Правила спільноти

Вітаємо у спільноті Tinder. Якщо ти чесно, доброзичливо та з повагою ставишся до інших, тобі тут завжди раді. Якщо ж ні — ти тут ненадовго. Наша мета — дати користувачам можливість вільно виражати себе, доки це не ображає інших. Для Tinder всі рівні. Ми просимо тебе ставитися до інших із повагою, робити обдумані вчинки і дотримуватися наших правил спільноти онлайн і офлайн. Саме так: твоя поведінка за межами мережі може призвести до блокування твого облікового запису Tinder.

Нижче наведено список політик нашого суспільства. Якщо ти порушиш будь-які з цих політик, тебе можуть заблокувати на Tinder. Серйозно, не змушуй нас тебе прогортати, оскільки назад дороги не буде. Ми радимо повідомляти про будь-яку поведінку, що порушує наші політики, та прочитати наші Вказівки щодо безпеки.

Зображення оголеного тіла та зміст сексуального характеру

Ми не просимо тебе робити укладку волосся та навіть розмовляти повними реченнями; але нехай твоє спілкування буде прийнятним для суспільства. Жодного оголеного тіла, змісту сексуального характеру та детального опису ваших сексуальних бажань у біографії. Нехай все буде чисто.

Цькування

Не бери участь та не спонукай інших брати участь у цілеспрямованих образах чи цькуванні іншого користувача. Сюди також входить і надсилання матеріалів сексуального характеру своїм парам без їхнього прохання. Повідомлення про переслідування, погрози, залякування або утискання сприймаються дуже серйозно.

Насильство та фізична шкода

Ми не будемо терпіти на Tinder матеріали зі сценами насильства, жорстокості або крові чи будь-які дії або матеріали, які захищають або пропагують насильництво будь-якого виду, в тому числі тероризм. Фізичні напади, застосування сили та будь-які інші акти агресії суворо заборонені.

Матеріали, що захищають або пропагують самогубство чи завдання собі шкоди, не дозволяються. В таких випадках ми можемо вжити низку заходів, щоб допомогти користувачеві, в тому числі надати кризові ресурси.

Ненависницькі висловлювання

Жодні матеріали, що захищають, пропагують або толерують расизм, нетерпимість, ненависть або насильство проти осіб або груп, що базуються на таких факторах, як раса, національність, релігійні переконання, інвалідність, стать, вік, походження, сексуальна орієнтація або гендерна ідентичність, не дозволяються.

Конфіденційна інформація

Не надавайте публічно жодну конфіденційну інформацію, свою або інших. Сюди входять номери соціального страхування, паспорти, паролі, фінансова інформація або особиста контактна інформація, наприклад номери телефонів, електронні адреси, робочі та домашні адреси.

Спам

Не видавай себе за когось іншого. Будь реальним. Не використовуй Tinder, щоби запросити відвідувачів до зовнішніх сайтів за посиланням чи іншим способом.

Реклама та наполегливі прохання

Наполегливі прохання заборонені на Tinder. Розділяти свої інтереси з парою — це чудово, але якщо метою твого профілю є реклама подій чи бізнесу, неприбуткової компанії, політичної кампанії чи конкурсу або проведення дослідження, ми можемо видалити твій обліковий запис. Ми дуже раді, що у тебе наступного тижня комедійний виступ, але не використовуй Tinder для його реклами.

Проституція та торгівля людьми

Реклама або захист комерційних сексуальних послуг, торгівлі людьми або інших неузгоджених дій сексуального характеру суворо заборонені й призведуть до блокування твого облікового запису в Tinder.

Шахрайство

Tinder проводить політику нетерпимості стосовно насильницької поведінки будь-якого виду. Будь-кого, хто намагається отримати конфіденційну інформацію іншого користувача для шахрайської або незаконної діяльності, може бути заблоковано. Користувачі, які надають власну фінансову інформацію (PayPal, Venmo тощо) з метою отримання грошей у інших користувачів, також можуть бути заблоковані в Tinder.

Привласнення іншої особистості

Будь собою! Не видавай себе за когось іншого.

Не привласнюй чужу особистість та не створюй враження про зв'язок з будь-якою іншою особою. Це стосується і пародійних облікових записів. Профіль Володимира Заленського — це дійсно смішно, але ж ти не Володимир Зеленський. А якщо ти Володимир Зеленський, що ти робиш на Tinder?

Неповнолітні

Для використання Tinder тобі має бути не менше 18 років. Тому ми не дозволяємо фотографії неповнолітніх без супроводу. Якщо ти хочеш опублікувати фото своїх дітей, вони мають бути на фото разом з тобою. Якщо ти бачиш профіль з неповнолітніми без супроводу або профіль пропагує шкоду неповнолітнім чи демонструє неповнолітніх в сексуальному або непристойному вигляді, негайно повідом про це.

Порушення авторських прав чи товарного знаку

Якщо щось тобі не належить, не публікуй це. Якщо в твоєму профілі Tinder є роботи, захищені авторськими правами чи товарним знаком інших, не демонструй їх, якщо у тебе немає на це права.

Незаконне використання

Не використовуй Tinder для незаконної діяльності. Якщо щось є незаконним в реальному житті, воно є незаконним і на Tinder.

Одна особа, один обліковий запис

Облікові записи Tinder не можуть мати кількох власників, тому не треба створювати спільний обліковий запис з кимось із друзів чи близьких. Крім того, не слід вести кілька облікових записів Tinder.

Сторонні додатки

Використання додатків, створених не Tinder, що пропонують наші послуги або розблокують спеціальні функції Tinder (наприклад, автоматичне гортання) не дозволяється.

Бездіяльність облікового запису

Tinder — це завжди весело! Tinder на природі, Tinder при будь-якій погоді. Tinder біля моря, щоб не знати горя! Але якщо ти не входив до облікового запису Tinder протягом двох років, ми можемо видалити твій обліковий запис за бездіяльність.

ПОВІДОМЛЯЙ ПРО БУДЬ-ЯКУ НЕДОСТОЙНУ ПОВЕДІНКУ

В Tinder:

З екрану з повідомленнями натисни на таку іконку, щоб швидко та конфіденційно надіслати нам скаргу:

Гортаючи, відкрий профіль користувача та натисни на вказану іконку, щоб швидко та конфіденційно надіслати нам скаргу:

Поза Tinder:

За необхідності звернись до місцевих правоохоронних органів, а потім зв'яжись із нами тут

ТУТ Є ПОРАДИ ЩОДО БЕЗПЕКИ НА ПОБАЧЕННІ.