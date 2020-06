الملكية الفكرية

فيما يلي قائمة غير شاملة للعلامات التجارية وعلامات الخدمة المملوكة لشركة Match Group, LLC والمتعلقة بالعلامة التجارية Tinder.

لا يجوز لك استخدام العلامات التجارية الواردة أدناه دون إذن من Match Group, LLC. إذا تم منحك إذنًا وكنت تستخدم العلامات أدناه في المطبوعات الموزعة في الولايات المتحدة فقط، فقم بتضمين رمز ™ أو ® المناسب على الأقل مع الاستخدام الأول للعلامة التجارية وفي الاستخدامات التالية التي تظهر فيها العلامات في أماكن بارزة وواضحة. بالنسبة للمطبوعات الموزعة خارج نطاق الولايات المتحدة، يكون استخدام رمز الإشعار ™ مقبولاً. من المناسب أيضًا استخدام مفاتيح العلامات التجارية في النماذج المدرجة أدناه بدلاً من استخدام رموز العلامات التجارية:

نموذج لمفاتيح العلامات التجارية:

بالنسبة إلى العلامات التجارية المسجلة: تعد العلامة التجارية TINDER هي العلامة التجارية المسجلة الحصرية لشركة Match Group, LLC، ويتم استخدامها بموجب إذن من الشركة. بالنسبة للعلامات التجارية غير المسجلة: تعد العلامة التجارية TINDER هي العلامة التجارية الحصرية لشركة Match Group, LLC، ويتم استخدامها بإذن.

شعار شعلة اللهب:

بالنسبة إلى شعار شعلة اللهب، يرجى الإشارة أيضًا إلى أن الشعار محمي بموجب حقوق الطبع والنشر. يمكن القيام بذلك من خلال استخدام الرمز المجمع "™ و© ,Match Group LLC"، أو من خلال المفتاح التالي (بالإضافة إلى مفتاح العلامة التجارية المذكور أعلاه):

Copyright [year of first publication] Match Group, LLC. All rights reserved. Used with permission.

لا يمثّل حذف المنتج أو اسم الخدمة أو الشعار من القائمة أدناه تنازلاً عن أي علامة تجارية أو حقوق الملكية الفكرية الأخرى فيما يتعلق بهذا المنتج أو الاسم أو الشعار.

إذا رأيت موقعًا على الويب أو تطبيقًا يستخدم علامة تجارية تخص شركة Match Group, LLC بطريقة غير لائقة، يرجى أن تبلغنا بذلك. استخدام عنوان البريد الإلكتروني trademark@match.com للإبلاغ عن أي استخدام غير مناسب للعلامات التجارية الخاصة بشركة Match Group, LLC.

العلامات التجارية وعلامات الخدمة

IT’S A MATCH!™

PASSPORT™

REWIND®

SUPER LIKE™

SWIPE®

SWIPE LEFT™

SWIPE RIGHT®

TINDER®

TINDER CHANNELS™

TINDER GOING OUT™

TINDER GOLD™

TINDER PLUS®

TINDER SELECT™

TINDER SOCIAL™

TINDER STACKS™

TINDER PLACES™

TINDER U™

SWIPE SESSIONS™

SWIPESESSIONS™

SWIPE SURGE™

SWIPE NIGHT™















قائمة براءات الاختراع

الخدمات خاضعة لواحدة أو أكثر من براءات الاختراع التالية: