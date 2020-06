EL NOSTRE COMPROMÍS AMB TU

A Tinder, la teva privacitat és una de les nostres màximes prioritats. Dissenyem i desenvolupem els nostres serveis i productes pensant en la privacitat, perquè puguis confiar-hi plenament i centrar-te en establir relacions valuoses.

Agraïm que confiïs en nosaltres en facilitar-nos informació teva, que no és poca cosa.

No posem en perill la teva privacitat. Dissenyem tots els nostres productes i serveis tenint-la present i treballem amb experts de diversos àmbits (com ara el dret, la seguretat, l’enginyeria o el disseny de productes) per garantir que no es pren cap decisió que no respecti la teva privacitat.

Ens esforcem a ser transparents en el processament de les dades personals. Com que utilitzem molts dels serveis virtuals que fas servir tu, sabem que la falta d'informació i el llenguatge excessivament enrevessat són problemes habituals a les polítiques de privacitat. La nostra filosofia és totalment oposada: hem redactat la nostra política de privacitat i els documents relacionats amb un llenguatge senzill, perquè realment volem que te'ls llegeixis i que entenguis les nostres pràctiques en matèria de privacitat.

Treballem intensament per protegir la teva informació Tenim equips dedicats a protegir les teves dades, actualitzem constantment les nostres pràctiques en matèria de seguretat i invertim en iniciatives per millorar la seguretat de la teva informació.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Et donem la benvinguda a la política de privacitat de Tinder. Gràcies per dedicar una estona a llegir-la.

Agraïm que ens confiïs la teva informació i ens esforçarem per fer-hi justícia. El primer pas és assegurar-nos que saps quina informació recollim, per què la recollim, com s’utilitza i quins drets tens amb relació a la teva informació. En aquesta política es descriuen les nostres pràctiques en matèria de privadesa amb un llenguatge senzill i amb el mínim argot jurídic i tècnic possible.

Aquesta política de privacitat s'aplicarà des del 25 de maig de 2018. Fins aleshores s’aplicarà la versió anterior d’aquesta política de privacitat, disponible aquí.

DATA EFECTIVA: 25 de maig de 2018

1. QUI SOM

Si vius a la Unió Europea, l’empresa responsable de la teva informació en virtut d’aquesta política de privacitat (“controlador de dades”) és:

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublín 2, D02 R593

Irlanda

Si vius fora de la Unió Europea, l’empresa responsable de la teva informació és:

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

Estats Units

2. A QUÈ S’APLICA AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política de privacitat s'aplica a llocs web, aplicacions, esdeveniments i altres serveis operats per Tinder. Per simplificar, en aquesta política de privacitat ens referim a tot això com a “serveis”. Perquè quedi el més clar possible, hem afegit enllaços cap aquesta política de privacitat a tots els serveis pertinents.

És possible que alguns serveis requereixin la seva pròpia política de privacitat. Si un servei determinat té la seva pròpia política de privacitat, s'aplica aquella política (i no aquesta).

3. INFORMACIÓ QUE RECOLLIM

És evident que no podem ajudar-te a establir contactes valuosos sense informació sobre tu, com ara les dades bàsiques del perfil i el tipus de persona que vols conèixer. També recollim informació que es genera mentre utilitzes els nostres serveis (per exemple, registres d’accés) i informació de tercers, com quan accedeixes als nostres serveis a través d’un compte de mitjans socials. Si vols més informació, en trobaràs més a sota.

Informació que ens proporciones

Quan utilitzes els nostres serveis, acceptes proporcionar-nos certa informació. Per exemple:

Quan crees un compte, ens estàs proporcionant almenys les teves credencials d’inici de sessió i algunes dades bàsiques necessàries perquè funcioni el servei, com ara la teva identitat de gènere i la teva data de naixement.

Quan omplis el teu perfil, podràs compartir amb nosaltres altra informació sobre la teva personalitat, estil de vida, interessos i altres qüestions, així com fotos i vídeos. Per tal d'afegir cert contingut, com ara imatges o vídeos, ens pots donar permís per accedir a la càmera o a l'àlbum de fotos. En determinades jurisdiccions, és possible que es consideri "especial" o "sensible" alguna de la informació que ens proporcionis, com ara l'origen racial o ètnic, l'orientació sexual i les creences religioses. Si decideixes proporcionar-nos aquesta informació, acceptes que la processem.

Quan t'abones a un servei de pagament o ens compres un article directament a nosaltres (i no pas través d’una plataforma com iOS o Android), ens proporciones a nosaltres o al nostre proveïdor de serveis de pagament informació com el teu número de targeta de dèbit o de crèdit o altra informació financera.

Quan participes en enquestes o discussions de grup, comparteixes la teva opinió sobre els nostres productes i serveis i respons a les nostres preguntes i testimonis.

Quan participes en les nostres promocions, esdeveniments o concursos, recollim la informació que utilitzes per registrar-t'hi o per participar-hi.

Si contactes amb el nostre equip d’atenció al client, recollim la informació que ens proporciones durant la interacció. De vegades supervisem o registrem aquestes interaccions amb finalitats formatives i per garantir un servei de bona qualitat.

Si ens demanes que contactem amb altres persones (per exemple, que enviem un correu electrònic en el teu nom a un amic) o que processem informació seva, recollirem la informació sobre tercers que ens proporcionis per satisfer la teva sol·licitud.

Per descomptat, per a l’operació dels serveis també processem els teus xats amb altres usuaris i el contingut que publiques.

Informació que rebem d’altres

A més de la informació que ens proporciones directament, rebem informació sobre tu de tercers; per exemple:

Altres usuaris

Els altres usuaris poden proporcionar informació sobre tu quan utilitzen els nostres serveis. Per exemple, si contacten amb nosaltres per alguna qüestió relacionada amb tu, podem recollim informació sobre tu.

Els altres usuaris poden proporcionar informació sobre tu quan utilitzen els nostres serveis. Per exemple, si contacten amb nosaltres per alguna qüestió relacionada amb tu, podem recollim informació sobre tu. Mitjans socials

És possible que puguis utilitzar les teves credencials de mitjans socials (com ara Facebook) per crear un compte de Tinder i iniciar-hi la sessió. Així no cal que memoritzis un altre nom d’usuari i contrasenya i pots compartir amb nosaltres informació del teu compte al medi social.

És possible que puguis utilitzar les teves credencials de mitjans socials (com ara Facebook) per crear un compte de Tinder i iniciar-hi la sessió. Així no cal que memoritzis un altre nom d’usuari i contrasenya i pots compartir amb nosaltres informació del teu compte al medi social. Altres socis

Podem rebre informació sobre tu dels nostres socis. Per exemple, quan es publiquen anuncis de Tinder als webs i les plataformes d’un soci, aquest soci pot compartir informació sobre l’èxit d’una campanya.

Informació recollida quan utilitzes els nostres serveis

Quan utilitzes els nostres serveis, recollim informació sobre les funcions que has utilitzat, com les has utilitzat i els dispositius que fas servir per accedir als nostres serveis. A continuació tens més informació:

Informació d'ús

Recollim informació sobre la teva activitat als nostres serveis; per exemple, com els utilitzes (data i hora dels inicis de sessió, funcions que has utilitzat, cerques, clics, pàgines que se t'han mostrat, adreça de la pàgina web de referència, publicitat a la qual fas clic, etc.) o com interactues amb altres usuaris (usuaris amb els quals connectes i interactues, data i hora dels intercanvis, nombre de missatges que envies i reps, etc.).

Recollim informació sobre la teva activitat als nostres serveis; per exemple, com els utilitzes (data i hora dels inicis de sessió, funcions que has utilitzat, cerques, clics, pàgines que se t'han mostrat, adreça de la pàgina web de referència, publicitat a la qual fas clic, etc.) o com interactues amb altres usuaris (usuaris amb els quals connectes i interactues, data i hora dels intercanvis, nombre de missatges que envies i reps, etc.). Informació del dispositiu

Recollim informació dels dispositius que utilitzes per accedir als nostres serveis; per exemple: Informació de maquinari i programari, com ara l'adreça IP, el tipus de dispositiu i l'identificador, la configuració i les característiques específiques del dispositiu i de les aplicacions, els bloqueigs d'aplicacions, els identificadors de publicitat (com AAID de Google o IDFA d'Apple, que són números generats aleatòriament que pots restablir a la configuració del dispositiu), el tipus de navegador, la versió i l'idioma, el sistema operatiu, les zones horàries o els identificadors associats a les galetes o a altres tecnologies que identifiquen exclusivament el teu dispositiu o navegador (per exemple, adreces IMEI/UDID i MAC). Informació sobre la teva connexió de xarxa sense fil i mòbil, com ara l'operador i la intensitat del senyal. Informació sobre sensors del dispositiu, com ara acceleròmetres, giroscopis i brúixoles.

Altres informacions amb el teu consentiment

Si ens dones permís per fer-ho, podem detectar la teva geolocalització exacta (latitud i longitud) per diversos mitjans, segons el servei i el dispositiu que utilitzis, incloses les connexions per GPS, Bluetooth i wifi. Si el permís que ens has donat ho contempla expressament, és possible que la detecció de la geolocalització tingui lloc en segon pla, fins i tot quan no utilitzes els serveis. Si no ens dones permís per detectar la teva geolocalització, no ho farem.

De la mateixa manera, si ens hi dones el teu consentiment, podem emmagatzemar les teves fotos i vídeos (per exemple, si publiques al servei una foto, un vídeo o contingut de reproducció en continu).

4. GALETES I ALTRES TECNOLOGIES DE RECOLLIDA DE DADES SIMILARS

Utilitzem i podem permetre que tercers utilitzin galetes i tecnologies similars (per exemple, balises web i pixel tags) per reconèixer-te a tu i/o els teus dispositius. Pots llegir la nostra política de galetes per obtenir més informació sobre per què les utilitzem (per exemple, per autenticar-te, per recordar les teves preferències i les teves opcions de configuració, per analitzar el trànsit i les tendències del web, per fer campanyes publicitàries i mesurar-ne l'eficàcia o per poder utilitzar funcions socials) i com pots controlar millor el seu ús mitjançant la configuració del navegador i altres eines.

Alguns navegadors web (inclosos Safari, Internet Explorer, Firefox i Chrome) tenen una opció de no seguiment (anomenada "DNT") que indica als webs que l'usuari no vol que es faci un seguiment de la seva activitat en línia. Si un web que respon als senyals DNT en rep un, el navegador pot impedir que el web reculli certa informació sobre l’usuari del navegador. No tots els navegadors ofereixen una opció DNT i els senyals DNT encara no són uniformes. Per aquest motiu, actualment moltes empreses (inclosa Tinder) no responen als senyals DNT.

5. COM UTILITZEM LA INFORMACIÓ

El motiu principal pel qual utilitzem la teva informació és per proporcionar i millorar els nostres serveis. A més, utilitzem la teva informació per protegir-te i per mostrar-te publicitat que et pot interessar. A continuació trobaràs una explicació més detallada de les diverses finalitats per a les quals utilitzem la teva informació, juntament amb exemples pràctics.

Per administrar el teu compte i proporcionar-te els nostres serveis

Crear el teu compte i gestionar-lo

Proporcionar atenció al client i respondre a les teves sol·licituds

Completar les teves transaccions

Comunicar-te informació sobre els nostres serveis, inclosa la gestió de comandes i la facturació

Per ajudar-te a connectar amb altres usuaris

Analitzar el teu perfil, la teva activitat al servei i les teves preferències per recomanar-te altres usuaris i recomanar-los el teu perfil. Per obtenir més informació sobre l'elaboració de perfils i la presa de decisions automatitzada, consulta la secció Preguntes freqüents.

Mostrar el perfil dels usuaris a altres usuaris

Per garantir una experiència uniforme en dispositius diferents

Enllaçar els diversos dispositius que utilitzes perquè puguis gaudir dels nostres serveis uniformement en tots. Això ho fem enllaçant les dades dels dispositius i dels navegadors (com quan inicies la sessió al teu compte des de diferents dispositius o mitjançant una adreça IP parcial o completa), la versió del navegador i dades similars dels teus dispositius per identificar-los i enllaçar-los.

Per proporcionar-te serveis nous de Tinder

Registrar-te i mostrar el teu perfil en aplicacions i funcions noves de Tinder

Administrar el teu compte en les funcions i les aplicacions noves

Per mostrar-te ofertes i anuncis rellevants

Gestionar sortejos, concursos, descomptes i altres ofertes

Desenvolupar i mostrar als nostres serveis i a altres llocs contingut i publicitat adaptats als teus interessos, i fer-ne un seguiment

Informar-te per correu electrònic, telèfon, mitjans socials o dispositiu mòbil de productes i serveis que creiem que et poden interessar

Per millorar els nostres serveis i desenvolupar-ne de nous

Administrar discussions de grup i enquestes

Investigar i analitzar el comportament dels usuaris per millorar els nostres serveis i continguts (per exemple, podem canviar-ne l'aspecte i la sensació que fa o modificar-ne característiques determinades en funció del comportament dels usuaris)

Desenvolupar funcions i serveis nous (per exemple, podem crear una funció basada en interessos en resposta a les demandes dels usuaris)

Per prevenir, detectar i combatre el frau i altres activitats il·legals o no autoritzades

Tractar casos de mala conducta tant a la plataforma com en altres contextos

Fer anàlisis de dades per dissenyar millors contramesures per a aquestes activitats

Conservar dades relacionades amb activitats fraudulentes per evitar que es repeteixin

Per garantir el compliment de la llei

Complir els requisits legals

Ajudar la policia

Fer complir i exercir els nostres drets, per exemple, les nostres condicions

Per processar la teva informació tal com es descriu a dalt, ens basem en els principis legals següents:

Prestació del nostre servei: Generalment processem la teva informació amb l'objectiu de complir el contracte que tenim amb tu. Per exemple, a mesura que fas servir el nostre servei per establir contactes valuosos, utilitzem la teva informació per fer un manteniment del teu compte i el teu perfil, per fer-lo visible per a altres usuaris i per recomanar-te altres usuaris.

Interessos legítims: Podem utilitzar la teva informació quan tinguem interessos legítims per fer-ho. Per exemple, analitzem el comportament dels usuaris als nostres serveis per millorar contínuament els nostres productes, et suggerim ofertes que pensem que et poden interessar i processem informació amb finalitats administratives, per a la detecció de fraus i per a altres finalitats jurídiques.

Consentiment: És possible que de tant en tant et demanem permís per utilitzar la teva informació per motius concrets. Pots retirar el teu consentiment en qualsevol moment contactant amb nosaltres a l’adreça indicada al final d’aquesta política de privacitat.

6. COM COMPARTIM LA INFORMACIÓ

Atès que el nostre objectiu és ajudar-te a establir contactes valuosos, compartim la informació dels usuaris principalment amb altres usuaris. També compartim alguna informació dels usuaris amb proveïdors de serveis i socis que ens ajuden en l’operació dels serveis, amb altres empreses de Match Group i, en alguns casos, amb les autoritats jurídiques. A continuació trobaràs més informació sobre com es comparteix la teva informació amb altres parts.

Amb altres usuaris Comparteixes informació amb altres usuaris quan reveles voluntàriament informació al servei (inclòs el teu perfil públic). Ves amb compte amb la teva informació i assegura't que t'està bé que el contingut que comparteixes sigui visible públicament, ja que ni tu ni nosaltres podrem controlar el que facin altres amb la teva informació un cop compartida. Si limites el públic que pot veure la totalitat o una part del teu perfil o determinat contingut i informació sobre tu, aquesta informació només serà visible segons la configuració seleccionada.

Amb els nostres socis i proveïdors de serveis Col·laborem amb tercers que ens ajuden a operar i millorar els nostres serveis. Aquests tercers ens ajuden en diverses tasques, com ara l'allotjament i el manteniment de les dades, l'analítica, l'atenció al client, el màrqueting, la publicitat, el processament de pagaments i les operacions de seguretat. També podem compartir informació amb els socis que ens ajuden a publicitar els nostres serveis. Per exemple, podem compartir determinada informació sobre tu amb els nostres socis publicitaris en forma hash no llegible per les persones. Abans de contractar un proveïdor de serveis o de treballar amb un soci, seguim un estricte procés de verificació. Tots els nostres socis i proveïdors de serveis han d’acceptar obligacions de confidencialitat estricta.

Amb altres empreses de Match Group Tinder forma part de la família d'empreses de Match Group, que, a la data d’aquesta política de privacitat, controla webs i aplicacions com ara Tinder, OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito o Twoo. Per saber-ne més, fes clic aquí. Compartim la teva informació amb altres empreses de Match Group perquè ens ajudin a processar-la, com a proveïdors de serveis, seguint les nostres instruccions. Altres empreses de Match Group poden proporcionar-nos assistència en les operacions de processament tècnic (com ara l'allotjament i el manteniment de dades), en l'atenció al client, en el màrqueting i la publicitat personalitzada, en les finances i la comptabilitat, en l'anàlisi de com s’utilitza el nostre servei i del comportament dels usuaris per millorar el servei, en la protecció de les nostres dades i sistemes, i en la lluita contra el contingut brossa, les agressions, el frau, les infraccions i altres actes il·lícits. També podem compartir informació amb altres empreses de Match Group amb finalitats legítimes de negoci, com ara auditories corporatives, anàlisis, informes consolidats o el compliment de la legislació aplicable. També podem compartir informació dels usuaris amb altres empreses de Match Group per bloquejar els usuaris que infringeixin les condicions del servei o que hagin estat denunciats per activitats delictives i/o per mal comportament. En alguns casos, podem eliminar aquests usuaris de totes les plataformes.

Per a transaccions corporatives Podem transferir la teva informació si ens veiem afectats, ja sigui parcial o totalment, per una fusió, una venda, una adquisició, una desinversió, una reestructuració, una reorganització, una dissolució, una fallida o un altre canvi de propietat o control.

Quan la llei ho exigeix Podem revelar la teva informació, si és raonablement necessari, en aquestes situacions: (i) per acatar un procediment judicial, com ara una ordre judicial, una citació o una ordre de registre, una investigació del governamental/policial o altres requeriments judicials; (ii) per ajudar en la prevenció i la detecció de delictes (d'acord amb la legislació aplicable); o (iii) per vetllar per la seguretat de qualsevol persona.

Fer complir els drets legals També podem compartir informació en les següents situacions: (i) si la revelació de la informació pogués mitigar la nostra responsabilitat en un plet; (ii) si sigués necessari per protegir els nostres drets legals i els dels nostres usuaris, socis comercials o altres parts interessades; (iii) per fer complir els nostres acords amb tu; i (iv) per investigar, prevenir o emprendre altres accions relacionades amb activitats il·legals, possibles fraus o altres actes il·lícits.

Amb el teu consentiment o a petició teva Et podem demanar permís per compartir la teva informació amb tercers. En aquest cas, t'explicarem clarament per què volem compartir la informació. En qualsevol de les circumstàncies anteriors podem utilitzar i compartir informació no personal (és a dir, informació que, per si mateixa, no permet obtenir dades de forma no identificada com ara informació del dispositiu, dades demogràfiques i de comportament generals o la geolocalització), així com informació personal en forma hash no llegible per les persones. També la podem compartir amb altres empreses de Match Group i amb tercers (en particular, anunciants) per desenvolupar i mostrar publicitat personalitzada al nostre servei i en webs o aplicacions de tercers, i per analitzar la publicitat que veus i informar-ne. Podem combinar aquesta informació amb altra informació no personal o amb informació personal en forma hash no llegible per les persones obtinguda d’altres fonts. A la nostra política de galetes trobaràs més informació sobre com utilitzem les galetes i tecnologies similars.

7. TRANSFERÈNCIES TRANSFRONTERERES DE DADES

L'intercanvi d'informació especificat a l'article 6 de vegades implica la transferència transfronterera de dades, per exemple als Estats Units d'Amèrica i a altres jurisdiccions. Per exemple, en el cas dels usuaris que resideixen a l’Espai Econòmic Europeu (EEE), la seva informació personal es transfereix a països de fora de l’EEE. Utilitzem clàusules contractuals estàndard aprovades per la Comissió Europea o per altres salvaguardes adequades per permetre la transferència de dades de l’EEE a altres països. Les clàusules contractuals estàndard són compromisos entre les empreses que transfereixen dades personals que les obliguen a protegir la privacitat i la seguretat de les dades dels usuaris.

