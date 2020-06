VORES FORPLIGTELSE OVERFOR DIG

Hos Tinder er dit privatliv vores topprioritet. Dit privatliv er i centrum, når vi designer og bygger de tjenester og produkter, som du kender og elsker, således at du kan stole fuldt ud på dem, og fokusere på at opbygge gode forbindelser.

Vi sætter pris på, at du stoler på os, når du giver os dine oplysninger, og det tager vi ikke for givet.

Vi går ikke på kompromis med dit privatliv.Vi designer alle vores produkter og tjenester med dit privatliv i tankerne. Vi inddrager eksperter fra flere brancher, herunder juridiske eksperter, sikkerhedseksperter, ingeniører, produktdesignere og andre, for at sikre, at en beslutning ikke implementeres uden hensyntagen til dit privatliv.

Vi bestræber os på at være gennemsigtige omkring den måde, hvorpå vi behandler dine oplysninger.Da vi bruger mange af de samme onlinetjenester som du gør, ved vi, at utilstrækkelige oplysninger og alt for kompliceret sprog ofte er et problem i privatlivspolitikker. Vi tager den stik modsatte tilgang: vi har skrevet vores privatlivspolitik og relaterede dokumenter på et almindeligt sprog. Vi vil faktisk have dig til at læse vores politikker og forstå vores privatlivspraksisser!

Vi arbejder hårdt på at holde dine oplysninger sikreVi har teams dedikeret til at holde dine oplysninger sikre. Vi opdaterer løbende vores sikkerhedspraksisser og investerer i vores sikkerhedsforanstaltninger for at forbedre sikkerheden af dine oplysninger.

PRIVATLIVSPOLITIK

Velkommen til Tinders privatlivspolitik Tak fordi du tager dig tid til at læse den.

Vi er glade for, at du stoler på os med hensyn til dine oplysninger, og vi har i sinde at opretholde den tillid. Dette begynder med at sikre, at du forstår hvilke oplysninger, vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvordan de bruges og dine valg vedrørende dine oplysninger. Denne politik beskriver vores privatlivspraksisser på et almindeligt sprog, og holder juridisk og teknisk jargon på et minimum.

Denne privatlivspolitik gælder fra d. 25 maj 2018. Den forrige version af denne privatlivspolitik, som er tilgængelig her, vil gælde indtil da.

IKRAFTTRÆDELSESDATO: 25. maj 2018

1. HVEM ER VI?

Hvis du bor inden for den Europæiske Union, er virksomheden, der er ansvarlig for dine oplysninger i henhold til denne privatlivspolitik (den"dataansvarlige"):

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Irland

Hvis du bor uden for den Europæiske Union, er virksomheden, der er ansvarlig for dine oplysninger:

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

USA

2. HVOR GÆLDER DENNE PRIVATLIVSPOLITIK?

Denne privatlivspolitik gælder for hjemmesider, apps, begivenheder og andre tjenester, der drives af Tinder. Af hensyn til enkelthed, henviser vi til alle disse som vores "tjenester" i denne privatlivspolitik. For at gøre det mere klart, har vi tilføjet links til denne privatlivspolitik til alle de gældende tjenester.

Nogle tjenester kan kræve deres egen unikke privatlivspolitik. Hvis en bestemt tjeneste har sin egen privatlivspolitik, vil den pågældende politik - ikke denne privatlivspolitik - gælde.

3. OPLYSNINGER, SOM VI INDSAMLER

Det siger sig selv, at vi kan ikke hjælpe dig med at udvikle meningsfulde forbindelser uden nogen oplysninger om dig, såsom grundlæggende profiloplysninger og oplysninger om de typer af mennesker, du gerne vil møde. Vi indsamler også oplysninger, der genereres, når du bruger vores tjenester, f.eks. adgangslogfiler, samt oplysninger fra tredjeparter, som når du tilgår vores tjenester via en social mediekonto Hvis du vil have yderligere oplysninger herom, går vi i detaljer nedenfor.

Oplysninger, som du giver os

Du vælger at give os bestemte oplysninger, når du bruger vores tjenester. Disse omfatter:

Når du opretter en konto, giver du os mindst dine loginoplysninger, samt nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for at tjenesten kan fungere, herunder dit køn og din fødselsdato.

Når du færdiggør din profil, kan du dele yderligere oplysninger med os, herunder nærmere oplysninger om din personlighed, livsstil, interesser og andre oplysninger om dig, samt indhold såsom billeder og videoer. For at tilføje indhold såsom billeder og videoer, kan du give os adgang til dit kamera eller billedalbum. Nogle af oplysningerne, som du vælger at give os kan betragtes som "særlige" eller "følsomme" i visse retskredse, f.eks. din race eller etniske oprindelse, seksuelle orientering eller religiøse overbevisning. Ved at vælge at tilvejebringe disse oplysninger, giver du dit samtykke til behandlingen af sådanne oplysninger.

Når du abonnerer på en betalt tjeneste eller foretager et køb direkte hos os (i stedet for gennem en platform såsom iOS eller Android), giver du os eller vores betalingstjenesteudbyder oplysninger, såsom dit betalingskortnummer eller kreditkortnummer eller andre finansielle oplysninger.

N¨år du deltager i spørgeundersøgelser eller fokusgrupper, giver du os dine indsigter i vores produkter og tjenester, svar på vores spørgsmål og udtalelser.

Når du vælger at deltage i vores kampagner, begivenheder eller konkurrencer, indsamler vi oplysningerne, som du bruger til at tilmelde dig eller deltage.

Hvis du kontakter vores kundeserviceteam, indsamler vi oplysningerne, som du tilvejebringer for os under en sådan interaktion. Vi kan nogle gange overvåge eller optage disse interaktioner til træningsformål, og for at sikre et højt serviceniveau.

Hvis du beder os om at kommunikere med eller på anden vis behandle oplysninger om andre personer (f.eks. hvis du beder os om at sende en e-mail til en af dine venner på vegne af dig), behandler vi oplysningerne om andre personer, som du giver os, for at kunne efterkomme din anmodning.

Vi behandler selvfølgelig også dine chats med andre brugere, samt det indhold, som du udgiver, som en del af vores daglige drift af tjenesterne.

Oplysninger, som vi modtager fra andre

Udover oplysningerne, som du giver os direkte, modtager vi oplysninger om dig fra andre, herunder:

Andre brugere

Andre brugere kan give os oplysninger om dig, når de bruger vores tjenester. F.eks. kan vi indsamle oplysninger om dig fra andre brugere, hvis de kontakter os angående dig.

Andre brugere kan give os oplysninger om dig, når de bruger vores tjenester. F.eks. kan vi indsamle oplysninger om dig fra andre brugere, hvis de kontakter os angående dig. Sociale medier

Du kan bruge dit login fra et socialt medie (såsom dit Facebook-login) til at oprette og logge ind på din Tinder-konto. På denne måde behøver du ikke at huske endnu et brugernavn og endnu en adgangskode, og det giver dig mulighed for at dele nogle oplysninger fra din sociale mediekonto med os.

Du kan bruge dit login fra et socialt medie (såsom dit Facebook-login) til at oprette og logge ind på din Tinder-konto. På denne måde behøver du ikke at huske endnu et brugernavn og endnu en adgangskode, og det giver dig mulighed for at dele nogle oplysninger fra din sociale mediekonto med os. Andre partnere

Vi kan modtage oplysninger om dig fra vores partnere. f.eks. i tilfælde, hvor Tinder-annoncer udgives på en partners hjemmesider og platforme (i hvilket tilfælde, de kan videresende oplysninger om kampagnens succes).

Oplysninger, der indsamles, når du bruger vores tjenester

Når du bruger vores tjenester, indsamler vi oplysninger om hvilke funktioner du har brugt, hvordan du har brugt dem, samt de enheder, som du har brugt til at tilgå vores tjenester. Se nedenstående for nærmere oplysninger herom:

Brugsoplysninger

Vi indsamler oplysninger om din aktivitet på vores tjenester, f.eks. hvordan du bruger dem (f.eks. datoen og tidspunktet for hvornår du loggede ind, funktioner, som du har brugt, søgninger, klik og sider, der er blevet vist for dig, henvisende webadresse, annoncer, som du klikker på) og hvordan du interagerer med andre (f.eks. brugere, som du forbinder og interagerer med, tidspunkt og dato for jeres interaktioner, antal beskeder, som du sender og modtager).

Vi indsamler oplysninger om din aktivitet på vores tjenester, f.eks. hvordan du bruger dem (f.eks. datoen og tidspunktet for hvornår du loggede ind, funktioner, som du har brugt, søgninger, klik og sider, der er blevet vist for dig, henvisende webadresse, annoncer, som du klikker på) og hvordan du interagerer med andre (f.eks. brugere, som du forbinder og interagerer med, tidspunkt og dato for jeres interaktioner, antal beskeder, som du sender og modtager). Enhedsoplysninger

Vi indsamler oplysninger fra og om de(n) enhed(er), som du bruger til at tilgå vores tjenester, herunder: hardware- og softwareoplysninger, såsom IP-adresse, enheds-id og -type, enheds- og applikationsspecifikke indstillinger og karakteristika, app-nedbrud, annoncerings-id'er (såsom Googles AAID og Apples IDFA, som begge er tilfældigt genererede numre, som du kan nulstille ved at gå til din enheds indstillinger), browsertype, -version og -sprog, operativsystem, tidszoner, identifikatorer tilknyttet cookies eller andre teknologier, der entydig kan identificere din enhed eller browser (f.eks. IMEI/UDID og MAC-adresse), oplysninger om din trådløse eller mobile netværksforbindelse, såsom din tjenesteudbyder og din signalstyrke, oplysninger om enhedssensorer, såsom accelerometre, gyroskoper og kompasser.

Andre oplysninger med dit samtykke

Hvis du giver os tilladelse til det, kan vi indsamle din præcise geoplacering (højdegrad og breddegrad) gennem flere midler, afhængigt af tjenesten og enheden, som du bruger, herunder GPS-, Bluetooth- eller Wi-Fi-forbindelser. Indsamlingen af din geoplacering kan ske i baggrunden, selv når du ikke bruger tjenesterne, hvis tilladelsen, som du gav os, udtrykkeligt tillader en sådan indsamling. Hvis du afviser tilladelsen til vores indsamling af din geoplacering, vil vi ikke indsamle denne.

Vi kan ligeledes, hvis du giver dit samtykke hertil, indsamle dine billeder og videoer (f.eks. hvis du ønsker at udgive et billede, en video eller streame på tjenesterne).

4. COOKIES OG ANDRE LIGNENDE DATAINDSAMLINGSTEKNOLOGIER

Vi bruger og kan give andre tilladelse til at bruge cookies og lignende teknologier (f.eks. web beacons, pixels) til at genkende dig og/eller din enhed. Du kan læse vores cookiepolitik for flere oplysninger om, hvorfor vi bruger dem (såsom til at godkende dig, huske dine præferencer og indstillinger, analysere hjemmesidetrafik og -trends, levere og måle effektiviteten af annonceringskampagner, give dig mulighed for at bruge sociale funktioner) og hvordan du bedre kan kontrollere deres brug gennem dine browserindstillinger og andre værktøjer.

Nogle webbrowsere (herunder Safari, Internet Explorer, Firefox og Chrome) har en "Do Not Track"-funktion ("DNT"), som fortæller en hjemmeside, at en bruger ikke ønsker at få vedkommendes onlineaktivitet sporet. Hvis en hjemmeside, der svarer på et DNT-signal, modtager et DNT-signal, kan browseren blokere hjemmesiden fra at indsamle visse oplysninger om browserens bruger. Ikke alle browsere tilbyder en DNT-mulighed, og DNT-signaler er endnu ikke ensartede. Af denne årsag kan mange virksomheder, herunder Tinder, ikke svare på DNT-signaler på nuværende tidspunkt.

5. SÅDAN BRUGER VI OPLYSNINGER

Hovedårsagen til, at vi bruger dine oplysninger, er for at levere og forbedre vores tjenester. Derudover bruger vi dine oplysninger til at hjælpe med at holde dig sikker og vise dig annoncering, der kan være af interesse for dig. Læs videre for en mere detaljeret forklaring af de forskellige årsager til, at vi bruger dine oplysninger, sammen med nogle praktiske eksempler.

For at administrere din konto og levere vores tjenester til dig

Oprette og administrere din konto

Levere kundesupport til dig og svare på dine anmodninger

Gennemføre dine transaktioner

Kommunikere med dig om vores tjenester, herunder ordreadministration og fakturering

For at hjælpe dig med at forbinde med andre brugere

Analysere din profil, aktivitet på tjenesten og præferencer for at anbefale meningsfulde forbindelser til dig og anbefale dig til andre. For flere oplysninger om vores profilering og automatiserede beslutningstagning, bedes du se vores Ofte stillede spørgsmål

Vise brugeres profiler til hinanden

For at sikre en ensartet oplevelse på tværs af dine enheder

Linke de forskellige enheder, som du bruger, så du kan nyde en ensartet oplevelse af vores tjenester på dem alle. Det gør vi ved at linke enheder og browseroplysninger, f.eks. når du logger ind på din konto på forskellige enheder, eller ved at bruge en delvis eller hel IP-adresse, browserversion og lignende oplysninger om dine enheder for at hjælpe med at identificere og linke dem.

For at levere nye Tinder-tjenester til dig

Tilmelde dig og vise din profil på nye Tinder-funktioner og -apps

Administrere din konto i disse nye funktioner og apps

For at levere relevante tilbud og annoncer til dig

Administrere præmielodtrækninger, konkurrencer, rabatter eller andre tilbud

Udvikle, vise og spore indhold og annoncering, der er tilpasset dine interesser på vores tjenester og andre hjemmesider

Kommunikere med dig via e-mail, telefon, sociale medier eller mobilenhed om produkter og tjenester, som vi tror vil interessere dig

For at forbedre vores tjenester og udvikle nye tjenester

Administrere fokusgrupper og spørgeundersøgelser

Udføre forskning og analyser af brugeres adfærd for at forbedre vores tjenester og indhold (vi kan f.eks. beslutte at ændre udseendet og følelsen af, eller endda væsentligt ændre, en given funktion baseret på brugeres adfærd)

Udvikle nye funktioner og tjenester (vi kan f.eks. beslutte at opbygge en ny interessebaseret funktion ud fra anmodninger fra brugere).

For at forebygge, påvise og bekæmpe svig eller andre ulovlige eller uautoriserede aktiviteter

Håndtere igangværende eller påstået utilbørlig adfærd på og væk fra platformen

Udføre dataanalyser for bedre at forstå og udforme modforanstaltninger mod disse aktiviteter

Opbevare oplysninger relateret til svigagtige aktiviteter for at forebygge gentagelser

For at sikre overholdelse af loven

Overholde lovkrav

Hjælpe retshåndhævende myndigheder

Håndhæve eller udøve vores rettigheder, for eksempel, vores vilkår

For at behandle dine oplysninger som beskrevet ovenfor, påberåber vi os de følgende retsrundlag:

Levere vores tjeneste til dig: Oftest er årsagen til, at vi behandler dine oplysninger for at opfylde den kontrakt, som du har med os. Når du, for eksempel, bruger vores tjeneste til at opbygge meningsfulde forbindelser, bruger vi dine oplysninger til at opretholde din konto og din profil, til at gøre den synlig for andre brugere samt anbefale andre brugere til dig.

Legitime interesser: Vi kan bruge dine oplysninger, hvis vi har legitime interesser i at gøre det. For eksempel analyserer vi brugeres adfærd på vores tjenester for løbende at forbedre vores tilbud. Vi foreslår tilbud, som vi tror, vil interessere dig, og vi behandler oplysninger med henblik på administration, forebyggelse af svig og andre juridiske formål.

Samtykke: Fra tid til anden kan vi bede om dit samtykke til at bruge dine oplysninger af bestemte specifikke årsager. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på den adresse, der er angivet i slutningen af denne privatlivspolitik.

6. SÅDAN DELER VI OPLYSNINGER

Da vores mål er at hjælpe dig med at få meningsfulde forbindelser, er den vigtigste deling af brugeres oplysninger naturligvis med andre brugere. Vi deler også nogle brugeres oplysninger med tjenesteudbydere og partnere, der hjælper os med at drive tjenesterne, med andre Match Group-virksomheder, og i nogle tilfælde, juridiske myndigheder. Læs videre for nærmere oplysninger om, hvordan dine oplysninger bliver delt med andre.

Med andre brugere Du deler oplysninger med andre brugere, når du frivilligt videregiver oplysninger på tjenesten (herunder din offentlige profil). Vær forsigtig med dine oplysninger og sørg for, at indholdet, som du deler, er oplysninger, som du er tryg ved er offentligt synlige, da hverken du eller vi kan kontrollere, hvad andre gør med dine oplysninger, når du deler dem. Hvis du vælger at begrænse målgruppen for hele eller en del af din profil eller for bestemt indhold eller bestemte oplysninger om dig, vil disse være synlige i henhold til dine indstillinger.

Med vores tjenesteudbydere og partnere Vi bruger tredjeparter til at hjælpe os med at drive og forbedre vores tjenester. Disse tredjeparter hjælper os med forskellige opgaver, herunder datahosting og vedligeholdelse, analyser, kundeservice, markedsføring, annoncering, betalingsbehandling og sikkerhedsaktiviteter. Vi kan også dele oplysninger med partnere, der distribuerer og hjælper os med at annoncere for vores tjenester. For eksempel kan vi dele begrænsede oplysninger om dig i hashed, ikke-menneskelig læsbar form med annonceringspartnere. Vi følger en streng proces med grundigt baggrundstjek, inden vi ansætter eventuel tjenesteudbyder eller samarbejder med eventuel partner. Alle vores tjenesteudbydere og partnere skal acceptere strenge fortrolighedsforpligtelser.

Med andre Match Group-virksomheder Tinder er en del af Match Groups familie af virksomheder, der fra datoen for denne privatlivspolitik omfatter hjemmesider og apps såsom Tinder, OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Paris, ParPerfeito og Twoo (for nærmere oplysninger, klik her). Vi deler dine oplysninger med andre Match Group-virksomheder for at de kan hjælpe os med at behandle dine oplysninger, såsom tjenesteudbydere, i henhold til vores anvisninger og på vores vegne. Hjælp leveret af andre Match Group-virksomheder kan omfatte tekniske behandlingsaktiviteter, såsom datahosting og vedligeholdelse, kundeservice, markedsføring og målrettet annoncering, økonomisk og regnskabsmæssig assistance, bedre forståelse af hvordan vores tjeneste anvendes og brugeres adfærd for at forbedre vores tjeneste, sikring af vores data og systemer, og bekæmpelse af spam, misbrug, svig, krænkelser og andre forseelser. Vi kan også dele oplysninger med andre Match Group-virksomheder til legitime forretningsmæssige formål, såsom virksomhedsrevision, analyse og konsolideret rapportering samt overholdelse af gældende love. Vi kan også dele brugeroplysninger med andre Match Group-virksomheder for at fjerne brugere, der overtræder vores tjenestevilkår eller er blevet indberettet for kriminel aktivitet og/eller dårlig adfærd. I nogle tilfælde kan vi fjerne en sådan bruger fra alle platforme.

Til virksomhedstransaktioner Vi kan overføre dine oplysninger, hvis vi er involveret, helt eller delvist, i en fusion, salg, opkøb, afhændelse, omstrukturering, omorganisering, opløsning, konkurs eller andet skifte i ejerskab eller kontrol.

Hvis påkrævet ved lov Vi kan videregive dine oplysninger, hvis det med rimelighed er nødvendigt for: (i) at overholde en retlig procedure, såsom en retskendelse, stævning eller ransagningskendelse, efterforskning af de offentlige eller retshåndhævende myndigheder, eller andre lovkrav, (ii) at bistå i forebyggelse eller påvisning af kriminalitet (i hvert tilfælde med forbehold af gældende lovgivning) eller (iii) at beskytte enhver persons sikkerhed.

For at håndhæve juridiske rettigheder Vi kan også dele oplysninger: (i) hvis videregivelse ville begrænse vores erstatningsansvar i en faktisk eller mulig retssag, (ii) hvis det er nødvendigt for at beskytte vores juridiske rettigheder og de juridiske rettigheder tilhørende vores brugere, forretningspartnere eller andre interesserede parter, (iii) for at håndhæve vores aftaler med dig, og (iv) for at undersøge, forebygge eller foretage andre handlinger vedrørende ulovlig aktivitet, formodet svig eller anden forseelse.

Med dit samtykke eller efter din anmodning Vi kan bede om dit samtykke til at dele dine oplysninger med tredjeparter. I et sådant tilfælde vil vi gøre det klart, hvorfor vi ønsker at dele oplysningerne. Vi kan bruge og dele ikke-personoplysninger (dvs. oplysninger, som i sig selv ikke identificerer hvem du er, f.eks. enhedsoplysninger, generelle demografiske oplysninger, generelle adfærdsdata, geoplacering i afidentificeret form), samt personoplysninger i hashed (krypteret), ikke-menneskelig læsbar form, under alle de ovennævnte omstændigheder. Vi kan også dele disse oplysninger med andre Match Group-virksomheder og tredjeparter (især annoncører) for at udvikle og levere målrettet annoncering på vores tjenester og på hjemmesider eller applikationer tilhørende tredjeparter, og til at analysere og rapportere om annonceringen, som du ser. Vi kan kombinere disse oplysninger med yderligere ikke-personoplysninger, eller personoplysninger i hashed (krypteret), ikke-menneskelig læsbar form, indsamlet fra andre kilder. Yderligere oplysninger om vores brug af cookies og lignende teknologier findes i vores cookiepolitik

7. GRÆNSEOVERSKRIDENDE DATAOVERFØRSLER

Delingen af oplysninger beskrevet i Afsnit 6 indebærer undertiden grænseoverskridende dataoverførsler, f.eks. til USA og andre retskredse. F.eks. bliver brugeres personoplysninger overført til lande uden for EØS, når tjenesten giver brugere mulighed for at være placeret i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"). Vi anvender standardkontraktbestemmelser godkendt af Europa-Kommissionen eller anden passende beskyttelsesforanstaltning til at tillade dataoverførsler fra EØS til andre lande. Standardkontraktbestemmelser er forpligtelser mellem virksomheder, der overfører personoplysninger, som forpligter dem til at beskytte fortroligheden og sikkerheden af dine oplysninger

8. DINE RETTIGHEDER

Vi vil gerne have, at du har kontrol over dine egne oplysninger, så vi har givet dig de følgende værktøjer:

Adgangs-/opdateringsværktøjer i tjenesten.Værktøjer og kontoindstillinger, der hjælper dig med at tilgå, berigtige eller slette oplysninger, som du har givet os, og som er tilknyttet din konto direkte i tjenesten. Hvis du har eventuelle spørgsmål angående disse værktøjer og indstillinger, bedes du kontakte vores kundeserviceteam for hjælp her.

Enhedsrettigheder.Mobilplatforme har rettighedssystemer for specifikke typer af enhedsoplysninger og -notifikationer, såsom telefonbog- og placeringstjenester, samt push-notifikationer. Du kan ændre dine indstillinger på din enhed for enten at give samtykke til eller afvise indsamlingen af de respektive oplysninger, eller visningen af de respektive notifikationer. Det siger sig selv, at hvis du afviser disse, vil visse tjenester muligvis ikke fungere optimalt.

Sletning.Du kan slette din konto ved at bruge den respektive funktion direkte i tjenesten.

Vi vil gerne have, at du er bevidst om dine databeskyttelsesrettigheder. Her er et par vigtige punkter, som du skal huske:

Gennemgang af dine oplysninger.Gældende databeskyttelseslove kan give dig ret til at gennemgå de personoplysninger, som vi opbevarer om dig (afhængigt af retskredsen, kan dette kaldes ret til indsigt, ret til portabilitet eller variationer af disse betegnelser). Du kan anmode om en kopi af dine personoplysninger ved at fremsætte en sådan anmodning her.

Opdatering af dine oplysninger.Hvis du mener, at oplysninger, som vi har om dig ikke er korrekte, eller at vi ikke længere er berettigede til at bruge dem og derfor ønsker at anmode om deres berigtigelse, sletning eller gøre indsigelse mod deres behandling, bedes du kontakte os her.

For din beskyttelse og beskyttelsen af alle vores brugere kan vi bede dig om at fremlægge bevis for din identitet, før vi kan besvare ovenstående anmodninger.

Husk, at vi kan afvise anmodninger af visse årsager, herunder hvis anmodningen er ulovlig, eller hvis den kan krænke forretningshemmeligheder eller intellektuel ejendom eller en anden brugers privatliv. Hvis du ønsker at modtage oplysninger vedrørende en anden bruger, som f.eks. en kopi af eventuelle beskeder, som du har modtaget fra ham eller hende via vores tjeneste, skal den anden bruger kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver for at give deres skriftlige samtykke, inden oplysningerne udleveres.

Vi vil muligvis heller ikke kunne efterkomme visse anmodninger om at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, især hvis sådanne anmodninger ville resultere i, at vi ikke længere kunne levere vores tjeneste til dig. For eksempel kan vi ikke levere vores tjeneste, hvis vi ikke har din fødselsdato.

Afinstallering.Du kan stoppe al dataindsamling af en app ved at afinstallere den vha. standardprocessen for afinstallering på din enhed. Hvis du afinstallerer appen fra din mobilenhed, vil den unikke identifikator tilknyttet din enhed fortsat blive opbevaret. Hvis du geninstallerer applikationen på den samme mobilenhed, vil vi kunne tilknytte denne identifikator til dine tidligere transaktioner og aktiviteter igen.

Ansvarlighed.I visse lande, herunder i EU, har du ret til at indgive en klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed, hvis du har bekymringer angående, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Den databeskyttelsesmyndighed, som du kan indgive en klage til, kan være der, hvor du har din sædvanlige bopæl, hvor du arbejder eller hvor vi er etableret.

9. BEBOERE I CALIFORNIEN

Hvis du er bosiddende i Californien, kan du anmode om en meddelelse, der oplyser om de kategorier af personoplysninger om dig, som vi har delt med tredjeparter til deres direkte markedsføringsformål i løbet af det foregående kalenderår. For at anmode om denne meddelelse, bedes du indsende din anmodning her. Vent venligst op til 30 dage på et svar. For din beskyttelse og beskyttelsen af alle vores brugere, kan vi bede dig om at fremlægge bevis for din identitet, før vi kan besvare en sådan anmodning.

10. SÅDAN BESKYTTER VI DINE OPLYSNINGER

Vi arbejder hårdt på at beskytte dig mod uautoriseret adgang til, eller ændring, videregivelse eller tilintetgørelse af, dine personoplysninger. Som med alle teknologivirksomheder, selvom vi træffer foranstaltninger for at sikre dine oplysninger, kan vi ikke love og du bør ikke forvente, at dine personoplysninger altid vil forblive sikre.

Vi overvåger jævnligt vores systemer for mulige sårbarheder og angreb, og gennemgår regelmæssigt vores dataindsamlings-, opbevarings- og behandlingspraksisser for at opdatere vores fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi kan suspendere din brug af hele eller dele af tjenesterne uden varsel, hvis vi har mistanke om eller opdager eventuelt brud på sikkerheden. Hvis du mener, at din konto eller oplysninger ikke længere er sikre, bedes du straks underrette os her her

For at sikre, at vores systemer og dine oplysninger beskyttes mod uautoriseret adgang, tyveri og tab, har vi implementeret et bug bounty-program. For yderligere oplysninger om vores bug bounty-program, bedes du klikke her.

11. SÅ LÆNGE OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem til legitime forretningsmæssige formål (som beskrevet i Afsnit 5), og som tilladt i henhold til gældende lovgivning. For at beskytte vores brugeres sikkerhed på og uden for vores tjenester, implementerer vi en sikkerhedsopbevaringsperiode på tre måneder efter sletning af en konto. I løbet af denne periode opbevares kontooplysninger, selvom kontoen selvfølgelig ikke vil være synlig på tjenesterne længere.

I praksis sletter eller anonymiserer vi dine oplysninger ved sletning af din konto (efter sikkerhedsopbevaringsperioden) eller efter to års kontinuerlig inaktivitet, medmindre:

vi skal opbevare oplysningerne for at overholde gældende lovgivning (for eksempel bliver visse "trafikdata" opbevaret i et år for at overholde lovpligtige dataopbevaringsforpligtelser), hvis vi skal opbevare oplysningerne som bevis for vores overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. opbevares optegnelser over samtykker til vores vilkår, privatlivspolitik og andre lignende samtykker i fem år) hvis der er et udestående problem, krav eller en tvist, der kræver, at vi opbevarer de relevante oplysninger, indtil den er løst, eller hvis oplysningerne skal opbevares med henblik på vores legitime forretningsmæssige interesser, såsom forebyggelse af svig og forbedring af brugeres sikkerhed. For eksempel kan det være nødvendigt at opbevare oplysninger for at forhindre en bruger, der blev slettet på grund af usikker adfærd eller sikkerhedshændelser, i at åbne en ny konto.

Husk, at selvom vores systemer er beregnet til at udføre datasletningsprocesser i henhold til ovenstående retningslinjer, kan vi ikke love, at alle oplysninger vil blive slettet inden for en bestemt tidsramme på grund af tekniske begrænsninger.

12. BØRNS PRIVATLIV

Vores tjenester er begrænset til brugere, der er 18 år eller derover. Vi tillader ikke brugere under 18 år på vores platform, og vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra nogen under 18 år. Hvis du har mistanke om, at en bruger er under 18 år, bedes du bruge indberetningsfunktionen, der er tilgængelig via tjenesten.

13. ÆNDRINGER TIL PRIVATLIVSPOLITIK

Da vi altid søger nye og innovative måder, hvorpå vi kan hjælpe dig med at opbygge meningsfulde forbindelser, kan denne politik ændre sig over tid. Vi underretter dig inden eventuelle væsentlige ændringer træder i kraft, så du har tid til at gennemgå ændringerne.

14. SÅDAN KONTAKTER DU OS

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os her:

Hvis du bor i den Europæiske Union:

Online: her

Med post:

Privacy Officer

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Irland

Hvis du bor uden for EU:

Online: her

Med post:

Databeskyttelsesrådgiver

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

USA