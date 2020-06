Propriedade intelectual

Abaixo encontra-se uma lista não exaustiva de marcas registadas e marcas de serviço pertencentes à Match Group, LLC relacionadas com a marca Tinder.

Não é possível utilizar as marcas abaixo sem autorização da Match Group, LLC. Se lhe for concedida autorização e utilizar as marcas abaixo em publicações distribuídas apenas nos Estados Unidos, inclua os símbolos apropriados ™ ou ® pelo menos na sua primeira utilização e nas subsequentes em que as marcas apareçam de modo bem visível. Para publicações distribuídas fora dos Estados Unidos, é aceitável a utilização do símbolo de aviso ™. Também é apropriado utilizar, ao invés dos símbolos de marca registada, as referências de marca registada nos formatos listados abaixo:

Exemplos de referências de marca registada:

Para marcas registadas: TINDER é a marca registada exclusiva da Match Group, LLC e é utilizada com permissão. Para marcas não registadas: TINDER é a marca registada exclusiva da Match Group, LLC e é utilizada com permissão.

Logótipo da chama:

Para o logótipo da Chama, por favor indique também que o logótipo está protegido por direitos de autor. Isto pode ser feito através do símbolo de combinação “™&© Match Group, LLC” ou da referência seguinte (adicionalmente à referência de marca registada acima):

Copyright [year of first publication] Match Group, LLC. All rights reserved. Used with permission.

A omissão de um produto, nome de serviço ou logótipo da lista abaixo não constitui uma renúncia a nenhuma marca registada ou outros direitos de propriedade intelectual relacionados com esse produto, nome ou logótipo.

Se encontrar um site ou uma aplicação que utilize uma marca registada da Match Group, LLC de forma indevida, gostaríamos de ser informados. Denuncie utilizações indevidas de uma marca registada da Match Group, LLC através do endereço trademark@match.com.

Marcas registadas e marcas de serviço

IT’S A MATCH!™

PASSPORT™

REWIND®

SUPER LIKE™

SWIPE®

SWIPE LEFT™

SWIPE RIGHT®

TINDER®

TINDER CHANNELS™

TINDER GOING OUT™

TINDER GOLD™

TINDER PLUS®

TINDER SELECT™

TINDER SOCIAL™

TINDER STACKS™

TINDER PLACES™

TINDER U™

SWIPE SESSIONS™

SWIPESESSIONS™

SWIPE SURGE™

SWIPE NIGHT™















Lista de patentes

O Serviço é abrangido por uma ou mais das seguintes patentes: