Smernice zajednice

Dobro došli u zajednicu Tinder. Ako ste iskreni, ljubazni i poštujete druge, ovde ćete uvek biti dobrodošli. U suprotnom, možda se nećemo dugo družiti. Naš cilj je da dozvolimo korisnicima da se slobodno izražavaju, pod uslovom da to ne vređa druge. Na Tinderu za sve važe isti standardi. Očekujemo da mislite na druge, da razmislite pre nego što nešto uradite i da se pridržavate naših smernica zajednice kako na mreži, tako i van nje. Da, dobro ste čuli: vaše ponašanje van mreže može dovesti do ukidanja vašeg Tinder naloga.

Ispod se nalazi lista naših smernica zajednice. Ako prekršite neku od njih, možemo vam zabraniti da koristite Tinder. Ozbiljno mislimo, ne terajte nas da prevučemo nalevo za vas—pošto u tom slučaju nećete dobiti drugu šansu. Savetujemo da prijavite svako ponašanje koje krši naše smernice i da pročitate naše Savete za bezbednost.

Golotinja/sadržaj seksualne prirode

Ne tražimo od vas da napravite razdeljak niti da se izražavate punim rečenicama, ali vas molimo da se ponašate kulturno i prikladno za javnost. Bez golotinje i seksualno eksplicitnih sadržaja, a ne morate navoditi ni sve svoje seksualne fantazije u biografiji. Samo pristojno.

Uznemiravanje

Nemojte učestvovati niti podsticati druge da učestvuju u uznemiravanju ili maltretiranju drugih korisnika. To obuhvata slanje neželjenih sadržaja seksualne prirode osobama sa kojima ste spojeni.

Nasilje i fizičke povrede

Na Tinderu ne tolerišemo nasilne, grafičke i uznemiravajuće sadržaje, kao ni radnje ili sadržaje koji zagovaraju ili prete nasiljem bilo koje vrste, uključujući pretnje terorizmom ili promovisanje terorizma. Fizički napadi, prisiljavanje i bilo koji čin nasilja strogo su zabranjeni.

Sadržaj koji promoviše ili podstiče na samoubistvo ili samopovređivanje takođe nije dozvoljen. U takvim situacijama, možemo da preduzmemo određene korake za pružanje pomoći korisniku, uključujući slanje resursa za pomoć u kriznim situacijama.

Govor mržnje

Ne dozvoljavamo sadržaje koji promovišu, zagovaraju ili odobravaju rasizam, predrasude, mržnju ili nasilje prema pojedincima ili grupama na osnovu faktora kao što su (između ostalog) rasa, etnička pripadnost, veroispovest, invaliditet, pol, godine, nacionalno poreklo, seksualno opredeljenje ili rodni identitet.

Privatne informacije

Nemojte da javno prikazujete lične informacije, kako svoje, tako ni tuđe. To obuhvata broj socijalnog osiguranja, pasoš, lozinke, finansijske informacije i dodatne kontakt podatke, kao što su broj telefona, adresa e-pošte, kućna/poslovna adresa.

Spam

Nemojte varati druge. Budite ono što jeste. Ne koristite Tinder da biste usmerili ljude na spoljne veb lokacije pomoću veze ili na neki drugi način.

Promovisanje i nuđenje usluga

Nuđenje usluga drugim korisnicima zabranjeno je na Tinderu. Možete pozvati osobe sa kojima ste spojeni na nešto čime se bavite, ali ako je svrha vašeg profila reklamiranje vašeg događaja ili preduzeća, neprofitne organizacije, političke kampanje, konkursa ili obavljanje istraživanja, možemo izbrisati vaš nalog. Iako se radujemo što imate humoristički nastup sledeće nedelje, nemojte ga promovisati na Tinderu.

Prostitucija i trgovina ljudima

Promovisanje ili zagovaranje komercijalnih seksualnih usluga, trgovine ljudima i drugih seksualnih činova bez obostrane saglasnosti strogo je zabranjeno i dovodi do zabrane naloga na Tinderu.

Prevare

Tinder primenjuje politiku nulte tolerancije na predatorno ponašanje bilo koje vrste. Svako ko pokušava da dobije privatne informacije drugih korisnika sa namerom da izvrši prevaru ili drugu nezakonite aktivnosti može dobiti zabranu. Korisnicima koje uhvatimo da dele informacije o svom finansijskom računu (PayPal, Venmo itd.) u svrhe prijema novca od drugih korisnika takođe možemo zabraniti da koriste Tinder.

Lažno predstavljanje

Budite ono što jeste! Ne pretvarajte se da ste neko drugi.

Nemojte se lažno predstavljati ili davati lažne podatke o partnerstvu, vezi ili kontaktu sa bilo kojim fizičkim ili pravnim licem. To važi i za naloge koji predstavljaju parodiju. Iako mislimo da je vaš Majk Pens profil duhovit, vi niste Majk Pens. A ako jeste, šta ćete na Tinderu?

Maloletnici

Morate imati 18 godina ili više da biste koristili Tinder. Shodno tome, ne dozvoljavamo slike maloletnika bez pratnje. Ako želite da objavite fotografije svoje dece, vodite računa da i vi budete na fotografiji. Ako naiđete na nalog koji sadrži sliku maloletnika bez pratnje, podstiče nasilje nad maloletnikom ili predstavlja maloletnika na seksualan ili sugestivan način, odmah ga prijavite.

Kršenje autorskih prava i zaštitnih znakova

Nemojte objavljivati ono što nije vaše. Ako vaš Tinder profil sadrži bilo koje delo zaštićeno autorskim pravima ili zaštitnim znakom koji pripada drugima, nemojte ga prikazivati, osim ako nemate dozvolu za to.

Nezakonito korišćenje

Ne koristite Tinder za nezakonite radnje. Ako je nešto nezakonito u stvarnosti, nezakonito je i na Tinderu.

Jedan nalog po osobi

Tinder nalozi ne mogu imati više vlasnika, pa nemojte praviti naloge zajedno sa prijateljem ili partnerom. Takođe, nemojte praviti više Tinder naloga.

Aplikacije trećih strana

Nije dozvoljeno korišćenje aplikacija koje nije proizveo Tinder, a koje tvrde da pružaju pristup našoj usluzi ili specijalnim funkcijama Tindera (kao što su aplikacije za automatsko prevlačenje).

Mirovanje profila

Tinder je zabavan za korišćenje... po čitav dan! Koristite Tinder dok sedite u hladu, koristite Tinder dok šetate po gradu. Koristite Tinder dok stojite u redu, koristite Tinder ujutru u sredu! Ali, ako se ne prijavite u svoj Tinder nalog 2 godine, možemo ga izbrisati zbog neaktivnosti.

PRIJAVI SVAKO LOŠE PONAŠANJE

Na Tinderu:

From your match list, Swipe Left on a row and tap the “Report” button to send us a quick, confidential report.

Na ekranu s porukama izaberi sledeću ikonu da nam pošalješ brzu, poverljivu prijavu:

Dok prevlačiš, otvori profil korisnika i izaberi sledeću ikonu da nam pošalješ brzu, poverljivu prijavu:

Van Tindera:

Ako je potrebno, obrati se lokalnoj policiji, a potom se obrati nama ovde

KLIKNI OVDE DA VIDIŠ SAVETE ZA BEZBEDNIJE UPOZNAVANJE.