Intellektuel ejendom

Nedenfor er en ikke-udtømmende liste over varemærker og tjenestemærker, der ejes af Match Group, LLC relateret til Tinder-brandet.

Du må ikke bruge nedenstående varemærker uden tilladelse fra Match Group, LLC. Hvis der gives tilladelse og du bruger nedenstående mærker i udgivelser, der kun distribueres i USA, skal du medtage det relevante ™- eller ®-symbol i mindst det første brugstilfælde og de efterfølgende anvendelser, hvor mærkerne vises på fremtrædende vis. For udgivelser, der distribueres uden for USA, er brug af ™-symbolet acceptabelt. Det er også passende at bruge varemærkerne i nedenstående form, i stedet for varemærkesymbolerne:

Eksempel på varemærkeforklaring:

For registrerede varemærker: ´TINDER er det eksklusive registrerede varemærke tilhørende Match Group, LLC, og bruges med tilladelse. For ikke-registrerede varemærker: TINDER er det eksklusive varemærke tilhørende Match Group, LLC, og bruges med tilladelse.

Flammelogo:

Du bedes også angive, at flammelogoet er ophavsretligt beskyttet. Dette kan enten gøres gennem en kombination af symbolet “™&© Match Group, LLC”, eller gennem følgende tegnforklaring (i tillæg til ovenstående varemærke-forklaring):

Ophavsret [årstal for første udgivelse] Match Group, LLC. Alle rettigheder forbeholdt. Brugt med tilladelse.

Udeladelsen af et produkt, tjenestenavn eller logo fra nedenstående liste udgør ikke et afkald på eventuelle varemærke- eller andre immaterielle rettigheder i forbindelse med det pågældende produkt, navn eller logo.

Hvis du ser en hjemmeside eller en app, der bruger et Match Group, LLC-varemærke på upassende vis, vil vi gerne høre om det.nbsp Indberet upassende brug af et Match Group, LLC-varemærke til trademark@match.com.

Varemærker og tjenestemærker

IT’S A MATCH!™

PASSPORT™

REWIND®

SUPER LIKE™

SWIPE®

SWIPE LEFT™

SWIPE RIGHT®

TINDER®

TINDER CHANNELS™

TINDER GOING OUT™

TINDER GOLD™

TINDER PLUS®

TINDER SELECT™

TINDER SOCIAL™

TINDER STACKS™

TINDER PLACES™

TINDER U™

SWIPE SESSIONS™

SWIPESESSIONS™

SWIPE SURGE™

SWIPE NIGHT™















Patentliste

Denne tjeneste er beskyttet af en eller flere af følgende patenter: