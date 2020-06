NUESTRO COMPROMISO CON USTED

En Tinder, su privacidad es nuestra principal prioridad. Está en el centro de cuanto diseñamos y creamos, los servicios y productos que usted conoce y ama, así que puede confiar plenamente en ellos y centrarse en construir relaciones significativas.

Le estamos agradecidos por darnos su confianza y brindarnos su información, no es algo que nos tomemos a la ligera.

Nosotros no ponemos en riesgo su privacidad. Diseñamos todos los productos y servicios pensando en su privacidad. Involucramos a expertos de varios campos, (jurídico, de seguridad, ingeniería, diseño de productos y otros), para asegurarnos de que no se tome ninguna decisión que no tenga en cuenta su privacidad.

Nos esforzamos por ser transparentes en la manera en que tratamos sus datos. Ya que también somos usuarios de la mayoría de los servicios en línea que usted utiliza, sabemos que una información insuficiente y un lenguaje demasiado complicado son problemas comunes de las políticas de privacidad. Por esto hemos tomado un enfoque diametralmente opuesto: nuestra Política de privacidad y los documentos relacionados están escritos en un lenguaje sencillo. Lo que queremos es que pueda leer nuestras políticas y comprender nuestras prácticas de privacidad.

Trabajamos duro para mantener su información protegida y tenemos equipos dedicados a mantener sus datos protegidos y seguros. Nuestras prácticas de seguridad son constantemente actualizadas e invertimos en seguridad para mejorar la protección de su información.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Bienvenido a la Política de privacidad de Tinder. Muchas gracias por tomarse el tiempo para leerla.

Apreciamos que nos confíe su información y tenemos la intención de mantener para siempre esa confianza. Todo empieza con asegurarnos de que comprende la información que recopilamos, por qué lo hacemos, cómo la usamos y cuáles son sus opciones con respecto a su información. Esta Política describe nuestras prácticas de privacidad en lenguaje sencillo, por lo que intentamos utilizar lo menos posible la terminología jurídica y técnica.

Esta Política de privacidad entra en vigor el 25 de mayo de 2018. La versión previa de esta Política de privacidad, disponible aquí, será de aplicación hasta esa fecha.

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 25 de mayo de 2018

1. QUIÉNES SOMOS

Si vive en la Unión Europea, la compañía responsable de su información en virtud de esta Política de privacidad (el “responsable del tratamiento”) es la siguiente:

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublín 2, D02 R593

Irlanda

Si vive fuera de la Unión Europea, la compañía responsable de su información es la siguiente:

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

Estados Unidos

2. DÓNDE SE APLICA ESTA POLÍTICA

Esta Política de privacidad se aplica a los sitios web, las aplicaciones, los eventos y demás servicios operados por Tinder. Para simplificar, en esta Política de privacidad nos referimos a todos estos como nuestros “servicios”. Para ser más claros, hemos agregado enlaces a esta Política de privacidad en todos los servicios aplicables.

Algunos servicios pueden requerir su propia política de privacidad. Si un servicio en particular tiene su propia política de privacidad, entonces esa política, no esta Política de privacidad, será de aplicación.

3. LA INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS

Resulta evidente que no podemos ayudarlo a crear relaciones significativas sin contar con algo de información sobre usted, como los detalles básicos de su perfil y los tipos de personas que desearía conocer. También recopilamos información generada a medida que utiliza nuestros servicios; por ejemplo, registros de acceso, como también información de terceros, como cuando accede a nuestros servicios a través de una cuenta de las redes sociales. Si desea información adicional, entramos en mayor detalle a continuación.

La información que nos proporciona

Usted elige darnos cierta información cuando utiliza nuestros servicios. Esta incluye:

Cuando crea una cuenta, nos proporciona por lo menos sus credenciales de inicio de sesión, como también algunos detalles básicos necesarios para que el servicio funcione, tales como su sexo y fecha de nacimiento.

Cuando completa su perfil, puede compartir con nosotros información adicional, tal como los detalles de su personalidad, estilo de vida, intereses, y otros detalles; y también contenido como su fotografía y videos. Para agregar cierto contexto, como fotografías o videos, puede otorgarnos permiso para que accedamos a su cámara o álbum de fotografías. Cierta información que elija brindarnos puede ser considerada “especial” o “sensible” en algunas jurisdicciones; por ejemplo, su origen racial o étnico, orientación sexual y creencias religiosas. Al otorgarnos esta información, nos da su consentimiento para que la tratemos.

Cuando se suscribe a un servicio de pago o realiza una compra directamente de nosotros (en vez de a través de una plataforma como iOS o Android), nos otorga, o a nuestro proveedor de servicios de pagos, información tal como su número de tarjeta de débito o crédito y otra información financiera.

Cuando participa en encuestas o grupos focales, nos brinda sus perspectivas acerca de nuestros productos y servicios, responde a nuestras preguntas y nos da testimonios.

Cuando participa en nuestras promociones, eventos o concursos, recopilamos la información que usted utiliza para registrarse o participar.

Si se pone en contacto con nuestro equipo de atención al cliente, recopilamos la información que nos proporciona durante la interacción. Algunas veces, supervisamos o grabamos estas interacciones para propósitos de capacitación y para asegurar una alta calidad de servicio.

Si nos pide comunicarnos con, o de otra manera procesar la información de, otras personas (por ejemplo, si nos pide enviar un correo electrónico en su nombre a uno de sus amigos), recopilamos la información que nos da de otras personas con el fin de poder completar su solicitud.

Obviamente, también procesamos sus chats con otros usuarios como también el contenido que publica, como parte de la operación de los servicios.

La información que recibimos de otros

Adicionalmente a la información que nos proporciona directamente, también recibimos información suya de otras personas, como por ejemplo:

Otros usuarios

Otros usuarios pueden brindar información sobre usted a medida que utilizan nuestros servicios. Por ejemplo, podemos recopilar información suya de otros usuarios si ellos nos contactan sobre usted.

Otros usuarios pueden brindar información sobre usted a medida que utilizan nuestros servicios. Por ejemplo, podemos recopilar información suya de otros usuarios si ellos nos contactan sobre usted. Redes sociales

Es posible que pueda usar su información de inicio de sesión en las redes sociales (como su nombre de usuario y contraseña de Facebook) para crear los datos de inicio de sesión de su cuenta en Tinder. Esto lo ayuda a no tener que recordar otro nombre de usuario y contraseña y le permite compartir algo de información de sus cuentas de las redes sociales con nosotros.

Es posible que pueda usar su información de inicio de sesión en las redes sociales (como su nombre de usuario y contraseña de Facebook) para crear los datos de inicio de sesión de su cuenta en Tinder. Esto lo ayuda a no tener que recordar otro nombre de usuario y contraseña y le permite compartir algo de información de sus cuentas de las redes sociales con nosotros. Otros socios

Puede que recibamos información suya de nuestros socios; por ejemplo cuando se publican anuncios de Tinder en los sitios web y en las plataformas de nuestros socios (en cuyo caso ellos pueden pasar los detalles sobre el éxito de una campaña).

Información recopilada cuando utiliza nuestros servicios

Cuando utiliza nuestros servicios, recopilamos información sobre las características que utilizó, cómo las usó y los dispositivos que empleó para acceder a nuestros servicios. Vea a continuación para obtener más detalles:

Información de uso

Recopilamos información sobre su actividad en nuestros servicios; por ejemplo, cómo los usa (p. ej., la fecha y hora en las que inició sesión, las características que utilizó, sus búsquedas, los clics y las páginas que le fueron mostradas, las direcciones de los sitios web de referencia, los anuncios en los que hizo clic) y cómo interactúa con otros usuarios (p. ej., los usuarios con los que interactúa, la fecha y hora de sus intercambios, el número de mensajes que envía y recibe).

Recopilamos información sobre su actividad en nuestros servicios; por ejemplo, cómo los usa (p. ej., la fecha y hora en las que inició sesión, las características que utilizó, sus búsquedas, los clics y las páginas que le fueron mostradas, las direcciones de los sitios web de referencia, los anuncios en los que hizo clic) y cómo interactúa con otros usuarios (p. ej., los usuarios con los que interactúa, la fecha y hora de sus intercambios, el número de mensajes que envía y recibe). Información sobre dispositivos

Recopilamos información desde y sobre los dispositivos que utiliza para acceder a nuestros servicios, como por ejemplo: Información sobre el hardware y software tal como la dirección de IP, la identificación y el tipo del dispositivo, las características y preferencias específicas del dispositivo y las aplicaciones, fallos en las aplicaciones, identificadores publicitarios (tales como AAID de Google e IDFA de Apple, los cuales son números generados aleatoriamente que usted puede restablecer en la configuración de dispositivo), tipo de navegador, versión e idioma, sistema operativo, zonas horarias, identificadores asociados a las cookies u otras tecnologías que puedan identificar exclusivamente a su dispositivo o navegador (p. ej., IMEI/UDID y dirección MAC); Información sobre su conexión inalámbrica y móvil, como su proveedor de servicios e intensidad de señal; Información sobre los sensores de su dispositivo como los acelerómetros, giróscopos y brújulas.

Otra información con su consentimiento

Si nos da permiso, podremos recopilar su geolocalización precisa (latitud y longitud) a través de varios medios, dependiendo del servicio y el dispositivo que esté usando, incluidos GPS, Bluetooth o conexiones Wi-Fi. La obtención de su geolocalización puede ocurrir en segundo plano cuando no esté usando los servicios, si el permiso que nos otorgó expresamente permite tal obtención. Si rechaza el permiso para que obtengamos su geolocalización, no la recopilaremos.

De similar manera, si nos da su consentimiento, podremos recopilar sus fotografías y videos (por ejemplo, si desea publicar una fotografía, video o transmitir sobre los servicios).

4. COOKIES Y OTRAS TECNOLOGÍAS SIMILARES DE RECOPILACIÓN DE DATOS

Puede que utilicemos, y autoricemos a otros para ello, cookies y otras tecnologías similares (p. ej., balizas web, píxeles) para reconocerlo a usted y reconocer sus dispositivos. Puede leer nuestra Política de cookies para obtener más información sobre por qué las utilizamos (por ejemplo, para autenticarlo, recordar sus preferencias y configuraciones, analizar el tráfico y las tendencias del sitio, hacer campañas publicitarias y medir su efectividad, permitirle usar características sociales) y cómo puede controlar mejor su uso, a través de las preferencias de su navegador y otras herramientas.

Algunos navegadores web (incluidos Safari, Internet Explorer, Firefox y Chrome) tienen la característica “No rastrear” (Do Not Track, “DNT”) que avisa al sitio web de que un usuario no desea que se haga el seguimiento de su actividad en línea. Si un sitio web que responde a una señal DNT recibe una, el navegador puede bloquear ese sitio web para que no recopile cierta información sobre el usuario del navegador. No todos los navegadores ofrecen la opción DNT y las señales DNT no son todavía uniformes. Por esta razón, muchos negocios, incluido Tinder, actualmente no responden a las señales DNT.

5. CÓMO UTILIZAMOS LA INFORMACIÓN

La principal razón por la que utilizamos la información es para proveer y mejorar nuestros servicios. Adicionalmente, utilizamos la información para protegerlo y proveerle publicidad que sea de su interés. Continúe leyendo para obtener una explicación más detallada sobre por qué usamos su información, con ejemplos prácticos.

Para administrar su cuenta y brindarle nuestros servicios

Crear y administrar su cuenta

Proveerle atención al cliente y responder a sus solicitudes

Completar sus transacciones

Comunicarnos con usted sobre nuestros servicios, incluida la gestión de pedidos y facturación

Para ayudarlo a conectarse con otros usuarios

Analizamos su perfil, actividad en el servicio y preferencias para recomendarle conexiones pertinentes y recomendarle su perfil a otros usuarios. Para obtener más información sobre nuestra toma de decisiones automatizada y generación de perfiles, consulte nuestras preguntas frecuentes

Mostrar a los usuarios los perfiles de otros usuarios.

Para garantizar una experiencia coherente en todos sus dispositivos

Vincule todos los dispositivos que utilice para que pueda disfrutar de una experiencia regular de nuestros servicios en todos ellos. Para conseguirlo, vinculamos los dispositivos y los datos del navegador, como cuando inicia sesión en su cuenta en diferentes dispositivos o al usar direcciones de IP parciales o completas, versiones de navegador y datos similares sobre sus dispositivos para identificarlos y vincularlos.

Para proveerle nuevos servicios de Tinder

Registrarlo y mostrar su perfil en nuevas características y aplicaciones de Tinder.

Administrar su cuenta en estas nuevas características y aplicaciones.

Para ofrecerle ofertas y anuncios relevantes

Administrar sorteos, concursos, descuentos u otras ofertas

Desarrollar, mostrar y rastrear contenido y publicidad adaptada a sus intereses en nuestros servicios y otros sitios

Comunicarnos con usted vía correo electrónico, teléfono, redes sociales o dispositivos móviles sobre los productos y servicios que creemos que pueden interesarle

Para mejorar nuestros servicios y desarrollar otros nuevos

Administrar grupos focales y encuestas

Realizar investigaciones y análisis del comportamiento de los usuarios para mejorar nuestros servicios y contenidos (por ejemplo, podemos decidir cambiar el aspecto, o incluso modificar sustancialmente una cierta característica en función del comportamiento de los usuarios)

Desarrollar nuevas características y servicios (por ejemplo, podemos decidir crear una nueva característica según los intereses por las solicitudes recibidas de los usuarios).

Para prevenir, detectar y luchar contra el fraude y otras actividades ilegales o no autorizadas

Para lidiar con supuestas malas conductas, o continuadas, dentro y fuera de la plataforma

Para realizar análisis de datos para comprender mejor y diseñar medidas para luchar contra estas actividades

Para conservar los datos relacionados con actividades fraudulentas para prevenir que se repitan

Para garantizar el cumplimiento con la legislación

Para cumplir con los requisitos legales

Para asistir a las autoridades policiales

Para aplicar y ejercer nuestros derechos; por ejemplo, nuestros Términos y condiciones

Para tratar su información como se describió previamente, utilizamos los siguientes fundamentos jurídicos:

Brindarle nuestro servicio: La mayor parte del tiempo, la razón por la que tratamos su información es para cumplir el contrato que tenemos con usted. Por ejemplo, a medida que utiliza nuestro servicio para crear relaciones significativas, nosotros utilizamos su información para mantener su cuenta y su perfil, para que sean visible para otros usuarios y para poder recomendarle otros miembros.

Intereses legítimos: Utilizamos su información cuando tenemos intereses legítimos para hacerlo. Por ejemplo, analizamos el comportamiento de los usuarios sobre nuestros servicios para continuamente mejorar nuestras ofertas, sugerimos ofertas que pensamos que pueden interesarle, y tratamos información por temas administrativos, detección de fraude y otros propósitos lícitos.

Consentimiento: De vez en cuando, le pediremos su consentimiento para usar su información por razones específicas. Usted puede retirar su consentimiento en cualquier momento si nos escribe a la dirección provista al final de esta Política de privacidad.

6. CÓMO COMPARTIMOS LA INFORMACIÓN

Ya que nuestra meta es ayudarlo a crear relaciones significativas, obviamente, la información de los usuarios se comparte con otros usuarios. También compartimos cierta información de los usuarios con proveedores de servicios y socios que nos asisten en la operación de nuestros servicios, como otras compañías de Match Group y, en algunos casos, con las autoridades legales. Continúe leyendo para obtener más detalles sobre cómo la información se comparte con otras personas.

Con otros usuarios Usted comparte información con otros usuarios cuando revela voluntariamente información en el servicio (lo que incluye su perfil público). Por favor, tenga cuidado con su información y asegúrese de que el contenido que comparte es material que no le importa que sea vea públicamente, ya que ni usted ni nosotros podemos controlar lo que otros hacen con la información una vez que se comparte. Si elige limitar la audiencia de todo o parte de su perfil o de cierto contenido o información suya, será visible de acuerdo con sus preferencias.

Con nuestros proveedores de servicios y socios Nosotros utilizamos a terceros para que nos ayuden a operar y mejorar nuestros servicios. Estos terceros nos asisten en varias tareas, como en el alojamiento y mantenimiento de datos, analítica, atención al cliente, marketing, publicidad, procesamiento de pagos y operaciones de seguridad. Puede que también compartamos la información con socios que distribuyen y nos asisten con la publicidad de nuestros servicios. Por ejemplo, puede que compartamos información limitada sobre usted en formato procesado, ilegible para humanos, para nuestros socios publicitarios. Seguimos un estricto proceso de evaluación antes de contratar a algún proveedor de servicios o trabajar con algún socio. Todos los proveedores de servicios y socios deben aceptar estrictas obligaciones de confidencialidad.

Con otros negocios de Match Group Tinder es parte de la familia de negocios de Match Group que, a la fecha de esta Política de privacidad, incluye sitios web y aplicaciones tales como Tinder, OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito, y Twoo (para obtener más detalles, presione aquí). Nosotros compartimos información con otras compañías para que nos asistan en el procesamiento de su información, como proveedores de servicios, sobre nuestras instrucciones y a su nombre. La asistencia provista por las otras compañías de Match Group puede incluir operaciones de procesamiento técnico, tales como el alojamiento y el mantenimiento de datos, atención al cliente, marketing, y publicidad dirigida, asistencia financiera y contable, una mejor comprensión de cómo nuestro servicio es usado y el comportamiento de los usuarios para mejorar nuestro servicio, proteger nuestros datos y sistemas y luchar contra el correo no deseado, el abuso, fraude, las infracciones y otras irregularidades. Nosotros también compartimos información con otras compañías de Match Group para propósitos comerciales legítimos tales como una auditoría corporativa, la conducción de análisis y la presentación de informes consolidados como también el cumplimiento con la legislación aplicable. También podremos compartir la información de los usuarios con otras compañías de Match Group para retirar a los usuarios que infrinjan nuestros términos de servicio, o que hayan sido denunciados por actividades criminales y/o malos comportamientos. En algunas instancias, podremos retirar a ese usuario de todas las plataformas.

Para transacciones corporativas Puede que transfiramos su información si participamos, total o parcialmente, en una fusión, venta, adquisición, desinversión, reestructuración, reorganización, disolución, quiebra u otro cambio de propiedad o control.

Cuando lo requiera la ley Podremos revelar su información si resulta razonablemente necesario: i) para cumplir con un proceso legal, como una orden judicial, citación u orden de registro, investigación gubernamental/policial u otro requisito legal; ii) para asistir en la prevención o detección de un delito (supeditado en cada caso a la legislación aplicable); o iii) para proteger la seguridad de cualquier persona.

Para aplicar derechos jurídicos También podremos compartir información: i) si la revelación mitigase nuestra responsabilidad en una demanda real o supuesta; ii) según sea necesario para proteger nuestros derechos legales y aquellos de nuestros usuarios, socios comerciales y otras partes interesadas; iii) para hacer cumplir nuestros acuerdos con usted; y iv) para investigar, prevenir, o tomar otras acciones relacionadas con actividades ilegales, sospecha de fraude u otras conductas indebidas.

Con su consentimiento o a su solicitud Puede que pidamos su consentimiento para compartir su información con terceros. En ese caso, seremos claros en cuanto a por qué deseamos compartir la información. Puede que utilicemos y compartamos información no personal (lo que significa información que, por sí misma, no identifica quién es usted, como la información de su dispositivo, datos demográficos generales, datos generales de comportamiento, geolocalización en formato no identificable), como también información personal en un formato procesado, ilegible para humanos, en cualquiera de las circunstancias antes mencionadas. También podremos compartir esta información con otras compañías de Match Group y terceros (especialmente anunciantes) para desarrollar y proveer publicidad dirigida en nuestros servicios y en sitios web o aplicaciones de terceros, y para analizar e informar sobre la publicidad que puede ver. Esta información podrá ser combinada con información no personal adicional o información en un formato procesado, ilegible para humanos, recopilada de otras fuentes. Puede obtener más información sobre nuestro uso de cookies y tecnologías similares en nuestra Política de cookies

7. TRANSFERENCIAS DE DATOS TRANSFRONTERIZAS

El uso compartido de información establecido en la Sección 6 algunas veces implica realizar transferencias de datos transfronterizas; por ejemplo, a los Estados Unidos de Norteamérica y otras jurisdicciones. Por ejemplo, cuando el servicio admite que los usuarios estén ubicados en el Espacio Económico Europeo (“EEE”), su información personal es transferida a los países fuera del EEE. Utilizamos cláusulas contractuales modelo aprobadas por la Comisión Europea u otra protección apropiada para permitir la transferencia de datos desde el EEE a otros países. Las cláusulas contractuales modelo son compromisos vinculantes entre compañías que transfieren datos personales, para la protección de la privacidad y la seguridad de los datos.

8. SUS DERECHOS

Deseamos que usted tenga el control de su información, por esto le brindamos las siguientes herramientas:

Herramientas de acceso/actualización del servicio. Herramientas y configuración de cuenta que le ayudan a acceder, rectificar o eliminar la información que usted nos brindó y que está asociada con su cuenta directamente dentro del sistema. Si tiene alguna pregunta sobre esas herramientas y configuraciones, contacte a nuestro equipo de atención al cliente aquí para obtener ayuda

Permisos de los dispositivos. Las plataformas móviles tienen sistemas de permisos para tipos específicos de datos y notificaciones de dispositivos, tales como la agenda de teléfonos, servicios de localización y notificaciones push. Usted puede cambiar las preferencias en su dispositivo para dar su consentimiento u oponerse a la recopilación de la correspondiente información o para que se muestren las notificaciones pertinentes. Obviamente, si hace eso, es posible que ciertos servicios no tengan una funcionalidad completa.

Eliminación. Usted puede eliminar su cuenta directamente en el servicio, mediante la pertinente función para ello.

Queremos que conozca sus derechos de privacidad. Algunos puntos clave a recordar:

Revisar su información.Las leyes de privacidad aplicables pueden otorgarle el derecho a revisar la información personal que conservamos sobre usted (dependiendo de la jurisdicción, esto puede llamarse derecho de acceso, derecho de portabilidad o variaciones de estos términos). Puede solicitar una copia de su información personal mediante una solicitud aquí

Actualizar su información. Si cree que la información que tenemos sobre usted es imprecisa o que ya no tenemos derecho a usarla, y desea solicitar su rectificación, eliminación u oponerse a su tratamiento, contáctenos aquí.

Para su protección y la de nuestros usuarios, podremos pedirle que proporcione una prueba de identidad antes de responder a las solicitudes antes mencionadas.

Recuerde, podemos rechazar algunas solicitudes por ciertas razones, por ejemplo si la solicitud es ilícita o si infringe secretos comerciales, propiedad intelectual o la privacidad de otro usuario. Si desea recibir información relacionada con otro usuario, tal como una copia de un mensaje que recibió de él/ella a través de nuestro servicio, el otro usuario deberá contactar a nuestro director de Privacidad para proveer un consentimiento escrito antes de que la información se comunique.

De igual forma, puede que no podamos acomodar ciertas solicitudes de oposición al tratamiento de información personal, especialmente cuando tales solicitudes no nos permitan brindarle nuestro servicio. Por ejemplo, no podemos brindar nuestro servicio si no contamos con su fecha de nacimiento.

Desinstalar. Para detener toda recopilación de información de una aplicación, desinstálela mediante el proceso estándar de desinstalación para su dispositivo. Si desinstala la aplicación de su dispositivo móvil, el identificador único asociado con su dispositivo continuará estando almacenado. Si reinstala la aplicación en el mismo dispositivo móvil, podremos asociar nuevamente este identificador con sus transacciones y actividades previas.

Responsabilidad. En ciertos países, incluidos los de la Unión Europea, tiene el derecho a interponer una queja ante la autoridad apropiada de protección de datos en caso de que le preocupe la forma en que tratamos su información personal. La autoridad de protección de datos ante la cual puede interponer una queja puede encontrarse en el lugar de su residencia habitual, donde trabaja o donde está establecido.

9. RESIDENTES DE CALIFORNIA

Si es residente de California, puede solicitar una comunicación donde se revelen las categorías de su información personal que hemos compartido con terceros para fines directos de marketing durante el año calendario anterior. Para solicitar esta comunicación, presente su solicitud aquí. La respuesta puede tardar hasta 30 días. Para su protección y la de nuestros usuarios, podríamos pedirle que proporcione una prueba de identidad antes de responder a tal solicitud.

10. CÓMO PROTEGEMOS SU INFORMACIÓN

Trabajamos duro para protegerlo del uso no autorizado, la alteración, revelación o destrucción de su información personal. Como con todas las compañías tecnológicas, a pesar de que tomamos medidas para proteger su información, no prometemos, ni debería esperar, que su información personal siempre se mantenga segura.

Supervisamos de forma habitual nuestros sistemas para hallar posibles vulnerabilidades y ataques y revisamos permanentemente las prácticas de recopilación, almacenaje y tratamiento de la información para actualizar nuestras medidas de seguridad físicas, técnicas y organizativas.

Puede que suspendamos su uso de todos o parte de los servicios sin notificación si sospechamos o detectamos cualquier fallo de seguridad. Si cree que su cuenta o información ya no es segura, comuníquenoslo inmediatamente aquí

Con el fin de garantizar que nuestros sistemas y su información estén protegidos frente a accesos no autorizados, robos o pérdidas, hemos implementado un programa de recompensas para aquellos que encuentren errores (bugs). Para obtener más información sobre nuestro programa de recompensas presione aquí.

11. DURANTE CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS SU INFORMACIÓN

Mantendremos su información personal únicamente el tiempo que la necesitemos para nuestros fines comerciales legítimos (como se establece en la Sección 5) y según lo permita la legislación aplicable. Para salvaguardar la seguridad y protección de nuestros usuarios dentro y fuera de nuestros servicios, hemos implementado un periodo de conservación de seguridad de tres meses después de la eliminación de cuenta. Durante este periodo la información de cuenta se conservará a pesar de que, obviamente, la cuenta ya no estará visible en los servicios.

En la práctica, eliminamos o anonimizamos su información después de la eliminación de su cuenta (según el periodo de conservación de seguridad) o después de dos años de continua inactividad, a no ser que:

debamos mantenerla para cumplir con la legislación aplicable (por ejemplo, ciertos “datos de tráfico” se conservan durante un año para cumplir con las obligaciones legales de conservación de datos); debamos mantenerla para evidenciar nuestro cumplimiento con la legislación aplicable (por ejemplo, los registros de consentimiento de nuestros Términos y condiciones, Política de privacidad y otros similares se conservan durante cinco años); exista un asunto, reclamo o disputa pendiente que requiera que mantengamos la información relevante hasta su resolución; o la información deba mantenerse por nuestros intereses comerciales legítimos, tales como la prevención de fraudes y la mejora de la protección y seguridad de los usuarios. Por ejemplo, puede que sea necesario mantener la información para prevenir que un usuario que fuera expulsado debido a un comportamiento inseguro o incidentes de seguridad abra una nueva cuenta.

Recuerde que aunque nuestros sistemas están diseñados para ejecutar procesos de eliminación de datos de acuerdo con las pautas antes mencionadas, no podemos prometer que todos los datos serán eliminados en un periodo de tiempo específico debido a restricciones técnicas.

12. PRIVACIDAD DE MENORES

Nuestros servicios están limitados a usuarios que sean mayores de 18 años. No aceptamos usuarios menores de 18 años en nuestra plataforma y no recopilamos de forma consciente información personal de nadie que sea menor. Si sospecha que un usuario es menor de 18 años, por favor utilice el mecanismo de denuncia disponible en nuestro servicio.

13. CAMBIOS A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Debido a que siempre buscamos formas nuevas e innovadoras de ayudarlo a construir relaciones significativas, está política puede cambiar a medida que transcurra el tiempo. Le notificaremos antes de que cualquier cambio material entre en vigor para que tenga tiempo para revisar los cambios.

14. CÓMO CONTACTARNOS

Si tiene preguntas sobre esta Política de privacidad, puede contactarnos de la siguiente manera:

Si vive en la Unión Europea:

En línea: aquí

Por correo:

Oficial de privacidad

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublín 2, D02 R593

Irlanda

Si vive fuera de la Unión Europea:

En línea: aquí

Por correo:

Director de Privacidad/Privacy Officer

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

Estados Unidos