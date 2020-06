NUESTRO COMPROMISO CONTIGO

En Tinder, tu privacidad es nuestra máxima prioridad. Tu privacidad es uno de los fundamentos básicos que marcan cómo diseñamos y desarrollamos los servicios y productos que conoces, de modo que puedas confiar en ellos por completo y centrarte en establecer relaciones duraderas.

Apreciamos que confíes en nosotros al proporcionarnos tu información, cosa que no nos tomamos a la ligera.

No ponemos en riesgo tu privacidad.Diseñamos todos nuestros productos y servicios pensando en tu privacidad. Contamos con la colaboración de expertos en diferentes campos (legal, seguridad, ingeniería, diseño de productos, etc.) para garantizar que no se tome ninguna decisión sin respetar tu privacidad.

Tratamos de ser transparentes en la forma en que procesamos tus datos.Usamos muchos de los mismos servicios online que tú utilizas y sabemos que uno de los problemas más comunes en las políticas de privacidad es una información insuficiente o difícil de entender. Por tanto, nuestro enfoque es justo el contrario: hemos escrito nuestra Política de privacidad y los documentos relacionados en un lenguaje sencillo y fácil de entender. ¡Realmente queremos que leas nuestras políticas y comprendas nuestras prácticas de privacidad!

Trabajamos duramente para mantener tu información seguraTenemos equipos dedicados a tal fin. Además, actualizamos de forma continua nuestras prácticas de seguridad e invertimos en seguridad para que tu información esté todavía más protegida.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Bienvenido a la Política de privacidad de Tinder. Gracias por leerla y dedicarle unos minutos.

Apreciamos que nos confíes tu información y trataremos de merecer esa confianza en todo momento. Para esto, el primer paso es que conozcas qué información recopilamos, por qué la recopilamos, cómo se usa y las opciones que tienes respecto de tu información. Esta Política describe nuestras prácticas de privacidad con un lenguaje sencillo, reduciendo al mínimo el vocabulario legal y técnico.

Esta Política de privacidad entrará en vigor el 25 de mayo de 2018. Hasta entonces se aplicará la versión anterior, disponible aquí.

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 25 de mayo de 2018

1. QUIÉNES SOMOS

En caso de que vivas en un país de la Unión Europea, la empresa responsable de tu información bajo esta Política de privacidad (el "controlador de datos") será:

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublín 2, D02 R593

Irlanda

En caso de que vivas fuera de la Unión Europea, la empresa responsable de tu información será:

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

Estados Unidos

2. DÓNDE SE APLICA ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Esta Política de privacidad se aplica a las páginas web, apps, eventos y otros servicios de Tinder. Para simplificar, en esta Política de privacidad denominamos a todo esto nuestros "servicios". Y para que quede lo más claro posible, todos los servicios pertinentes incluyen enlaces a esta Política de privacidad.

Es posible que algunos servicios requieran su propia política de privacidad. En caso de que un servicio tenga su propia política de privacidad, esa será la política que se aplicará (y no la Política de privacidad de este documento).

3. INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS

Huelga decir que para ayudarte a desarrollar conexiones relevantes necesitamos un poco de información sobre ti, por ejemplo, tus datos básicos de perfil y los tipos de personas que te gustaría conocer. También recopilamos información que se genera cuando usas nuestros servicios (por ejemplo, los registros de sesión), así como información de terceros, como cuándo accedes a nuestros servicios a través de una cuenta de redes sociales. Si quieres obtener más información, continúa leyendo.

Información que nos proporcionas

Al usar nuestros servicios, eliges facilitarnos determinada información. Entre esta información se incluye:

Cuando crees una cuenta, como mínimo nos tienes que proporcionar tus credenciales para iniciar sesión, así como algunos detalles básicos necesarios para que el servicio funcione, como tu género y fecha de nacimiento.

Cuando completes tu perfil, puedes compartir con nosotros más información, como detalles sobre tu personalidad, estilo de vida, intereses y otros datos sobre ti, así como contenido (fotos y vídeos). Para añadir cierto contenido, como fotos y vídeos, es posible que nos permitas acceder a tu cámara o álbum de fotos. Es posible que parte de la información que nos proporciones se considere como "especial" o "sensible" en determinadas jurisdicciones, por ejemplo, tu origen racial o étnico, orientación sexual y creencias religiosas. Al facilitarnos esta información, nos das también tu consentimiento para que la procesemos.

Cuando te suscribas a un servicio de pago o realices una compra directamente a través de nosotros (en lugar de hacerlo a través de una plataforma como iOS o Android), proporcionas información (a nosotros o a nuestro proveedor de servicios de pago) como tu número de tarjeta de débito o de crédito u otros datos financieros.

Cuando participas en encuestas o grupos de discusión, nos das tu opinión sobre nuestros productos y servicios, respondes a nuestras preguntas y nos aportas recomendaciones.

Si decides participar en nuestras promociones, eventos o concursos, recopilaremos la información que usas para registrarte o entrar.

Si contactas con nuestro equipo de atención al cliente, recopilaremos la información que nos des durante la interacción. A veces monitorizamos o registramos estas interacciones con fines de formación y para garantizar un servicio de alta calidad.

Si nos pides que nos comuniquemos con otras personas o que procesemos información sobre ellas (por ejemplo, si pides que enviemos un correo electrónico en tu nombre a uno de tus amigos), recopilaremos la información que nos des sobre las otras personas para poder completar tu solicitud.

Por supuesto, también procesamos tus chats con otros usuarios y el contenido que publicas como parte del uso habitual de los servicios.

Información que recibimos de otros

Además de la información que nos proporciones directamente, también recibimos información sobre ti de terceros, entre los que se incluyen:

Otros usuarios

Es posible que otros usuarios proporcionen información sobre ti cuando usen nuestros servicios. Por ejemplo, podemos recopilar información sobre ti de otros usuarios que nos contacten sobre ti.

Es posible que otros usuarios proporcionen información sobre ti cuando usen nuestros servicios. Por ejemplo, podemos recopilar información sobre ti de otros usuarios que nos contacten sobre ti. Redes sociales

Es posible que puedas usar tus datos de inicio de sesión de redes sociales (como los datos de inicio de sesión de Facebook) para crear tu cuenta de Tinder e iniciar sesión en ella. De esta forma, no tendrás que memorizar otro nombre de usuario y contraseña más y te permite compartir con nosotros información de tu cuenta de redes sociales.

Es posible que puedas usar tus datos de inicio de sesión de redes sociales (como los datos de inicio de sesión de Facebook) para crear tu cuenta de Tinder e iniciar sesión en ella. De esta forma, no tendrás que memorizar otro nombre de usuario y contraseña más y te permite compartir con nosotros información de tu cuenta de redes sociales. Otros socios

Es posible que recibamos información sobre ti de nuestros socios. Por ejemplo, cuando se publican anuncios de Tinder en las páginas web y plataformas de un socio (en cuyo caso, es posible que nos transmitan datos sobre el éxito de una campaña).

Información recopilada cuando usas nuestros servicios

Cuando usas nuestros servicios, recopilamos información sobre las funciones que has utilizado, cómo las has utilizado y qué dispositivos usas para acceder a nuestros servicios. Continúa leyendo para obtener más información:

Información de uso

Recopilamos información sobre tu actividad en nuestros servicios. Por ejemplo, cómo los usas (p. ej., fecha y hora en que inicias sesión, funciones que utilizas, búsquedas, clics, páginas que se te hayan mostrado, dirección de las páginas web de referencia o anuncios en los que hayas hecho clic) y cómo interactúas con otros usuarios (p. ej., usuarios con los que conectas e interactúas, fecha y hora de tus interacciones o número de mensajes que envías y recibes).

Recopilamos información sobre tu actividad en nuestros servicios. Por ejemplo, cómo los usas (p. ej., fecha y hora en que inicias sesión, funciones que utilizas, búsquedas, clics, páginas que se te hayan mostrado, dirección de las páginas web de referencia o anuncios en los que hayas hecho clic) y cómo interactúas con otros usuarios (p. ej., usuarios con los que conectas e interactúas, fecha y hora de tus interacciones o número de mensajes que envías y recibes). Información sobre dispositivos

Recopilamos información sobre los dispositivos que utilizas para acceder a nuestros servicios. Esto incluye: información de hardware y software, como la dirección IP, el ID y tipo del dispositivo, ajustes y características específicas del dispositivo y sus apps, bloqueos de aplicaciones, ID de anuncios (como el AAID de Google y el IDFA de Apple, ambos números generados al azar que se pueden restablecer mediante los ajustes del dispositivo), tipo, versión e idioma del navegador, sistema operativo, zona horaria, identificadores asociados con cookies u otras tecnologías que puedan identificar tu dispositivo o navegador (p. ej., IMEI/UDID y dirección MAC); información sobre tu conexión a redes Wi-Fi y redes móviles como, por ejemplo, tu proveedor de servicios y la intensidad de la señal; información sobre los sensores del dispositivo, como acelerómetros, giroscopios y brújulas.

Otra información con tu consentimiento

Puedes darnos permiso para que recopilemos tu geolocalización (latitud y longitud) a través de varios medios en función del servicio y dispositivo que estés usando, incluyendo GPS, Bluetooth o conexiones Wi-Fi. Podemos recopilar tu geolocalización en segundo plano (incluso cuando no estés usando los servicios) si nos has dado permiso específico para ello. No recopilaremos tu geolocalización en caso de que no nos concedas el permiso necesario.

Asimismo, puedes darnos tu consentimiento para recopilar tus fotos y vídeos (por ejemplo, si quieres publicar una foto, vídeo o streaming en los servicios).

4. COOKIES Y OTRAS TECNOLOGÍAS SIMILARES DE RECOPILACIÓN DE DATOS

Usamos, y es posible que permitamos que otros usen, cookies y tecnologías similares (p. ej., balizas web o píxeles) para reconocerte a ti o a tus dispositivos. Puedes leer nuestra Política de cookies para obtener más información sobre su finalidad (por ejemplo, sirven para autenticarte, recordar tus ajustes y preferencias, analizar el tráfico y las tendencias de la página, ejecutar campañas publicitarias y medir su eficacia, y te permiten usar funciones sociales) y sobre cómo puedes controlar correctamente su uso mediante los ajustes del navegador y otras herramientas.

Algunos navegadores web (entre los que se incluyen Safari, Internet Explorer, Firefox y Chrome) tienen una opción de "no realizar seguimiento" (Do Not Track, "DNT") que indica al sitio web que el usuario no desea que se realice un seguimiento de su actividad online. En caso de que un sitio web que responda a señales DNT reciba una, el navegador puede impedir que dicho sitio web recopile determinada información sobre el usuario del navegador. No todos los navegadores ofrecen una opción DNT y las señales DNT todavía no funcionan de forma homogénea. Esta es la razón por la que muchas empresas, entre ellas Tinder, no responden actualmente a las señales DNT.

5. CÓMO UTILIZAMOS LA INFORMACIÓN

La principal razón por la que usamos tu información es para la prestación y mejora de nuestros servicios. También usamos tu información para mantener tu seguridad y ofrecerte anuncios que puedan interesarte. Continúa leyendo para obtener una explicación más detallada de las razones por las que usamos tu información, junto con ejemplos prácticos.

Administrar tu cuenta y proporcionar nuestros servicios

Crear y gestionar tu cuenta

Ofrecerte servicios de atención al cliente y atender tus solicitudes

Llevar a cabo tus transacciones

Comunicarnos contigo sobre los servicios, incluyendo la gestión de pedidos y la facturación

Ayudarte a conectar con otros usuarios

Analizamos tu perfil, actividad en el servicio y preferencias para recomendarte las conexiones pertinentes y recomendar tu perfil a otros. Para obtener más información sobre nuestra toma de decisiones automatizada y la generación de perfiles, consulta nuestras preguntas frecuentes

Mostrar los perfiles de los usuarios a otros usuarios

Garantizar una experiencia homogénea en todos tus dispositivos

Enlazar los diferentes dispositivos que uses para que puedas disfrutar de una experiencia homogénea de los servicios en todos ellos. Para esto, enlazamos los dispositivos y los datos del navegador, por ejemplo, cuándo inicias sesión en tu cuenta desde dispositivos diferentes, si usas una dirección IP completa o parcial, la versión del navegador y datos similares de tus dispositivos para su identificación y vinculación.

Ofrecerte nuevos servicios de Tinder

Registrarte y mostrar tu perfil en nuevas funciones y apps de Tinder

Administrar tu cuenta en estas nuevas funciones y apps

Mostrarte ofertas y anuncios relevantes

Administrar sorteos, concursos, descuentos y otras ofertas

Desarrollar y presentar contenido y anuncios personalizados y adaptados a tus intereses en nuestros servicios y otros sitios web, y hacer un seguimiento de ese contenido

Comunicarnos contigo mediante correo electrónico, teléfono, redes sociales o dispositivos móviles para informarte sobre productos o servicios que te podrían interesar

Mejorar nuestros servicios y desarrollar servicios nuevos

Administrar los grupos de discusión y las encuestas

Investigar y analizar el comportamiento de los usuarios para mejorar nuestros servicios y contenidos (por ejemplo, podríamos cambiar el aspecto y estilo de una nueva función, o incluso modificarla sustancialmente, en función del comportamiento de los usuarios)

Desarrollar nuevas funciones y servicios (por ejemplo, podríamos desarrollar aún más una función basada en los intereses atendiendo las solicitudes de los usuarios).

Prevenir, detectar y combatir el fraude u otras actividades ilegales o no autorizadas

Abordar un mal comportamiento presunto o persistente, dentro o fuera de la plataforma

Realizar análisis de la información para conocer mejor este tipo de actividades y diseñar contramedidas más eficaces

Guardar información sobre actividades fraudulentas para evitar que vuelvan a suceder en el futuro

Garantizar el cumplimiento de la ley

Cumplir con los requisitos legales

Ayudar a las fuerzas del orden

Aplicar o hacer uso de nuestros derechos, por ejemplo, de nuestros Términos

Para procesar tu información tal como se ha descrito anteriormente, nos servimos de las siguientes bases legales:

Prestar nuestros servicios: En general, la razón por la que procesamos tu información es para cumplir con el contrato que tenemos contigo. Por ejemplo, cuando usas nuestros servicios para desarrollar conexiones relevantes, nosotros usamos tu información para gestionar tu cuenta y tu perfil, hacerlo visible para otros usuarios y recomendarte otros usuarios.

Intereses legítimos: Podemos usar tu información siempre que tengamos un interés legítimo para ello. Por ejemplo, analizamos el comportamiento de los usuarios en nuestros servicios para mejorar de forma continua nuestras ofertas, te sugerimos ofertas que pensamos que pueden interesarte y procesamos información con fines administrativos, legales y para la detección de fraudes.

Consentimiento: Es posible que de vez en cuanto te pidamos permiso para usar tu información por razones específicas. Puedes retirar tu consentimiento en cualquier momento poniéndote en contacto con nosotros en la dirección que encontrarás al final de esta Política de privacidad.

6. CÓMO COMPARTIMOS LA INFORMACIÓN

Dado que nuestro objetivo es ayudarte a desarrollar conexiones relevantes, con quién más compartimos la información de los usuarios es, por supuesto, con otros usuarios. También compartimos determinada información de los usuarios con proveedores de servicios y socios que nos ayudan a gestionar los servicios, con otras empresas de Match Group y, en algunos casos, con entidades legales. Continúa leyendo para obtener más detalles sobre cómo compartimos tu información con otros.

Con otros usuarios Compartes información con otros usuarios cuando revelas voluntariamente información en los servicios (incluido tu perfil público). Ten cuidado con tu información y asegúrate de que el contenido que compartes sean cosas que no te importe que se vean públicamente. Recuerda que ni tú ni nosotros podemos controlar lo que otros hacen con tu información una vez que la compartes. En caso de que decidas restringir la audiencia de todo o parte de tu perfil, o de determinado contenido o información sobre ti, la información será visible en función de tus ajustes.

Con nuestros proveedores de servicios y socios Usamos terceros para que nos ayudan a gestionar y mejorar nuestros servicios. Estos terceros nos ayudan con varias tareas, como el alojamiento y mantenimiento de datos, los análisis, la atención al cliente, la publicidad, los anuncios, el procesamiento de pagos y las operaciones de seguridad. También podemos compartir información con socios que distribuyan y nos ayuden con la publicidad de nuestros servicios. Por ejemplo, es posible que compartamos información limitada sobre ti (de manera cifrada y en formato no legible para las personas) con nuestros socios publicitarios. Seguimos un estricto proceso de investigación antes de contratar a un proveedor de servicios o trabajar con un socio. Todos nuestros proveedores de servicios y socios deben aceptar estrictas obligaciones de confidencialidad.

Con otros negocios de Match Group Tinder forma parte del grupo de negocios Match Group que, a fecha efectiva de esta Política de privacidad, incluye sitios web y apps como Tinder, OkCupid, Plenty of ´Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito y Twoo (haga clic aquí para obtener más información). Compartimos tu información con otras empresas de Match Group para que nos ayuden a procesarla en nuestro nombre, actuando como proveedores de servicios y siguiendo nuestras instrucciones. La asistencia que proporcionan otras empresas de Match Group incluye, entre otras tareas, operaciones de procesamiento técnico (como alojamiento y mantenimiento de datos), servicios de atención al cliente, servicios personalizados de marketing y publicidad, asistencia financiera y de contabilidad, información sobre el comportamiento de los usuarios y sobre el uso que hacen de nuestros servicios, servicios de seguridad de datos y sistemas y servicios para combatir el spam, el fraude, las infracciones y otros actos indebidos. También podemos compartir información con otras empresas de Match Group con fines comerciales legítimos, por ejemplo, para auditorías corporativas, análisis e informes consolidados, así como para cumplir con todas las leyes vigentes. También podemos compartir información de los usuarios con otras empresas de Match Group para eliminar usuarios que incumplan nuestros términos de servicio o que hayan sido denunciados por actividad criminal o mal comportamiento. En algunos casos, es posible que eliminemos a dichos usuarios de todas las plataformas.

Por transacciones corporativas Podemos transferir tu información si participamos, de forma total o parcial, en una fusión, venta, adquisición, desinversión, reestructuración, reorganización, disolución, quiebra u otro cambio en la propiedad o control.

Cuando la ley lo requiera Es posible que revelemos tu información si fuese razonablemente necesario: (i) para cumplir con un proceso legal, como una orden judicial, comparecencia u orden de registro, investigación del gobierno/las fuerzas del orden u otros requisitos legales; (ii) para prevenir y detectar actividades delictivas (en función de las leyes pertinentes en cada caso), o (iii) para salvaguardar la seguridad de una persona.

Para ejecutar derechos legales También podemos compartir información: (i) si la revelación de dicha información mitigase nuestra responsabilidad en un demanda posible o real; (ii) según sea necesario para salvaguardar nuestros derechos legales y los derechos legales de nuestros usuarios, socios comerciales u otras partes interesadas; (iii) para hacer cumplir nuestros acuerdos contigo, y (iv) para investigar o prevenir actividades criminales, presuntos fraudes u otros actos indebidos, o tomar cualquier otra medida en consecuencia.

Con tu consentimiento o a petición tuya Es posible que pidamos tu consentimiento para compartir tu información con terceros. En tal caso, explicaremos claramente el motivo para compartir la información. Podemos usar y compartir información no personal (información que, por sí misma, no identifica a la persona, como información sobre el dispositivo, datos demográficos generales, datos de comportamiento generales, geolocalización en formato no identificable), así como información personal cifrada e ilegible para las personas, bajo cualquiera de las circunstancias anteriormente mencionadas. También podemos compartir esta información con otras empresas de Match Group y terceros (principalmente anunciantes) para desarrollar y ofrecer anuncios personalizados en nuestros servicios y sitios web o en las aplicaciones de terceros, y para analizar y elaborar informes sobre los anuncios que ves. Es posible que combinemos esta información con información adicional no personal o personal, cifrada y en formato ilegible para las personas, que hayamos recopilado de otras fuentes. Puedes obtener más información sobre el uso que hacemos de las cookies y tecnologías similares en nuestra Política de cookies

7. TRANSFERENCIAS DE DATOS TRANSFRONTERIZAS

En ocasiones, compartir la información descrita en la Sección 6 implica realizar transferencias de datos transfronterizas, por ejemplo, a los Estados Unidos de América y otras jurisdicciones. Este es el caso cuando se transfiere la información personal de usuarios ubicados en el Espacio Económico Europeo ("EEE") a países fuera del mismo. Usamos cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Comisión Europea u otras salvaguardas adecuadas para permitir las transferencias de datos transfronterizas desde el EEE a otros países. Las cláusulas contractuales tipo son compromisos entre las empresas que transfieren los datos personales; les obligan a proteger la privacidad y seguridad de tu información.

8. TUS DERECHOS

Queremos que tengas el control de tu información, por lo que te proporcionamos las siguientes herramientas:

Herramientas de acceso/actualización en los servicios.Herramientas y ajustes de cuenta que te permiten acceder, corregir o eliminar la información que nos hayas proporcionado y que esté directamente asociada con tu cuenta en el servicio. Si tienes preguntas sobre estas herramientas y ajustes, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente aquí.

Permisos del dispositivo.Las plataformas móviles tienen sistemas de permisos para tipos específicos de información y notificaciones del dispositivo (por ejemplo, para la agenda telefónica y los servicios de ubicación, así como para las notificaciones push). Puedes cambiar los ajustes de tu dispositivo para permitir o no que se recopile la información correspondiente o que aparezcan o no las notificaciones correspondientes. Por supuesto, si haces eso, es posible que algunos servicios no funcionen por completo.

Eliminación.Puedes eliminar tu cuenta usando la función correspondiente directamente desde los servicios.

Queremos que conozcas tus derechos de privacidad. He aquí algunos puntos clave que debes recordar:

Revisar tu información.Es posible que las leyes pertinentes te concedan el derecho a revisar la información que guardamos sobre ti (en función de la jurisdicción, esto se puede conocer como derecho de acceso, derecho de portabilidad o variaciones de dichos términos). Puedes solicitar una copia de tu información personal realizando una solicitud aquí.

Actualizar tu información.Si crees que la información que guardamos sobre ti es imprecisa o que ya no tenemos derecho a usarla y deseas solicitar que se corrija, elimine o que no se procese, ponte en contacto con nosotros aquí.

Para tu protección y la de todos nuestros usuarios, podemos solicitarte que aportes pruebas de identidad antes de atender las solicitudes anteriores.

Ten en cuenta que podemos rechazar ciertas solicitudes por diversas razones, por ejemplo, que la solicitud sea ilegal o viole los secretos comerciales, la propiedad intelectual o la privacidad de otros usuarios. Se deseas obtener información sobre otro usuario, como una copia de cualquier mensaje que te haya enviado a través de nuestros servicios, el otro usuario tendrá que ponerse en contacto con nuestro responsable de privacidad para dar su consentimiento escrito antes de revelar la información.

Además, habrá ciertas solicitudes contra el procesamiento que no podremos atender, sobre todo si dichas solicitudes impiden continuar prestándote nuestros servicios. Por ejemplo, no podemos prestar nuestros servicios si no tenemos tu fecha de nacimiento.

Desinstalación.Para evitar que una app continúe recopilando información, puedes desinstalarla usando el proceso de desinstalación estándar de tu dispositivo. Si desinstalas la app en un dispositivo móvil, el identificador único asociado a tu dispositivo no se eliminará y continuará almacenado. Así, si vuelves a instalar la aplicación en el mismo dispositivo móvil, podremos volver a asociar este identificador a tus transacciones y actividades previas.

Responsabilidad.En determinados países, entre los que se incluyen los de la Unión Europea, tienes derecho a presentar una queja ante la autoridad de protección de datos pertinente en caso de que te preocupe cómo procesamos tu información personal. La autoridad ante la que puedes presentar una queja principalmente será la de tu residencia habitual, la del lugar donde trabajes o la del lugar donde estemos establecidos.

9. RESIDENTES EN CALIFORNIA

Si resides en California, puedes solicitar una notificación en la que se te informe de las categorías de tu información personal que hemos compartido con terceros para sus fines publicitarios directos durante el año anterior. Para solicitar esta notificación, envía tu solicitud aquí. La respuesta no tardará más de 30 días. Para tu protección y la de todos nuestros usuarios, podemos solicitarte que aportes pruebas de identidad antes de atender tu solicitud.

10. CÓMO PROTEGEMOS TU INFORMACIÓN

Trabajamos duramente para protegerte contra accesos no autorizados a tu información personal y contra la alteraci´´on, divulgación o destrucción de la misma. Como todas las empresas tecnológicas, aunque tomamos medidas para salvaguardar tu información, no podemos prometer, y no debes esperar, que tu información personal esté segura en todo momento.

Monitorizamos nuestros sistemas con regularidad en busca de posibles puntos débiles y ataques y también revisamos regularmente nuestras prácticas de recopilación, almacenamiento y procesamiento de información para actualizar nuestras medidas de seguridad tanto físicas como técnicas y organizativas.

En caso de que sospechemos o detectemos una infracción de seguridad, podemos suspender total o parcialmente, sin previo aviso, el uso que haces de nuestros servicios. Si crees que tu cuenta o información ya no está segura, avísanos inmediatamente aquí

Para garantizar que tanto nuestros sistemas como tu información estén protegidos contra los accesos no autorizados, el robo y la pérdida, hemos implementado un programa de recompensas por errores. Haz clic aquí para obtener más información sobre nuestro programa de recompensas por errores.

11. POR CUÁNTO TIEMPO GUARDAMOS TU INFORMACIÓN

Únicamente guardamos tu información personal durante el tiempo que la necesitemos para nuestros fines comerciales legítimos (como se describe en la Sección 5) y siempre que lo permitan las leyes vigentes. A fin de salvaguardar la seguridad de nuestros usuarios tanto dentro como fuera de nuestros servicios, hemos implementado una ventana de conservación de seguridad de tres meses desde el momento en que se elimine una cuenta. La información de la cuenta se conservará durante este periodo, aunque por supuesto la cuenta ya no aparecerá en los servicios.

En la práctica, eliminamos y hacemos anónima tu información una vez que eliminas la cuenta (después del periodo de conservación de seguridad) o tras dos años de inactividad continuada, a menos que:

debamos conservarla para cumplir con las leyes vigentes (por ejemplo, determinados "datos de tráfico" se conservan durante un año para cumplir con las obligaciones legales de conservación de datos); debamos conservarla para demostrar nuestro cumplimiento con las leyes vigentes (por ejemplo, los registros de consentimientos de los Términos de uso, Política de privacidad y otros consentimientos similares se conservan durante cinco años); exista un problema, conflicto o queja excepcional que requiera que conservemos la información relevante hasta que dicho asunto se solucione; o se deba conservar la información para nuestros intereses comerciales legítimos, por ejemplo, para prevenir el fraude y mejorar la seguridad y protección de los usuarios. Así, por ejemplo, es posible que tengamos que conservar la información para evitar que un usuario excluido por mal comportamiento o incidentes de seguridad abra otra cuenta.

Ten en cuenta que, aunque nuestros sistemas están pensados para eliminar la información según las pautas anteriores, no podemos garantizar que se eliminarán todos los datos antes de un periodo de tiempo específico debido a que se pueden dar dificultades técnicas.

12. PRIVACIDAD DE LOS NIÑOS

Nuestros servicios se restringen a usuarios que tengan más de 18 años. No permitimos que menores de 18 años usen nuestra plataforma y no recopilamos, al menos conscientemente, información personal de personas menores de 18 años. Si sospechas que un usuario tiene menos de 18 años, comunícalo a través de nuestro mecanismo de denuncias, disponible en los servicios.

13. CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Dado que siempre estamos buscando nuevas e innovadoras formas de ayudarte a desarrollar conexiones relevantes, es posible que esta política cambie con el tiempo. Te avisaremos antes de que entre en vigor cualquier cambio significativo para que tengas tiempo de revisarlo.

14. CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS

Si tienes dudas sobre esta Política de privacidad, estos son nuestros datos de contacto:

Si vives en la Unión Europea:

Online: aquí

Por correo postal:

Responsable de privacidad (Privacy Officer)

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublín 2, D02 R593

Irlanda

Si vives fuera de la Unión Europea:

Online: aquí

Por correo postal:

Responsable de privacidad

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

Estados Unidos