NÁŠ ZÁVAZEK VŮČI TOBĚ

Pro Tinder je tvé soukromí nejvyšší prioritou. Je středem našeho zájmu a zohledňujeme jej ve všech fázích návrhu a vývoje produktů, které máš tolik rád(a). Chceme, abys jim mohl(a) maximálně věřit a soustředit se na získávání nových smysluplných propojení.

Ceníme si důvěry, kterou v nás vkládáš, když nám poskytuješ své informace, a my tuto důvěru nebereme na lehkou váhu.

Tvé soukromí nijak nenarušujeme a neohrožujeme. Při návrhu a vývoji všech našich produktů a služeb dbáme na zachování tvého soukromí. Spolupracujeme s experty z různých oborů, včetně práva, zabezpečení, inženýrství a produktového designu, a společně dbáme na to, aby žádné rozhodnutí nebylo učiněno bez ohledu na tvé soukromí.

Usilujeme o to, abychom s ohledem na způsob zpracovávání tvých údajů byli maximálně transparentní. Protože používáme řadu stejných online služeb jako ty, víme, že řadu zásad ochrany soukromí trápí nedostatek informací a komplikovaný jazyk, kterým jsou sepsány. My na to jdeme úplně opačně: naše zásady ochrany soukromí a související dokumenty jsme napsali co nejjednodušeji. Chceme, aby sis naše zásady skutečně přečetl(a) a hlavně jim porozuměl(a)!

Tvrdě pracujeme na tom, aby u nás tvé informace byly v bezpečí Na zachování bezpečnosti tvých údajů máme celé specializované týmy. Soustavně aktualizujeme a zlepšujeme naše bezpečnostní postupy a investujeme do stále se zlepšujícího zabezpečení tvých informací.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Vítej v zásadách Tinderu týkajících se ochrany soukromí. Děkujeme, že si najdeš čas na jejich přečtení.

Vážíme si toho, že nám důvěřuješ natolik, že nám poskytuješ své informace. Tuto tvou důvěru se zavazujeme nezklamat. Vše začíná tím, že se seznámíš s tím, jaké informace shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak je používáme a jaké možnosti máš v souvislosti s tvými informacemi k dispozici ty. Tyto zásady popisují naše postupy ochrany soukromí co nejjednodušeji a právnický a technický žargon omezují na nezbytné minimum.

Tyto zásady ochrany soukromí platí od 25. května 2018. Do té doby platí předchozí verze těchto zásad ochrany soukromí, kterou najdeš tady.

DATUM ÚČINNOSTI: 25. května 2018

1. KDO JSME

Pokud žiješ v Evropské unii, společností odpovědnou za tvé informace v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí („správce údajů“) je:

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Irsko

Pokud žiješ mimo Evropskou unii, společností odpovědnou za tvé informace je:

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

Spojené státy americké

2. KDE TYTO ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ PLATÍ

Tyto zásady ochrany soukromí se vztahují na webové stránky, aplikace, události a další služby provozované Tinderem. Pro zjednodušení v těchto zásadách ochrany soukromí všechno výše uvedené označujeme jako naše „služby“. A aby bylo všechno ještě srozumitelnější, přidali jsme do těchto zásad ochrany soukromí odkazy na všechny služby, na které se tyto zásady vztahují.

Některé služby mohou vyžadovat své vlastní, jedinečné zásady ochrany soukromí. Pokud má nějaká konkrétní služba své vlastní zásady ochrany soukromí, vztahují se na ni ty, ne tyto.

3. INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Asi není třeba nějak zvlášť rozvádět, že ti nedokážeme pomoct navázat smysluplná propojení bez určitých informací o tobě, jako jsou například základní informace ve tvém profilu nebo informace o typech lidí, které chceš potkat. Rovněž shromažďujeme informace vygenerované v rámci tvého používání našich služeb, například protokoly přístupů, a informace od třetích stran, například když k našim službám přistupuješ prostřednictvím účtu na sociální síti. Pokud chceš doplňující informace, vše níže rozebíráme podrobněji.

Informace, které nám poskytuješ

Při používání našich služeb jsi se rozhodl(a) nám poskytnout určité informace. Mezi ně patří:

Když si vytvoříš účet, poskytneš nám své přihlašovací údaje a některé základní informace nezbytné k tomu, aby služba fungovala, například tvé pohlaví a datum narození.

Až bude tvůj profil kompletní, můžeš s námi sdílet další informace, například podrobnosti o tvé osobnosti, životním stylu nebo zájmech a další obsah jako například fotky a videa. Při přidávání určitého obsahu, například fotek nebo videí, nám můžeš udělit přístup ke tvému fotoaparátu nebo do tvé fotogalerie. Některé informace, které se rozhodneš nám poskytnout, mohou být v některých jurisdikcích považovány za „zvláštní“ nebo „citlivé“, například tvůj rasový nebo etnický původ, sexuální orientace nebo náboženské přesvědčení. Pokud se rozhodneš nám tyto informace poskytnout, uděluješ nám tím svůj souhlas s jejich zpracováním.

Když se zaregistruješ k odběru placené služby nebo provedeš nákup přímo u nás (ne prostřednictvím platformy jako například iOS nebo Android), poskytneš nám nebo našemu poskytovateli platebních služeb své informace, například číslo tvé debetní nebo kreditní karty nebo další finanční údaje.

Když se zapojíš do průzkumů nebo skupin, poskytneš nám své názory na naše produkty a služby, odpovědi na naše otázky a doporučení.

Když se zúčastníš našich propagačních akcí, událostí nebo soutěží, shromáždíme informace, které použiješ při registraci nebo vstupu.

Pokud se spojíš s naším týmem péče o zákazníky, shromáždíme informace, které nám poskytneš během interakce s týmem. Někdy tyto interakce monitorujeme nebo zaznamenáváme za účelem zajištění vysoké kvality našich služeb a školení.

Pokud nás požádáš, abychom se spojili s jinými lidmi nebo jinak zpracovali jejich informace (například pokud nás požádáš, abychom tvým jménem poslali e-mail někomu z tvých přátel), shromáždíme informace o těchto dalších osobách, které nám poskytneš, abychom mohli tvůj požadavek splnit.

V rámci provozování služby samozřejmě rovněž zpracováváme tvé konverzace s ostatními uživateli a tebou publikovaný obsah.

Informace, které obdržíme od ostatních

Kromě informací, které nám poskytneš přímo ty, získáváme informace o tobě také od ostatních, například:

Ostatní uživatelé

Ostatní uživatelé nám o tobě mohou poskytnout informace v rámci používání našich služeb. Informace o tobě můžeme od ostatních uživatelů shromáždit třeba v případě, pokud se s námi spojí v souvislosti s tvou osobou.

Ostatní uživatelé nám o tobě mohou poskytnout informace v rámci používání našich služeb. Informace o tobě můžeme od ostatních uživatelů shromáždit třeba v případě, pokud se s námi spojí v souvislosti s tvou osobou. Sociální média

Vytvořit účet na Tinderu a přihlašovat se k němu můžeš také prostřednictvím svého účtu na sociální síti (například přihlášení prostřednictvím Facebooku). Díky tomu si nemusíš pamatovat další uživatelské jméno a heslo a můžeš s námi sdílet některé informace z tvého účtu na sociální síti.

Vytvořit účet na Tinderu a přihlašovat se k němu můžeš také prostřednictvím svého účtu na sociální síti (například přihlášení prostřednictvím Facebooku). Díky tomu si nemusíš pamatovat další uživatelské jméno a heslo a můžeš s námi sdílet některé informace z tvého účtu na sociální síti. Ostatní partneři

Informace o tobě můžeme získat také od našich partnerů, například když jsou reklamy Tinderu publikovány na webových stránkách a platformách partnera (v takovém případě může partner předávat podrobnosti o úspěšnosti kampaně).

Informace shromažďované během tvého používání našich služeb

Když používáš naše služby, shromažďujeme informace o tom, jaké funkce používáš, jak je používáš a jaká zařízení používáš pro přístup k našim službám. Další podrobnosti najdeš níže:

Informace o používání

Shromažďujeme informace o tvých aktivitách v našich službách, například o tom, jak je používáš (např. datum a čas přihlášení, používané funkce, vyhledávání, zobrazené stránky a kliky na nich, webová stránka, ze které jsi přišel/přišla, reklamy, na které jsi kliknul(a)), a jaké interakce máš s ostatními uživateli (např. uživatelé, se kterými jsi ve spojení, čas a datum konverzace, počet odeslaných a přijatých zpráv).

Shromažďujeme informace o tvých aktivitách v našich službách, například o tom, jak je používáš (např. datum a čas přihlášení, používané funkce, vyhledávání, zobrazené stránky a kliky na nich, webová stránka, ze které jsi přišel/přišla, reklamy, na které jsi kliknul(a)), a jaké interakce máš s ostatními uživateli (např. uživatelé, se kterými jsi ve spojení, čas a datum konverzace, počet odeslaných a přijatých zpráv). Informace o zařízení

Shromažďujeme informace o tom, jaké nebo jaká zařízení používáš pro přístup k našim službám, a informace z těchto zařízení, včetně následujících informací: informace o hardwaru a softwaru, jako například IP adresa, ID a typ zařízení, nastavení a charakteristika zařízení a aplikací, pády aplikací, ID reklam (například Google AAID a Apple IDFA, náhodně generovaná čísla, která můžeš resetovat v nastavení zařízení), typ, verze a jazyk prohlížeče, operační systém, časové zóny, identifikátory související se soubory cookie nebo podobnými technologiemi, které napomáhají jedinečné identifikaci tvého zařízení nebo prohlížeče (např. IMEI/UDID a adresa MAC); informace o tvém bezdrátovém nebo mobilním připojení, například název tvého poskytovatele nebo operátora a síla signálu; informace o snímačích zařízení, jako jsou akcelerometry, gyroskopy a kompasy.

Další informace získávané s tvým souhlasem

Pokud nám dáš svolení, můžeme získat tvou přesnou zeměpisnou polohu (zeměpisnou šířku a výšku), a to skrze různé prostředky v závislosti na službě a zařízení, které používáš, včetně GPS nebo připojení k Bluetooth nebo Wi-Fi. Získání tvé zeměpisné polohy může proběhnout na pozadí i v případě, že danou službu zrovna nepoužíváš, pokud nám to oprávnění, které jsme od tebe získali, výslovně dovoluje. Pokud nám souhlas se získáním tvé zeměpisné polohy neudělíš, nebudeme ji zjišťovat.

Pokud nám k tomu dáš souhlas, můžeme obdobně získat tvé fotky a videa (například pokud chceš ve službě publikovat fotku, video nebo vysílání).

4. SOUBORY COOKIE A DALŠÍ PODOBNÉ TECHNOLOGIE SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ

Používáme soubory cookie a další podobné technologie (např. webové majáky, pixely), pomocí nichž dokážeme rozpoznat tvou osobu a/nebo tvá zařízení, a použití těchto a dalších podobných technologií můžeme dovolit i ostatním. Další informace o tom, proč tyto technologie používáme (například za účelem ověření tvé totožnosti, zapamatování si tvých preferencí a nastavení, analýzy provozu na stránce a trendů, realizace reklamních kampaní a měření jejich efektivity, možnost používat sociální funkce) a jak můžeš mít jejich používání pod kontrolou skrze nastavení svého prohlížeče a dalších nástrojů, najdeš v našich zásadách používání souborů cookie.

Některé webové prohlížeče (včetně prohlížečů Safari, Internet Explorer, Firefox a Chrome) nabízejí funkci „Nesledovat“ („DNT“), která webové stránce říká, že si uživatel nepřeje, aby webová stránka sledovala jeho online aktivitu. Pokud webová stránka schopná reagovat na signál DNT tento signál přijme, prohlížeč zablokuje schopnost webové stránky shromažďovat určité informace o uživateli prohlížeče. Ne všechny prohlížeče funkci DNT nabízejí a signály DNT ještě nejsou sjednoceny. Z tohoto důvodu řada podniků a firem včetně Tinderu na signály DNT v současné době nereaguje.

5. JAK INFORMACE POUŽÍVÁME

Hlavním důvodem, proč používáme tvé informace, je poskytování našich služeb a jejich zlepšování. Tvé informace rovněž používáme k zajištění bezpečnosti a k zobrazování reklam, které by tě mohly zajímat. Níže si můžeš přečíst podrobnější vysvětlení jednotlivých důvodů použití tvých informací společně s příklady z praxe.

Poskytnutí a správa tvého účtu a poskytování našich služeb

Vytvoření a správa tvého účtu

Poskytování zákaznické podpory a reakce na tvé požadavky

Provádění tvých transakcí

Komunikace s tebou ohledně našich služeb včetně správy objednávek a fakturace

Pomoc se spojováním s ostatními uživateli

Analýza tvého profilu, aktivity ve službě a preferencí za účelem doporučení smysluplných propojení tobě a doporučení tebe ostatním. Další informace o našem profilování a automatizovaném rozhodování najdeš v našich odpovědích na často kladené dotazy.

Zobrazování uživatelských profilů

Zajištění konzistentního uživatelského zážitku na všech tvých zařízeních

Propojování různých tebou používaných zařízení, aby tě na všech tvých zařízeních čekal stejný uživatelský zážitek z používání našich služeb. Propojujeme data o zařízeních a prohlížečích, například když se ke svému účtu přihlašuješ z různých zařízení nebo za použití částečně nebo zcela viditelné IP adresy, verzi prohlížeče a podobné údaje o tvých zařízeních, která nám pomáhají je identifikovat a propojit.

Poskytování nových služeb Tinder

Registrace a zobrazení tvého profilu v nových funkcích a aplikacích Tinder

Správa tvého účtu z hlediska těchto nových funkcí a aplikací

Zobrazování relevantních nabídek a reklam

Správa losování, soutěží, slev a dalších nabídek

Vývoj, zobrazování a sledování obsahu a reklam vytvořených na míru tvým zájmům v našich službách a na dalších stránkách

Komunikace s tebou prostřednictvím e-mailu, telefonu, sociálních médií nebo mobilního zařízení o produktech a službách, o kterých si myslíme, že by tě mohly zajímat

Zlepšování služeb a vývoj nových

Správa pracovních skupin a průzkumů

Provádění průzkumů a analýz chování uživatelů za účelem zlepšení našich služeb a obsahu (například se můžeme na základě chování uživatelů rozhodnout změnit vzhled nebo významným způsobem změnit fungování nějaké funkce)

Vývoj nových funkcí a služeb (například se můžeme na základě požadavků uživatelů rozhodnout vytvořit novou funkci založenou na zájmech uživatelů).

Prevence a detekce podvodů nebo jiných nezákonných nebo nedovolených aktivit a boj s nimi

Řešení prokazatelného nebo domnělého nesprávného chování na platformě i mimo ni

Provádění analýz dat za účelem lepšího pochopení těchto aktivit a navržení opatření proti nim

Uchovávání údajů souvisejících s podvodnými aktivitami za účelem prevence jejich opakování

Zajištění souladu s právními předpisy

Splnění právních povinností

Poskytnutí součinnosti při prosazování práva

Prosazování nebo výkon našich práv, například našich podmínek

Při výše uvedeném zpracovávání tvých informací se opíráme o následující právní základy:

Poskytování našich služeb: Důvodem zpracovávání tvých informací je ve většině případů plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli. Při tvém používání naší služby za účelem vytváření smysluplných spojení používáme tvé informace k vedení tvého účtu a profilu tak, aby se zobrazoval ostatním uživatelům a my ti na jeho základě mohli doporučovat ostatní uživatele.

Oprávněné zájmy: Tvé informace smíme použít, pokud je s takovým použitím spojen náš oprávněný zájem. Například analyzujeme chování uživatelů v našich službách, abychom soustavně zlepšovali naše nabídky, předkládáme nabídky, o nichž si myslíme, že by tě mohly zajímat, a zpracováváme informace za administrativními účely, účely odhalování podvodů a dalšími právními účely.

Souhlas: Čas od času tě můžeme požádat o udělení souhlasu s použitím tvých informací za určitými konkrétními účely. Svůj souhlas můžeš kdykoliv odvolat. Stačí se s námi spojit na adrese uvedené na konci těchto zásad ochrany soukromí.

6. JAK INFORMACE SDÍLÍME

Jelikož naším cílem je pomoct ti navázat smysluplná spojení, informace o uživatelích se samozřejmě sdílejí zejména s ostatními uživateli. Informace o uživatelích sdílíme také s poskytovateli služeb a s partnery, kteří nám pomáhají s provozováním služeb, s ostatními společnostmi v rámci skupiny Match Group a v některých případech také s úřady. Níže najdeš podrobnosti o tom, jaké informace sdílíme s ostatními.

S ostatními uživateli Informace s ostatními uživateli sdílíš, když je dobrovolně zveřejníš v naší službě (včetně tvého veřejného profilu). Při zveřejňování svých informací se ujisti, že obsah, který sdílíš, jsou věci, u nichž ti nevadí, že budou veřejně dostupné, jelikož po jejich sdílení nebudeš ani ty, ani my mít kontrolu nad tím, jak s těmito informacemi ostatní naloží. Pokud se rozhodneš omezit, kdo uvidí tvůj profil nebo jeho část nebo určitý obsah nebo informace o tobě, vše bude viditelné podle tebou provedeného nastavení.

S našimi poskytovateli služeb a partnery Využíváme služeb třetích stran, které nám pomáhají s provozováním a fungováním našich služeb. Tyto třetí strany nám pomáhají s různými úkoly, včetně datového hostingu, údržby, analýz, péče o zákazníky, marketingu, inzerce, zpracování plateb a zabezpečení. Informace můžeme rovněž sdílet s partnery, kteří nám pomáhají s propagací a inzercí našich služeb. S reklamními partnery můžeme sdílet například omezené informace o tobě v upravené, pro člověka nečitelné podobě. Před zahájením spolupráce s poskytovatelem služby nebo partnerem postupujeme podle přísného schvalovacího postupu. Všichni naši poskytovatelé služeb a partneři musí souhlasit s přísnými závazky zachování mlčenlivosti.

S ostatními společnostmi skupiny Match Group Tinder je součástí rodiny firem skupiny Match Group, která k datu zveřejnění těchto zásad ochrany soukromí zahrnuje webové stránky a aplikace jako Tinder, OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito a Twoo (pro další podrobnosti klikni sem). Tvé informace sdílíme s ostatními společnostmi skupiny Match Group za účelem asistence při zpracování tvých informací. Tyto společnosti při tom jednají jako poskytovatelé služeb, naším jménem a na základě našich pokynů. Asistence poskytovaná ostatními společnostmi skupiny Match Group může zahrnovat technické operace zpracování, například datový hosting, údržbu, péči o zákazníky, marketing a cílenou inzerci, finanční a účetní asistenci, lepší porozumění využívání našich služeb a chování uživatelů za účelem zlepšení našich služeb, zabezpečení našich dat a systémů a boj proti spamu, zneužívání, podvodům, přestupkům a dalším nezákonným činnostem. Informace s ostatními společnostmi skupiny Match Group můžeme sdílet také za legitimními obchodními účely, jako je například firemní audit, analýza a konsolidovaný reporting a soulad s platnými právními předpisy. Informace o uživatelích můžeme s ostatními společnostmi skupiny Match Group sdílet také za účelem odstranění uživatelských účtů porušujících naše podmínky služby nebo nahlášených z důvodu trestné činnosti a/nebo nedovoleného chování. V některých případech můžeme daného uživatele odstranit ze všech platforem.

V rámci korporátních transakcí Vaše informace smíme přenést, pokud se zčásti nebo zcela zapojíme do fúze, prodeje, akvizice, rozdělení, restrukturalizace, reorganizace, rozpuštění, úpadku nebo jiné změny vlastnictví nebo ovládání.

Pokud jsme k tomu povinni ze zákona Tvé informace smíme zveřejnit, pokud je to důvodně nezbytné: (i) za účelem souladu s právním postupem, například na základě soudního příkazu, předvolání nebo povolení k domovní prohlídce, na základě vyšetřování úřadů nebo orgánů činných v trestním řízení, nebo za účelem splnění dalších právních povinností, (ii) za účelem poskytnutí součinnosti při prevenci nebo odhalení trestného činu (v souladu s platnými právními předpisy) nebo (iii) za účelem ochrany osoby.

Za účelem vymáhání zákonných práv Informace rovněž smíme sdílet: (i) pokud jejich poskytnutí zmírní naši odpovědnost v probíhajícím nebo hrozícím soudním sporu, (ii) pokud je to nezbytné k ochraně našich zákonných práv a zákonných práv našich uživatelů, (iii) za účelem vymáhání plnění našich dohod s tebou a (iv) za účelem vyšetřování, prevence nebo podniknutí kroků v souvislosti s nezákonnou činností nebo podezřením na spáchání podvodu nebo jiné nezákonné činnosti.

S tvým souhlasem nebo na tvou žádost Můžeme tě požádat o udělení souhlasu se sdílením tvých informací se třetími stranami. V každém takovém případě objasníme, proč chceme informace sdílet. Za kterýchkolvi z výše uvedených okolností můžeme používat a sdílet neosobní údaje (informace, které samy o sobě neodhalují tvou totožnost, například informace o zařízení, obecné demografické údaje, obecné údaje o chování a informace o tvé zeměpisné poloze v deidentifikované podobě) a osobní údaje v upravené, pro člověka nečitelné podobě. Tyto informace můžeme sdílet s ostatními společnostmi skupiny Match Group a se třetími stranami (zejména s inzerenty) za účelem vytváření a poskytování cílených reklam v našich službách a na webových stránkách nebo v aplikacích třetích stran a za účelem analýzy a reportingu tobě zobrazovaných reklam. Tyto informace můžeme kombinovat s dalšími neosobními údaji nebo s osobními údaji v upravené, proč člověka nečitelné podobě shromážděnými z jiných zdrojů. Další informace o našem používání souborů cookie a podobných technologií najdeš v našich zásadách používání souborů cookie.

7. PŘESHRANIČNÍ PŘENOSY ÚDAJŮ

Sdílení informací uvedených v oddílu 6 někdy zahrnuje přeshraniční přenosy údajů, například do Spojených států amerických a dalších jurisdikcí. Například pokud je služba dostupná uživatelům v Evropském hospodářském prostoru („EHP“), jejich osobní údaje mohou být přeneseny do zemí mimo EHP. Při přenosech údajů z EHP do jiných zemí používáme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí nebo jiná podobná ochranná opatření. Standardní smluvní doložky jsou závazky mezi společnostmi provádějícími přenos osobních údajů, které je zavazují k ochraně soukromí a bezpečnosti tvých údajů.

8. TVÁ PRÁVA

Chceme, abys své informace měl(a) pod kontrolou, proto ti dáváme k dispozici následující nástroje:

Nástroje ve službě umožňující přístup k údajům a jejich aktualizaci. Nástroje a nastavení účtu, které ti pomohou získat přístup k údajům, které jsi nám poskytl(a), a s jejich opravou nebo smazáním, jsou spojeny s tvým účtem přímo ve službě. Pokud máš ohledně těchto nástrojů a nastavení jakékoliv dotazy, kontaktuj náš tým péče o zákazníky tady.

Oprávnění zařízení. Mobilní platformy mají systémy oprávnění pro konkrétní typy dat a oznámení zařízení, jako například telefonní seznam, služby zjišťování polohy a nabízená oznámení. Své zařízení můžeš nastavit tak, aby umožňovalo nebo zakazovalo shromažďování příslušných informací nebo zobrazení příslušných oznámení. Samozřejmě pokud tak učiníš, některé služby mohou ztratit svou plnou funkčnost.

Smazání. Svůj účet můžeš smazat pomocí příslušné funkce přímo ve službě.

Chceme, aby sis byl(a) vědom(a) svých práv týkajících se tvého soukromí. Tady je několik důležitých bodů, které je dobré si pamatovat:

Kontrola tvých informací. Platné právní předpisy o ochraně osobních údajů ti mohou dávat právo na kontrolu osobních údajů, které o tobě máme k dispozici (v závislosti na jurisdikci se toto právo může nazývat právo na přístup, právo na přenositelnost nebo variace těchto výrazů). Kopii svých osobních údajů si můžeš vyžádat tady.

Aktualizace tvých informací. Pokud se domníváš, že informace, které o tobě máme k dispozici, jsou nepřesné, nebo že k jejich používání už nejsme oprávněni a chceš požádat o jejich opravu či smazání nebo chceš vyjádřit námitku vůči jejich zpracování, kontaktuj nás tady.

Za účelem ochrany tebe a všech našich uživatelů tě před odpovědí na výše uvedené požadavky můžeme požádat o poskytnutí dokladu totožnosti.

Měj na paměti, že požadavky můžeme z určitých důvodů odmítnout, například pokud je požadavek nezákonný nebo pokud by v rámci jeho splnění mohlo dojít k porušení obchodních tajemství, práv duševního vlastnictví nebo soukromí jiného uživatele. Pokud si přeješ získat informace týkající se dalšího uživatele, například kopii zpráv přijatých od daného uživatele skrze naši službu, druhý uživatel bude muset kontaktovat našeho pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů a poskytnout svůj písemný souhlas s uvolněním těchto informací.

Rovněž nemusíme být schopni vyhovět určitým požadavkům obsahujícím námitky vůči zpracování osobních údajů, zejména, pokud by nám splnění takových požadavků neumožňovalo ti dále poskytovat naše služby. Například ti nemůžeme poskytovat naše služby, pokud nemáme k dispozici tvé datum narození.

Odinstalace. Shromažďování veškerých informací aplikací ukončíš jejím odinstalováním pomocí standardního postupu odinstalace pro tvé zařízení. Pokud aplikaci odinstaluješ ze svého mobilního zařízení, jedinečný identifikátor spojený s tvým zařízením zůstane uložen. Pokud aplikaci opětovně nainstaluješ na stejném zařízení, budeme schopni tento identifikátor spojit s tvými předchozími transakcemi a aktivitami.

Odpovědnost. V některých zemích včetně zemí Evropské unie máš právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máš v souvislosti s tím, jak zpracováváme tvé osobní údaje, nějaké obavy. Stížnost můžeš podat u úřadu pro ochranu osobních údajů v místě tvého obvyklého bydliště, tvého pracoviště nebo v místě našeho sídla.

9. OBYVATELÉ KALIFORNIE

Pokud jsi obyvatelem Kalifornie, můžeš požádat o oznámení uvádějící kategorie tvých osobních údajů, které jsme v předchozím kalendářním roce sdíleli se třetími stranami za účely jejich přímého marketingu. Pokud máš o takové oznámení zájem, svou žádost o něj můžeš vyplnit tady. Na odpověď máme 30 dnů. Za účelem ochrany tebe a všech našich uživatelů tě před odpovědí na tvou žádost můžeme požádat o poskytnutí dokladu totožnosti.

10. JAK CHRÁNÍME TVÉ INFORMACE

Usilovně pracujeme na tom, abychom tě ochránili před neoprávněným přístupem ke tvým osobním údajům a před jejich pozměněním, zveřejněním nebo zničením. Stejně jako u všech technologických společností i u nás však platí, že i když podnikáme kroky k zabezpečení tvých informací, neslibujeme ti – a ty bys neměl(a) očekávat – že tvé osobní údaje vždy zůstanou v bezpečí.

Pravidelně monitorujeme naše systémy z hlediska možných zranitelných míst a útoků na ně a pravidelně revidujeme naše postupy shromažďování, uchovávání a zpracovávání informací, ruku v ruce s aktualizacemi našich fyzických, technických a organizačních bezpečnostních opatření.

Pokud nabudeme podezření nebo zjistíme jakékoliv narušení zabezpečení, můžeme bez jakéhokoliv oznámení pozastavit tvé používání veškerých služeb nebo jejich části. Pokud se domníváš, že tvůj účet nebo informace nejsou v bezpečí, okamžitě nás o tom informuj tady.

Abychom zajistili ochranu našich systémů a tvých informací před neoprávněným přístupem, krádeží a ztrátou, zavedli jsme program odměňování uživatelů za jimi nalezené chyby. Další informace o programu odměňování za nalezené chyby najdeš tady.

11. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME TVÉ INFORMACE

Tvé osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, po kterou je budeme potřebovat k naplnění legitimních obchodních účelů (jak je uvedeno v oddílu 5), a po dobu dovolenou platnými právními předpisy. Za účelem ochrany bezpečnosti našich uživatelů v našich službách i mimo ně jsme pro smazání údajů stanovili bezpečnostní lhůtu tří měsíců po smazání účtu. Během této lhůty budou informace o účtu stále uchovávány, ačkoliv účet samotný už samozřejmě nebude viditelný.

V praxi to znamená, že tvé informace smažeme nebo anonymizujeme, když svůj účet smažeš (po uplynutí lhůty jejich uchování z bezpečnostních důvodů) nebo po dvou letech nepřetržité nečinnosti, ledaže:

informace musíme uchovat, abychom zajistili soulad s právními předpisy (například „data o provozu“ se za účelem splnění příslušných povinností uchovávají po dobu jednoho roku), informace musíme uchovat za účelem doložení našeho souladu s platnými právními předpisy (například záznamy souhlasů s našimi podmínkami, zásadami ochrany soukromí a další podobné souhlasy se uchovávají po dobu pěti let), existuje nevyřešený problém, nárok nebo spor, který vyžaduje, abychom si příslušné informace uchovali až do jeho vyřešení, nebo je třeba informace uchovat s ohledem na naše legitimní obchodní zájmy, jako je prevence podvodů a zvyšování bezpečnosti uživatelů. Například může být třeba uchovat informace, které uživateli, kterému byl z důvodu nebezpečného chování nebo narušení bezpečnosti zakázán přístup, zabrání v založení nového účtu.

Měj na paměti, že i když jsou naše systémy navrženy tak, aby procesy mazání údajů prováděly v souladu s výše uvedenými pokyny, z důvodu možných technických omezení nemůžeme slíbit, že všechny údaje budou smazány v konkrétním časovém rámci.

12. OCHRANA SOUKROMÍ DĚTÍ

Naše služby jsou určeny pouze uživatelům, kteří dosáhli věku 18 let. Osobám mladším 18 let není přístup na naši platformu dovolen, vědomě tedy neshromažďujeme osobní údaje osob mladších 18 let. Pokud máš podezření, že je nějaký uživatel mladší 18 let, použij prosím náš ohlašovací mechanismus dostupný skrze naši službu.

13. ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ

Protože neustále hledáme nové a inovativní způsoby, jak vám pomoct navazovat smysluplná spojení, mohou se tyto zásady v průběhu času měnit. Předtím, než přistoupíme k jakýmkoliv významným změnám, tě vždy budeme informovat, abys měl(a) dostatek času se se změnami seznámit.

14. JAK NÁS KONTAKTOVAT

Pokud máš ohledně těchto zásad ochrany soukromí jakékoliv otázky, tady je způsob, kterým se s námi můžeš spojit:

Pokud žiješ v Evropské unii:

Online: tady

Poštou:

Privacy Officer

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Irsko

Pokud žijete mimo Evropskou unii:

Online: tady

Poštou:

Privacy Officer

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

United States