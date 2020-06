Fikri Mülkiyet

Tinder markasına bağlı Match Group, LTD ŞTİ'nin sahip olduğu ticari markalar ve hizmet markalarının ayrıntılı olmayan listesi aşağıdadır.

Match Group, LTD ŞTİ'den izin almadan aşağıdaki markaları kullanamazsınız. İznin verilmesi ve aşağıdaki markaları sadece A.B.D. içinde dağıtılan yayınlarda kullanmanız durumunda, en azından ilk kullanımda ve markaların belirli bir şekilde göründüğü sonraki kullanımlarda uygun olan ™ veya ® sembolünü ekleyiniz. Amerika Birleşik Devletleri dışında dağıtılan yayınlar için, ™ simgesi kullanımı kabul edilebilir. Ayrıca, ticari marka sembolleri yerine, aşağıda listelenen ticari marka açıklamalarını kullanmak uygundur:

Örnek ticari marka açıklamaları:

Kayıtlı ticari markalar için: TINDER Match Group, LTD ŞTİ'nin özel tescilli markasıdır, ve izin ile kullanılabilir. Kayıtlı olmayan ticari markalar için: TINDER Match Group, LTD ŞTİ'nin özel ticari markasıdır, ve izin ile kullanılabilir.

Alev logosu:

Alev logosu için, lütfen logonun telif hakkı korumalı olduğunu belirtiniz. Bu, “™&© Match Group, LTD ŞTİ” kombinasyon sembolü ile, veya (yukarıdaki ticari marka açıklamasına ek olarak) aşağıdaki açıklama ile gerçekleştirilebilir:

Telif hakkı [year of first publication] Match Group, LTD ŞTİ. Tüm hakları saklıdır. İzin alarak kullanınız.

Aşağıdaki listeden bir ürün, hizmet adı veya logonun dahil edilmemesi herhangi bir ticari markanın ya da o ürün, ad veya logonun feragatını teşkil etmez.

Bir Match Group, LTD ŞTİ ticari markasını uygunsuz bir şekilde kullanan bir web sitesi veya uygulama görürseniz, bunu duymak isteriz. Bir Match Group, LTD ŞTİ ticari markasının uygunsuz kullanımını trademark@match.com adresine bildiriniz.

Ticari Markalar ve Hizmet Markaları

IT’S A MATCH!™

PASSPORT™

REWIND®

SUPER LIKE™

SWIPE®

SWIPE LEFT™

SWIPE RIGHT®

TINDER®

TINDER CHANNELS™

TINDER GOING OUT™

TINDER GOLD™

TINDER PLUS®

TINDER SELECT™

TINDER SOCIAL™

TINDER STACKS™

TINDER PLACES™

TINDER U™

SWIPE SESSIONS™

SWIPESESSIONS™

SWIPE SURGE™

SWIPE NIGHT™















Patent Listesi

Hizmet, aşağıdaki patentlerin bir veya daha fazlası tarafından korunmaktadır: