovedana.

Zasebni podatki

Ne objavljajte javno nobenih zasebnih podatkov, bodisi vaših, bodisi od drugih. To so številke zdravstvenega zavarovanja, potni listi, gesla, finančne informacije ali nenavedeni podatki za stik, kot so telefonske številke, e-poštni naslovi, domači/službeni naslov.

Neželena pošta

Izogibajte se lažnemu predstavljanju. Raje bodite resnični uporabnik z resničnim profilom. Tinderja ne uporabljajte za usmerjanje ljudi na zunanja spletna mesta prek povezave ali kako drugače.

Spodbujanje ali nagovarjanje

Na Tinderju je prepovedano nagovarjati druge uporabnike. V redu je, če osebe, s katerimi se ujemate, povabite na kak dogodek, povezan s tem, kar počnete, če pa je namen vašega profila oglaševanje vašega dogodka ali podjetja, neprofitne organizacije, politične kampanje, natečaja ali izvajanje raziskav, bomo vaš račun morda izbrisali. Veseli nas, da naslednji teden nastopate v predstavi, hkrati pa vas prosimo, da Tinderja ne uporabljate za promocijo tega dogodka.

Prostitucija in trgovina z ljudmi

Spodbujanje ali zagovarjanje komercialnih spolnih storitev, trgovine z ljudmi ali drugih spolnih dejanj brez privolitve je strogo prepovedano, zaradi česar bo vaš račun izločen iz Tinderja.

Prevare

Tinder zagovarja politiko ničelne tolerance do kakršnega koli plenilskega vedenja. Vsakomur, ki poskuša pridobiti zasebne podatke drugih uporabnikov v namene goljufivih ali nezakonitih dejavnosti, lahko uporabo Tinderja prepovemo. Vsak uporabnik, ki ga zalotimo, da deli svoje finančne podatke (PayPal, Venmo itd.) za namene prejemanja denarja od drugih uporabnikov, bo prav tako izločen iz Tinderja.

Lažno predstavljanje

Bodite to, kar ste! Ne pretvarjajte se, da ste nekdo drug.

Ne smete se izdajati za nekoga drugega ali lažno predstavljati vašo pripadnost oziroma povezanost s katero koli drugo osebo ali podjetjem. To vključuje tudi šaljive račune. Čeprav se nam zdi vaš profil Boruta Pahorja zabaven, vi niste Borut Pahor. In če ste, kaj počnete na Tinderju?

Mladoletne osebe

Če želite uporabljati Tinder, morate biti stari 18 let ali več. Prav tako ni dovoljena objava slik mladoletnih oseb, če na njih niso prisotne tudi odrasle osebe. Če želite objaviti fotografije svojih otrok, morate biti na fotografiji tudi vi. Če naletite na profil z mladoletno osebo brez prisotnosti odrasle osebe, sliko, ki spodbuja škodljivo vedenje do mladoletne osebe ali jo prikazuje na spolni ali sugestivni način, ga nemudoma prijavite.

Kršitev avtorskih pravic in blagovne znamke

Če nekaj ni vaše, tega ne objavite. Če vaš profil Tinder vključuje katero koli delo, ki je avtorsko zaščiteno ali zaščiteno z blagovno znamko drugih, ga ne prikažite, razen če vam to dovolijo.

Nezakonita uporaba

Ne uporabljajte Tinderja za nič nezakonitega. Kar je nezakonito v resničnem življenju, je nezakonito tudi na Tinderju.

Ena oseba, en račun

Računi Tinder ne smejo imeti več lastnikov, zato ne ustvarite računa s svojim prijateljem ali partnerjem. Poleg tega ne imejte odprtih več računov Tinder.

Aplikacije tretjih oseb

Uporaba katere koli aplikacije, ki jo ustvarijo drugi in trdijo, da ponujajo našo storitev ali zagotavljajo odklepanje posebnih funkcij Tinderja (na primer samodejnega podrsavanja v desno), ni dovoljena.

Neaktivnost računa

Tinder je zabavno uporabljati ... ves čas! Uporabljajte Tinder ob jezeru, uporabljajte Tinder ob sladkanju s tortico. Uporabljajte Tinder, ko ste zunaj, pa tudi takrat, ko ste v dvomih! Če pa se v Tinder račun ne boste prijavili več kot 2 leti, ga bomo zaradi neaktivnosti izbrisali.

PRIJAVI VSAKO NEPRIMERNO VEDENJE Na Tinderju: From your match list, Swipe Left on a row and tap the “Report” button to send us a quick, confidential report. Na zaslonu s sporočili tapni naslednjo ikono in nam pošlji hitro, zaupno prijavo: Med podrsavanjem odpri uporabnikov profil, tapni na naslednjo ikono in nam pošlji hitro, zaupno prijavo: Zunaj Tinderja: Če bi bilo potrebno, se obrni na policijo, nato nas kontaktiraj tukaj KLIKNI TUKAJ ZA NASVETE O VARNOSTI NA ZMENKIH.

Tinder si pridržuje pravico, da razišče in/ali ukine tvoj račun brez vračila kupnin, če zlorabiš storitev ali se vedeš na način, ki ga Tinder šteje za neprimernega, nezakonitega ali za kršitev pogojev uporabe, vključno z dejanji ali komunikacijo, ki se pojavlja zunaj storitve, vendar vključuje uporabnike, ki jih spoznaš v storitvi.