Интеллектуальная собственность
Ниже приводится неполный список торговых марок и знаков обслуживания, принадлежащих Match Group, LLC и относящихся к бренду Tinder.
Вы не вправе использовать нижеприведенные знаки без разрешения Match Group, LLC. При наличии разрешения вы можете использовать нижеприведенные знаки только в публикациях, распространяемых на территории Соединенных Штатов Америки. В этом случае вы обязаны добавлять символы ™ или ® по крайней мере при первом упоминании и в дальнейшем при любом прямом упоминании. Для публикаций, распространяемых за пределами Соединенных Штатов Америки, допускается использование символа ™. Вместо символов торговых марок также допускается использование эмблем торговых марок в форме, описанной ниже:
Примеры эмблем торговых марок:
- Для зарегистрированных торговых марок: TINDER является эксклюзивной зарегистрированной торговой маркой компании Match Group, LLC и может использоваться только с разрешения владельца марки.
- Для незарегистрированных торговых марок: TINDER является эксклюзивной торговой маркой компании Match Group, LLC и может использоваться только с ее разрешения.
Логотип пламени:
В отношении логотипа пламени также следует указывать, что логотип защищен авторским правом. Это можно сделать, добавив следующую комбинацию символов “™&© Match Group, LLC” или следующую эмблему (в дополнение к эмблеме торговой марки, указанной выше):
Copyright [year of first publication] Match Group, LLC. Все права защищены. Используется с разрешения.
Отсутствие названия продукта, сервиса или логотипа из списка ниже не является отказом от торговой марки или других прав интеллектуальной собственности, связанных с этим продуктом, названием или логотипом.
Если вы заметите случаи ненадлежащего использования торговой марки Match Group, LLC на каком-либо веб-сайте или в каком-либо приложении, просим сообщить нам об этом. Вы можете сообщить нам о ненадлежащем использовании торговой марки Match Group, LLC по адресу trademark@match.com.
Список торговых марок и знаков обслуживания
- IT’S A MATCH!™
- PASSPORT™
- REWIND®
- SUPER LIKE™
- SWIPE®
- SWIPE LEFT™
- SWIPE RIGHT®
- TINDER®
- TINDER CHANNELS™
- TINDER GOING OUT™
- TINDER GOLD™
- TINDER PLUS®
- TINDER SELECT™
- TINDER SOCIAL™
- TINDER STACKS™
- TINDER PLACES™
- TINDER U™
- SWIPE SESSIONS™
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SWIPESESSIONS™
- SWIPE SURGE™
- SWIPE NIGHT™
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Список патентов
Сервис предоставляется в соответствии с одним или более из следующих патентов:
- U.S. Pat. No. D755,814
- U.S. Pat. No. D779,540
- U.S. Pat. No. D780,775
- U.S. Pat. No. D781,311
- U.S. Pat. No. D781,334
- U.S. Pat. No. D781,882
- U.S. Pat. No. D791,809
- U.S. Pat. No. D798,314
- U.S. Pat. No. D852,809S
- U.S. Pat. No. D854,025S
- U.S. Pat. No. 7,613,706
- U.S. Pat. No. 7,617,134
- U.S. Pat. No. 7,676,466
- U.S. Pat. No. 8,566,327
- U.S. Pat. No. 8,010,546
- U.S. Pat. No. 8,010,556
- U.S. Pat. No. 8,051,013
- U.S. Pat. No. 8,117,091
- U.S. Pat. No. 8,195,668
- U.S. Pat. No. 8,473,490
- U.S. Pat. No. 8,559,706
- U.S. Pat. No. 8,583,563
- U.S. Pat. No. 8,621,090
- U.S. Pat. No. 8,862,461
- U.S. Pat. No. 8,885,012
- U.S. Pat. No. 8,996,618
- U.S. Pat. No. 9,094,396
- U.S. Pat. No. 9,148,333
- U.S. Pat. No. 9,158,821
- U.S. Pat. No. 9,185,184
- U.S. Pat. No. 9,245,301
- U.S. Pat. No. 9,251,220
- U.S. Pat. No. 9,350,636
- U.S. Pat. No. 9,413,845
- U.S. Pat. No. 9,418,057
- U.S. Pat. No. 9,495,391
- U.S. Pat. No. 9,536,221
- U.S. Pat. No. 9,537,706
- U.S. Pat. No. 9,560,156
- U.S. Pat. No. 9,672,289
- U.S. Pat. No. 9,679,259
- U.S. Pat. No. 9,715,532
- U.S. Pat. No. 9,733,811
- U.S. Pat. No. 9,824,123
- U.S. Pat. No. 9,830,669
- U.S. Pat. No. 9,836,533
- U.S. Pat. No. 9,870,465
- U.S. Pat. No. 9,959,023
- U.S. Pat. No. 9,547,369
- U.S. Pat. No. 9,720,570
- U.S. Pat. No. 10,108,968
- U.S. Pat. No. 10,149,267
- U.S. Pat. No. 10,203,854
- U.S. Pat. No. 10,277,710
- U.S. Pat. No. 10,333,999
- U.S. Pat. No. 10,380,158
- U.S. Pat. No. 10,387,795
- U.S. Pat. No. 10,523,622
- U.S. Pat. No. 10,540,607