지적 재산권

아래는 Tinder 브랜드와 관련하여 Match Group, LLC에서 소유하고 있는 트레이드마크와 서비스마크의 대략적인 목록입니다.

Match Group, LLC로부터 허가 없이 아래의 마크들을 이용하실 수 없습니다. 허가된 경우 귀하는 아래의 마크를 오직 미국에서만 배포되는 출판물에 이용하실 수 있습니다. 최소한 첫 번째 이용 및 마크가 두드러지게 나타나는 그 이후의 이용에는 적절한 ™ 또는 ® 심볼을 포함하여야 합니다. 미국 이외의 국가로 배포되는 출판물의 경우 ™ 알림 심볼을 이용하는 것이 허용됩니다. 트레이드마크 심볼 대신 아래 나열된 양식의 트레이드마크 범례를 이용하는 것도 적절한 것으로 간주됩니다.

샘플 트레이드마크 범례:

등록된 트레이드마크인 경우: TINDER는 독점적으로 등록된 Match Group, LLC의 트레이드마크이며 허가와 함께 사용됩니다. 등록되지 않은 트레이드마크인 경우: TINDER는 독점적으로 등록된 Match Group, LLC의 트레이드마크이며 허가와 함께 사용됩니다.

불꽃 모양 로고:

불꽃 모양 로고의 경우 로고는 저작권의 보호를 받고 있다는 사실을 표시하시기 바랍니다. 이는 “™&© Match Group, LLC”, 또는 다음 범례(상기 트레이드마크 범례와 함께)를 통해 이루어질 수 있습니다:

Copyright [year of first publication] Match Group, LLC. All rights reserved. Used with permission.

아래 목록에서 제품, 서비스 이름 또는 로고 생략은 제품, 이름 또는 로고와 관련된 다른 지적 재산권 또는 트레이드마크 권리의 포기를 구성하지 않습니다.

Match Group, LLC 트레이드마크를 부적절하게 이용하고 있는 웹사이트 또는 앱을 발견하셨다면 저희에게 알려주십시오. Match Group, LLC 트레이드마크의 부적절한 이용은 trademark@match.com으로 신고하십시오.

트레이드마크 및 서비스마크

IT’S A MATCH!™

PASSPORT™

REWIND®

SUPER LIKE™

SWIPE®

SWIPE LEFT™

SWIPE RIGHT®

TINDER®

TINDER CHANNELS™

TINDER GOING OUT™

TINDER GOLD™

TINDER PLUS®

TINDER SELECT™

TINDER SOCIAL™

TINDER STACKS™

TINDER PLACES™

TINDER U™

SWIPE SESSIONS™

SWIPESESSIONS™

SWIPE SURGE™

SWIPE NIGHT™















특허 목록

본 서비스는 다음의 특허들 중 하나 이상에 의해 보호됩니다.