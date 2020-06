UNSERE VERPFLICHTUNG IHNEN GEGENÜBER

Bei der Tinder ist Ihre Privatsphäre höchste Priorität. Ihre Privatsphäre steht bei der Konzipierung und Entwicklung der Dienste und Produkte, die Sie kennen und lieben, im Mittelpunkt, so dass Sie ihnen Ihr vollstes Vertrauen schenken und sich auf die Etablierung bedeutungsvoller Verbindungen konzentrieren können.

Wir schätzen das Vertrauen, das Sie in uns setzen, wenn Sie uns Ihre persönlichen Daten übertragen und nehmen dies nicht auf die leichte Schulter.

Wir kompromittieren Ihre Privatsphäre nicht. Bei der Entwicklung all unsere Produkte und Dienste denken wir stets an Ihre Privatsphäre. Wir arbeiten mit Experten aus verschiedenen Fachbereichen zusammen, unter anderem mit der Rechts- und Sicherheitsbranche, dem Ingenieurwesen und der Produktentwicklung, um sicherzustellen, dass keinerlei Entscheidungen ohne Berücksichtigung Ihrer Privatsphäre getroffen werden.

Wir bemühen uns, bei der Verarbeitung Ihrer Daten transparent zu sein. Da wir viele der Online-Dienste nutzen, die Sie ebenfalls verwenden, wissen wir, dass unzureichende Informationen und eine übermäßig komplizierte Wortwahl häufige Schwierigkeiten der Datenschutzbestimmungen sind. Daher verfolgen wir einen genau umgekehrten Ansatz: wir haben unsere Datenschutzbestimmungen und alle zugehörigen Dokumente in einer verständlichen Sprache verfasst. Wir möchten, dass Sie unsere Datenschutzbestimmungen lesen und verstehen!

Wir unternehmen große Anstrengungen, um Ihre Daten zu schützen. Wir verfügen über Teams, die dafür sorgen, dass Ihre Daten sicher und geschützt sind. Wir aktualisieren unsere Sicherheitsverfahren kontinuierlich und investieren in unsere Sicherheitsbemühungen, um den Schutz Ihrer Daten zu verstärken.

DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN

Herzlich willkommen zu den Datenschutzbestimmungen von Tinder. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um sich mit ihnen vertraut zu machen.

Wir schätzen, dass Sie uns Ihre Daten anvertrauen und versuchen, Ihrem Vertrauen stets gerecht zu werden. Dies beginnt damit, sicherzustellen, dass Sie verstehen, welche Daten wir erfassen, warum wir sie erfassen, wie wir sie verwenden und welche Wahlmöglichkeiten Ihnen hinsichtlich dieser Daten zur Verfügung stehen. Die vorliegenden Bestimmungen beschreiben unsere Datenschutzpraktiken in verständlicher Sprache, wobei Rechtssprache und Fachjargon auf ein Minimum reduziert sind.

Die vorliegenden Datenschutzbestimmungen gelten ab dem 25. Mai 2018. Bis dahin gilt die bisherige Version der vorliegenden Datenschutzbestimmungen, die Sie hier finden.

DATUM DES INKRAFTTRETENS: 25. Mai 2018

1. WER WIR SIND

Falls Sie in der Europäischen Union ansässig sind, ist das Unternehmen, das im Rahmen der vorliegenden Datenschutzbestimmungen für Ihre Daten verantwortlich ist (der „Datenverantwortliche“):

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Ireland

Falls Sie außerhalb der Europäischen Union ansässig sind, ist das Unternehmen, das für Ihre Daten verantwortlich ist:

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

United States

2. WO DIESE DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN GELTEN

Diese Datenschutzbestimmungen gelten für Websites, Apps, Events und sonstige Dienste, die von Tinder betrieben werden. Aus Gründen der Einfachheit bezeichnen wir in den vorliegenden Datenschutzbestimmungen alles oben Genannte als unsere „Dienste“. Um es besonders deutlich zu machen, haben wir in allen anwendbaren Diensten Links zu diesen Datenschutzbestimmungen eingefügt.

Einige Dienste erfordern gegebenenfalls ihre eigenen, spezifischen Datenschutzbestimmungen. Fall ein spezieller Dienst über eigene Datenschutzbestimmungen verfügt, gelten diese spezifischen Datenschutzbestimmungen – und nicht die hier vorliegenden.

3. DATEN, DIE WIR ERFASSEN

Es versteht sich von selbst, dass wir Ihnen nicht bei der Etablierung bedeutungsvoller Verbindungen helfen können, ohne dass wir einige Daten von Ihnen kennen, wie beispielsweise grundlegende Profildaten und die Arten der Menschen, die Sie gerne treffen möchten. Wir erfassen auch Daten, die generiert werden, während Sie unsere Dienste nutzen, wie beispielsweise Zugriffsprotokolle, aber auch Daten von Drittparteien, etwa wenn Sie über soziale Medien auf unsere Dienste zugreifen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unterhalb.

Daten, die Sie uns zu Verfügung stellen

Bei der Nutzung unserer Dienste entscheiden Sie sich dazu, uns gewissen Daten zu Verfügung zu stellen. Dies beinhaltet:

Wenn Sie ein Konto erstellen, geben Sie mindestens Ihre Anmeldedaten, sowie einige grundlegende Details an, die für die Ausführung des jeweiligen Dienstes notwendig sind, wie beispielsweise Ihr Geschlecht und Ihr Geburtsdatum.

Wenn Sie Ihr Profil erstellen, können Sie weitere Daten angeben, wie beispielsweise Informationen zu Ihrer Persönlichkeit, Ihrem Lebensstil und Ihren Interessen oder sonstige Informationen zu Ihrer Person, aber auch Fotos und Videos. Um bestimmte Inhalte wie Fotos oder Videos hinzuzufügen, können Sie uns erlauben, auf Ihre Kamera und Ihr Fotoalbum zuzugreifen. Einige der Daten, die Sie freiwillig zur Verfügung stellen, werden in einigen Rechtsordnungen gegebenenfalls als „speziell“ oder „vertraulich“ erachtet, beispielsweise Daten zu Ihrer Rasse oder Volkszugehörigkeit, Ihrer sexuellen Orientierung oder Ihren Glaubensgrundsätzen. Indem Sie sich dazu entscheiden, diese Informationen zu Verfügung zu stellen, stimmen Sie der Verarbeitung dieser Daten durch uns zu.

Wenn Sie sich für einen entgeltlichen Dienst anmelden oder etwas direkt bei uns kaufen (anstatt anhand einer Plattform wie iOS oder Android), stellen Sie uns oder unserem Zahlungsdienstleister Informationen wie Ihre Debit- oder Kreditkartennummer oder sonstige Finanzdaten zur Verfügung.

Wenn Sie an Umfragen oder Zielgruppen teilnehmen, informieren Sie uns über Ihre Erkenntnisse hinsichtlich unserer Produkte und Dienste, antworten auf unsere Fragen und erstellen Erfahrungsberichte.

Falls Sie sich dazu entscheiden, an unseren Promotionen, Events oder Wettbewerben teilzunehmen, erfassen wir die Daten, die Sie nutzen, um sich zu registrieren oder teilzunehmen.

Falls Sie sich mit unserem Kundendienst in Verbindung setzen, erfassen wir die Daten, die Sie uns während der Interaktion zur Verfügung stellen. Manchmal überwachen wir diese Interaktionen oder zeichnen sie auf. Dies geschieht zu Schulungszwecken und zur Gewährleistung hochwertiger Dienste.

Falls Sie uns darum bitten, mit anderen Personen zu kommunizieren oder auf sonstige Weise die Daten anderer Personen zu verarbeiten (beispielsweise, wenn Sie uns bitten, in Ihrem Namen eine E-Mail an einen Ihrer Freunde zu senden), erfassen wir die Daten, die Sie uns über andere Personen zur Verfügung stellen, um Ihrer Bitte nachzukommen.

Natürlich verarbeiten wir im Rahmen unserer Dienste auch die Chats, die Sie mit anderen Personen führen, sowie die Inhalte, die Sie veröffentlichen.

Informationen, die wir von anderen erhalten

Zusätzlich zu den Informationen, die Sie uns direkt zur Verfügung stellen, erhalten wir auch von anderen Personen Informationen über Sie. Hierzu zählen:

Andere Nutzer

Andere Nutzer stellen uns gegebenenfalls Informationen über Sie zu Verfügung, während sie unsere Dienste nutzen. So erfassen wir gegebenenfalls von anderen Nutzern Informationen über Sie, wenn diese uns in Bezug auf Sie kontaktieren.

Andere Nutzer stellen uns gegebenenfalls Informationen über Sie zu Verfügung, während sie unsere Dienste nutzen. So erfassen wir gegebenenfalls von anderen Nutzern Informationen über Sie, wenn diese uns in Bezug auf Sie kontaktieren. Soziale Medien

Sie sind gegebenenfalls in der Lage, Ihre Anmeldedaten aus sozialen Medien (wie Facebook) zu nutzen, um Ihr Tinder-Konto zu erstellen und sich in dieses einzuloggen. So müssen Sie sich keine zusätzlichen Benutzernamen und Passwörter merken und können einige der Informationen Ihres Social-Media-Accounts mit uns teilen.

Sie sind gegebenenfalls in der Lage, Ihre Anmeldedaten aus sozialen Medien (wie Facebook) zu nutzen, um Ihr Tinder-Konto zu erstellen und sich in dieses einzuloggen. So müssen Sie sich keine zusätzlichen Benutzernamen und Passwörter merken und können einige der Informationen Ihres Social-Media-Accounts mit uns teilen. Sonstige Partner

Gegebenenfalls erhalten wir auch von unseren Partnern Informationen über Sie, zum Beispiel wenn Tinder-Anzeigen auf den Websites und Plattformen von Partner veröffentlicht werden (in diesem Fall leitet der Partner gegebenenfalls Informationen über den Erfolg der Kampagne an uns weiter).

Informationen, die erfasst werden, wenn Sie unsere Dienste nutzen

Wenn Sie unsere Dienste nutzen, erfassen wir Informationen darüber, welche Funktionen Sie verwendet haben, wie Sie diese verwendet haben und welche Geräte Sie nutzen, um auf unsere Dienste zuzugreifen. Weitere Details hierzu finden Sie unterhalb:

Anwendungsinformationen

Wir erfassen Informationen über Ihre Aktivität in unseren Diensten, zum Beispiel, wie Sie diese verwenden (z. B. Datum und Uhrzeit, zu der Sie sich eingeloggt haben, Funktionen, die Sie verwendet haben, Suchanfragen, Klicks und Seiten, die Ihnen angezeigt wurden, verweisende Website-Adressen, Werbung, die Sie angeklickt haben) und wie Sie mit anderen Nutzer interagieren (z. B. Nutzer, mit denen Sie Kontakt aufnehmen und interagieren, Zeitpunkt und Datum Ihrer Interaktionen, Anzahl der Nachrichten, die Sie senden und erhalten).

Wir erfassen Informationen über Ihre Aktivität in unseren Diensten, zum Beispiel, wie Sie diese verwenden (z. B. Datum und Uhrzeit, zu der Sie sich eingeloggt haben, Funktionen, die Sie verwendet haben, Suchanfragen, Klicks und Seiten, die Ihnen angezeigt wurden, verweisende Website-Adressen, Werbung, die Sie angeklickt haben) und wie Sie mit anderen Nutzer interagieren (z. B. Nutzer, mit denen Sie Kontakt aufnehmen und interagieren, Zeitpunkt und Datum Ihrer Interaktionen, Anzahl der Nachrichten, die Sie senden und erhalten). Geräteinformationen

Wir erfassen Informationen von und über das Gerät/die Geräte, die Sie nutzen, um auf unsere Dienste zuzugreifen. Hierzu zählen: Hardware- und Software-Informationen wie IP-Adresse, Geräte-ID und Geräteart, gerätespezifische Einstellungen und App-Einstellungen und -Eigenschaften, Absturz der Anwendung, Werbe-IDs (wie beispielsweise AAID von Google und IDFA von Apple. In beiden Fällen handelt es sich um zufällig generierte Nummern, die Sie in den Einstellungen Ihres Gerätes zurücksetzen können), Browserart, Version und Sprache, Betriebssystem, Zeitzonen und Kennungen in Zusammenhang mit Cookies oder sonstigen Technologien, die Ihr Gerät oder Ihren Browser zweifelsfrei identifizieren können (z. B. IMEI/UDID und MAC-Adresse); Informationen zu Ihrer drahtlosen und mobilen Netzwerkverbindung, wie Ihren Dienstanbieter und Ihre Signalstärke; Informationen zu Gerätesensoren wie Beschleunigungsmesser, Gyroskope und Kompasse.

Sonstige Informationen mit Ihrer Einwilligung

Falls Sie es uns gestatten, erfassen wir Ihre genaue Geolokalisierung (Länge und Breite) mittels unterschiedlicher Verfahren, abhängig von den Diensten und Geräten, die Sie nutzen, einschließlich GPS, Bluetooth oder Wi-Fi-Verbindung. Die Ermittlung Ihrer Geolokalisierung kann im Hintergrund erfolgen, selbst wenn Sie die Dienste nicht nutzen, falls die Genehmigung, die Sie uns erteilt haben, eine derartige Erfassung ausdrücklich gestattet. Falls Sie es uns nicht genehmigen, Ihre Geolokalisierung zu ermitteln, werden wir es nicht tun.

Ebenso dürfen wir, falls Sie es gestatten, Ihre Fotos und Videos erfassen (beispielsweise, falls Sie ein Foto, Video oder Streaming in den Diensten veröffentlichen möchten).

4. COOKIES UND ÄHNLICHE DATENERFASSUNGSTECHNOLOGIEN

Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien (z. B. Web-Beacons, Pixels), um Sie und/oder Ihr Gerät/Ihre Geräte zu erkennen und können auch Dritten gestatten, dies zu tun. Lesen Sie bitte unsere Cookie-Richtlinie für weitere Informationen darüber, warum wir diese Technologien verwenden (beispielsweise, um Sie zu verifizieren und Ihre Präferenzen und Einstellungen zu speichern, um Website-Verkehr und Trends zu analysieren, um Werbekampagnen durchzuführen und deren Effizienz zu beurteilen und um Ihnen die Nutzung sozialer Funktionen zu ermöglichen) und wie Sie deren Nutzung anhand Ihrer Browsereinstellungen und mittels anderer Tools besser kontrollieren können.

Einige Webbrowser (einschließlich Safari, Internet Explorer, Firefox und Chrome) verfügen über die „Do Not Track“-Funktion („DNT“), die es einer Website mitteilt, wenn ein Nutzer nicht möchte, dass seine/ihre Onlineaktivität nachverfolgt wird. Falls eine Website, die auf ein DNT-Signal reagiert, ein DNT-Signal empfängt, kann der Browser diese Website daran hindern, bestimmte Daten über den Browser-Nutzer zu erfassen. Nicht alle Browser verfügen über eine DNT-Option und DNT-Signale sind momentan noch nicht einheitlich. Aus diesem Grund reagieren viele Unternehmen, darunter auch Tinder, aktuell nicht auf DNT-Signale.

5. WIE WIR IHRE INFORMATIONEN VERWENDEN

Der Hauptgrund zur Nutzung Ihrer Daten ist die Erbringung und Verbesserung unserer Dienste. Zusätzlich nutzen wir Ihre Daten, um Sie zu schützen und Ihnen die Art von Werbung anzubieten, die Sie interessieren könnte. Falls Sie eine detailliertere Erklärung zu den zahlreichen Gründen wünschen, aus denen wir Ihre Daten verwenden und an einigen praktischen Beispielen interessiert sind, lesen Sie bitte weiter.

Um Ihr Konto zu führen und Ihnen unsere Dienste zu erbringen

Um Ihr Konto zu erstellen und zu verwalten

Um Sie als Kunde zu betreuen und auf Ihre Anfragen zu antworten

Um Ihre Transaktionen auszuführen

Um mit Ihnen über unsere Dienste, einschließlich der Auftragsverwaltung und Rechnungsstellung, zu sprechen

Um Ihnen zu helfen, mit anderen Nutzern Kontakt aufzunehmen

Analyse Ihres Profils, Ihrer Aktivität mit dem Dienst sowie Ihrer Einstellungen, um Ihnen bedeutungsvolle Verbindungen zu empfehlen und andere auf Sie aufmerksam zu machen; weitere Informationen über unser Profiling und automatische Entscheidungsfindung finden Sie in unseren FAQ

Um Nutzern die Profile anderer Nutzer zu zeigen

Um auf all Ihren Geräten eine gleichbleibende Erfahrung zu gewährleisten

Um die verschiedenen Geräte, die Sie nutzen, zu verlinken, so dass Sie unsere Dienste auf allen gleich nutzen können. Wir tun dies, indem wir Geräte und Browserdaten verlinken, beispielsweise wenn Sie von unterschiedlichen Geräten aus auf unsere Dienste zugreifen oder indem wir, ganz oder teilweise, IP-Adressen, Browserversion und ähnliche Daten zu Ihren Geräten nutzen, um diese zu identifizieren und zu verlinken.

Um Ihnen neue Dienste von Tinder anbieten zu können

Registrieren Sie sich und zeigen Sie Ihr Profil auf neuen Funktionen und Anwendungen von Tinder an

Verwalten Sie Ihr Konto auf diesen neuen Funktionen und Anwendungen

Um Ihnen Angebote und Anzeigen zu bieten, die für Sie von Interesse sind

Um Gewinnspiele, Wettbewerbe, Preisnachlässe und andere Angebote zu verwalten

Um in unseren Diensten und auf anderen Sites Inhalte und Werbeanzeigen, die auf Ihre Interessen zugeschnitten sind, zu entwickeln, anzuzeigen und nachzuverfolgen

Um mit Ihnen per E-Mail und Telefon oder über soziale Medien oder Mobilgeräte über unsere Produkte und Dienste zu sprechen, von denen wir meinen, dass sie für Sie interessant sein könnten

Um unsere Dienste zu verbessern und neue zu entwickeln

Um Zielgruppen und Umfragen zu verwalten

Um zur Verbesserung unserer Dienste und Inhalte Forschungen und Analysen zum Verhalten der Benutzer durchzuführen (so kann es beispielsweise sein, dass wir uns, basierend auf dem Verhalten der Nutzer, dazu entscheiden, die Gestaltung einer Funktion oder die Funktion selbst zu ändern)

Um neue Funktionen und Dienste zu entwickeln (zum Beispiel könnten wir uns dazu entscheiden, aufgrund von Nutzeranfragen, eine neue internetbasierte Funktion zu entwickeln).

Um Betrug oder andere illegale oder nicht autorisierte Aktivitäten zu verhindern, zu erkennen und zu bekämpfen

Um auf aktuelles oder vermutetes Fehlverhalten auf und außerhalb der Plattform zu reagieren

Um Datenanalysen durchzuführen, so dass wir derartige Aktivitäten besser verstehen und Maßnahmen gegen sie entwickeln können

Um in Bezug auf betrügerische Aktivitäten Daten zu speichern, so dass Wiederholungen vermieden werden können

Um gesetzliche Vorschriften einzuhalten

Um rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden

Um Strafverfolgungen zu unterstützen

Um unsere Rechte durchzusetzen oder auszuüben, beispielsweise unsere Bedingungen

Um Ihre Daten wie oben beschrieben zu verarbeiten, vertrauen wir auf die folgenden rechtlichen Grundlagen:

Erbringung unserer Dienste an Sie: Meistens verarbeiten wir Ihre Daten, um den Vertrag zu erfüllen, den Sie mit uns geschlossen haben. Während Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, um bedeutungsvolle Verbindungen zu etablieren, verwendend wir Ihre Daten, um Ihr Konto und Ihr Profil aufrechtzuerhalten, es für andere Nutzer sichtbar zu machen und Ihnen andere Nutzer zu empfehlen.

Berechtigte Interessen: Wir dürfen Ihre Daten überall dort verwenden, wo wir ein berechtigtes Interesse hierfür haben. So analysieren wir beispielsweise das Verhalten der Nutzer unserer Dienste, um unsere Angebote kontinuierlich zu verbessern und um Ihnen Angebote vorzuschlagen, die Sie interessieren könnten und wir verarbeiten Daten zu administrativen Zwecken, zur Betrugserkennung und aus anderen rechtlichen Gründen.

Einwilligung: Wir bitten Sie gegebenenfalls von Zeit zu Zeit um Ihre Einwilligung zur Nutzung Ihrer Daten für bestimmte Zwecke. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie uns unter der Adresse kontaktieren, die Sie am Ende der vorliegenden Datenschutzbestimmungen finden.

6. WIE WIR IHRE INFORMATIONEN WEITERGEBEN

Da es unser Ziel ist, Ihnen bei der Etablierung bedeutungsvoller Verbindungen zu helfen, geben wir Nutzerdaten vor allem an andere Nutzer weiter. Wir geben aber auch einige Nutzerdaten an Dienstanbieter und Partner weiter, die uns bei der Ausführung unserer Dienste unterstützen, an andere Unternehmen der Match Group und, in manchen Fällen, an Justizbehörden. Lesen Sie weiter, um mehr darüber zu erfahren, wie Ihre Daten an andere weitergegeben werden.

An andere Nutzer Wir geben Ihre Daten an andere Nutzer weiter, wenn Sie freiwillig Informationen in unseren Diensten freigeben (einschließlich Ihres öffentlichen Profils). Bitte gehen Sie achtsam mit Ihren Daten um und stellen Sie sicher, dass Sie nur Inhalte freigeben, deren Veröffentlichung nicht unangenehm für Sie ist, da weder Sie noch wir kontrollieren können, was andere mit Ihren Informationen tun, sobald Sie diese freigegeben haben. Falls Sie sich dazu entscheiden, die Zielgruppe für Ihre gesamtes Profil oder einen Teil hiervon oder für bestimmte Inhalte oder Informationen über Sie zu begrenzen, so werden diese entsprechend Ihrer Einstellungen sichtbar sein.

An unsere Dienstanbieter und Partner Wir arbeiten mit Drittparteien zusammen, um unsere Dienste auszuführen und zu verbessern. Diese Drittparteien unterstützen uns bei zahlreichen Aufgaben, einschließlich dem Daten-Hosting und der Datenpflege, der Kundenbetreuung, dem Marketing, der Werbung, der Zahlungsabwicklung und den Sicherheitsoperationen. Wir dürfen Ihre Daten auch an Partner weitergeben, die uns bei der Vertreibung und Vermarktung unserer Dienste unterstützen. So dürfen wir beispielsweise eingeschränkte Informationen über Sie in gehashter, von Menschen nicht lesbarer Form an Werbepartner weitergeben. Bevor wir einen Dienstanbieter engagieren oder mit irgendeinem Partner zusammenarbeiten, führen wir einen strengen Überprüfungsprozess durch. Alle unsere Dienstanbieter und Partner müssen strengen Vertraulichkeitsverpflichtungen zustimmen.

Mit anderen Unternehmen der Match Group Tinder ist Teil der Match Group Unternehmensfamilie, die zum Zeitpunkt dieser Datenschutzbestimmungen Websites und Anwendungen wie Tinder, OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito und Twoo umfasst (für weitere Details klicken Sie hier). Wir teilen Ihre Daten mit anderen Unternehmen der Match Group, damit sie uns bei der Verarbeitung Ihrer Daten unterstützen, als Dienstleister, auf unsere Anweisung und in unserem Namen. Die Unterstützung durch andere Unternehmen der Match Group kann technische Verarbeitungsvorgänge wie Datenhosting und -wartung, Kundenbetreuung, Marketing und gezielte Werbung, Unterstützung im Finanz- und Rechnungswesen, ein besseres Verständnis der Nutzung unseres Dienstes und des Nutzerverhaltens zur Verbesserung unseres Dienstes, die Sicherung unserer Daten und Systeme und die Bekämpfung von Spam, Missbrauch, Betrug, Verstößen und anderen Fehlverhalten umfassen. Wir können auch Informationen mit anderen Unternehmen der Match Group für legitime Geschäftszwecke wie Unternehmensrevision, Analyse und konsolidierte Berichterstattung sowie zur Einhaltung geltender Gesetze teilen. Wir können auch Benutzerinformationen mit anderen Unternehmen der Match Group teilen, um Benutzer zu entfernen, die gegen unsere Nutzungsbedingungen verstoßen oder wegen krimineller Aktivitäten und/oder schlechten Benehmens gemeldet wurden. In einigen Fällen können wir diesen Benutzer von allen Plattformen entfernen.

Bei Unternehmenstransaktionen Falls wir ganz oder teilweise an einer Fusion, einem Verkauf, einem Erwerb, einer Veräußerung, einer Neustrukturierung, einer Neuorganisation, einer Auflösung, einer Insolvenz oder einem sonstigen Eigentümer- oder Kontrollwechsel beteiligt sind, dürfen wir Ihre Daten ebenfalls weitergeben.

Falls gesetzlich erforderlich Wir dürfen Ihre Daten weitergeben, wenn dies vernünftigerweise erforderlich ist: (i) um einem rechtlichen Verfahren, wie einen Gerichtsbeschluss, eine Vorladung oder einem Durchsuchungsbefehl, einer behördlichen/strafrechtlichen Ermittlung oder sonstigen gesetzlichen Vorgaben Folge zu leisten; (ii) um eine Verbrechensprävention oder -aufklärung zu unterstützen (in jedem Fall nach Maßgabe des geltenden Rechts); oder (iii) um die Sicherheit einer anderen Person zu schützen.

Um gesetzliche Rechte durchzusetzen Wir dürfen auch Informationen freigeben: (i) falls die Freigabe unsere Haftbarkeit in einer tatsächlich eingeleiteten oder angedrohten Klage verringern würde; (ii) falls dies notwendig ist, um unsere gesetzlichen Rechte und die gesetzlichen Rechte unserer Nutzer, Geschäftspartner oder sonstiger Interessenten zu schützen; (iii) um unsere Vereinbarung mit Ihnen umzusetzen; und (iv) um illegale Aktivitäten, vermuteten Betrug oder sonstiges Fehlverhalten zu untersuchen, zu verhindern oder andere Maßnahmen dagegen zu ergreifen.

Mit Ihrer Einwilligung oder auf Ihren Wunsch hin Wir bitten Sie gegebenenfalls um Ihre Einwilligung zur Weitergabe Ihrer Daten an Dritte. In einem solchen Falle werden wir deutlich machen, weshalb wir die Daten weitergeben möchten. Unter irgendeinem der oben genannten Umstände dürfen wir nicht-personenbezogene Daten (Daten, die alleine nicht ausreichen, um Sie als Person zu identifizieren, wie beispielsweise Geräteinformationen, allgemeine demographische Informationen, allgemeine Verhaltensdaten, Geolokalisierung in anonymisierter Form), aber auch personenbezogene Daten in gehashter, für Menschen nicht lesbarer Form, nutzen und weitergeben. Wir dürfen diese Informationen außerdem an andere Unternehmen der Match Group und an Drittparteien (insbesondere Werbetreibende) weitergeben, um zielgerichtete Werbung in unseren Diensten und auf Websites oder in Anwendungen von Drittparteien zu entwickeln und bereitzustellen, und um Werbung, die Sie sehen, zu analysieren und darüber zu berichten. Wir dürfen diese Informationen mit weiteren nicht-personenbezogenen Informationen oder personenbezogenen Daten in gehashter, für Menschen nicht lesbarer Form, kombinieren, die aus anderen Quellen erfasst wurden. Weitere Informationen zu unserer Verwendung von Cookies und ähnlichen Technologien finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie.

7. GRENZÜBERSCHREITENDER DATENTRANSFER

Die Weitergabe von Daten wie in Abschnitt 6 festgelegt, beinhaltet manchmal grenzüberschreitenden Datentransfer, beispielsweise in die USA und in andere Gerichtsbarkeiten. Wenn es ein Dienst beispielsweise ermöglicht, dass sich Nutzer im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) befinden, werden deren personenbezogene Daten an Länder außerhalb des EWR übertragen. Wir verwenden Standardvertragsklauseln, die von der Europäischen Kommission genehmigt wurden oder andere angemessene Sicherheitsklauseln, um den Datentransfer vom EWR in andere Länder zu erlauben. Standardvertragsklauseln sind bindende Verpflichtungen zum Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit Ihrer Daten zwischen Unternehmen, die personenbezogene Daten übertragen

8. IHRE RECHTE

Wir möchten, dass Sie Ihre Daten kontrollieren können, daher stellen wir Ihnen die folgenden Tools zur Verfügung:

Zugriffs-/Update-Tools in den Diensten. Tools und Kontoeinstellungen, die Ihnen dabei helfen, auf Informationen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben und die innerhalb des jeweiligen Dienstes in direktem Zusammenhang mit Ihrem Konto stehen, zuzugreifen, diese zu berichtigen oder zu löschen. Falls Sie hinsichtlich dieser Tools und Einstellungen Fragen haben, kontaktieren Sie bitte hier unser Kundenbetreuungsteam, das Ihnen gerne helfen wird.

Geräteberechtigungen. Mobile Plattformen verfügen über Berechtigungssysteme für spezifische Arten von Gerätedaten und Benachrichtigungen, wie Telefonbuch- und Ortungsdienste oder Push-Benachrichtigungen. Sie können Ihre Einstellungen auf Ihrem Gerät ändern, um der Erfassung der zugehörigen Informationen oder der Anzeige der zugehörigen Benachrichtigungen entweder zuzustimmen oder diese abzulehnen. Natürlich kann es sein, dass bestimmte Dienste nicht mehr voll funktionsfähig sind, wenn Sie dies tun.

Löschung. Sie können Ihr Konto löschen, indem Sie direkt im jeweiligen Dienst die zugehörige Funktion verwenden.

Wir möchten, dass Sie sich Ihrer Datenschutzrechte bewusst sind. Hier sind einige Schlüsselaspekte, die Sie sich merken sollten:

Überprüfung Ihrer Daten. Anwendbare Datenschutzrechte geben Ihnen gegebenenfalls das Recht, personenbezogene Daten, die wir von Ihnen gespeichert haben, zu überprüfen (abhängig von der Gerichtsbarkeit kann dieses Recht als Zugriffsrecht, Übertragungsrecht oder eine Variation dieser Begriffe bezeichnet werden). Sie können eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten anfordern, indem Sie hier einen Antrag stellen.

Aktualisierung Ihrer Daten. Falls Sie der Meinung sind, dass Daten, die wir von Ihnen gespeichert haben, nicht richtig sind oder wir nicht länger das Recht haben, diese Daten zu nutzen, und ihre Berichtigung oder Löschung beantragen oder ihrer Verarbeitung widersprechen möchten, kontaktieren Sie uns bitte hier.

Zu Ihrem Schutz und zum Schutz all unserer Nutzer können wir Sie bitten, einen Identitätsnachweis zu erbringen, bevor wir die obigen Anträge bearbeiten können.

Bitte beachten Sie, dass wir Anträge aus bestimmten Gründen ablehnen können, beispielsweise wenn der Antrag gesetzeswidrig ist oder Betriebsgeheimnisse, Eigentumsrechte oder den Datenschutz eines anderen Nutzers verletzt. Falls Sie in Zusammenhang mit einem anderen Nutzer Daten erhalten möchten, wie beispielsweise eine Kopie der Nachrichten, die Sie von ihm oder ihr erhalten haben, muss der andere Nutzer unseren Privacy Officer kontaktieren und seine/ihre schriftliche Einwilligung geben, bevor wir diese Informationen freigeben können.

Außerdem kann es der Fall sein, dass wir bestimmten Anträgen auf Widerruf der Verarbeitung personenbezogener Daten nicht entsprechen können, insbesondere, wenn wir dadurch nicht mehr in der Lage wären, Ihnen unsere Dienste zu erbringen. So können wir Ihnen beispielsweise keine Dienste anbieten, wenn wir Ihr Geburtsdatum nicht kennen.

Deinstallieren. Sie können die Erfassung sämtlicher Informationen durch eine App beenden, indem Sie diese mit Hilfe des auf Ihrem Gerät standardmäßigen Prozesses zur Deinstallation deinstallieren. Wenn Sie die jeweilige App auf Ihrem Mobilgerät deinstallieren, bleibt die einzigartige Kennung Ihres Gerätes weiterhin gespeichert. Falls Sie die Anwendung auf demselben Gerät erneut installieren, können wir diese Kennung erneut mit Ihren früheren Transaktionen und Aktivitäten in Verbindung bringen.

Rechenschaftspflicht. In manchen Ländern, einschließlich der Europäischen Union, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde einzureichen, falls Sie Bedenken hinsichtlich unserer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben. Die Datenschutzbehörde, bei der Sie eine Beschwerde einreichen können, kann die Ihres gewohnheitsmäßigen Wohnsitzes, Ihres Arbeitsplatzes oder einer Gerichtsbarkeit sein, in der wir ansässig sind.

9. EINWOHNER VON KALIFORNIEN

Einwohner Kaliforniens können einen Bescheid anfordern, in dem die Kategorien ihrer personenbezogenen Daten genannt werden, die wir während des Vorjahres zu Marketingzwecken an Dritte weitergegeben haben. Um diesen Bescheid anzufordern, reichen Sie bitte Ihren Antrag hier ein. Bitte geben Sie uns zur Bearbeitung 30 Tage Zeit. Zu Ihrem Schutz und zum Schutz all unserer Nutzer können wir Sie bitten, einen Identitätsnachweis zu erbringen, bevor wir derartige Anträge bearbeiten.

10. WIE WIR IHRE DATEN SCHÜTZEN

Wir bemühen uns sehr, Ihre persönlichen Daten vor einem unbefugten Zugriff, einer Veränderung, Offenlegung oder Zerstörung zu schützen. Obwohl wir Schritte zum Schutz Ihrer Informationen unternehmen, versprechen wir, wie alle Technologieunternehmen, nicht, dass Ihre persönlichen Informationen immer sicher bleiben werden, und Sie sollten dies auch nicht erwarten.

Wir kontrollieren unserer Systeme regelmäßig auf mögliche Schwachstellen und Angriffe und überprüfen regelmäßig unsere Methoden zur Erfassung, Speicherung und Verarbeitung von Daten, um unsere physischen, technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen zu aktualisieren.

Wir können Ihre Nutzung einiger oder aller unserer Dienste ohne Ankündigung aussetzen, falls wir irgendeine Sicherheitsverletzung vermuten oder entdecken. Falls Sie glauben, dass Ihr Konto oder Ihre Daten nicht mehr sicher sind, informieren Sie uns bitte unverzüglich hier

Um sicherzustellen, dass unsere Systeme und Ihre Daten gegen unbefugten Zugriff, Diebstahl und Verlust geschützt sind, haben wir ein Bug-Bounty-Programm etabliert. Für weitere Informationen zu unserem Bug-Bounty-Programm klicken Sie bitte hier.

11. WIE LANGE SPEICHERN WIR IHRE DATEN

Wir bewahren Ihre persönlichen Informationen nur solange auf, wie wir sie für rechtmäßige Geschäftszwecke benötigen (wie in Abschnitt 5) dargelegt) und wie es geltende Gesetze erlauben. Um für den Schutz und die Sicherheit unserer Nutzer innerhalb und außerhalb unserer Dienste zu sorgen, bewahren wir Ihre Daten zur Sicherheit nach Löschung des Kontos noch drei Monate lang auf. Während dieser Zeit bleiben die Kontodaten gespeichert, obwohl das Konto natürlich für niemanden mehr sichtbar sein wird.

In der Praxis bedeutet das, dass wir nach der Löschung Ihres Kontos (und Ablauf der Sicherheitsaufbewahrungszeit) oder nach zwei Jahren kontinuierlicher Inaktivität alle Ihre Daten löschen oder anonymisieren, es sei denn:

wir sind aufgrund geltender Gesetze zu einer Aufbewahrung verpflichtet (beispielsweise werden einige „Verkehrsdaten“ für ein Jahr gespeichert, um gesetzliche Aufbewahrungsvorschriften zu erfüllen); wir sind zum Nachweis unserer Einhaltung geltender Gesetze zu einer Aufbewahrung verpflichtet (so werden beispielsweise Nachweise über die Einwilligung zu unseren Nutzungsbedingungen und zu unseren Datenschutzbestimmungen sowie ähnliche Einwilligungen fünf Jahre lang aufbewahrt); es gibt eine offene Frage, eine Klage oder einen Streitfall, wodurch wir veranlasst werden, wesentliche Informationen aufzubewahren, bis das Problem geklärt ist; oder die Daten müssen für legitime Geschäftsinteressen wie beispielsweise Betrugsprävention und Verstärkung der Sicherheit der Nutzer, aufbewahrt werden. So werden zum Beispiel Daten aufbewahrt, um einen Nutzer, der aufgrund unsicheren Verhaltens oder Sicherheitsvorfällen gesperrt wurde, an der Eröffnung eines neuen Kontos zu hindern.

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund technischer Beschränkungen nicht versprechen können, dass alle Daten innerhalb eines bestimmten Zeitraumes gelöscht werden, selbst wenn unsere Systeme so konzipiert sind, dass sie gemäß den oben genannten Richtlinien Verfahren zur Datenlöschung ausführen.

12. DIE PRIVATSPHÄRE VON KINDERN

Unsere Dienste sind auf Benutzer beschränkt, die mindestens 18 Jahre alt sind. Wir gestatten auf unserer Plattform keine Nutzer unter 18 Jahren und wir erfassen wissentlich keinerlei Daten von Minderjährigen. Falls Sie den Verdacht haben, dass ein Nutzer minderjährig ist, melden Sie dies bitte unter Verwendung des Meldemechanismus, der in unserem Dienst zur Verfügung steht.

13. ÄNDERUNGEN DER DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN

Da wir immer auf der Suche nach neuen und innovativen Wegen sind, um Sie bei der Etablierung bedeutungsvoller Verbindungen zu unterstützen, kann es mit der Zeit zu Änderungen der vorliegenden Datenschutzbestimmungen kommen. Wir informieren Sie, bevor irgendwelchen wesentlichen Änderungen in Kraft treten, so dass Sie Zeit haben, die Änderungen einzusehen.

14. WIE SIE UNS KONTAKTIEREN KÖNNEN

Falls Sie Fragen zu diesen Datenschutzbestimmungen haben, können Sie uns folgendermaßen erreichen:

Falls Sie in der Europäischen Union ansässig sind:

Online: hier

Per Post:

Privacy Officer

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Ireland

Falls Sie außerhalb der Europäischen Union ansässig sind:

Online: hier

Per Post:

Privacy Officer

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

United States