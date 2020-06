Intellectual Property

A sota trobaràs una una llista no exhaustiva de marques comercials i de servei relacionades amb la marca Tinder i que són propietat de Match Group, LLC.

No pots utilitzar les marques següents sense autorització de Match Group, LLC. Si tens autorització i utilitzes les marques següents en publicacions distribuïdes només als Estats Units, inclou el símbol ™ o ® que correspongui com a mínim el primer cop que les mencionis i cada cop que es mostrin de manera destacada. Per a les publicacions distribuïdes fora dels Estats Units, és acceptable l’ús del símbol ™. En lloc dels símbols anteriors, també es poden utilitzar llegendes de marca comercial tal com s'especifica a continuació:

Llegendes de marca comercial:

Per a marques registrades: TINDER és una marca registrada exclusiva de Match Group, LLC i s'utilitza amb permís. Per a marques no registrades: TINDER és una marca exclusiva de Match Group, LLC i s'utilitza amb permís.

Logotip de la flama:

Si utilitzes el logotip de la flama, has d'indicar que està protegit per drets d'autor. Pots fer-ho incloent-hi el text “™&© Match Group, LLC” o la llegenda següent (a més de la llegenda de marca comercial anterior):

Copyright [year of first publication] Match Group, LLC. All rights reserved. Used with permission.

L’omissió de qualsevol nom de producte, nom de servei o logotip de la llista de sota no constitueix una renúncia a cap marca comercial ni a cap dret de propietat intel·lectual relacionat amb el producte, el servei o el logotip en qüestió.

Si veus un web o una aplicació que utilitza una marca comercial de Match Group, LLC de manera inapropiada, t'agrairíem que ens ho fessis saber escrivint a trademark@match.com.

Marques comercials i de servei

IT’S A MATCH!™

PASSPORT™

REWIND®

SUPER LIKE™

SWIPE®

SWIPE LEFT™

SWIPE RIGHT®

TINDER®

TINDER CHANNELS™

TINDER GOING OUT™

TINDER GOLD™

TINDER PLUS®

TINDER SELECT™

TINDER SOCIAL™

TINDER STACKS™

TINDER PLACES™

TINDER U™

SWIPE SESSIONS™

SWIPESESSIONS™

SWIPE SURGE™

SWIPE NIGHT™















Llista de patents

El servei està cobert per una o més de les següents patents: