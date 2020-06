Інтелектуальна власність

Нижче наведено неповний перелік товарних знаків та знаків обслуговування, що належать компанії Match Group, LLC, пов’язаній з брендом Tinder.

Ви не маєте права використовувати наведені знаки без дозволу Match Group, LLC. Якщо ви отримали дозвіл і використовуєте наведені знаки в публікаціях, що розповсюджуються лише в США, додавайте відповідний символ ™ або ® принаймні при першому використанні та тих подальших випадках, коли знаки з'являються на видному місці. Для публікацій, що розповсюджуються за межами США, можна використовувати інформативний символ ™. Доцільно також використовувати пояснення товарних знаків замість символів товарних знаків у наведених нижче формах:

Прості пояснення товарних знаків:

1. Для зареєстрованих товарних знаків: TINDER є ексклюзивним зареєстрованим товарним знаком компанії Match Group, LLC і використовується за умови отримання дозволу.

1. Для незареєстрованих товарних знаків: TINDER є ексклюзивним товарним знаком компанії Match Group, LLC і використовується за умови отримання дозволу.

Логотип полум'я.

Для логотипа полум'я також зазначайте, що логотип захищений авторським правом. Це можна зробити з використанням комбінації символів ™&© Match Group, LLC або такого пояснення (разом з наведеним вище поясненням товарного знаку):

Copyright [year of first publication] Match Group, LLC. All rights reserved. Used with permission.

Відсутність назви або логотипа продукту чи послуги у наведеному нижче списку не означає відмови від будь-якого товарного знаку або прав на інтелектуальну власність стосовно цього продукту, назви або логотипа.

Якщо ви побачили сайт або додаток, що неналежним чином використовує товарний знак Match Group, LLC, ми хотіли б про це дізнатися. Повідомляйте про неналежне використання товарного знаку Match Group, LLC trademark за електронною адресою trademark@match.com.

Товарні знаки та знаки обслуговування

IT’S A MATCH!™

PASSPORT™

REWIND®

SUPER LIKE™

SWIPE®

SWIPE LEFT™

SWIPE RIGHT®

TINDER®

TINDER CHANNELS™

TINDER GOING OUT™

TINDER GOLD™

TINDER PLUS®

TINDER SELECT™

TINDER SOCIAL™

TINDER STACKS™

TINDER PLACES™

TINDER U™

SWIPE SESSIONS™

SWIPESESSIONS™

SWIPE SURGE™

SWIPE NIGHT™















Список патентів

Послуга охоплюється одним або кількома з таких патентів: