社群規範

歡迎來到 Tinder 社群。只要您誠實、善良、尊重他人，這個園地會永遠為您開放。如果不遵守這些原則，您大概也撐不了多久。我們的目標是讓使用者自由發揮，但不能侵犯他人。每個人在 Tinder 上都必須遵守相同的行為標準。我們會請您體諒別人、三思而後行，而且無論上線還是離線，都必須遵守我們的社團規範。您沒聽錯：您的離線行為也可能導致您的 Tinder 帳號遭到終止。

以下列出我們的社群政策。若違反任何政策，您可能會被 Tinder 停權。說真的，別逼我們把您踢走—因為我們一旦決定就不會反悔。我們鼓勵您舉報任何違反政策之情事，並詳閱我們的安全小秘訣。

Tinder 上禁止：

裸露或色情内容

我們沒有請您精心打扮或出口成章；但請穿著得體，適合公眾觀看。不要脫光衣服、不要有色情內容、不要在個人檔案中呈現出您的性慾望。請保持內容乾淨舒服。

騷擾

不得參與，或鼓勵他人參與針對其他使用者的任何濫用或騷擾行為。包括傳送任何未經同意的性內容給您的速配對象。關於跟蹤、威脅、霸凌、恫嚇的舉報我們都嚴正以待。

暴力與身體傷害

我們絕不容許 Tinder 上出現含有暴力、露骨或血腥內容，或任何提倡或威脅任何型式的暴力之行為或內容， 包括威脅或提倡恐怖主義。嚴禁人身攻擊、脅迫和任何暴力行為。

也不允許任何提倡或美化自殺或自殘的內容。在這些情況下，我們可能會採取一些措施來協助使用者，包括使用危機處理資源求助。

仇恨言論

不允許任何基於諸如（但不限於）種族、民族、宗教信仰、殘疾、性別、年齡、國籍、性取向或性別認同等因素倡導、提倡或縱容針對個人或群體的種族歧視、偏執、仇恨或暴力的內容。

私人資訊

請勿公開傳播您個人或其他任何人的私人資訊。包括社會安全號碼、護照、密碼、財務資訊或未明列之聯絡資訊，例如電話號碼、電子郵件、住家/公司地址。

垃圾郵件

不要假裝，表現真實的自我。請勿在 Tinder 上利用連結或其他方式引導他人前往外部網站。

促銷或招攬

禁止使用 Tinder 招攬其他使用者。可以邀請速配對象一起進行您喜歡的事，但您的個人檔案內容如果是為了宣傳您的活動或業務、非營利、政治活動、比賽或進行研究，我們可能會刪除您的帳號。雖然我們很開心您下週將要登台表演相聲，但請不要利用 Tinder 來宣傳。

賣淫和人口販賣

嚴格禁止倡導或提倡商業性性服務、人口販賣或其他未經同意之性行為，而且這些行為將導致您的帳戶被 Tinder 停權。

詐騙

Tinder 對於任何型式的掠奪行為採零容忍政策。任何試圖取得其他使用者私人資訊以進行詐欺或非法活動的使用者都可能被停權。若發現任何使用者為了向其他使用者收取金錢而分享其財務帳戶資訊（PayPal、Venmo 等），前者也可能遭 Tinder 停權。

身份冒充

做自己就好！請勿假冒其他人的身份。

不得冒充他人，或假冒與任何人或實體有關聯、連結或關係。我們覺得您的 Mike Pence 個人檔案超好笑，但您卻不是 Mike Pence。即使您是 Mike Pence，為何您要跑來 Tinder 玩？

未成年人士

您必須年滿 18 歲才能使用 Tinder。因此，我們不允許張貼無人陪伴未成年人士的照片。若您想張貼您子女的照片，請確保您也在該照片中。若您看見無人陪伴未成年人士的個人檔案、鼓勵傷害未成年人士，或以性暗示的方式描述未成年人士，請立即舉報。

著作權與商標侵權

若非屬於您，請勿張貼。如果您的 Tinder 個人檔案包含由他人持有著作權或商標的作品，除非您獲得允許，否則請勿展示。

非法使用

請勿使用 Tinder 進行任何非法行為。如果在實際生活中是非法行為，那麼在 Tinder 上也是非法行為。

一人一帳戶

Tinder 帳戶不能由多人持有，所以請勿與您的朋友或另一半共同建立一個帳戶。另外，請勿持有多個 Tinder 帳戶。

第三方應用程式

不得使用由 Tinder 以外任何人建立之聲稱可提供我們的服務或能解鎖特殊 Tinder 功能（如自滑功能）的任何應用程式。

帳戶休眠

Tinder 隨時都...很好玩！在天涯海角都可以玩 Tinder，美食當前也可以玩 Tinder。出門在外可以玩 Tinder，懷疑人生時更要玩 Tinder！但是，如果您 2 年沒有登入您的 Tinder 帳號，我們可能會因為休眠狀態而刪除您的帳號。

檢舉所有惡劣行為 在 Tinder 上時： 在配對名單的任一列上向左滑動並輕按「檢舉」按鈕，就能馬上向我們秘密檢舉。 在訊息畫面上輕按下列圖示，就能馬上向我們秘密檢舉： 滑動時請開啟使用者的個人資料並輕按下列圖示，就能馬上向我們秘密檢舉： 不在 Tinder 上時： 必要時請聯絡當地司法機關，然後在這裡聯絡我們 按一下這裡可查詢約會安全提醒。

如果您濫用或從事 Tinder 認為不當或非法或違反使用條款（包括未透過本「服務」但涉及您於本「服務」所結識的使用者之行為或通訊內容），Tinder 有權調查或結束您的帳戶，而且不退回消費款項。