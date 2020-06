LA PROMESSE QUE NOUS VOUS FAISONS

Chez Tinder, votre confidentialité est une priorité absolue. Votre confidentialité est au cœur de la façon dont nous concevons et développons les services et les produits que vous connaissez et aimez, de façon à ce que vous puissiez leur faire pleinement confiance et vous concentrer sur le développement de connexions significatives.

Nous sommes tout à fait conscients que vous nous accordez votre confiance lorsque vous nous livrez des informations vous concernant et nous ne prenons pas cette confiance à la légère.

Nous ne faisons aucun compromis avec votre confidentialité. Tous nos produits et services sont conçus avec votre confidentialité à l'esprit. Nous impliquons des experts de différents domaines, et notamment juridique, de la sécurité, de l'ingénierie, de la conception de produit et d'autres pour nous assurer qu'aucune décision n'est prise sans prendre en considération le respect de votre confidentialité.

Nous nous efforçons d'être transparents dans la façon dont nous traitons vos données. Comme nous utilisons bon nombre des mêmes services en ligne que vous, nous savons qu'un manque d'informations et un langage trop compliqué sont des problèmes courants dans les politiques en matière de confidentialité. C'est pourquoi nous adoptons l'approche exactement opposée : nous avons rédigé notre Politique de confidentialité et les documents associés en des termes simples. Nous voulons vraiment que vous lisiez nos politiques et que vous compreniez nos pratiques en matière de confidentialité !

Nous travaillons dur pour protéger vos données. Nous avons des équipes dédiées pour garantir la sûreté et la sécurité de vos informations personnelles. Nous mettons constamment à jour nos pratiques de sécurité et investissons dans nos efforts en matière de sécurité pour améliorer sans cesse la sûreté de vos informations.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Bienvenue dans la Politique de confidentialité de Tinder. Merci de prendre le temps de la lire.

Nous sommes conscients que vous nous confiez vos informations et nous avons l'intention de toujours préserver cette confiance. Cela commence par nous assurer que vous comprenez les informations que nous recueillons, pourquoi nous les recueillons, comment elles sont utilisées et vos choix au sujet de vos informations. La présente Politique décrit nos pratiques de confidentialité en des termes simples, et en maintenant le jargon juridique et technique au minimum.

La présente Politique de confidentialité entre en vigueur à dater du 25 mai 2018. La version précédente de cette Politique de confidentialité, disponible ici s'appliquera jusqu'à cette date.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : 25 mai 2018

1. QUI NOUS SOMMES

Si vous vivez au sein de l'Union Européenne, la société responsable de vos informations dans le cadre de la présente Politique de confidentialité (le « contrôleur des données ») est :

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Irlande

Si vous vivez en dehors de l'Union Européenne, la société responsable de vos informations est :

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

United States

2. OÙ CETTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ S'APPLIQUE-T-ELLE ?

La présente Politique de confidentialité s'applique aux sites Internet, aux applications, aux événements et aux autres services exploités par Tinder. Pour plus de simplicité dans cette Politique de confidentialité, nous désignerons tous ces éléments sous le nom de nos « services ». Pour gagner encore plus en clarté, nous avons ajouté des liens à la présente Politique de confidentialité sur tous les services applicables.

Il se peut que certains services nécessitent leur propre Politique de confidentialité. Si un service particulier a sa propre Politique de confidentialité, alors c'est cette politique -- et non pas la présente Politique de confidentialité -- qui s'appliquera.

3. LES INFORMATIONS QUE NOUS RECUEILLONS

Il va sans dire qu’il nous est impossible de vous aider à développer des connexions significatives sans certaines informations vous concernant, telles que les informations de base sur votre profil et les types de personnes que vous aimeriez rencontrer. Nous recueillons également les informations générées lors de l'utilisation de nos services, par exemple les journaux d'accès, ainsi que les informations de parties tierces, comme lorsque vous accédez à nos services par l'intermédiaire d'un compte de médias sociaux. Si vous souhaitez des informations supplémentaires, nous les abordons plus en détail plus bas.

Les informations que vous nous donnez

Lorsque vous utilisez nos services, vous choisissez de nous donner certaines informations. Cela inclut :

Lorsque vous créez un compte, vous nous livrez au moins vos identifiants de connexion, ainsi que certaines informations de base nécessaires au fonctionnement du service, telles que votre sexe et votre date de naissance.

Lorsque vous remplissez votre profil, vous pouvez partager avec nous des informations supplémentaires, telles que des détails sur votre personnalité, votre style de vie, vos centres d'intérêt et d'autres renseignement vous concernant, ainsi que du contenu tel que des photos et des vidéos. Pour ajouter certains contenus, tels que des images ou des vidéos, vous pouvez également accéder à votre appareil photo ou à votre album de photos. Certaines des informations que vous choisissez de nous fournir peuvent être considérées comme « spéciales » ou « sensibles » dans certaines juridictions, par exemple, votre origine raciale ou ethnique, votre orientation sexuelle et vos croyances religieuses. En choisissant de fournir ces informations, vous acceptez le traitement que nous leur faisons subir.

Lorsque vous souscrivez à un service payé ou effectuez un achat directement depuis chez nous (plutôt que par l'intermédiaire d'une plateforme telle que iOS et Android), vous nous fournissez, ou fournissez à notre prestataire de services de paiement des informations, telles que votre numéro de carte de débit ou de crédit ou d'autres informations financières.

Lorsque vous participez à des sondages ou à des groupes de discussion, vous nous livrez votre connaissance de nos produits et services, des réponses à nos questions et des témoignages.

Lorsque vous choisissez de participer à nos promotions, événements ou concours, nous recueillons les informations que vous utilisez pour vous enregistrer ou pour vous inscrire.

Si vous contactez notre service clients, nous recueillons les informations que vous nous donnez dans le cadre de cette interaction. Parfois, nous surveillons ou enregistrons ces interactions à des fins de formation et pour nous garantir une qualité de service élevée.

Si vous nous demandez de communiquer avec ou de traiter autrement les informations d'autres personnes (par exemple, si vous nous demandez d'envoyer un email en votre nom à l'un de vos amis), nous recueillons les informations sur les autres personnes que vous nous donnez pour que nous puissions accéder à votre demande.

Bien sûr, nous traitons aussi vos discussions avec les autres utilisateurs ainsi que le contenu que vous publiez, dans le cadre du fonctionnement des services.

Les informations que nous recevons des autres

En plus des informations que vous nous donnez directement, nous recevons des informations sur vous depuis des tiers, y compris :

Les autres utilisateurs

Les autres utilisateurs peuvent fournir des informations vous concernant lorsqu'ils utilisent nos services. Par exemple, nous pouvons collecter des informations sur vous auprès d'autres utilisateurs s'ils nous contactent à votre sujet.

Les médias sociaux

Vous pourrez utiliser vos identifiants de médias sociaux (tels que votre connexion Facebook) pour créer et vous connecter à votre compte Tinder. Cela vous évite d'avoir à vous souvenir d'encore un autre nom d'utilisateur et mot de passe et vous permet de partager certaines informations depuis votre compte de médias sociaux avec nous.

Vous pourrez utiliser vos identifiants de médias sociaux (tels que votre connexion Facebook) pour créer et vous connecter à votre compte Tinder. Cela vous évite d'avoir à vous souvenir d'encore un autre nom d'utilisateur et mot de passe et vous permet de partager certaines informations depuis votre compte de médias sociaux avec nous.

Les autres partenaires

Nous pouvons recevoir des informations sur vous de la part de nos partenaires, par exemple là où des publicités Tinder sont publiées sur des sites Internet et des plateformes de partenaire (auquel cas, ils peuvent transmettre des informations sur la réussite d'une campagne).

Nous pouvons recevoir des informations sur vous de la part de nos partenaires, par exemple là où des publicités Tinder sont publiées sur des sites Internet et des plateformes de partenaire (auquel cas, ils peuvent transmettre des informations sur la réussite d'une campagne).

Les informations recueillies lorsque vous utilisez nos services

Lorsque vous utilisez nos services, nous recueillons des informations sur les fonctionnalités dont vous vous servez, sur la façon dont vous les utilisez et sur les périphériques grâce auxquels vous accédez à nos services. Voir ci-dessous pour plus d'informations :

Renseignements relatifs à l'utilisation

Nous recueillons des informations sur votre activité sur nos services, par exemple comment vous les utilisez (p. ex., la date et l'heure auxquelles vous vous connectez, les fonctionnalités que vous avez utilisées, vos recherches, vos clics et les pages qui vous ont été présentées, l'adresse de page Web de référence, les publicités sur lesquelles vous cliquez) et comment vous interagissez avec les autres utilisateurs (p. ex., les utilisateurs auxquels vous vous connectez et avec lesquels vous interagissez, l'heure et la date de vos échanges, le nombre de messages que vous envoyez et recevez).

Nous recueillons des informations sur votre activité sur nos services, par exemple comment vous les utilisez (p. ex., la date et l'heure auxquelles vous vous connectez, les fonctionnalités que vous avez utilisées, vos recherches, vos clics et les pages qui vous ont été présentées, l'adresse de page Web de référence, les publicités sur lesquelles vous cliquez) et comment vous interagissez avec les autres utilisateurs (p. ex., les utilisateurs auxquels vous vous connectez et avec lesquels vous interagissez, l'heure et la date de vos échanges, le nombre de messages que vous envoyez et recevez). Renseignements relatifs à votre périphérique

Nous recueillons des informations depuis et sur le ou les périphériques que vous utilisez pour accéder à nos services, et notamment : des renseignements sur le matériel et les logiciels tels que l'adresse IP, l'identifiant et le type du périphérique, les paramètres et les caractéristiques propres au périphérique et aux applications, les pannes de l'application, les identifiants de publicité (tels que l'AAID de Google et l'IDFA d'Apple, l'un et l'autre étant des numéros générés aléatoirement que vous pouvez réinitialiser en allant dans les paramètres de votre périphérique), le type de navigateur, la version et la langue, le système d'exploitation, les zones horaires, les identificateurs associés aux cookies ou l'es autres technologies qui peuvent identifier de façon unique votre périphérique ou votre navigateur (p. ex., IMEI/UDID et l'adresse MAC) ; des informations sur votre connexion sans fil et de réseau mobile, telles que votre prestataire de service et la force de votre signal ; des informations sur les capteurs de votre périphérique tels que les accéléromètres, les gyroscopes et les compas.

D'autres informations avec votre consentement

Si vous nous y autorisez, nous pouvons aussi recueillir votre géolocalisation précise (latitude et longitude) à travers divers moyens, en fonction du service et du périphérique que vous utilisez, y compris le GPS, les connexions Bluetooth ou Wi-Fi. La collecte de votre géolocalisation peut se produire en arrière-plan même lorsque vous n'utilisez pas les services si la permission que vous nous avez accordée autorise expressément la collecte de ces informations. Si vous nous refusez cette permission de recueillir votre géolocalisation, nous ne le ferons pas.

De même, si vous y consentez, nous pourrons recueillir vos photos et vos vidéos (par exemple, si vous voulez publier une photo, une vidéo ou un flux de diffusion sur les services).

4. COOKIES ET AUTRES TECHNOLOGIES DE COLLECTE DES DONNÉES SIMILAIRES

Nous utilisons et pouvons autoriser d'autres personnes à utiliser des cookies et des technologies similaires (p. ex., des balises web, des pixels) afin de vous reconnaître et/ou de reconnaître votre ou vos périphériques. Vous pouvez lire notre Politique relative à l'utilisation des cookies pour plus d'informations sur les raisons pour lesquelles nous les utilisons (telles que pour vous authentifier, se souvenir de vos préférences et de vos paramètres, analyser le trafic et les tendances du site, garantir et mesurer l'efficacité des campagnes de publicité, vous permettre d'utiliser les fonctionnalités sociales) ainsi que sur la façon dont vous pouvez mieux contrôler leur utilisation, à travers vos paramètres de navigateur et d'autres outils.

Certains navigateurs Internet (et notamment Safari, Internet Explorer, Firefox et Chrome) ont une fonctionnalité « Ne pas suivre » (« Do Not Track, DNT ») qui indique à un site Internet qu'un utilisateur ne souhaite pas que son activité en ligne soit suivie. Si un site Internet qui répond à un signal DNT reçoit un signal DNT, le navigateur peut bloquer ce site Internet et l'empêcher de collecter certaines informations sur l'utilisateur du navigateur. Tous les navigateurs ne proposent pas une option DNT et les signaux DNT ne sont pas encore uniformisés. C'est pourquoi, de nombreuses entreprises, y compris Tinder, ne répondent pas à l'heure actuelle aux signaux DNT.

5. COMMENT NOUS UTILISONS LES INFORMATIONS

La principale raison pour laquelle nous utilisons vos informations est afin de fournir et d'améliorer nos services. Par ailleurs, nous utilisons vos informations pour nous aider à vous protéger et à vous proposer des publicités susceptibles de vous intéresser. Veuillez poursuivre votre lecture pour avoir des explications détaillées quant aux diverses raisons pour lesquelles nous utilisons vos informations, ainsi que quelques exemples concrets.

Pour administrer votre compte et vous fournir nos services

Créer et gérer votre compte

Vous offrir une assistance à la clientèle et répondre à vos demandes

Réaliser vos transactions

Communiquer avec vous au sujet de nos services, y compris la gestion et la facturation des commandes

Pour vous aider à vous connecter à d'autres utilisateurs

Analyser votre profil, vos activités sur le service et vos préférences pour vous recommander des personnes et vous recommander à d'autres personnes. Pour en savoir plus sur l'établissement de profils et les décisions automatisées que nous prenons, veuillez consulter notre FAQ

Afficher mutuellement les profils des utilisateurs

Pour garantir une expérience cohérente sur tous vos périphériques

Lier les différents périphériques que vous utilisez de telle sorte que vous pouvez profiter d'une expérience cohérente de nos services sur chacun d'entre eux. Nous y parvenons en liant les données des périphériques et du navigateur, telles que quand vous vous connectez à votre compte sur différents périphériques ou en utilisant une adresse IP partielle ou complète, la version du navigateur et d'autres données similaires sur vos périphériques pour permettre de les identifier et de les lier entre eux.

Pour vous proposer les nouveaux services de Tinder

Vous inscrire et publier votre profil sur les nouvelles fonctionnalités et applications de Tinder

Gérer votre compte sur ces nouvelles fonctionnalités et applications

Pour vous proposer des offres et des publicités pertinentes

Administrer les loteries publicitaires, les concours, les réductions ou autres offres

Développer, présenter et suivre le contenu et la publicité taillés sur mesure sur vos intérêts pour nos services et les autres sites

Communiquer avec vous par email, téléphone, médias sociaux ou périphérique mobile à propos des produits ou des services dont nous pensons qu'ils pourraient vous intéresser

Pour améliorer nos services et en développer de nouveaux

Administrer les groupes de discussion et les sondages

Mener des recherches et une analyse du comportement des utilisateurs afin d'améliorer nos services et notre contenu (par exemple, nous pouvons décider de modifier l'apparence et l'aspect ou même de changer sensiblement une caractéristique donnée sur le comportement des utilisateurs)

Développer de nouvelles fonctionnalités et services (par exemple, nous pouvons décider de développer une nouvelle fonctionnalité basée sur les intérêts pour approfondir les requêtes reçues des utilisateurs).

Pour empêcher, détecter et lutter contre la fraude ou toute autre activité illégale ou non autorisée

Traiter un mauvais comportement en cours ou présumé sur et en dehors de la plateforme

Effectuer des analyses de données pour mieux comprendre et concevoir des contremesures contre ces activités

Retenir les données associées aux activités frauduleuses pour se prémunir contre les récidives

Pour garantir la conformité juridique

Se conformer aux exigences légales

Participer à l'application de la loi

Faire appliquer ou exercer nos droits, par exemples nos Conditions

Pour traiter vos informations comme décrit plus haut, nous nous appuyons sur les bases légales suivantes :

Vous offrir notre service : La plupart du temps, nous traitons vos informations pour exécuter le contrat que vous avez avec nous. Par exemple, lorsque vous utilisez notre service pour bâtir des connexions significatives, nous utilisons vos informations pour maintenir votre compte et votre profil, pour le rendre consultable par d'autres utilisateurs et vous recommander d'autres utilisateurs.

Intérêts légitimes : Nous pouvons utiliser vos informations lorsque nous avons des intérêts légitimes de le faire. Par exemple, nous utilisons le comportement des utilisateurs sur nos services pour améliorer constamment nos offres, nous suggérons des offres dont nous pensons qu'elles vous intéresseront, et nous traitons les informations à des fins administratives, de détection de la fraude et autres finalités juridiques.

Consentement : De temps à autres, nous pouvons vous demander votre consentement pour utiliser vos informations pour certaines raisons spécifiques. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en nous contactant à l'adresse fournie à la fin de la présente Politique de confidentialité.

6. COMMENT NOUS PARTAGEONS LES INFORMATIONS

Comme notre objectif est de vous aider à réaliser des connexions significatives, le principal partage des informations des utilisateurs est, bien sûr, avec d'autres utilisateurs. Nous partageons également certaines informations d'utilisateurs avec des prestataires de service et des partenaires qui nous assistent dans l'exploitation des services, avec d'autres sociétés de Match Group et, dans certaines cas, des autorités légales. Veuillez poursuivre votre lecture pour avoir plus de détails sur la façon dont vos informations sont partagées avec des tiers.

Avec d'autres utilisateurs Vous partagez des informations avec d'autres utilisateurs lorsque vous divulguez volontairement des informations sur le service (y compris votre profil public). Soyez donc vigilants avec vos informations et assurez-vous que le contenu que vous partagez est constitué d'éléments qui peuvent être visibles publiquement sans que cela ne vous pose problème parce que ni vous ni nous ne pouvons contrôler ce que les autres font avec vos informations une fois que vous les partagez. Si vous choisissez de limiter le public pour tout ou une partie de votre profil ou pour certains contenus ou informations vous concernant, alors ils seront visibles conformément à vos paramètres.

Avec nos prestataires de service et nos partenaires Nous utilisons des tierces parties pour nous aider à exploiter et à améliorer nos services. Ces tierces parties nous viennent en aide avec diverses tâches, y compris l'hébergement et l'entretien des données, les analyses, l'assistance à la clientèle, le marketing, la publicité, le traitement des paiements et les opérations de sécurité. Nous pouvons également partager des informations avec des partenaires qui distribuent et nous aident dans la promotion de nos services. Par exemple, nous pouvons partager des informations limitées à votre sujet sous une forme hachée, illisible pour les humains avec nos partenaires publicitaires. Nous suivons un processus de filtrage rigoureux avant d'engager tout prestataire de service ou de travailler avec tout partenaire. Tous nos prestataires de services et partenaires doivent respecter des obligations strictes en matière de confidentialité.

Pour les autres activités de Match Group Tinder fait partie de la famille d'entreprises Match Group qui, à la date de cette Politique de confidentialité, inclut différents sites Web et différentes applications, notamment Tinder, OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito et Twoo (cliquez ici pour en savoir plus). Nous communiquons vos informations aux autres sociétés de Match Group pour qu’elles puissent nous aider à traiter vos informations, en qualité de prestataires de services, selon vos instructions et pour votre compte. L’assistance fournie par les autres sociétés de Match Group peut inclure notamment des opérations techniques de traitement, comme l’hébergement et la gestion des données, le service à la clientèle, le marketing et la publicité ciblée, une assistance comptable et financière, une meilleure compréhension de la façon dont vous utilisez nos services ainsi que des habitudes des utilisateurs pour nous permettre d’améliorer nos services, la sécurisation de nos données et systèmes et la lutte contre les courriers indésirables, l’exploitation, l’utilisation frauduleuse, les infractions et autres malversations. Nous pouvons également communiquer vos informations à d’autres sociétés de Match Group à des fins commerciales légitimes, notamment un audit d’entreprise, l’analyse et la consolidation des rapports ainsi que la conformité avec les lois en vigueur. Nous pouvons également communiquer les informations des utilisateurs à d’autres sociétés de Match Group pour supprimer les utilisateurs qui enfreignent nos conditions d’utilisation ou dont les activités criminelles ou le comportement déplacé ont été signalés. Dans certains cas, nous pouvons supprimer l’utilisateur de toutes les plateformes.

Pour les transactions d'entreprise Nous pouvons transférer vos informations si nous sommes impliqués, en tout ou en partie, dans une fusion, une vente, une acquisition, une cession, une restructuration, une réorganisation, une dissolution, une banqueroute ou d'autres changement de propriété ou de contrôle.

Lorsque la législation l'exige Nous pouvons divulguer vos informations si cela est raisonnablement nécessaire : (i) pour se conformer à un processus légal, tel qu'une ordonnance du tribunal, une assignation ou un mandat de perquisition, une enquête gouvernementale ou judiciaire ou une autre exigence légale ; (ii) pour offrir une aide dans la prévention ou la détection d'une action criminelle (soumise dans chaque cas à la législation en vigueur) ; ou (iii) pour protéger la sécurité de toute personne.

Pour appliquer les droits juridiques Nous pouvons également partager des informations : (i) si leur divulgation devait atténuer notre responsabilité dans des poursuites judiciaires en cours ou potentielles ; (ii) selon ce qui est nécessaire pour protéger nos droits légaux et les droits légaux de nos utilisateurs, de nos partenaires commerciaux ou d'autres parties intéressées ; (iii) pour renforcer nos accords avec vous ; et (iv) pour enquêter, éviter, ou prendre d'autres mesures concernant une activité illégale, une fraude soupçonnée ou un autre acte répréhensible.

Avec votre consentement ou à votre demande Nous pouvons demander votre consentement pour partager vos informations avec des tierces parties. Dans de tels cas, nous vous exprimerons clairement pourquoi nous avons besoin de partager les informations. Nous pouvons utiliser et partager des informations non personnelles (c.-à-d., des informations qui par elles-mêmes n'identifient pas qui vous êtes telles que des informations sur le périphérique, des données démographiques générales, des données comportementales générales, de géolocalisation sous une forme désidentifiée), ainsi que des informations personnelles sous une forme hachée, illisible par l'être humain, dans l'une des circonstances suscitées. Nous pouvons également partager ces informations avec d'autres entreprises de Match Group et des tiers (notamment les publicitaires) afin d'élaborer et de présenter des publicités ciblées sur notre service et sur les sites Web ou applications de tiers et d'effectuer des analyses et des rapports sur les publicités que vous voyez. Nous pouvons combiner ces informations avec des informations non personnelles ou personnelles sous une forme hachée et illisible par l'être humain que nous recueillons auprès d'autres sources. Plus d'informations sur l'utilisation que nous faisons des cookies et des technologies similaires sont disponibles dans notre Politique relative à l'utilisation des cookies.

7. TRANSFERTS DE DONNÉES TRANSFRONTALIERS

Le partage des renseignements énoncé dans la Section 6 implique parfois des transferts de données transfrontaliers, par exemple vers les États-Unis d'Amérique et d'autres juridictions. À titre d'exemple, lorsque le service permet aux utilisateurs d'être localisés dans l'Espace Économique Européen (« E.E.E. »), leurs informations personnelles sont transférées vers des pays situés en dehors de l'E.E.E. Nous utilisons des clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne ou d'autres clauses de sauvegarde appropriées pour autoriser des transferts de données depuis l'E.E.E. vers d'autres pays. Les clauses contractuelles types sont des engagements entre les sociétés transférant les données personnelles, les liant pour protéger la confidentialité et la sécurité de vos données.

8. VOS DROITS

Nous voulons que vous contrôliez vos informations, et c'est pour cela que nous avons fourni les outils suivants :

Outils d'Accès / de Mise à jour dans le service. Les outils et les paramètres de compte qui vous aident à accéder, rectifier ou supprimer les informations que vous nous avez livrées et qui sont associées à votre compte directement au sein du service. Si vous avez des questions sur ces outils et paramètres, veuillez contacter notre équipe du service client pour de l'aide ici.

Autorisations du périphérique. Les plateformes mobiles disposent de systèmes d'autorisation pour des types spécifiques de données et de notifications de périphérique, tels que le carnet d'adresse et les services de localisation ainsi que les notifications push. Vous pouvez modifier vos paramètres sur votre périphérique pour consentir ou vous opposer à la collecte des informations correspondantes ou l'affichage des notifications correspondantes. Bien sûr, si vous le faites, certains services peuvent perdre une partie de leurs fonctionnalités.

Suppression. Vous pouvez supprimer votre compte en utilisant la fonctionnalité correspondante directement sur le service.

Nous voulons que vous soyez informés de vos droits en matière de confidentialité. Voici quelques points clés à retenir :

Réviser vos informations. Les lois sur la confidentialité en vigueur peuvent vous octroyer le droit de réviser les informations personnelles que nous conservons à votre sujet (en fonction de la juridiction, cela peut être appelé le droit d'accès, le droit de transférabilité ou des variations de ces termes). Vous pouvez demander une copie de vos informations personnelles en plaçant une telle demande ici.

Mettre à jour vos informations. Si vous pensez que les informations que nous détenons à votre sujet sont inexactes ou que nous ne sommes plus habilités à les utiliser et que vous souhaitez demander leur rectification, leur suppression ou refuser leur traitement, veuillez nous contacter ici.

Pour votre protection et la protection de tous nos utilisateurs, il se peut que nous vous demandions de fournir une preuve d'identité avant que nous puissions répondre aux demandes ci-dessus.

Gardez à l'esprit qu'il se peut que nous refusions les demandes pour certaines raisons, et notamment si la demande est illégale ou si elle peut enfreindre des secrets commerciaux ou une propriété intellectuelle ou la confidentialité d'un autre utilisateur. Si vous souhaitez recevoir des informations relatives à un autre utilisateur, telles qu'une copie de tous les messages que vous avez reçus de sa part ou par l'intermédiaire de notre service, l'autre utilisateur devra contacter notre responsable de la protection de la vie privée (Privacy Officer) pour lui fournir son consentement écrit avant que les informations ne soit publiées.

D'autre part, il se peut que nous ne puissions pas accéder à certaines demandes pour refuser le traitement des informations personnelles, notamment lorsque ces demandes ne nous permettraient plus de vous fournir nos services. Par exemple, nous ne pouvons pas fournir notre service si nous n'avons pas votre date de naissance.

Désinstaller. Vous pouvez arrêter la collecte des informations par une application en la désinstallant à l'aide du processus de désinstallation standard pour votre périphérique. Si vous désinstallez l'application de votre périphérique mobile, l'identificateur unique associé à celui-ci continuera d'être stocké. Si vous réinstallez l'application sur le même périphérique mobile, nous serons capables de réassocier cet identificateur à vos transactions et à vos activités précédentes.

Responsabilité. Dans certains pays, y compris dans l'Union Européenne, vous avez droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de protection des données appropriée si vous avez des inquiétudes quant à la façon dont nous traitons vos informations personnelles. L'autorité de protection des données auprès de laquelle vous pouvez déposer une plainte peut notamment être celle de votre résidence habituelle, là où vous travaillez ou là où vous êtes établi.

9. RÉSIDENTS DE CALIFORNIE

Si vous êtes un résident de Californie, vous pouvez demander un avis divulguant les catégories d'informations personnelles vous concernant que nous avons partagées avec des tiers à des fins de marketing direct pendant l'année civile précédente. Pour demander cet avis, veuillez soumettre votre demande ici. Veuillez prévoir 30 jours pour obtenir une réponse. Pour votre protection et celle de tous nos utilisateurs, il se peut que nous vous demandions de fournir une preuve d'identité avant de pouvoir répondre à une telle demande.

10. COMMENT NOUS PROTÉGEONS VOS INFORMATIONS PERSONNELLES

Nous travaillons dur pour vous protéger contre tout accès non autorisé ou toute altération, divulgation ou destruction de vos informations personnelles. Comme pour toutes les entreprises de technologie, bien que nous prenions des mesures pour sécuriser vos informations, nous ne pouvons pas vous garantir, et vous ne pouvez pas attendre de nous, que vos informations personnelles resteront toujours sécurisées.

Nous surveillons régulièrement nos systèmes afin de détecter des vulnérabilités et des attaques potentielles et examinons régulièrement également nos pratiques de collecte, de stockage et de traitement des informations pour mettre à jour nos mesures de sécurité physiques, techniques et organisationnelles.

Nous pouvons suspendre votre utilisation de tout ou partie des services sans avis si nous soupçonnons ou détectons toute infraction à la sécurité. Si vous pensez que votre compte ou vos informations ne sont plus sécurisées, veuillez nous le notifier immédiatement ici.

Afin de nous assurer que nos systèmes et vos informations sont protégées contre tout accès non autorisé, vol et perte, nous avons mis en œuvre un programme de prime au bug. Pour plus de renseignements sur notre programme de prime au bug, veuillez cliquer ici.

11. PENDANT COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS INFORMATIONS

Nous conservons vos informations personnelles uniquement aussi longtemps que nous en avons besoin dans le cadre de pratiques commerciales légitimes (telles qu'énoncées dans la Section 5) et dans la mesure autorisée par la législation en vigueur. Pour protéger la sûreté et la sécurité de nos utilisateurs sur et en dehors de nos services, nous mettons en œuvre une fenêtre de rétention de sécurité de trois mois après la suppression du compte. Pendant cette période, les informations du compte seront conservées même si le compte n'est bien sûr plus visible sur les services.

En pratique, nous supprimons ou anonymisons vos informations à la suppression de votre compte (suite à la fenêtre de rétention de sécurité) ou après deux ans d'inactivité continue, à moins que :

nous devions les conserver pour nous conformer à la législation en vigueur (par exemple, certaines « données de trafic » sont conservées pendant un an pour nous conformer aux obligations statutaires de rétention des données) ; nous devions les garder pour apporter la preuve de notre conformité à la législation en vigueur (par exemple, les enregistrements des consentements à nos Conditions, Politique de confidentialité et autres consentements similaires sont conservés pendant 5 ans) ; qu'il n'y ait un problème, une réclamation ou un litige non résolu qui nécessite que nous conservions les informations pertinentes jusqu'à sa résolution ; ou les informations doivent être conservées pour nos intérêts commerciaux légitimes, tels que la prévention de la fraude et l'amélioration de la sûreté et de la sécurité des utilisateurs. Par exemple, les informations peuvent avoir besoin d'être conservées pour empêcher un utilisateur qui a été banni pour comportement dangereux ou des incidents de sécurité d'ouvrir un nouveau compte.

Gardez à l'esprit que même si nos systèmes sont conçus pour mener à bien les processus de suppression des données conformément aux directives ci-dessus, nous ne pouvons pas garantir que toutes les données seront supprimées dans un délai spécifique du fait des limitations techniques.

12. CONFIDENTIALITÉ RELATIVE AUX ENFANTS

Nos services sont limités aux utilisateurs de 18 ans ou plus. Nous n'autorisons pas les utilisateurs âgés de moins de 18 ans sur notre plateforme et nous ne recueillons pas sciemment les informations personnelles de quiconque est âgé de moins de 18 ans. Si vous soupçonnez qu'un utilisateur est âgé de moins de 18 ans, veuillez utiliser le mécanisme de signalement à votre disposition dans le service.

13. MODIFICATIONS À LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Parce que nous cherchons constamment des façons nouvelles et innovantes de vous aider à établir des connexions significatives, la présente politique peut être modifiée de temps à autres. Nous vous préviendrons si des modifications importantes entrent en action afin que vous ayez le temps d'examiner ces changements.

14. COMMENT NOUS CONTACTER ?

Si vous avez des questions sur la présente Politique de confidentialité, vous pouvez nous contacter comme suit :

Si vous vivez au sein de l'Union Européenne :

En ligne : ici

Par courrier :

Privacy Officer

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Irlande

Si vous vivez en dehors de l'Union Européenne :

En ligne : ici

Par courrier :

Privacy Officer

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

United States