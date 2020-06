Intelektinė nuosavybė

Toliau pateikiamas ne galutinis prekių ir paslaugų ženklų, priklausančių „Match Group, LLC“ ir susijusių su TINDER prekės ženklu, sąrašas.

Čia pateiktų ženklų negalima naudoti be „Match Group, LLC“ leidimo. Jei tau suteiktas leidimas ir naudoji toliau pateiktus ženklus tik Jungtinėse Amerikos Valstijose platinamuose leidiniuose, būtina pridėti atitinkamą simbolį ™ arba ®, bent jau pirmą kartą naudojant prekių ar paslaugų ženklą, ir tais atvejais, kai ženklai yra gerai matomi. Ne Jungtinėse Amerikos Valstijose platinamuose leidiniuose užtenka naudoti simbolį ™. Taip pat leidžiama vietoj prekės ženklo simbolių naudoti prekės ženklo paaiškinimą, kaip nurodyta toliau.

Prekės ženklo paaiškinimų pavyzdžiai

Registruotiems prekių ženklams: TINDER yra išimtinis registruotas įmonės „Match Group, LLC“ prekės ženklas, naudojamas tik su leidimu. Neregistruotiems prekių ženklams: TINDER yra išimtinis įmonės „Match Group, LLC“ prekės ženklas, naudojamas tik su leidimu.

Liepsnos logotipas

Jei naudoji liepsnos logotipą, taip pat nurodyk, kad jis yra saugomas autorių teisių apsaugos įstatymu. Tai galima padaryti naudojant kombinuotą simbolį „Match Group, LLC™&©“ arba šį paaiškinimą (be anksčiau pateikto prekės ženklo paaiškinimo):

Copyright [year of first publication] Match Group, LLC. All rights reserved. Used with permission.

Toliau pateiktame sąraše nurodytų produktų, paslaugų pavadinimų ar logotipų nenaudojimas nereiškia jokių prekių ženklų ar su tuo produktu, pavadinimu ar logotipu susijusių kitų intelektinės nuosavybės teisių atsisakymo.

Jei pamatei svetainę ar programėlę, kurioje netinkamai naudojamas „Match Group, LLC“ prekių ženklas, būtinai pranešk mums apie tai. Apie netinkamą „Match Group, LLC“ prekės ženklo naudojimą gali pranešti adresu trademark@match.com.

Prekių ir paslaugų ženklai

IT’S A MATCH!™

PASSPORT™

REWIND®

SUPER LIKE™

SWIPE®

SWIPE LEFT™

SWIPE RIGHT®

TINDER®

TINDER CHANNELS™

TINDER GOING OUT™

TINDER GOLD™

TINDER PLUS®

TINDER SELECT™

TINDER SOCIAL™

TINDER STACKS™

TINDER PLACES™

TINDER U™

SWIPE SESSIONS™

SWIPESESSIONS™

SWIPE SURGE™

SWIPE NIGHT™















Patentų sąrašas

Paslaugai suteiktas vienas ar keli iš šių patentų: