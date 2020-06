SITOUMUKSEMME SINULLE

Tinderissä tietosuojasi on etusijalla. Yksityisyytesi on lähtökohtamme sinulle tuttujen ja rakkaiden palvelujen ja tuotteiden suunnittelussa. Näin varmistamme, että voit luottaa palveluihin ja keskittyä merkityksellisten yhteyksien muodostamiseen.

Arvostamme sitä, että luotat meihin antaessasi meille tietojasi, emmekä suhtaudu luottamukseesi kevyesti.

Emme tee kompromisseja tietosuojasi suhteen. Suunnittelemme kaikki tuotteet ja palvelut yksityisyyttäsi ajatellen. Käytämme asiantuntijoita eri aloilta, kuten laki, turvallisuus, tekniikka, tuotesuunnittelu ym., varmistaaksemme, että yksityisyytesi otetaan huomioon kaikissa päätöksissä.

Pyrimme avoimuuteen tietojesi käsittelyssä. Koska käytämme monia samoja verkkopalveluita kuin sinä, tiedämme, että puutteelliset tiedot ja liian monimutkainen kieli ovat tietosuojakäytäntöjen yleisiä ongelmia. Meidän lähestymistapamme on päinvastainen: olemme kirjoittaneet tietosuojakäytäntömme ja siihen liittyvät asiakirjat selvästi. Haluamme, että todella luet käytäntömme ja ymmärrät tietosuojatoimenpiteemme.

Pyrimme pitämään tietosi turvassa. Olemme on tiimejä, joiden päätehtävä on pitää tietosi turvassa. Päivitämme jatkuvasti tietoturvakäytänteitämme ja panostamme turvallisuustyöhömme tietoturvasi parantamiseksi.

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tervetuloa Tinderin tietosuojakäytäntöön. Kiitos, että käytät aikaa sen lukemiseen.

Arvostamme sitä, että uskot tietosi haltuumme, ja pyrimme aina säilyttämään luottamuksesi. Tämä alkaa varmistamalla, että ymmärrät, mitä tietoja keräämme, miksi keräämme niitä, miten niitä käytetään ja millaisia valintoja voit tehdä tietojesi suhteen. Tässä käytännössä tietosuojakäytänteemme kuvataan selvästi käyttäen mahdollisimman vähän juridista ja teknistä kieltä.

Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tämän tietosuojakäytännön edellinen versio, luettavissa täällä, on voimassa siihen asti.

VOIMAANTULOPÄIVÄ: 25. toukokuuta 2018

1. KEITÄ ME OLEMME

Jos asut Euroopan unionissa, henkilökohtaisista tiedoistasi tämän tietosuojakäytännön alaisena vastaa seuraava yritys (”rekisterinpitäjä”):

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Ireland

Jos asut Euroopan unionin ulkopuolella, tiedoistasi vastaa seuraava yritys:

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

United States

2. MITÄ NÄMÄ TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖT KOSKEVAT

Tämä tietosuojakäytäntö koskee Tinderin verkkosivustoja, sovelluksia, tapahtumia ja muita Tinderin ylläpitämiä palveluita. Yksinkertaisuuden vuoksi kaikkiin näihin viitataan tässä tietosuojakäytännössä sanalla ”palvelut”. Jotta kaikki olisi mahdollisimman selvää, olemme lisänneet linkkejä tähän tietosuojakäytäntöön kaikkiin sovellettaviin palveluihin, joita se koskee.

Jotkin palvelut saattavat edellyttää omaa yksilöllistä tietosuojakäytäntöä. Jos tietyllä palvelulla on oma tietosuojakäytäntö, siihen sovelletaan kyseistä käytäntöä, ei tätä tietosuojakäytäntöä.

3. KERÄÄMÄMME TIEDOT

On itsestään selvää, ettemme voi auttaa sinua luomaan merkityksellisiä yhteyksiä ilman joitakin tietoja sinusta, esimerkiksi profiilisi perustietoja ja tietoa siitä, millaisiin ihmisiin haluaisit tutustua. Keräämme myös tietoja, joita syntyy käyttäessäsi palveluitamme, esimerkiksi käyttölokeja, sekä tietoja kolmansilta osapuolilta esimerkiksi silloin, kun käytät palveluitamme sosiaalisen median tilin kautta. Jatka lukemista, jos haluat lisätietoja.

Tiedot, joita annat meille

Päätät antaa meille tiettyjä tietoja, kun käytät palveluitamme. Näitä ovat seuraavat:

Kun luot tilin, annat meille vähintään kirjautumistietosi sekä joitakin palvelun toimivuuden edellyttämiä perustietoja, kuten sukupuolen ja syntymäajan.

Kun täytät profiiliasi, voit antaa meille lisätietoja esimerkiksi luonteestasi, elämäntyylistäsi ja kiinnostuksen kohteistasi sekä sisältöä, kuten valokuvia ja videoita. Lisätessäsi tiettyä sisältöä, kuten kuvia tai videoita, saatat antaa meille suostumuksesi käyttää kameraasi tai valokuva-albumiasi. Jotkin tiedot, joita päätät antaa meille, saatetaan tietyillä lainkäyttöalueilla katsoa ”erityisiksi” tai ”arkaluontoisiksi”, esimerkiksi rotusi tai etninen alkuperäsi, seksuaalinen suuntautumiseesi ja uskonnollinen vakaumuksesi. Kun päätät antaa meille näitä tietoja, hyväksyt sen, että käsittelemme niitä.

Kun tilaat maksullisen palvelun tai teet ostoksen suoraan meiltä (sen sijaan, että käyttäisit jotakin alustaa, kuten iOS tai Android), annat meille tai maksupalveluntarjoajallemme tietoja, kuten pankki- tai luottokorttinumerosi tai muita taloudellisia tietoja.

Kun osallistut kyselyihin tai kohderyhmiin, annat meille näkemyksesi tuotteistamme ja palveluistamme, vastauksia kysymyksiimme sekä suosituksia.

Kun päätät osallistua kampanjoihimme, tapahtumiimme tai kilpailuihimme, keräämme tietoja, joita annat ilmoittautuessasi tai osallistuessasi.

Jos otat yhteyttä asiakaspalveluumme, keräämme tietoja, joita annat meille vuorovaikutuksen aikana. Joskus valvomme tai tallennamme tällaista vuorovaikutusta koulutustarkoituksiin ja palvelun korkean laadun varmistamiseksi.

Jos pyydät meitä viestimään muiden ihmisten kanssa tai muutoin käsittelemään muiden ihmisten tietoja (esimerkiksi jos pyydät meitä lähettämään sähköpostin puolestasi jollekin ystävällesi), keräämme muista niitä tietoja, joita annat meille, pyyntöjesi toteuttamiseksi.

Käsittelemme tietenkin myös keskustelujasi muiden käyttäjien kanssa sekä julkaisemaasi sisältöä osana palveluiden toimintaa.

Tiedot, joita saamme muilta

Suoraan antamiesi tietojen lisäksi saamme sinusta tietoja muilta, esimerkiksi:

Muut käyttäjät

Muut käyttäjät saattavat antaa tietoja sinusta, kun he käyttävät palveluitamme. Saatamme esimerkiksi kerätä tietoja sinusta muilta käyttäjiltä, jos he ottavat meihin yhteyttä sinuun liittyen.

Muut käyttäjät saattavat antaa tietoja sinusta, kun he käyttävät palveluitamme. Saatamme esimerkiksi kerätä tietoja sinusta muilta käyttäjiltä, jos he ottavat meihin yhteyttä sinuun liittyen. Sosiaalinen media

Voit luoda Tinder-tilin ja kirjautua sille käyttäen sosiaalisen median kirjautumistietojasi (esim. Facebook-kirjautumista). Näin sinun ei tarvitse muistaa taas uutta käyttäjänimeä ja salasanaa, ja voit jakaa joitakin tietoja sosiaalisen median tilistäsi kanssamme.

Voit luoda Tinder-tilin ja kirjautua sille käyttäen sosiaalisen median kirjautumistietojasi (esim. Facebook-kirjautumista). Näin sinun ei tarvitse muistaa taas uutta käyttäjänimeä ja salasanaa, ja voit jakaa joitakin tietoja sosiaalisen median tilistäsi kanssamme. Muut kumppanit

Saatamme saada tietoja sinusta kumppaneiltamme, esimerkiksi silloin kun Tinder-mainoksia julkaistaan kumppanien verkkosivuilla ja alustoilla (tällöin ne voivat välittää tietoja kampanjan onnistumisesta).

Tiedot, joita keräämme, kun käytät palveluitamme

Kun käytät palveluitamme, keräämme tietoja siitä, mitä ominaisuuksia olet käyttänyt ja millä tavalla olet käyttänyt niitä, sekä laitteista, joilla käytät palveluitamme. Lue lisää alta:

Käyttötiedot

Keräämme tietoja toiminnastasi palveluissamme, esimerkiksi siitä, miten käytät niitä (esim. sisäänkirjautumisen päivämäärä ja kellonaika, käyttämäsi ominaisuudet, haut, napsautukset ja sinulle näytetyt sivut, viittaavan verkkosivun osoite, napsauttamasi mainokset) ja miten olet vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa (esim. käyttäjät, joihin olet yhteydessä ja joiden kanssa olet vuorovaikutuksessa, vuorovaikutuksen päivämäärä ja aika, lähettämiesi ja vastaanottamasi viestien lukumäärä).

Keräämme tietoja toiminnastasi palveluissamme, esimerkiksi siitä, miten käytät niitä (esim. sisäänkirjautumisen päivämäärä ja kellonaika, käyttämäsi ominaisuudet, haut, napsautukset ja sinulle näytetyt sivut, viittaavan verkkosivun osoite, napsauttamasi mainokset) ja miten olet vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa (esim. käyttäjät, joihin olet yhteydessä ja joiden kanssa olet vuorovaikutuksessa, vuorovaikutuksen päivämäärä ja aika, lähettämiesi ja vastaanottamasi viestien lukumäärä). Laitetiedot

Keräämme tietoja laitteista, joilla käytät palveluitamme, mukaan lukien: laitteisto- ja ohjelmistotiedot, kuten IP-osoite, laitetunnus ja -tyyppi, laitekohtaiset asetukset sekä sovellusasetukset ja -ominaisuudet, sovelluksen kaatumiset, mainostunnukset (kuten Googlen AAID ja Applen IDFA, jotka molemmat ovat satunnaisesti generoituja numeroita, jotka voi nollata menemällä laitteen asetuksiin), selaimen tyyppi, versio ja kieli, käyttöjärjestelmä, aikavyöhykkeet, tunnisteet, jotka liittyvät evästeisiin ja muuhun sellaiseen tekniikkaan, jolla laitteen tai selaimen voi tunnistaa yksiselitteisesti (esim. IMEI/UDID ja MAC-osoite); langattoman verkon ja matkapuhelinverkon tiedot, esimerkiksi palveluntarjoaja ja signaalin voimakkuus; tietoja laitteen antureista, kuten kiihtyvyysmittarista, gyroskoopista ja kompasseista.

Muut suostumuksellasi kerättävät tiedot

Jos annat meille luvan, voimme kerätä tarkan sijaintisi (leveys- ja pituusaste) eri tavoin sen mukaan, mitä palvelua ja laitetta käytät, esimerkiksi GPS-, Bluetooth- tai Wi-Fi-yhteyksien kautta. Maantieteellisen sijaintisi kerääminen voi tapahtua taustalla silloinkin, kun et käytä palveluja, jos meille antamasi lupa nimenomaisesti sallii tällaisen keräämisen. Jos kiellät meitä keräämästä maantieteellistä sijaintiasi, emme kerää sitä.

Vastaavasti, jos annat suostumuksesi, saatamme kerätä valokuviasi ja videoitasi (esimerkiksi, jos haluat julkaista valokuvan, videon tai suoratoistovideon palveluissa).

4. EVÄSTEET JA MUUT VASTAAVAT TIEDONKERUUTEKNOLOGIAT

Käytämme ja saatamme sallia muiden käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita (esim. verkkojäljitteet, pikselit) sinun ja/tai laitteesi tunnistamiseen. Evästepolitiikka-sivultamme voit lukea lisää siitä, miksi käytämme niitä (esim. todentamisesi, mieltymystesi ja asetuksiesi muistaminen, sivuston liikenteen ja trendien analysointi, mainoskampanjoiden toimittaminen ja niiden tehokkuuden mittaaminen, sosiaalisten ominaisuuksien käytön mahdollistaminen) ja miten voit hallita paremmin niiden käyttöä selaimen asetuksilla ja muilla työkaluilla.

Joissakin selaimissa (kuten Safari, Internet Explorer, Firefox ja Chrome) on ”Älä seuraa” (Do Not Track, “DNT”) -ominaisuus, joka kertoo verkkosivustolle, että käyttäjä ei halua toimintaansa verkossa seurattavan. Jos DNT-signaaliin reagoiva verkkosivusto vastaanottaa DNT-signaalin, selain voi estää kyseistä verkkosivustoa keräämästä tiettyjä tietoja selaimen käyttäjästä. Kaikissa selaimissa ei ole DNT-ominaisuutta, eivätkä DNT-signaalit ole vielä yhdenmukaisia. Tästä syystä monet yritykset, mukaan lukien Tinder, eivät tällä hetkellä reagoi DNT-signaaleihin.

5. MITEN KÄYTÄMME TIETOJA

Tärkein syy siihen, että käytämme tietojasi, on palveluidemme toimittaminen ja parantaminen. Lisäksi käytämme tietojasi auttaaksemme sinua pysymään turvassa ja tarjotaksemme sinua mahdollisesti kiinnostavaa mainontaa. Jatkamalla lukemista saat tarkempia tietoja syistä, joista käytämme tietojasi, sekä käytännön esimerkkejä.

Tilisi hallinta ja palveluiden tarjoaminen sinulle

Tilisi luonti ja hallinnointi

Asiakastuen tarjoaminen ja pyyntöihisi vastaaminen

Maksutapahtumien suorittaminen

Palveluistamme tiedottaminen sinulle, mukaan lukien tilausten hallinta ja laskutus

Auttaminen yhteyksien luomisessa muihin käyttäjiin

Profiilisi, palvelussa toimintasi ja mieltymystesi analysointi, jotta voimme suositella sinulle merkityksellisiä yhteyksiä ja suositella sinua muille. Lisätietoja profiloinnista ja automatisoidusta päätöksenteosta on UKK-sivulla.

Käyttäjien profiilien näyttäminen toisilleen

Yhdenmukaisen käyttökokemuksen varmistaminen kaikilla laitteilla

Käyttämiesi laitteiden linkittäminen siten, että käyttökokemus on yhdenmukainen niissä kaikissa. Teemme tämän linkittämällä laitteet ja selaintiedot, esimerkiksi silloin, kun kirjaudut tilillesi eri laitteilla tai käyttämällä osittaista tai täydellistä IP-osoitetta, selaimen version ja vastaavat tiedot laitteistasi niiden tunnistamiseksi ja linkittämiseksi.

Uusien Tinder-palveluiden tarjoaminen sinulle

Rekisteröintisi uusiin Tinder-ominaisuuksiin ja -sovelluksiin ja profiilisi näyttäminen niissä

Tilisi hallinnointi näissä uusissa ominaisuuksissa ja sovelluksissa

Sinulle merkityksellisten tarjouksien ja mainosten näyttäminen

Arvontojen, kilpailujen, alennusten tai muiden tarjouksien hallinta

Kiinnostuksen kohteidesi mukaan räätälöidyn sisällön ja mainonnan kehittäminen, näyttäminen ja seuraaminen palveluissamme ja muilla sivustoilla

Viestintä kanssasi sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisessa mediassa tai mobiililaitteessa tuotteista tai palveluista, jotka mielestämme saattavat kiinnostaa sinua

Palveluidemme parantaminen ja uusien palveluiden kehittäminen

Kohderyhmien ja kyselyiden hallinta

Tutkimuksen ja analyysien tekeminen käyttäjien käyttäytymisestä palvelujemme ja sisällön parantamiseksi (saatamme esimerkiksi päättää muuttaa ulkoasua tai jopa muokata tiettyä ominaisuutta merkittävästi käyttäjien käyttäytymisen perusteella)

Uusien ominaisuuksien ja palveluiden kehittäminen (saatamme esimerkiksi päättää kehittää uutta kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa ominaisuutta edelleen käyttäjiltä vastaanotettujen pyyntöjen perusteella).

Petosten tai muun laittoman tai luvattoman toiminnan ehkäiseminen, havaitseminen ja torjuminen

Alustalla ja sen ulkopuolella tapahtuvien, jatkuvien tai väitettyjen väärinkäytösten käsittely

Tietoanalyysien tekeminen, jotta voimme ymmärtää tällaista toimintaa paremmin ja suunnitella vastatoimia siihen

Vilpilliseen toimintaan liittyvien tietojen säilyttäminen sen toistumisen estämiseksi

Lakien noudattamisen varmistaminen

Oikeudellisten vaatimusten noudattaminen

Viranomaisten avustaminen

Oikeuksiemme harjoittaminen, esim. ehtojemme täytäntöönpano

Käsittelemme tietojasi edellä kuvatulla tavalla seuraavien oikeudellisten perusteiden nojalla:

Palvelumme tarjoaminen sinulle: Suurimmaksi osaksi syy tietojesi käsittelyyn on kanssasi tekemämme sopimuksen täyttäminen. Kun esimerkiksi käytät palveluamme merkityksellisten yhteyksien luomiseen, käytämme tietojasi tilisi ja profiilisi ylläpitoon, jotta voimme näyttää sen muille käyttäjille ja suositella sinulle muita käyttäjiä.

Oikeutetut edut: Saatamme käyttää tietojasi, kun se on oikeutettujen etujemme mukaista. Analysoimme esimerkiksi käyttäjien käyttäytymistä palveluissamme parantaaksemme jatkuvasti tarjontaamme, ehdotamme tarjouksia, joiden uskomme kiinnostavan sinua, ja käsittelemme tietoja hallinnollisista syistä, petosten havaitsemiseksi ja muista lainmukaisista syistä.

Suostumus: Saatamme ajoittain pyytää suostumustasi tietojen käyttöön tietyistä syistä. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ottamalla yhteyttä meihin tämän tietosuojakäytännön lopussa ilmoitettuun osoitteeseen.

6. MITEN LUOVUTAMME TIETOJA

Koska tavoitteemme on auttaa sinua muodostamaan merkityksellisiä yhteyksiä, käyttäjien tietoja luovutetaan tietenkin pääasiallisesti muille käyttäjille. Lisäksi luovutamme joidenkin käyttäjien tietoja palveluntarjoajille ja yhteistyökumppaneille, jotka auttavat meitä palveluiden tarjoamisessa, muille Match Group -yrityksille ja joissakin tapauksissa viranomaisille. Jatkamalla lukemista saat lisätietoja siitä, miten tietojasi luovutetaan muille.

Muille käyttäjille Luovutat tietoja muille käyttäjille, kun paljastat tietoja palvelussa vapaaehtoisesti (mukaan lukien julkinen profiilisi). Ole varovainen tietojesi suhteen ja pidä huoli siitä, että jaat vain sellaista sisältöä, jonka julkinen näkyvyys ei haittaa sinua. Sen paremmin sinä kuin mekään emme voi määrätä, mitä muut tekevät tiedoillasi, kun olet jakanut ne. Jos päätät rajoittaa profiilisi, sen osan tai tietyn sisällön tai tiedon näkyvyyttä, sen näkyvyys vaihtelee asetustesi mukaan.

Palveluntarjoajillemme ja yhteistyökumppaneillemme Käytämme kolmansia osapuolia apuna palvelujemme tarjoamisessa ja parantamisessa. Nämä kolmannet osapuolet auttavat meitä monissa tehtävissä, mukaan lukien tietojen hallinta ja ylläpito, analytiikka, asiakaspalvelu, markkinointi, mainonta, maksujen käsittely ja tietoturvatoimet. Saatamme luovuttaa tietoja myös kumppaneille, jotka jakelevat palveluitamme ja auttavat meitä niiden mainostamisessa. Saatamme esimerkiksi luovuttaa sinusta tiettyjä tietoja hajautetussa, ei ihmisen luettavassa muodossa. Noudatamme tarkkaa hyväksymisprosessia ennen minkään palveluntarjoajan käyttöä tai ryhtymistä yhteistyöhön minkään kumppanin kanssa. Kaikkien palveluntarjoajiemme ja yhteistyökumppaneidemme on hyväksyttävä tiukka salassapitovelvollisuus.

Muille Match Group -yrityksille Tinder on osa Match Group -yritysperhettä, joka tämän käytännön päivämääränä käsittää verkkosivuja ja sovelluksia, kuten Tinder, OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito ja Twoo (lisätietoja saat napsauttamalla tätä). Luovutamme tietojasi muille Match Group -yrityksille, jotta ne voivat auttaa meitä tietojesi käsittelyssä palveluntarjoajina ohjeidemme mukaan ja meidän puolestamme. Muiden Match Group -yritysten tarjoama apu saattaa sisältää teknisiä käsittelytoimia, kuten tietojen hallintaa ja ylläpitoa, asiakaspalvelua, markkinointia ja kohdennettua mainontaa, talous- ja kirjanpitoapua, palvelumme käytön ja käyttäjien käyttäytymisen parempaa ymmärtämistä palvelumme parantamiseksi, tietojemme ja järjestelmiemme turvaamista sekä roskapostin, väärinkäytön, petosten, rikkomusten ja muiden väärinkäytösten torjuntaa. Saatamme luovuttaa tietoja muille Match Group -yrityksille myös oikeutettuihin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, kuten yritystarkastusta, analyysia ja konsolidoitua raportointia varten sekä sovellettavien lakien noudattamiseksi. Saatamme luovuttaa käyttäjätietoja muille Match Group -yrityksille myös sellaisten käyttäjien poistamiseksi, jotka rikkovat palveluehtojamme tai joista on tehty ilmoitus rikollisen toiminnan ja/tai huonon käytöksen vuoksi. Joissakin tapauksissa saatamme poistaa tällaisen käyttäjän kaikilta alustoilta.

Yritysjärjestelyjen yhteydessä Saatamme siirtää tietojasi, jos olemme osallisina kokonaan tai osittain fuusiossa, myynnissä, hankinnassa, luovutuksessa, rakenneuudistuksessa, uudelleenjärjestelyssä, purkamisessa, konkurssissa tai muussa omistus- tai määräysvallan vaihdossa.

Lain vaatiessa Saatamme luovuttaa tietojasi, jos se on kohtuudella tarpeen: (i) oikeudenkäyntimenettelyn, kuten tuomioistuimen määräyksen, haasteen tai etsintäluvan, valtion/viranomaisen tutkinnan tai muiden oikeudellisten vaatimusten noudattamiseksi; (ii) rikosten ehkäisyssä tai havaitsemisessa avustamiseksi (kummassakin tapauksessa sovellettavan lain mukaan); tai (iii) henkilöiden turvallisuuden suojelemiseksi.

Laillisten oikeuksien turvaamiseksi Saatamme luovuttaa tietoja myös: (i) jos luovuttaminen lieventäisi vastuutamme toteutuneessa tai uhkana olevassa oikeusjutussa; (ii) tarvittaessa laillisten oikeuksiemme sekä käyttäjiemme, liikekumppaniemme tai muiden asianomaisten osapuolten laillisten oikeuksien turvaamiseksi; (iii) kanssasi tekemiemme sopimusten täytäntöön panemiseksi; ja (iv) laittoman toiminnan, epäiltyjen petosten tai muiden väärinkäytösten tutkintaa, ehkäisyä ja muita näihin liittyviä toimia varten.

Suostumuksellasi tai pyynnöstäsi Saatamme pyytää suostumustasi tietojen luovuttamiseen kolmansille osapuolille. Tällaisissa tapauksissa kerromme selvästi, miksi haluamme luovuttaa tietoja. Saatamme käyttää ja luovuttaa muita kuin henkilötietoja (eli tietoja, joiden perusteella sinua ei voida tunnistaa, kuten laitetiedot, yleiset demografiset tiedot, yleiset käyttäytymistiedot, sijaintitiedot tunnistamattomassa muodossa) sekä henkilötietoja hajautetussa, ei ihmisen luettavassa muodossa, missä tahansa edellä mainituista tilanteista. Saatamme myös luovuttaa näitä tietoja muille Match Group -yrityksille ja kolmansille osapuolille (erityisesti mainostajille) kehittääksemme ja toimittaaksemme kohdennettua mainontaa palveluissamme ja kolmansien osapuolten verkkosivustoilla tai sovelluksissa sekä analysoidaksemme näkemääsi mainontaa ja laatiaksemme siitä raportteja. Saatamme yhdistää näitä tietoja muista lähteistä kerättyihin muihin kuin henkilökohtaisiin tietoihin tai hajautettuihin, ei ihmisen luettavassa muodossa oleviin henkilötietoihin. Lisätietoja evästeiden ja vastaavien tekniikoiden käytöstä on evästepolitiikassamme.

7. RAJAT YLITTÄVÄT TIEDONSIIRROT

Kohdassa 6 esitetty tietojen luovuttaminen joskus sisältää rajat ylittävää tiedonsiirtoa esimerkiksi Amerikan Yhdysvaltoihin ja muille lainkäyttöalueille. Jos palvelu esimerkiksi sallii Euroopan talousalueella (ETA) sijaitsevat käyttäjät, heidän henkilötietojaan siirretään Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin. Käytämme Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita tai muita sopivia turvakeinoja mahdollistaaksemme tietojen siirtämisen Euroopan talousalueelta muihin maihin. Vakiosopimuslausekkeet ovat henkilötietoja siirtävien yritysten välisiä sitoumuksia, jotka velvoittavat yrityksiä suojelemaan yksityisyyttäsi ja tietosuojaasi.

8. OIKEUTESI

Haluamme, että tietosi ovat omassa hallinnassasi, joten tarjoamme sinulle seuraavat työkalut:

Palvelussa tarjottavat käsittely- ja päivitystyökalut. Työkalut ja tiliasetukset, joiden avulla voit käsitellä, korjata tai poistaa meille antamiasi, tiliisi liittyviä tietoja suoraan palvelussa. Jos sinulla on kysyttävää näistä työkaluista ja asetuksista, ota yhteyttä asiakaspalveluumme täällä.

Laitteen käyttöoikeudet. Mobiilialustoilla on lupajärjestelmiä tietyntyyppisille laitetiedoille ja ilmoituksille, kuten puhelinluettelo- ja sijaintipalvelut sekä push-ilmoitukset. Voit muuttaa laitteesi asetuksia ja joko hyväksyä tai kieltää vastaavien tietojen keruun tai vastaavien ilmoitusten näyttämisen. Jos teet näin, tietyt palvelut eivät ehkä toimi kaikilta osin.

Poistaminen. Voit poistaa tilisi käyttämällä poistotoimintoa suoraan palvelussa.

Haluamme, että olet tietoinen tietosuojaoikeuksistasi. Tässä on muutamia muistettavia pääkohtia:

Tietojen tarkistaminen. Sovellettavat tietosuojalait saattavat antaa sinulle oikeuden tarkistaa henkilötiedot, joita säilytämme sinusta (lainkäyttöalueen mukaan tätä saatetaan kutsua käyttöoikeudeksi, siirrettävyysoikeudeksi tai muuksi vastaavaksi). Voit pyytää kopion henkilötiedoistasi täällä.

Tietojen päivittäminen. Jos uskot, että hallussamme olevat tiedot sinusta ovat virheellisiä tai että meillä ei ole enää oikeutta käyttää niitä ja haluat pyytää niiden oikaisemista tai poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä, ota meihin yhteyttä täällä.

Sinun ja kaikkien käyttäjiemme suojelemiseksi saatamme pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi ennen edellä esitettyihin pyyntöihin vastaamista.

Muista, että saatamme evätä pyyntöjä tietyistä syistä, esimerkiksi, jos pyyntö on laiton tai saattaa loukata liikesalaisuuksia tai immateriaalioikeuksia tai toisen käyttäjän yksityisyyttä. Jos haluat saada toista käyttäjää koskevia tietoja, kuten kopion kaikista viesteistä, jotka olet saanut häneltä palvelumme kautta, tämän toisen käyttäjän on otettava yhteyttä tietosuojavastaavaamme ja annettava kirjallinen suostumuksensa, ennen kuin tiedot voidaan luovuttaa.

Emme ehkä myöskään pysty vastaamaan tiettyihin pyyntöihin vastustaa henkilötietojen käsittelyä, erityisesti silloin kun tällaiset pyynnöt tekisivät palveluidemme tarjoamisen sinulle mahdottomaksi. Emme esimerkiksi voi tarjota palveluamme, jos meillä ei ole syntymäaikaasi.

Asennuksen poistaminen. Voit pysäyttää kaiken sovelluksen suorittaman tiedonkeruun poistamalla sovelluksen laitteen tavallisella poistomenetelmällä. Jos poistat sovelluksen mobiililaitteeltasi, laitteeseesi liittyvä yksilöivä tunniste säilytetään. Jos asennat sovelluksen uudelleen samaan mobiililaitteeseen, pystymme yhdistämään tämän tunnisteen aiempiin tapahtumiisi ja toimiisi.

Vastuullisuus. Tietyissä maissa, mukaan lukien Euroopan unionissa, sinulla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle tietosuojaviranomaiselle, jos sinulla on henkilötietojesi käsittelyä koskevia huolenaiheita. Tietosuojaviranomainen, jolle voit tehdä valituksen, saattaa olla vakituisen asuinpaikkasi, työpaikkasi tai meidän toimipaikkamme viranomainen.

9. KALIFORNIAN ASUKKAAT

Jos asut Kalifornian alueella, voit pyytää ilmoitusta niistä henkilötietotyypeistä, joita olemme luovuttaneet kolmansille osapuolille näiden suoramarkkinointitarkoituksiin edellisen kalenterivuoden aikana. Voit pyytää ilmoituksen täällä. Vastauksen saaminen voi kestää 30 päivää. Sinun ja kaikkien käyttäjiemme suojelemiseksi saatamme pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi, ennen kuin voimme vastata tällaiseen pyyntöön.

10. MITEN SUOJAAMME TIETOJASI

Pyrimme suojelemaan sinua henkilötietojesi luvattomalta käytöltä tai muuttamiselta, paljastamiselta tai tuhoamiselta. Muiden teknologiayritysten tavoin emme lupaa – eikä sinun pidä odottaa – että henkilökohtaiset tietosi pysyvät aina turvassa, vaikka toteutamme toimia tietojesi turvaamiseksi.

Valvomme järjestelmiämme säännöllisesti mahdollisten haavoittuvuuksien ja hyökkäysten varalta ja tarkistamme säännöllisesti tiedonkeruu-, varastointi- ja käsittelykäytäntöjämme päivittääksemme fyysisiä, teknisiä ja organisatorisia tietoturvatoimiamme.

Saatamme estää sinulta palveluidemme tai niiden osien käytön tilapäisesti ilman erillistä ilmoitusta, jos epäilemme tai havaitsemme tietoturvaloukkauksia. Jos uskot, että tilisi tai tietosi eivät ole enää turvassa, ilmoita meille asiasta täällä välittömästi.

Varmistaaksemme, että järjestelmämme ja tietosi ovat suojassa luvattomalta käytöltä, varkauksilta ja katoamiselta, olemme ottaneet käyttöön bug bounty -virhejahtiohjelman. Lisätietoja bug bounty -ohjelmasta saat napsauttamalla tätä.

11. MITEN KAUAN SÄILYTÄMME TIETOJASI

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin tarvitsemme niitä oikeutettuihin liiketoimintatarkoituksiin (osiossa 5 kuvatulla tavalla) ja sovellettavan lain sallimalla tavalla. Suojellaksemme käyttäjiemme turvallisuutta palveluissamme ja niiden ulkopuolella sovellamme suojasäilytysaikaa, joka on kolme kuukautta tilin poistosta. Tänä aikana tilitiedot säilytetään, vaikka tili ei tietenkään enää näy palveluissa.

Käytännössä poistamme tietosi tai teemme niistä nimettömiä, kun tilisi poistetaan (suojasäilytysajan kuluttua) tai kaksi vuotta jatkuneen käyttämättömyyden jälkeen, ellei:

meidän ole säilytettävä niitä sovellettavan lain noudattamiseksi (esimerkiksi joitain ”liikennetietoja” säilytetään yhden vuoden ajan lakisääteisten tiedonsäilytysvelvoitteiden noudattamiseksi); meidän ole säilytettävä niitä sovellettavan lain noudattamisen todistamiseksi (esimerkiksi tietoja ehtojamme ja tietosuojakäytäntöämme koskevista suostumuksista ja muista vastaavista suostumuksista säilytetään viiden vuoden ajan); jokin ratkaisematon kysymys, vaade tai riita-asia vaadi meitä säilyttämään tietoja, kunnes asia on ratkaistu; tai tietoja ole säilytettävä oikeutettujen liiketoimintaetujemme vuoksi, kuten petoksien estämiseksi sekä käyttäjien turvallisuuden ja tietoturvan parantamiseksi. Tietoja saatetaan joutua säilyttämään esimerkiksi, jotta vaarallisen käytöksen tai tietoturvatapausten vuoksi estettyä käyttäjää voidaan estää luomasta uutta tiliä.

Muista, että vaikka järjestelmämme on suunniteltu suorittamaan tietojen poistoprosesseja edellä olevien ohjeiden mukaisesti, emme teknisten rajoitteiden takia voi luvata, että kaikki tiedot poistetaan tietyssä ajassa.

12. LASTEN TIETOSUOJA

Palvelumme on rajattu vähintään 18-vuotiaille käyttäjille. Emme salli alustallamme alle 18-vuotiaita käyttäjiä emmekä tietoisesti kerää henkilötietoja alle 18-vuotiailta. Jos epäilet jonkun käyttäjän olevan alle 18-vuotias, käytä palvelussa saatavilla olevaa ilmoitustoimintoa.

13. TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN MUUTOKSET

Etsimme jatkuvasti uusia ja innovatiivisia tapoja luoda merkityksellisiä yhteyksiä, joten tämä käytäntö voi muuttua ajan myötä. Ilmoitamme sinulle ennen olennaisten muutosten voimaantuloa, jotta sinulla on aikaa tarkistaa muutokset.

14. YHTEYDENOTOT

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä, voit tavoittaa meidät seuraavasti:

Jos asut Euroopan unionissa:

Verkossa: täällä

Postitse:

Privacy Officer

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Ireland

Jos asut Euroopan unionin ulkopuolella:

Verkossa: täällä

Postitse:

Privacy Officer

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

United States