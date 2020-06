Propriedade intelectual

Segue abaixo uma lista não exaustiva de marcas registradas e marcas de serviço que pertencem ao Match Group, LLC referente à marca Tinder.

Não é permitido usar as marcas a seguir sem a autorização do Match Group, LLC. Se você tiver autorização e usar as marcas a seguir em publicações distribuídas somente nos Estados Unidos, inclua o símbolo apropriado ™ ou ® na primeira utilização e nas utilizações subsequentes onde as marcas forem exibidas proeminentemente. Para publicações distribuídas fora dos Estados Unidos, é aceitável o uso do símbolo ™. Ademais, em vez de usar os símbolos de marca registrada, é apropriado usar as legendas referentes à marca da seguinte forma:

Exemplos de legendas referentes à marca:

Para marcas registradas: TINDER é a marca registrada exclusiva do Match Group, LLC, e é utilizado com permissão. Para marcas não registradas: TINDER é a marca exclusiva do Match Group, LLC, e é utilizado com permissão.

Logotipo de chama de fogo:

Para o logotipo de chama de fogo, indique também que ele é protegido por direitos autorais. Isso pode ser feito através da combinação dos símbolos “™ e © Match Group, LLC”, ou da seguinte legenda (além da legenda de marca registrada acima):

Direitos autorais [ano da primeira publicação do logotipo] Match Group, LLC. Todos os direitos reservados. Utilizado com permissão.

A omissão de um produto, nome de serviço ou logotipo da lista a seguir não constitui uma renúncia a qualquer marca comercial ou a outros direitos de propriedade intelectual referentes a esse produto, nome ou logotipo.

Se você encontrar um site ou aplicativo que usa uma marca registrada do Match Group, LLC de forma inapropriada, entre em contato conosco. Denuncie o uso inapropriado da marca registrada do Match Group, LLC enviando um e-mail para trademark@match.com.

Marcas registradas e marcas de serviço

IT’S A MATCH!™

PASSPORT™

REWIND®

SUPER LIKE™

SWIPE®

SWIPE LEFT™

SWIPE RIGHT®

TINDER®

TINDER CHANNELS™

TINDER GOING OUT™

TINDER GOLD™

TINDER PLUS®

TINDER SELECT™

TINDER SOCIAL™

TINDER STACKS™

TINDER PLACES™

TINDER U™

SWIPE SESSIONS™

SWIPESESSIONS™

SWIPE SURGE™

SWIPE NIGHT™















Lista de patentes

O serviço é coberto por uma ou mais das patentes a seguir: