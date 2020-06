Intelektualna lastnina

Spodaj je neizčrpen seznam blagovnih znamk in storitev, ki jih ima v lasti družba Match Group, LLC in so povezane z blagovno znamko Tinder.

Spodnjih znamk ne smete uporabljati brez dovoljenja družbe Match Group, LLC. Če imate dovoljenje in uporabljate spodnje znamke v publikacijah, ki se objavljajo le v Združenih državah Amerike, vključite ustrezen simbol ™ ali ® vsaj pri prvi uporabi in pri naslednjih uporabah, kjer se oznake vidno pojavijo. Za publikacije, ki se objavljajo zunaj ZDA, je sprejemljiva uporaba oznake/simbola ™. Prav tako je primerno, da namesto simbolov blagovne znamke uporabite legende o blagovnih znamkah v spodaj navedenih oblikah:

Vzorčne legende blagovnih znamk:

Za registrirane blagovne znamke: TINDER je ekskluzivna registrirana blagovna znamka družbe Match Group, LLC in se uporablja z dovoljenjem. Za neregistrirane blagovne znamke: TINDER je ekskluzivna blagovna znamka družbe Match Group, LLC in se uporablja z dovoljenjem.

Logotip plamena:

Za logotip plamena navedite tudi, da je logotip zaščiten z avtorskimi pravicami. To lahko storite bodisi s kombiniranim simbolom „™&© Match Group, LLC“, bodisi z naslednjo legendo (poleg zgornje legende blagovne znamke):

Copyright [year of first publication] Match Group, LLC. All rights reserved. Used with permission.

Izpustitev omembe izdelka, imena storitve ali logotipa s spodnjega seznama ne pomeni opustitve/odpovedi pravic nobene blagovne znamke ali drugih pravic intelektualne lastnine, povezanih s tem izdelkom, imenom ali logotipom.

Če vidite spletno mesto ali aplikacijo, ki neustrezno uporablja blagovno znamko družbe Match Group, LLC, nas o tem obvestite. Neustrezno uporabo blagovne znamke družbe Match Group, LLC prijavite na naslov trademark@match.com.

Blagovne znamke in storitvene znamke

IT’S A MATCH!™

PASSPORT™

REWIND®

SUPER LIKE™

SWIPE®

SWIPE LEFT™

SWIPE RIGHT®

TINDER®

TINDER CHANNELS™

TINDER GOING OUT™

TINDER GOLD™

TINDER PLUS®

TINDER SELECT™

TINDER SOCIAL™

TINDER STACKS™

TINDER PLACES™

TINDER U™

SWIPE SESSIONS™

SWIPESESSIONS™

SWIPE SURGE™

SWIPE NIGHT™















Seznam patentov

Storitev je zaščitena z enim ali več naslednjih patentov: