Proprietate intelectuală

Mai jos este o listă incompletă de mărci comerciale și mărci de serviciu deținute de Match Group, LLC referitoare la brandul Tinder.

Nu poți utiliza mărcile de mai jos fără autorizație din partea Match Group, LLC. Dacă ți s-a acordat autorizația și utilizezi mărcile de mai jos în publicațiile distribuite numai în Statele Unite, include simbolul ™ sau ® corespunzător cel puțin la prima utilizare și ulterior ori de câte ori mărcile apar în mod vizibil. Pentru publicațiile distribuite în afara Statelor Unite, utilizarea simbolului de notificare ™ este acceptabilă. De asemenea, este oportun ca în locul simbolurilor mărcii comerciale să folosești legendele mărcii în formele enumerate mai jos:

Exemple de legende ale mărcii comerciale:

Pentru mărci comerciale înregistrate: TINDER este marca comercială înregistrată exclusivă a Match Group, LLC și este utilizată cu permisiune. Pentru mărci comerciale neînregistrate: TINDER este marca comercială exclusivă a Match Group, LLC și este utilizată cu permisiune.

Logoul flacără:

Pentru logoul flacără, te rugăm să indici, de asemenea, că este protejat de drepturi de autor. Acest lucru se poate realiza fie prin simbolul combinat „™ & © Match Group, LLC”, fie prin legenda următoare (în plus față de legenda mărcii de mai sus):

Copyright [year of first publication] Match Group, LLC. All rights reserved. Used with permission.

Omiterea unui produs, a unui nume de serviciu sau a unui logo din lista de mai jos nu constituie o renunțare la vreo marcă comercială sau la alte drepturi de proprietate intelectuală legate de produsul, numele sau logoul respectiv.

Dacă vezi un site web sau o aplicație care utilizează în mod necorespunzător o marcă comercială a Match Group, LLC, dorim să aflăm acest lucru. Raportează utilizarea necorespunzătoare a unei mărci comerciale a Match Group, LLC la trademark@match.com.

Mărcile comerciale și mărcile de serviciu

IT’S A MATCH!™

PASSPORT™

REWIND®

SUPER LIKE™

SWIPE®

SWIPE LEFT™

SWIPE RIGHT®

TINDER®

TINDER CHANNELS™

TINDER GOING OUT™

TINDER GOLD™

TINDER PLUS®

TINDER SELECT™

TINDER SOCIAL™

TINDER STACKS™

TINDER PLACES™

TINDER U™

SWIPE SESSIONS™

SWIPESESSIONS™

SWIPE SURGE™

SWIPE NIGHT™















Lista de brevete

Serviciul este protejat de unul sau mai multe dintre următoarele brevete: