社区准则

欢迎来到 Tinder 社区。如果您诚实、善良和尊重他人，这里永远欢迎您。如果您做不到这一点，则可能无法呆很久。我们的目标是让用户自由地表达自己，但不能冒犯他人。Tinder 上的每个人都遵循相同的标准。我们希望您审慎行事，在线上和线下都遵守我们的社区准则。您没有听错：线下的行为可能会导致您的 Tinder 账户被封禁。

以下是我们的社区政策列表。如果您违反任何政策，则可能会被禁止使用 Tinder。说真的，不要让我们对您“向左滑动”。因为一旦这么做，后果无法挽回。我们鼓励您举报任何违反我们政策的行为，并阅读我们的安全提示。

Tinder 不用于：

裸露或色情内容

我们不要求您把头梳得整整齐齐，或是讲话文绉绉；只要尽量保持优雅并适合大众品味就行了。禁止裸体，不能有露骨的色情内容，不能在个人签名中述说自己的性渴望。请保持内容纯洁。

骚扰

不得参与，或鼓励他人参与针对任何其他用户的辱骂或骚扰。这包括未经允许向您的配对对象发送色情内容。我们严肃对待对跟踪、威胁、霸凌或恐吓的举报。

暴力和身体伤害

我们不会容忍 Tinder 上的暴力图片或血腥内容，或任何主张或威胁暴力的任何行为或内容，包括威胁或宣传恐怖主义。严格禁止人身攻击、胁迫和任何暴力行为。

也不允许鼓吹或提倡自杀或自残的内容。在这些情况下，我们可能会采取一些措施来帮助用户，包括提供处理危机的资源。

仇恨言论

任何针对种族、民族、宗教、残疾、性别、年龄、国籍、性取向或性别认同等因素，煽动、鼓吹或纵容对个人或群体的种族主义、偏见、仇恨或暴力的内容都被严格禁止。

私人信息

不要公开传播任何私人信息，不论是您自己还是其他任何人的。这包括社会安全号码、护照、密码、财务信息或未公开的联系信息，如电话号码、电子邮件地址、家庭/工作地址。

垃圾信息

不要虚假。做真实的自己。不要使用 Tinder 让人们通过链接或其他方式前往外部网站。

推广或招揽

禁止在 Tinder 上招揽其他用户。您可以邀请配对对象参加自己的活动，但如果您的个人资料的目的是宣传您的活动或业务、非营利性组织、竞选活动、竞赛或进行研究，我们可能会删除您的账户。我们很高兴您下周要上演一个喜剧节目，但请不要使用 Tinder 进行宣传。

卖淫和拐卖

严禁宣传或鼓吹商业性服务、人口贩卖或其他非自愿性行为，否则您的账户将被 Tinder 封禁。

诈骗

Tinder 对任何形式的欺诈行为坚持零容忍的政策。如任何人试图获得其他用户的私人信息以进行欺诈或非法活动，他们将会被驱逐。此外，一旦发现任何用户为了获得其他用户的钱而分享自己的财务信息（PayPal、Venmo 等），则将会被 Tinder 驱逐。

假冒

做自己！不要冒充他人。

不得假冒任何个人或实体，或以其他方式歪曲与任何个人或实体的关系、联系或关联。这包括模仿账户。虽然我们认为您的 Mike Pence 个人资料很有趣，但您不是真正的美国副总统。如果是真的，您来 Tinder 做什么？

未成年人

您必须年满 18 岁才能使用 Tinder。因此，我们不允许无人陪伴的未成年人的照片。如果您想发布孩子的照片，请确保您也在照片中。如果您看到某用户的个人资料中包含无人陪伴的未成年人、鼓励伤害未成年人或以性或暗示方式描绘未成年人，请立即举报。

版权和商标侵权

请不要发布不属于您的东西。如果您的 Tinder 个人资料包含任何受他人版权保护或其他人注册商标的作品，请不要显示，除非您得到了允许。

非法使用

不要用 Tinder 做任何违法的事情。如果在现实世界中是非法的，那么它在 Tinder 上也是非法的。

一个人，一个账户

Tinder 账户不能拥有多个所有者，因此请勿与亲朋好友共同创建账户。此外，请不要保有多个 Tinder 账户。

第三方应用程序

禁止使用由 Tinder 以外的任何人创建并声称提供我们的服务或解锁特殊 Tinder 功能（如自动滑动）的应用程序。

账户休眠

Tinder 用起来乐趣无穷，无时无刻不是如此！在湖边玩 Tinder，在吃蛋糕时玩 Tinder，外出时玩 Tinder，有疑问时玩 Tinder！但如果您在 2 年内没有登录自己的 Tinder 账户，我们可能会删除您的账户。

报告所有不良行为 ** 在 Tinder 上：** 在配对列表中，在一行上向左滑动，然后点击“报告”按钮，给我们发送一个快速、保密的报告。 在消息屏幕上，点击下面的图标，给我们发送一个快速、保密的报告： 在滑动时，打开用户的个人资料，点击下面的图标，给我们发送一个快速、保密的报告： 在 Tinder 外： 在需要时联系当地的执法部门，然后在此联系我们 点击此处来获得安全约会的提示。

若您滥用服务或有 Tinder 视为不当、不合法或违反《使用条款》的行为，包括在服务以外发生，但涉及您通过服务结识的用户的行为或通讯，Tinder 保留调查及/或终止您的账户、而不退还任何购买费用的权利。