8. ELS TEUS DRETS

Com que volem que tinguis control sobre la teva informació, et donem accés a les eines següents:

Eines d’accés o actualització al servei. Les eines i les opcions de configuració del compte que et permeten accedir a, rectificar i eliminar la informació que ens has proporcionat i que està associada al teu compte directament al servei. Si tens alguna pregunta sobre aquestes eines i opcions de configuració, contacta amb el nostre equip d’atenció al client aquí.

Permisos del dispositiu. Les plataformes mòbils disposen de sistemes de permís per a determinats tipus de dades i notificacions de dispositiu, com ara els serveis d'agenda telefònica i d'ubicació, així com les notificacions push. Pots canviar la configuració del dispositiu per permetre o denegar la recollida de la informació corresponent i la visualització de les notificacions corresponents. Si ho fas, evidentment alguns serveis poden perdre funcionalitat.

Eliminació. Pots eliminar el teu compte mitjançant la funcionalitat corresponent que trobaràs al servei.

Volem que coneguis els teus drets en matèria de privacitat. Heus aquí algunes qüestions importants que has de recordar:

Revisió de la informació. És possible que la legislació aplicable en matèria de privadesa et doni dret a revisar la informació personal que conservem sobre tu (segons la jurisdicció, això es pot anomenar "dret d’accés", "dret de portabilitat" o alguna cosa semblant). Pots sol·licitar una còpia de les teves dades personals aquí.

Actualització de la informació. Si creus que la informació que tenim sobre tu és incorrecta o que ja no tenim dret a utilitzar-la i vols sol·licitar-ne la rectificació o l'eliminació o oposar-te al seu tractament, contacta amb nosaltres aquí.

Per garantir la teva protecció i la de tots els nostres usuaris, et podem demanar que demostris la teva identitat per tal de respondre a les sol·licituds anteriors.

Recorda que podem denegar sol·licituds per determinats motius; per exemple, si la sol·licitud és il·legal, si pot servir per aprofitar-se de secrets comercials o d'alguna propietat intel·lectual o si viola la privacitat d’un altre usuari. Si vols rebre informació relacionada amb un altre usuari, com ara una còpia dels missatges que has rebut d'aquesta persona a través del nostre servei, primer l'usuari en qüestió ha de posar-se en contacte amb el nostre responsable de privacitat per proporcionar el seu consentiment per escrit.

A més, és possible que no puguem atendre determinades sol·licituds d'objecció al tractament de la informació personal, especialment si les sol·licituds no ens permetrien proporcionar-te el nostre servei. Per exemple, no podem et proporcionar el nostre servei si no coneixem la teva data de naixement.

Desinstal·lació. Si vols evitar que una aplicació reculli informació, pots desinstal·lar-la mitjançant el procés de desinstal·lació estàndard del dispositiu. Si la desinstal·les, l’identificador únic associat al dispositiu seguirà estant emmagatzemat. Si reinstal·les l’aplicació al mateix dispositiu mòbil, podrem tornar a associar aquest identificador a les teves transaccions i activitats anteriors.

Responsabilitat. En determinats països, inclosos els de la Unió Europea, tens dret a presentar una queixa a l’autoritat de protecció de dades competent si tens dubtes sobre la manera com processem la teva informació personal. L’autoritat de protecció de dades competent pot ser la del teu lloc de residència habitual, la del lloc on treballes o la de la nostra seu.

9. RESIDENTS DE CALIFÒRNIA

Si ets resident de Califòrnia, pots sol·licitar que et notifiquem les categories d'informació personal teva que hem compartit amb tercers per als seus propòsits de màrqueting directe durant l'any natural precedent. Pots enviar la teva sol·licitud aquí. La resposta pot tardar fins a 30 dies. Per garantir la teva protecció i la de tots els nostres usuaris, et podem demanar que demostris la teva identitat abans de respondre a la teva sol·licitud.

10. COM PROTEGIM LA TEVA INFORMACIÓ

Treballem intensament per impedir l’accés no autoritzat a la teva informació personal, així com la seva alteració, divulgació i destrucció. Com passa amb totes les empreses tecnològiques, tot i que prenem mesures per protegir la teva informació personal, no podem prometre, i no has d’esperar, que estigui sempre segura.

Supervisem periòdicament els nostres sistemes per detectar possibles vulnerabilitats i atacs, i revisem periòdicament les nostres pràctiques de recollida, emmagatzematge i processament de la informació per actualitzar les nostres mesures de seguretat físiques, tècniques i organitzatives.

Podem bloquejar-te l'accés a una part o a la totalitat dels nostres serveis sense previ avís si sospitem que s'ha produït una violació de la seguretat o en detectem alguna. Si creus que el teu compte o la teva informació ja no són segurs, fes-nos-ho saber immediatament aquí.

Per tal de garantir la protecció dels nostres sistemes i de la teva informació davant accessos no autoritzats, robatoris i pèrdues, hem posat en marxa un programa de recompenses per la detecció d'errors. Per saber-ne més, fes clic aquí.

11. QUANT DE TEMPS CONSERVEM LA TEVA INFORMACIÓ

Conservem la teva informació personal només el temps necessari per a les nostres finalitats de negoci legítimes (especificades a l'article 5) i permés per la legislació aplicable. Per tal de velar per la seguretat dels usuaris als nostres serveis i fora, conservem la seva informació personal durant els tres mesos posteriors a l'eliminació del compte. Durant aquest període es conserva la informació del compte, encara que el compte ja no és visible als serveis.

A la pràctica, eliminem o anonimitzem la teva informació després d'eliminar el teu compte (respectant el temps de conservació de seguretat) o després de dos anys d’inactivitat contínua, tret que:

l'haguem de conservar per complir la legislació aplicable (per exemple, algunes dades de trànsit s'han de conservar durant un any per complir amb les obligacions legals de conservació de dades); l’haguem de conservar per demostrar que complim la legislació aplicable (per exemple, els registres dels consentiments de les nostres condicions i de la política de privacitat i altres consentiments similars es conserven durant cinc anys); hi hagi un problema, una demanda o un conflicte pendent que ens exigeixi conservar la informació rellevant fins que es resolgui; haguem de conservar la informació pels nostres interessos comercials legítims, com ara la prevenció de fraus o la millora de la seguretat dels usuaris. Per exemple, és possible que haguem de conservar la informació per evitar que un usuari al qual s'ha bloquejat el compte per conductes insegures o incidents de seguretat obri un compte nou.

Tingues en compte que, tot i que els nostres sistemes estan dissenyats per dur a terme processos d'eliminació de dades d’acord amb les directrius anteriors, a causa de restriccions tècniques no podem garantir que totes les dades s’eliminaran en un termini de temps específic.

12. PRIVACITAT INFANTIL

Els nostres serveis estan restringits a usuaris de 18 anys d'edat o més. No permetem als usuaris menors de 18 anys accedir a la nostra plataforma i no recollim conscientment informació de cap menor de 18 anys. Si sospites que un usuari té menys de 18 anys, utilitza l'eina per fer denúncies integrada al servei.

13. CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Com que sempre busquem maneres innovadores d’ajudar-te a crear relacions valuoses, aquesta política pot canviar amb el pas del temps. Abans que es faci efectiu qualsevol canvi material, t'ho notificarem perquè tinguis temps de revisar els canvis.

14. COM CONTACTAR AMB NOSALTRES

Si tens alguna pregunta sobre aquesta política de privacitat, pots contactar amb nosaltres de les següents maneres:

Si vius a la Unió Europea:

En línia: aquí

Per correu postal:

Responsable de privacitat (Privacy Officer)

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublín 2, D02 R593

Irlanda

Si vius fora de la Unió Europea:

En línia: aquí

Per correu postal:

Responsable de privacitat (Privacy Officer)

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

Estats Units