Immateriaalioikeudet

Alla on luettelo Match Group, LLC:n omistamista tavaramerkeistä ja palvelumerkeistä, jotka liittyvät Tinderin brändiin.

Et saa käyttää alla olevia merkkejä ilman Match Group, LLC:n lupaa. Jos saat luvan ja käytät alla olevia merkkejä vain Yhdysvalloissa jaettavissa julkaisuissa, sisällytä asianmukainen ™- tai ®-merkki vähintään ensimmäisen käytön yhteydessä ja seuraavilla käyttökerroilla sellaisissa tilanteissa, joissa merkit ovat hyvin näkyviä. Yhdysvaltain ulkopuolella jaettavissa julkaisuissa hyväksytään ™-ilmoitusmerkin käyttö. Tavaramerkkisymbolien asemesta on myös asianmukaista käyttää tavaramerkkiselitettä alla mainituissa muodoissa:

Tavaramerkkiselitteen malli:

Rekisteröidyt tavaramerkit: TINDER on Match Group, LLC:n yksinoikeudella rekisteröity tavaramerkki, ja sitä käytetään luvalla. Rekisteröimättömät tavaramerkit: TINDER on Match Group, LLC:n yksinoikeudellinen tavaramerkki, ja sitä käytetään luvalla.

Liekkilogo:

Ilmaise liekkilogon käytön yhteydessä myös, että logo on suojattu tekijänoikeuksilla. Tämä voidaan tehdä joko yhdistelmäsymbolilla ”™&© Match Group, LLC” tai seuraavalla selitteellä (yllä olevan tavaramerkkiselitteen lisäksi):

Copyright [year of first publication] Match Group, LLC. All rights reserved. Used with permission.

Jos jokin tuote, palvelunimi tai logo puuttuu alla olevasta luettelosta, tämä ei merkitse mistään kyseiseen tuotteeseen, nimeen tai logoon liittyvää tavaramerkkiä tai muuta immateriaalioikeutta koskevasta oikeudesta luopumista.

Jos näet verkkosivuston tai sovelluksen, joka käyttää Match Group, LLC:n tavaramerkkiä sopimattomasti, haluaisimme tietää asiasta. Tee ilmoitus Match Group, LLC:n tavaramerkin sopimattomasta käytöstä osoitteeseen trademark@match.com.

Tavaramerkit ja palvelumerkit

IT’S A MATCH!™

PASSPORT™

REWIND®

SUPER LIKE™

SWIPE®

SWIPE LEFT™

SWIPE RIGHT®

TINDER®

TINDER CHANNELS™

TINDER GOING OUT™

TINDER GOLD™

TINDER PLUS®

TINDER SELECT™

TINDER SOCIAL™

TINDER STACKS™

TINDER PLACES™

TINDER U™

SWIPE SESSIONS™

SWIPESESSIONS™

SWIPE SURGE™

SWIPE NIGHT™















Patenttiluettelo

Yksi tai useampi seuraavista patenteista kattaa palvelun: