Язык

Интеллектуальная собственность

Ниже приводится неполный список торговых марок и знаков обслуживания, принадлежащих Match Group, LLC и относящихся к бренду Tinder.

Вы не вправе использовать нижеприведенные знаки без разрешения Match Group, LLC. При наличии разрешения вы можете использовать нижеприведенные знаки только в публикациях, распространяемых на территории Соединенных Штатов Америки. В этом случае вы обязаны добавлять символы ™ или ® по крайней мере при первом упоминании и в дальнейшем при любом прямом упоминании. Для публикаций, распространяемых за пределами Соединенных Штатов Америки, допускается использование символа ™. Вместо символов торговых марок также допускается использование эмблем торговых марок в форме, описанной ниже:

Примеры эмблем торговых марок:

  1. Для зарегистрированных торговых марок: TINDER является эксклюзивной зарегистрированной торговой маркой компании Match Group, LLC и может использоваться только с разрешения владельца марки.
  2. Для незарегистрированных торговых марок: TINDER является эксклюзивной торговой маркой компании Match Group, LLC и может использоваться только с ее разрешения.

Логотип пламени:

В отношении логотипа пламени также следует указывать, что логотип защищен авторским правом. Это можно сделать, добавив следующую комбинацию символов “™&© Match Group, LLC” или следующую эмблему (в дополнение к эмблеме торговой марки, указанной выше):

Copyright [year of first publication] Match Group, LLC. Все права защищены. Используется с разрешения.

Отсутствие названия продукта, сервиса или логотипа из списка ниже не является отказом от торговой марки или других прав интеллектуальной собственности, связанных с этим продуктом, названием или логотипом.

Если вы заметите случаи ненадлежащего использования торговой марки Match Group, LLC на каком-либо веб-сайте или в каком-либо приложении, просим сообщить нам об этом. Вы можете сообщить нам о ненадлежащем использовании торговой марки Match Group, LLC по адресу trademark@match.com.

Список торговых марок и знаков обслуживания

  • IT’S A MATCH!™
  • PASSPORT™
  • REWIND®
  • SUPER LIKE™
  • SWIPE®
  • SWIPE LEFT™
  • SWIPE RIGHT®
  • TINDER®
  • TINDER CHANNELS™
  • TINDER GOING OUT™
  • TINDER GOLD™
  • TINDER PLUS®
  • TINDER SELECT™
  • TINDER SOCIAL™
  • TINDER STACKS™
  • TINDER PLACES™
  • TINDER U™
  • SWIPE SESSIONS™

  • SWIPESESSIONS™

  • SWIPE SURGE™
  • SWIPE NIGHT™
  • tinder white flame black outline
  • tinder white flame pink background
  • tinder wordmark registered
  • tinder u logo
  • tinder full color watermark
  • swipe sessions

Список патентов

Сервис предоставляется в соответствии с одним или более из следующих патентов:

  • U.S. Pat. No. D755,814
  • U.S. Pat. No. D779,540
  • U.S. Pat. No. D780,775
  • U.S. Pat. No. D781,311
  • U.S. Pat. No. D781,334
  • U.S. Pat. No. D781,882
  • U.S. Pat. No. D791,809
  • U.S. Pat. No. D798,314
  • U.S. Pat. No. D852,809S
  • U.S. Pat. No. D854,025S
  • U.S. Pat. No. 7,613,706
  • U.S. Pat. No. 7,617,134
  • U.S. Pat. No. 7,676,466
  • U.S. Pat. No. 8,566,327
  • U.S. Pat. No. 8,010,546
  • U.S. Pat. No. 8,010,556
  • U.S. Pat. No. 8,051,013
  • U.S. Pat. No. 8,117,091
  • U.S. Pat. No. 8,195,668
  • U.S. Pat. No. 8,473,490
  • U.S. Pat. No. 8,559,706
  • U.S. Pat. No. 8,583,563
  • U.S. Pat. No. 8,621,090
  • U.S. Pat. No. 8,862,461
  • U.S. Pat. No. 8,885,012
  • U.S. Pat. No. 8,996,618
  • U.S. Pat. No. 9,094,396
  • U.S. Pat. No. 9,148,333
  • U.S. Pat. No. 9,158,821
  • U.S. Pat. No. 9,185,184
  • U.S. Pat. No. 9,245,301
  • U.S. Pat. No. 9,251,220
  • U.S. Pat. No. 9,350,636
  • U.S. Pat. No. 9,413,845
  • U.S. Pat. No. 9,418,057
  • U.S. Pat. No. 9,495,391
  • U.S. Pat. No. 9,536,221
  • U.S. Pat. No. 9,537,706
  • U.S. Pat. No. 9,560,156
  • U.S. Pat. No. 9,672,289
  • U.S. Pat. No. 9,679,259
  • U.S. Pat. No. 9,715,532
  • U.S. Pat. No. 9,733,811
  • U.S. Pat. No. 9,824,123
  • U.S. Pat. No. 9,830,669
  • U.S. Pat. No. 9,836,533
  • U.S. Pat. No. 9,870,465
  • U.S. Pat. No. 9,959,023
  • U.S. Pat. No. 9,547,369
  • U.S. Pat. No. 9,720,570
  • U.S. Pat. No. 10,108,968
  • U.S. Pat. No. 10,149,267
  • U.S. Pat. No. 10,203,854
  • U.S. Pat. No. 10,277,710
  • U.S. Pat. No. 10,333,999
  • U.S. Pat. No. 10,380,158
  • U.S. Pat. No. 10,387,795
  • U.S. Pat. No. 10,523,622
  • U.S. Pat. No. 10,540,607