Topluluk Kuralları

Tinder topluluğuna hoş geldiniz. Eğer dürüst, nazik, ve diğer kişilere saygılı iseniz, burada her zaman hoş karşılanırsınız. Eğer böyle olmayı tercih etmezseniz, burada uzun süre dayanamazsınız. Hedefimiz, diğer kişilere rahatsızlık vermediği sürece kullanıcıların kendilerini özgürce ifade edebilmelerini sağlamaktır. Tinder'da herkes eşit standartlara tabidir. Anlayışlı olmanızı, bir şey yapmadan önce düşünmenizi, çevrimiçi ve çevrimdışı eylemlerde topluluk prensiplerine uymanızı rica ediyoruz. Evet, doğru duydunuz: Çevrimdışı davranışlarınız Tinder hesabınızın iptal edilmesine neden olabilir.

Aşağıda topluluk ilkelerimizin bir listesi bulunmaktadır. Bu ilkelerden herhangi birini ihlal ederseniz, Tinder'dan men edilebilirsiniz. Ciddiyiz, sizi Sola Kaydırmamıza neden olmayın — çünkü bunu yaptıktan sonra geri almayacağız. İlkelerimizi ihlal eden herhangi bir davranışı bildirmenizi ve Güvenlik İpuçlarımızı okumanızı öneriyoruz.

Tinder şunlar için kullanılmaz:

Çıplaklık/Cinsel İçerik

Saçınızı bir yöne taramanızı veya tam cümleler ile konuşmanızı talep etmiyoruz ama lütfen kibar olun ve kamu tüketimi için uygun davranın. Çıplaklık, cinsel içerik olmamalı ve tüm cinsel arzularınızı profilinize kaydetmeyin. Temiz tutun.

Taciz

Diğer kullanıcılara karşı herhangi bir hedeflenmiş suistimal veya tacizde bulunmayın veya diğer kişilerin bulunmasını cesaretlendirmeyin. Buna eşleştiğiniz kişilere talep edilmeden cinsel içerik göndermek dahildir. Taciz etme, tehdit, zorbalık veya tehdit şikayetleri çok ciddiye alınmaktadır.

Şiddet ve Fiziksel Zarar

Tinder'da şiddet, vahşet veya kan içeren görüntülere ya da tehdit etme ve dehşeti teşvik etme dahil olmak üzere herhangi bir şiddeti savunan, tehdit eden davranışlara veya içeriğe izin vermeyiz. Fiziksel saldırı, baskı ve herhangi bir şiddet davranışı katı bir biçimde yasaktır.

İntiharı veya kendine zarar vermeyi savunan veya yücelten içeriklere de izin verilmemektedir. Bu durumlarda, kriz kaynakları ile temas kurmak dahil olmak üzere kullanıcıya yardımcı olmak için birkaç adım atabiliriz.

Nefret Söylemi

Irk, etnik köken, dini ilişki, engellilik, cinsiyet, yaş, ulusal köken, cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği gibi faktörlere (ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) göre kişilere veya gruplara karşı ırkçılığı, gericiliği, nefreti veya şiddeti teşvik eden, savunan veya göz yuman içeriklere izin verilmemektedir.

Özel Bilgiler

Kendinize veya başka birine ait özel bilgileri açıkça yayınlamayın. Buna sosyal güvenlik numaraları, pasaportlar, şifreler, finansal bilgiler veya telefon numaraları, e-posta adresleri, ev/iş adresleri gibi listelenmemiş iletişim bilgileri dahildir.

Mesaj Sağanağı

Sahte olmayın. Gerçek olun. Tinder'ı, insanları bir bağlantı üzerinden veya farklı bir şekilde web sitelerine yönlendirmeyin.

Promosyon veya Israrla İsteme

Tinder'da diğer kullanıcıları zorlamak yasaktır. Eşleşmelerinizi yaptığınız bir şeye davet etmede bir sorun yoktur ancak profilinizin amacı etkinliğinizin veya işletmenizin reklamını yapmak ise hesabınızı silebiliriz. Haftaya gerçekleşecek komedi gösterisi için sizin adınıza heyecanlıyız ancak lütfen reklamını yapmak için Tinder'ı kullanmayın.

Fuhuş ve İnsan Tacirliği

Ticari cinsel hizmetler, insan tacirliği veya diğer kişinin rızası olmayan cinsel eylemleri teşvik etmek veya savunmak katı bir şekilde yasaktır ve hesabın Tinder'dan yasaklanması ile sonuçlanacaktır.

Dolandırıcılık

Tinder herhangi bir yağmacı davranış konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir. Diğer kullanıcıların kişisel bilgilerini dolandırıcılık veya kanun dışı aktiviteler için edinmeye çalışan herhangi bir kişi yasaklanabilir. Kendi finansal hesap bilgilerini (PayPal, Venmo vs.) diğer kullanıcılardan para almak için paylaştığı yakalanan herhangi bir kullanıcı da Tinder'da yasaklanabilir.

Kişileri Taklit Etmek

Kendiniz olun! Başkasıymış gibi davranmayın.

Herhangi bir kişiyi veya kuruluşu taklit etmeyin veya bağınızı, bağlantınızı veya birliğinizi yanlış tanıtmayın. Buna parodi hesaplar da dahildir. Mike Pence hesabınızın çok komik olduğunu düşünüyor olsak da, siz Mike Pence değilsiniz. Ve olsaydınız bile, Tinder'da ne işiniz var?

Reşit Olmayanlar

Tinder'ı kullanabilmek için 18 veya üstü yaşta olmanız gerekmektedir. Böyle olunca da, refakatsiz çocukların fotoğraflarına izin vermiyoruz. Çocuklarınızın fotoğraflarını paylaşmak istiyorsanız, lütfen sizin de fotoğraf içerisinde olduğunuzdan emin olun. Refakatsiz bir çocuğu içeren, bir çocuğa zarar vermeyi teşvik eden veya bir çocuğu cinsel veya davetkar şekilde gösteren bir profil ile karşılaşırsanız, lütfen anında şikayet edin.

Telif Hakkı ve Ticari Marka İhlali

Size ait değil ise paylaşmayın. Tinder profiliniz bir başkası tarafından telifli veya ticari markalı bir çalışmayı içeriyorsa, size izin verilmediği sürece paylaşmayın.

Kanun Dışı Kullanım

Tinder'ı kanun dışı bir şey yapmak için kullanmayın. Gerçek hayatta kanun dışı ise, Tinder üzerinde de kanun dışıdır.

Bir İnsan, Bir Hesap

Tinder hesapları birden fazla kişiye ait olamaz, bu yüzden arkadaşınız veya sevgiliniz ile beraber bir hesap oluşturmayın. Ayrıca lütfen birden fazla Tinder hesabı oluşturmayın.

Üçüncü Taraf Uygulamalar

Tinder dışındaki kişiler tarafından oluşturulmuş, hizmetimizi sunduğunu veya özel Tinder özelliklerini (otomatik kaydırma gibi) sunduğunu iddia eden herhangi bir uygulamanın kullanımına izin verilmemektedir.

Hesap Hareketsizliği

Tinder'ı kullanmak her zaman eğlencelidir! Tinder'ı gölde iken kullanın, Tinder'ı pasta yerken kullanın. Tinder'ı dışarıdayken kullanın, Tinder'ı kuşku duyarken kullanın! Ancak Tinder hesabınıza 2 yıl içerisinde giriş yapmazsanız, hesabınızı hareketsizlikten dolayı silebiliriz.

HER TÜRLÜ KÖTÜ DAVRANIŞI ŞİKAYET EDİN Tinder'da: Bize hızlı ve gizli bir şikayet göndermek için eşleşme listenizden bir satırı Sola Kaydırın ve "Şikayet Et" butonuna tıklayın. Mesaj ekranınızdan aşağıdaki simgeye tıklayın ve bize hızlı ve gizli bir şikayet gönderin: Kaydırırken bir kullanıcı profili açın, aşağıdaki simgeye tıklayın ve bize hızlı ve gizli bir şikayet gönderin: Tinder dışında: Gerekirse yerel güvenlik güçleri ile iletişime geçin, daha sonra buradan bize ulaşın. GÜVENLİ FLÖR İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

Tinder, Hizmet'i kötüye kullanmanız veya hizmetin dışında oluşan ve Hizmet üzerinden tanıştığınız kullanıcıları içeren eylemler ve iletişimler dahil olmak üzere Tinder'ın uygunsuz, kanunsuz veya Kullanım Şartları'nı ihlali olduğunu düşündüğü davranışlarda bulunmanız halinde, satın alımlar için para iadesi yapmadan hesabınız hakkında soruşturma yapma ve/veya hesabınızı feshetme hakkını saklı tutar.