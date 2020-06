Szellemi tulajdon

Az alábbiakban a Match Group, LLC tulajdonában lévő, a Tinder márkával kapcsolatos védjegyeket és szolgáltatási védjegyeket soroljuk fel a teljesség igénye nélkül.

Az alábbi jelöléseket a Match Group, LLC engedélye nélkül nem vagy jogosult használni. Ha engedélyt kapsz rá, és az alábbi jeleket csak az Egyesült Államokban forgalmazott kiadványokban használod, akkor szerepeltesd adott esetben a ™ vagy az ® szimbólumot legalább az első használat során és minden olyan felhasználás során, ahol a jelölések jól láthatóan fel vannak tüntetve. Az Egyesült Államokon kívül terjesztett kiadványok esetében a ™ értesítési szimbólum használata elfogadható. A védjegyek szimbólumai helyett a védjegy leírása is használható az alább felsorolt formákban.

Védjegyleírások mintái:

Bejegyzett védjegyeknél: a TINDER a Match Group, LLC kizárólagos, bejegyzett védjegye, és felhasználása engedéllyel történik. Nem bejegyzett védjegyeknél: a TINDER a Match Group, LLC kizárólagos védjegye, és felhasználása engedéllyel történik.

Láng logó:

A Láng logó esetében kérjük, jelezd azt is, hogy a logó szerzői jogi védelem alatt áll. Ez történhet a „™ & © Match Group, LLC” kombinációs szimbólummal vagy a következő leírással (a fenti védjegyleíráson kívül):

Copyright [year of first publication] Match Group, LLC. All rights reserved. Used with permission.

Ha egy termék, szolgáltatásnév vagy logó nem szerepel az alábbi listában, az nem jelenti a termékkel, névvel vagy logóval kapcsolatos védjegyekről vagy egyéb szellemi tulajdonjogokról való lemondást.

Ha olyan weboldalt vagy alkalmazást látsz, amely nem megfelelő módon használja a Match Group, LLC védjegyet, kérjük, tudasd velünk. A Match Group, LLC védjegy nem megfelelő használatát a trademark@match.com e-mail címen jelentheted.

Védjegyek és szolgáltatási védjegyek

IT’S A MATCH!™

PASSPORT™

REWIND®

SUPER LIKE™

SWIPE®

SWIPE LEFT™

SWIPE RIGHT®

TINDER®

TINDER CHANNELS™

TINDER GOING OUT™

TINDER GOLD™

TINDER PLUS®

TINDER SELECT™

TINDER SOCIAL™

TINDER STACKS™

TINDER PLACES™

TINDER U™

SWIPE SESSIONS™

SWIPESESSIONS™

SWIPE SURGE™

SWIPE NIGHT™















Szabadalmi lista

A Szolgáltatásra az alábbi szabadalmak közül legalább egy vonatkozik: