Интеллектуальная собственность

Ниже приводится неполный список торговых марок и знаков обслуживания, принадлежащих Match Group, LLC и относящихся к бренду Tinder.

Вы не вправе использовать нижеприведенные знаки без разрешения Match Group, LLC. При наличии разрешения вы можете использовать нижеприведенные знаки только в публикациях, распространяемых на территории Соединенных Штатов Америки. В этом случае вы обязаны добавлять символы ™ или ® по крайней мере при первом упоминании и в дальнейшем при любом прямом упоминании. Для публикаций, распространяемых за пределами Соединенных Штатов Америки, допускается использование символа ™. Вместо символов торговых марок также допускается использование эмблем торговых марок в форме, описанной ниже:

Примеры эмблем торговых марок:

Для зарегистрированных торговых марок: TINDER является эксклюзивной зарегистрированной торговой маркой компании Match Group, LLC и может использоваться только с разрешения владельца марки. Для незарегистрированных торговых марок: TINDER является эксклюзивной торговой маркой компании Match Group, LLC и может использоваться только с ее разрешения.

Логотип пламени:

В отношении логотипа пламени также следует указывать, что логотип защищен авторским правом. Это можно сделать, добавив следующую комбинацию символов “™&© Match Group, LLC” или следующую эмблему (в дополнение к эмблеме торговой марки, указанной выше):

Copyright [year of first publication] Match Group, LLC. Все права защищены. Используется с разрешения.

Отсутствие названия продукта, сервиса или логотипа из списка ниже не является отказом от торговой марки или других прав интеллектуальной собственности, связанных с этим продуктом, названием или логотипом.

Если вы заметите случаи ненадлежащего использования торговой марки Match Group, LLC на каком-либо веб-сайте или в каком-либо приложении, просим сообщить нам об этом. Вы можете сообщить нам о ненадлежащем использовании торговой марки Match Group, LLC по адресу trademark@match.com.

Список торговых марок и знаков обслуживания

IT’S A MATCH!™

PASSPORT™

REWIND®

SUPER LIKE™

SWIPE®

SWIPE LEFT™

SWIPE RIGHT®

TINDER®

TINDER CHANNELS™

TINDER GOING OUT™

TINDER GOLD™

TINDER PLUS®

TINDER SELECT™

TINDER SOCIAL™

TINDER STACKS™

TINDER PLACES™

TINDER U™

SWIPE SESSIONS™

SWIPESESSIONS™

SWIPE SURGE™

SWIPE NIGHT™















Список патентов

Сервис предоставляется в соответствии с одним или более из следующих патентов: