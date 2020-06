Intelektualno vlasništvo

U nastavku je neiscrpan popis žigova i uslužnih žigova koji su u vlasništvu grupacije Match Group, LLC, u vezi s robnom markom Tinder.

Ne smijete upotrebljavati žigove u nastavku bez odobrenja grupacije Match Group, LLC. Ako ste dobili ovlaštenje i ako upotrebljavate žigove u objavama koje se distribuiraju samo u Sjedinjenim Američkim Državama, uključite odgovarajući simbol ™ ili ® barem prilikom prve upotrebe i prilikom sljedećih upotrebi u kojima se ti žigovi pojavljuju u istaknutoj mjeri. Za objave koje se distribuiraju izvan Sjedinjenih Američkih Država prihvatljiva je upotreba obavijesnog simbola ™. Osim simbola žigova je i upotreba natpisa o žigovima u oblicima popisanima u nastavku:

Ogledni natpisi o žigovima:

Za registrirane trgovačke žigove: TINDER je ekskluzivni registrirani žig grupacije Match Group, LLC i upotrebljava se uz dopuštenje. Za neregistrirane trgovačke žigove: TINDER je ekskluzivni žig grupacije Match Group, LLC i upotrebljava se uz dopuštenje.

Logotip plamena:

Za logotip plamena naznačite također da je logotip zaštićen autorskim pravima. To se može postići ili kombinacijom simbola „™&© Match Group, LLC” ili sljedećim natpisom (pored gornjeg natpisa o žigovima):

Copyright [year of first publication] Match Group, LLC. All rights reserved. Used with permission.

Ako se neki proizvod, naziv usluge ili logotip ne nalazi na popisu u nastavku, to ne predstavlja odricanje od žiga ili drugih prava intelektualnog vlasništva povezanih s tim proizvodom, nazivom ili logotipom.

Ako uočite mrežno mjesto ili aplikaciju koja upotrebljava žig grupacije Match Group LLC na neprimjeren način, obavijestite nas. Prijavite neprimjerenu upotrebu žiga grupacije Match Group, LLC na adresu trademark@match.com.

Žigovi i uslužni žigovi

IT’S A MATCH!™

PASSPORT™

REWIND®

SUPER LIKE™

SWIPE®

SWIPE LEFT™

SWIPE RIGHT®

TINDER®

TINDER CHANNELS™

TINDER GOING OUT™

TINDER GOLD™

TINDER PLUS®

TINDER SELECT™

TINDER SOCIAL™

TINDER STACKS™

TINDER PLACES™

TINDER U™

SWIPE SESSIONS™

SWIPESESSIONS™

SWIPE SURGE™

SWIPE NIGHT™















Popis patenata

Uslugu pokriva jedan ili više sljedećih patenata: