Duševní vlastnictví

Níže je uveden nevyčerpávající seznam ochranných známek a známek služby ve vlastnictví Match Group, LLC souvisejících se značkou Tinder.

Tyto níže uvedené známky nesmíš používat bez schválení ze strany Match Group, LLC Pokud takové schválení získáš a známky použiješ v publikacích distribuovaných pouze ve Spojených státech amerických, uveď příslušný symbol (™ nebo ®) alespoň tam, kde se známka objevuje poprvé a na místech, kde vyniká. V publikacích distribuovaných mimo Spojené státy americké je přijatelné použití symbolu ™. Je rovněž vhodné a přijatelné namísto symbolů použít vyjádření v níže uvedené podobě:

Vzorové textové vyjádření ochranné známky:

Pro registrované ochranné známky: TINDER je výhradní registrovaná ochranná známka společnosti Match Group, LLC a je použita s jejím svolením. Pro neregistrované ochranné známky: TINDER je výhradní ochranná známka Match Group, LLC a je použita s jejím svolením.

Logo s plamenem:

V případě použití loga s plamenem rovněž uveď že je logo chráněno autorskými právy. Můžeš tak učinit kombinací symbolů „™&© Match Group, LLC“ nebo následujícím vyjádřením (kromě výše uvedeného vyjádření ochranné známky):

Copyright [year of first publication] Match Group, LLC. All rights reserved. Used with permission.

Neuvedení názvu nebo loga produktu nebo služby z níže uvedeného seznamu nepředstavuje vzdání se jakékoli ochranné známky nebo jiných práv duševního vlastnictví souvisejících s daným produktem, názvem nebo logem.

Pokud uvidíš webovou stránku nebo aplikaci, která nevhodně používá ochrannou známku Match Group, LLC, rádi bychom se o tom dozvěděli. Nevhodné použití ochranné známky Match Group, LLC nahlas na adresu trademark@match.com.

Ochranné známky a známky služby

IT’S A MATCH!™

PASSPORT™

REWIND®

SUPER LIKE™

SWIPE®

SWIPE LEFT™

SWIPE RIGHT®

TINDER®

TINDER CHANNELS™

TINDER GOING OUT™

TINDER GOLD™

TINDER PLUS®

TINDER SELECT™

TINDER SOCIAL™

TINDER STACKS™

TINDER PLACES™

TINDER U™

SWIPE SESSIONS™

SWIPESESSIONS™

SWIPE SURGE™

SWIPE NIGHT™















Seznam patentů

Služba je kryta jedním nebo více následujícími patenty: