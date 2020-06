Duševné vlastníctvo

Nižšie je uvedený neúplný zoznam ochranných známok a servisných značiek, ktoré vlastní spoločnosť Match Group, LLC a ktoré súvisia so značkou Tinder.

Nasledujúce známky a značky nemôžete používať bez súhlasu spoločnosti Match Group, LLC. Ak ste dostali povolenie a používate nižšie uvedené známky a značky v publikáciách distribuovaných iba v Spojených štátoch, priložte príslušný symbol ™ alebo ® aspoň pri prvom použití a pri následných použitiach, na ktorých sa tieto značky objavia zreteľne. V prípade publikácií distribuovaných mimo USA je prijateľné použitie symbolu ™. Namiesto symbolov ochranných známok je tiež vhodné používať legendy ochranných známok v nižšie uvedených formách:

Vzorové legendy o ochranných známkach:

Pre registrované ochranné známky: TINDER je výhradná registrovaná ochranná známka spoločnosti Match Group, LLC a používa sa s povolením. Pre neregistrované ochranné známky: TINDER je výhradná ochranná známka spoločnosti Match Group, LLC a používa sa s povolením.

Logo plameňa:

V prípade loga plameňa tiež uveďte, že logo je chránené autorskými právami. To sa dá dosiahnuť buď kombináciou symbolov „™&© Match Group, LLC“, alebo nasledujúcou legendou (okrem vyššie uvedenej legendy o ochrannej známke):

Copyright [year of first publication] Match Group, LLC. All rights reserved. Used with permission.

Vynechanie produktu, názvu služby alebo loga z nižšie uvedeného zoznamu nepredstavuje zrieknutie sa akýchkoľvek ochranných známok alebo iných práv duševného vlastníctva súvisiacich s týmto produktom, menom alebo logom.

Ak uvidíte web alebo aplikáciu, ktorá nevhodne používa ochrannú známku Match Group, LLC, radi by sme sa o tom dozvedeli. Nahláste nevhodné používanie ochrannej známky Match Group, LLC na adresu privacyark@match.com.

Ochranné a servisné známky

IT’S A MATCH!™

PASSPORT™

REWIND®

SUPER LIKE™

SWIPE®

SWIPE LEFT™

SWIPE RIGHT®

TINDER®

TINDER CHANNELS™

TINDER GOING OUT™

TINDER GOLD™

TINDER PLUS®

TINDER SELECT™

TINDER SOCIAL™

TINDER STACKS™

TINDER PLACES™

TINDER U™

SWIPE SESSIONS™

SWIPESESSIONS™

SWIPE SURGE™

SWIPE NIGHT™















Zoznam patentov

Na službu sa vzťahuje jeden alebo viac z týchto patentov: