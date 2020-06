MŪSU SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ JUMS

Jūsu konfidencialitāte ir uzņēmuma Tinder prioritāte. Kad izstrādājam un veidojam jūsu iecienītos pakalpojumus un produktus, visa pamatā ir jūsu konfidencialitāte. Tādējādi varat tiem uzticēties un pievērsties jēgpilnu attiecību veidošanai.

Mēs apzināmies, ka mums uzticaties, mums iesniedzot savu informāciju, un mēs to uztveram ļoti nopietni.

Mēs neielaižamies kompromisos saistībā ar jūsu konfidencialitāti.Mēs izstrādājam visus produktus un pakalpojumus, ņemot vērā jūsu konfidencialitāti. Mēs iesaistām ekspertus no dažādām jomām, tostarp juridiskās, drošības, inženierzinātņu, produktu dizaina un citām, lai garantētu, ka neviens lēmums netiek pieņemts, neievērojot jūsu konfidencialitāti.

Mēs cenšamies apstrādāt jūsu datus pārskatāmi.Mēs izmantojam daudzus tiešsaistes pakalpojumus, kurus izmantojat arī jūs, tādēļ mēs zinām, ka nepietiekama informācija un pārāk sarežģīta valoda konfidencialitātes politikā ir izplatīta problēma. Mūsu pieeja ir pilnīgi pretēja: mēs esam sagatavojuši savu Konfidencialitātes politiku un ar to saistītos dokumentus vienkāršā valodā. Mēs patiesībā vēlamies, lai jūs izlasītu mūsu politikas un izprastu mūsu konfidencialitātes praksi!

Mēs darām visu iespējamo, lai jūsu informācija būtu drošībā.Mums ir atsevišķas komandas, kuru uzdevums ir gādāt par jūsu datu drošību. Mēs pastāvīgi atjauninām savu drošības praksi un ieguldām pūles drošībā, lai uzlabotu jūsu informācijas drošību.

KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

Laipni lūdzam pakalpojuma Tinder Konfidencialitātes politikā. Paldies, ka veltāt laiku tās izlasīšanai.

Mēs saprotam, ka jūs uzticat mums savu informāciju, un mēs neplānojam zaudēt šo uzticību. Sākumā pārliecinieties, vai saprotat, kādu informāciju apkopojam, kāpēc to apkopojam, kā to izmantojam, un vai izprotat savas izvēles iespējas attiecībā uz savu informāciju. Šī politika apraksta mūsu konfidencialitātes praksi vienkāršā valodā, pēc iespējas samazinot juridisko un tehnisko žargonu.

Šī Konfidencialitātes politika stājās spēkā 2018. gada 25. maijā. Līdz tam spēkā bija Konfidencialitātes politikas iepriekšējā versija, kas ir pieejama šeit.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS: 2018. gada 25. maijs

1. KAS MĒS ESAM

Ja dzīvojat Eiropas Savienībā, saskaņā ar šo Konfidencialitātes politiku par jūsu informāciju atbild šis uzņēmums ("datu kontrolieris"):

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Īrija

Ja dzīvojat ārpus Eiropas Savienības, par jūsu informāciju atbild šis uzņēmums:

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

Amerikas Savienotās Valstis

2. KAD PIEMĒRO ŠO KONFIDENCIALITĀTES POLITIKU

Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Tinder pārvaldītām vietnēm, lietotnēm, pasākumiem un citiem pakalpojumiem. Vienkāršības labad šajā Konfidencialitātes politikā mēs tos visus saucam par mūsu "pakalpojumiem". Lai viss būtu pavisam skaidrs, mēs visiem attiecīgajiem pakalpojumiem esam pievienojuši saites uz šo Konfidencialitātes politiku.

Dažiem pakalpojumiem var būt nepieciešama sava unikālā konfidencialitātes politika. Ja konkrētam pakalpojumam ir sava konfidencialitātes politika, tad tiek piemērota tā, nevis šī Konfidencialitātes politika.

3. INFORMĀCIJA, KO APKOPOJAM

Pats par sevi saprotams, ka mēs nevaram palīdzēt jums izveidot jēgpilnas attiecības, ja mums nav informācijas par jums, piemēram, profila pamatinformācijas, kā arī zināšanu par to, kāda veida cilvēkus jūs vēlētos satikt. Mēs arī apkopojam informāciju, kas tiek ģenerēta, kad jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, piemēram, piekļuves žurnālus, kā arī informāciju no trešajām pusēm, piemēram, kad piekļūstat mūsu pakalpojumiem no sociālo tīklu konta. Ja vēlaties iegūt papildu informāciju, mēs šajā tēmā sīkāk iedziļināsimies tālāk.

Informācija, kuru jūs mums sniedzat

Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs izvēlaties sniegt mums noteiktu informāciju. Ieskaitot:

Izveidojot kontu, jūs mums iesniedzat vismaz savus pieteikšanās datus, kā arī noteiktus pamatdatus, kas nepieciešami, lai pakalpojums darbotos, piemēram, informāciju par savu dzimumu un dzimšanas datumu.

Pēc profila aizpildīšanas varat mums sniegt papildinformāciju, piemēram, informāciju par savu personību, dzīvesveidu, interesēm un citām īpašībām, kā arī tādu saturu kā fotoattēli un video. Lai pievienotu noteiktu saturu, piemēram, attēlus vai videoklipus, jūs varat ļaut mums piekļūt savai kamerai vai fotoalbumam. Daļu informācijas, kuru izvēlaties mums sniegt, dažās jurisdikcijās var uzskatīt par "īpašu" vai "sensitīvu", piemēram, informāciju par jūsu rasi vai etnisko izcelsmi, seksuālo orientāciju un reliģisko pārliecību. Izvēloties sniegt šo informāciju, jūs piekrītat šīs informācijas apstrādei.

Abonējot maksas pakalpojumu vai veicot pirkumu tieši no mums (nevis izmantojot tādu platformu kā iOS vai Android), jūs mums vai mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzējam sniedzat informāciju, piemēram, savas debetkartes vai kredītkartes numuru vai citu finanšu informāciju.

Piedaloties aptaujās vai fokusa grupās, jūs mums sniedzat atsauksmes par mūsu produktiem un pakalpojumiem, kā arī atbildes uz mūsu jautājumiem un personīgās pieredzes aprakstus.

Kad izvēlaties piedalīties mūsu akcijās, pasākumos vai konkursos, mēs apkopojam informāciju, kuru izmantojat, lai reģistrētos vai piedalītos.

Ja jūs sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas komandu, mēs apkopojam informāciju, kuru mums sniedzat saziņas laikā. Dažreiz mēs uzraugām vai ierakstām šo saziņu apmācības nolūkos un lai nodrošinātu augstu pakalpojumu kvalitāti.

Ja lūdzat mūs sazināties ar citiem cilvēkiem vai citādi apstrādāt citu cilvēku datus (piemēram, lūdzat mūs nosūtīt e-pastu jūsu vārdā kādam no jūsu draugiem), mēs apkopojam jūsu sniegto informāciju par citām personām, lai izpildītu jūsu lūgumu.

Protams, pakalpojumu darbības ietvaros mēs apstrādājam arī jūsu tērzēšanu ar citiem lietotājiem, kā arī jūsu publicēto saturu.

Informācija, kuru saņemam no citiem

Papildus informācijai, kuru jūs tieši sniedzat mums, mēs no citiem iegūstam informāciju par jums, tai skaitā šādu:

Citi lietotāji

Citi lietotāji var sniegt informāciju par jums, kad viņi izmanto mūsu pakalpojumus. Piemēram, mēs varam no citiem lietotājiem apkopot informāciju par jums , ja viņi ar mums sazinās saistībā ar jums.

Citi lietotāji var sniegt informāciju par jums, kad viņi izmanto mūsu pakalpojumus. Piemēram, mēs varam no citiem lietotājiem apkopot informāciju par jums , ja viņi ar mums sazinās saistībā ar jums. Sociālie tīkli

Jūs, iespējams, varēsiet izmantot savu sociālo tīklu pieteikšanās datus (piemēram, Facebook pieteikšanās datus), lai izveidotu Tinder kontu un pieteiktos tajā. Tādējādi jums nevajadzēs atcerēties vēl vienu lietotājvārdu un paroli, un jūs varat ar mums kopīgot kādu informāciju no sava sociālo tīklu konta.

Jūs, iespējams, varēsiet izmantot savu sociālo tīklu pieteikšanās datus (piemēram, Facebook pieteikšanās datus), lai izveidotu Tinder kontu un pieteiktos tajā. Tādējādi jums nevajadzēs atcerēties vēl vienu lietotājvārdu un paroli, un jūs varat ar mums kopīgot kādu informāciju no sava sociālo tīklu konta. Citi partneri

Mēs varam saņemt informāciju par jums no mūsu partneriem, piemēram, ja pakalpojuma Tinder reklāmas tiek publicētas partnera vietnēs un platformās (šajā gadījumā tie var sniegt informāciju par kampaņas panākumiem).

Informācija, kas tiek apkopota, kad izmantojat mūsu pakalpojumus

Kad jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, mēs apkopojam informāciju par to, kuras funkcijas esat izmantojis, kā jūs tās izmantojāt, kā arī informāciju par ierīcēm, kuras lietojat, lai piekļūtu mūsu pakalpojumiem. Sīkāku informāciju skatiet tālāk.

Informācija par lietošanu

Mēs apkopojam informāciju par jūsu darbībām mūsu pakalpojumos, piemēram, par to, kā jūs tos izmantojat (piemēram, pieteikšanās datums un laiks, izmantotās funkcijas, meklējumi, klikšķi un jums parādītās lapas, tīmekļa lapa, no kuras ieradāties, reklāmas, uz kuras noklikšķināt) un kā jūs mijiedarbojaties ar citiem lietotājiem (piemēram, lietotāji, ar kuriem jūs sazināties un mijiedarbojaties, mijiedarbības laiks un datums, nosūtīto un saņemto ziņojumu skaits).

Mēs apkopojam informāciju par jūsu darbībām mūsu pakalpojumos, piemēram, par to, kā jūs tos izmantojat (piemēram, pieteikšanās datums un laiks, izmantotās funkcijas, meklējumi, klikšķi un jums parādītās lapas, tīmekļa lapa, no kuras ieradāties, reklāmas, uz kuras noklikšķināt) un kā jūs mijiedarbojaties ar citiem lietotājiem (piemēram, lietotāji, ar kuriem jūs sazināties un mijiedarbojaties, mijiedarbības laiks un datums, nosūtīto un saņemto ziņojumu skaits). Informācija par ierīci

Mēs apkopojam informāciju no un par ierīci(-ēm), kuru izmantojat, lai piekļūtu mūsu pakalpojumiem, ieskaitot: aparatūras un programmatūras informāciju, piemēram, IP adresi, ierīces ID un tipu, ierīces un lietotņu iestatījumus un raksturlielumus, lietotņu avārijas, reklāmas ID (piemēram, Google AAID un Apple IDFA, kas abi ir nejauši ģenerēti skaitļi, kurus varat atiestatīt jūsu ierīces iestatījumos), pārlūka tipu, versiju un valodu, operētājsistēmu, laika joslas, ar sīkfailiem vai citām tehnoloģijām saistītus identifikatorus, kas var unikāli identificēt jūsu ierīci vai pārlūku (piemēram, IMEI / UDID un MAC adrese); informāciju par jūsu bezvadu un mobilā tīkla savienojumu, piemēram, pakalpojumu sniedzēju un signāla stiprumu; informāciju par ierīces sensoriem, piemēram, akselerometriem, žiroskopiem un kompasiem.

Cita informācija ar jūsu piekrišanu

Ja jūs piešķirat mums atļauju, mēs varam apkopot precīzus jūsu ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus (platumu un garumu), izmantojot dažādus līdzekļus, atkarībā no jūsu izmantotā pakalpojuma un ierīces, tostarp GPS, Bluetooth vai Wi-Fi savienojumus. Jūsu ģeogrāfiskās atrašanās vietas datu apkopošana var notikt fonā pat tad, ja neizmantojat pakalpojumus, ja atļauja, kuru jūs mums piešķīrāt, skaidri atļauj šādu datu apkopošanu. Ja jūs noraidīsiet atļauju, kas mums ļautu apkopot datus par jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu, mēs to neapkoposim.

Tāpat, ja jūs piekrītat, mēs varam apkopot jūsu fotoattēlus un videoklipus (piemēram, ja vēlaties publicēt fotoattēlu, video vai straumēšanu pakalpojumos).

4. SĪKFAILI UN CITAS LĪDZĪGAS DATU VĀKŠANAS TEHNOLOĢIJAS

Mēs izmantojam un varam atļaut citiem izmantot sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas (piemēram, tīmekļa bāksignālus, pikseļus), lai atpazītu jūs un/vai jūsu ierīci(-es). Jūs varat izlasīt mūsu Sīkfailu politiku, lai iegūtu vairāk informācijas par to, kāpēc mēs tos izmantojam (piemēram, lai pārliecinātos par jūsu identitāti, atcerētos jūsu preferences un iestatījumus, analizētu vietnes datplūsmu un tendences, rādītu reklāmas kampaņas un novērtētu to efektivitāti, ļautu jums izmantot sociālās funkcijas) un kā jūs varat labāk kontrolēt to izmantošanu, izmantojot pārlūka iestatījumus un citus rīkus.

Dažiem tīmekļa pārlūkiem (tostarp Safari, Internet Explorer, Firefox un Chrome) ir funkcija "Neizsekot" ("DNT"), kas vietnei norāda, ka lietotājs nevēlas, lai viņa tiešsaistes aktivitātes tiktu izsekotas. Ja vietne, kas reaģē uz DNT signālu, saņem DNT signālu, pārlūks var bloķēt šo vietni no noteiktas informācijas apkopošanas par pārlūka lietotāju. Ne visas pārlūkprogrammas piedāvā DNT opciju, un DNT signāli vēl nav vienoti. Šī iemesla dēļ daudzi uzņēmumi, tostarp Tinder, šobrīd nereaģē uz DNT signāliem.

5. KĀ MĒS LIETOJAM INFORMĀCIJU

Galvenais iemesls, kāpēc mēs izmantojam jūsu informāciju, ir mūsu pakalpojumu sniegšana un uzlabošana. Turklāt mēs izmantojam jūsu informāciju, lai gādātu par jūsu drošību un jums piedāvātu potenciāli interesantas reklāmas. Lasiet tālāk sīkāku skaidrojumu par dažādiem iemesliem, kādēļ mēs izmantojam jūsu informāciju, kā arī praktiskus piemērus.

Lai pārvaldītu jūsu kontu un sniegtu jums savus pakalpojumus

Lai izveidotu un pārvaldītu jūsu kontu

Lai sniegtu jums klientu atbalstu un atbildētu uz jūsu pieprasījumiem

Lai pabeigtu jūsu darījumus

Lai sazinātos ar jums par mūsu pakalpojumiem, tostarp pasūtījumu pārvaldību un rēķinu sagatavošanu

Lai palīdzētu jums sazināties ar citiem lietotājiem

Analizēt jūsu profilu, aktivitātes Pakalpojumā un preferences, lai ieteiktu jums citas personas, kā arī ieteiktu jūs citiem; lai iegūtu vairāk informācijas par mūsu profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu, lūdzu, skatiet mūsu BUJ

Lai cits citam rādītu lietotāju profilus

Lai pieredze būtu nemainīga visās jūsu ierīcēs

Lai saistītu dažādas jūsu izmantotās ierīces, kas ļaus jums tajās visās vienlīdz labi izmantot mūsu pakalpojumus. Mēs to darām, sasaistot ierīces un pārlūka datus, piemēram, kad piesakāties savā kontā dažādās ierīcēs vai izmantojat daļēju vai pilnu IP adresi, pārlūka versiju un līdzīgus datus par jūsu ierīcēm, lai tās varētu identificēt un saistīt.

Lai sniegtu jums jaunus Tinder pakalpojumus

Lai reģistrētu jūs un rādītu jūsu profilu jaunajās Tinder funkcijās un lietotnēs

Lai pārvaldītu jūsu kontu šajās jaunajās funkcijās un lietotnēs

Lai rādītu jums atbilstošus piedāvājumus un reklāmas

Lai administrētu totalizatorus, konkursus, atlaides vai citus piedāvājumus

Lai izstrādātu, parādītu un izsekotu jūsu interesēm pielāgotu saturu un reklāmas mūsu pakalpojumos un citās vietnēs

Lai sazinātos ar jums pa e-pastu, tālruni, sociālajos tīklos vai ar mobilo ierīci par produktiem vai pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, varētu jūs interesēt

Lai uzlabotu mūsu pakalpojumus un izstrādātu jaunus

Lai administrētu fokusa grupas un aptaujas

Lai veiktu pētījumus un analīzi par lietotāju uzvedību, kas ļauj mums uzlabot savus pakalpojumus un saturu (piemēram, atkarībā no lietotāja uzvedības mēs varam mainīt konkrētas funkcijas izskatu un lietošanas ērtības vai pat būtiski to modificēt)

Lai izstrādātu jaunas funkcijas un pakalpojumus (piemēram, pēc lietotāju lūguma mēs varam izveidot jaunu, uz interesēm balstītu funkciju).

Lai novērstu, atklātu un apkarotu krāpšanu vai citas nelikumīgas vai neatļautas darbības

Lai izskatītu notiekošu vai iespējami sliktu uzvedību platformā un ārpus tās

Lai veiktu datu analīzi, kas ļauj labāk izprast un izstrādātu šo darbību pretpasākumus

Lai saglabātu datus, kas saistīti ar krāpnieciskām darbībām, tādējādi novēršot situācijas atkārtošanos

Lai nodrošinātu tiesību aktu ievērošanu

Lai pildītu tiesiskās prasības

Lai palīdzētu tiesībaizsargājošām iestādēm

Lai īstenotu vai izmantotu savas tiesības, piemēram, mūsu Noteikumus

Lai apstrādātu jūsu informāciju, kā aprakstīts iepriekš, mēs paļaujamies uz šādiem juridiskajiem pamatiem:

Mēs sniedzam jums savus pakalpojumus. Parasti mēs apstrādājam jūsu informāciju, lai pildītu mūsu starpā noslēgtās līgumsaistības. Piemēram, kad jūs izmantojat mūsu pakalpojumu, lai veidotu jēgpilnas attiecības, mēs izmantojam jūsu datus, lai uzturētu jūsu kontu un profilu, padarot to redzamu citiem lietotājiem un iesakot jums citus lietotājus.

Likumīgas intereses. Mēs varam izmantot jūsu informāciju savās likumīgajās interesēs. Piemēram, mēs analizējam lietotāju uzvedību mūsu pakalpojumos, lai pastāvīgi uzlabotu savus piedāvājumus. Mēs iesakām piedāvājumus, kuri, mūsuprāt, varētu jūs interesēt, un apstrādājam informāciju administratīvos, krāpšanas atklāšanas un citos tiesiskos nolūkos.

Piekrišana. Laiku pa laikam mēs varam lūgt jūsu piekrišanu izmantot jūsu informāciju noteiktu iemeslu dēļ. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, rakstot mums uz adresi, kas norādīta šīs Konfidencialitātes politikas beigās.

6. KĀ MĒS KOPĪGOJAM INFORMĀCIJU

Tā kā mūsu mērķis ir palīdzēt jums izveidot jēgpilnas attiecības, galvenā lietotāju informācijas apmaiņa, protams, notiek ar citiem lietotājiem. Daļu lietotāju informācijas nododam pakalpojumu sniedzējiem un partneriem, kuri mums palīdz pakalpojumu sniegšanā, kā arī citiem Match Group uzņēmumiem un dažos gadījumos – arī tiesībsargājošām iestādēm. Lasiet tālāk, lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā jūsu informācija tiek kopīgota ar citiem.

Ar citiem lietotājiem Jūs koplietojat informāciju ar citiem lietotājiem, kad brīvprātīgi atklājat informāciju pakalpojumā (tostarp savu publisko profilu). Lūdzu, esiet uzmanīgs ar savu informāciju un pārliecinieties, ka jūsu kopīgotais saturs nesagādās jums neērtības, kad to publiski skata, jo ne jūs, ne mēs nevaram kontrolēt, ko citi dara ar jūsu informāciju, kad to kopīgojat. Ja izvēlaties ierobežot auditoriju visam savam profilam vai tā daļai, kā arī noteiktam saturam vai informācijai par jums, tā būs redzama atbilstoši jūsu iestatījumiem.

Ar mūsu pakalpojumu sniedzējiem un partneriem Mēs izmantojam trešās puses, lai palīdzētu mums darboties un uzlabot savus pakalpojumus. Šīs trešās puses mums palīdz veikt dažādus uzdevumus, tostarp datu mitināšanu un uzturēšanu, analītiku, klientu apkalpošanu, mārketingu, reklāmu, maksājumu apstrādi un drošības operācijas. Mēs varam arī dalīties ar informāciju ar partneriem, kuri izplata mūsu pakalpojumus un palīdz mums tos reklamēt. Piemēram, mēs varam ar reklāmas partneriem kopīgot ierobežotu informāciju par jums, kas ir sajauktā formā un nav lasāma cilvēkiem. Pirms piesaistām jebkuru pakalpojumu sniedzēju vai strādājam ar kādu partneri, mēs ievērojam stingru pārbaudes procesu. Visiem mūsu pakalpojumu sniedzējiem un partneriem jāpiekrīt ievērot stingras konfidencialitātes saistības.

Ar citiem Match Group uzņēmumiem Tinder ir daļa no Match Group uzņēmumu saimes, kurā šīs Konfidencialitātes politikas spēkā stāšanās dienā ir iekļautas tādas vietnes un lietotnes kā Tinder, OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito un Twoo (lai iegūtu sīkāku informāciju, noklikšķiniet šeit). Mēs jūsu informāciju kopīgojam ar citiem Match Group uzņēmumiem kā pakalpojumu sniedzējiem, lai tie mums palīdzētu apstrādāt jūsu datus saskaņā ar mūsu norādījumiem un mūsu vārdā. Citu Match Group uzņēmumu sniegtās palīdzības klāstā var būt tehniskās apstrādes darbības, piemēram, datu mitināšana un uzturēšana, klientu apkalpošana, mārketings un mērķēta reklamēšana, palīdzība finanšu un grāmatvedības jomā, labāka izpratne par mūsu pakalpojuma izmantošanu un lietotāju uzvedību, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus, parūpējoties par mūsu datu un sistēmu drošību, kā arī cīņa pret surogātpastu, ļaunprātīgu izmantošanu, krāpšanu, pārkāpumiem un citiem noziegumiem. Mēs varam arī kopīgot informāciju ar citiem Match Group uzņēmumiem likumīgos uzņēmējdarbības nolūkos, piemēram, lai veiktu korportatīvos auditus, analīzi un veidotu konsolidētas atskaites, kā arī ievērotu piemērojamos tiesību aktus. Mēs varam arī lietotāju informāciju kopīgot ar citiem Match Group uzņēmumiem, lai noņemtu lietotājus, kuri pārkāpj mūsu pakalpojumu sniegšanas noteikumus vai par kuriem iesniegtas sūdzības par kriminālu darbību un / vai sliktu uzvedību. Atsevišķos gadījumos mēs varam noņemt šo lietotāju no visām platformām.

Korporatīviem darījumiem Mēs varam nodot jūsu informāciju, ja pilnīgi vai daļēji esam iesaistīti uzņēmuma apvienošanā, pārdošanā, iegādē, atsavināšanā, pārstrukturēšanā, reorganizācijā, likvidācijā, bankrotā vai citos pasākumos, kas saistīti ar izmaiņām īpašumtiesībās vai kontrolē.

Ja to prasa likums Mēs varam izpaust jūsu informāciju, ja tas ir pamatoti nepieciešams, lai: (i) ievērotu tiesisku procesu, piemēram, tiesas rīkojumu, tiesas pavēsti vai kratīšanas orderi, valdības/tiesībaizsardzības iestāžu izmeklēšanu vai citas tiesiskas prasības; (ii) palīdzētu novērst vai atklāt noziegumus (katrā gadījumā piemērojot piemērojamos tiesību aktus); vai iii) aizsargātu jebkuras personas drošību.

Lai nodrošinātu likumīgo tiesību ievērošanu Mēs varam arī kopīgot informāciju: (i) ja tās izpaušana mazinātu mūsu atbildību faktiskā vai iespējamā tiesvedībā; (ii) pēc nepieciešamības, lai aizsargātu savas likumīgās tiesības un mūsu lietotāju, biznesa partneru vai citu ieinteresēto pušu likumīgās tiesības; (iii) lai pildītu savas līgumsaistības attiecībā uz jums; un iv) lai izmeklētu, novērstu vai veiktu citus pasākumus saistībā ar nelikumīgām darbībām, aizdomām par krāpšanu vai citiem pārkāpumiem.

Ar jūsu piekrišanu vai pēc jūsu pieprasījuma Mēs varam lūgt jūsu piekrišanu jūsu informāciju kopīgot ar trešajām personām. Jebkurā šādā gadījumā mēs skaidri paskaidrosim, kāpēc mēs vēlamies kopīgot šo informāciju. Jebkuros no iepriekš minētajiem apstākļiem mēs varam izmantot un kopīgot vispārīgu informāciju (kas nozīmē informāciju, kas jūs neidentificē, piemēram, informāciju par ierīci, vispārīgus demogrāfiskos datus, vispārīgus uzvedības datus, ģeogrāfisko atrašanās vietu neatpazīstamā formā), kā arī personisko informāciju sajauktā veidā, kuru cilvēks nevar nolasīt. Mēs arī varam šo informāciju kopīgot ar citiem Match Group uzņēmumiem un trešajām personām (īpaši reklāmdevējiem), lai izstrādātu un rādītu mērķētas reklāmas mūsu pakalpojumos un trešo personu vietnēs vai lietotnēs, kā arī analizētu reklāmas, ko redzat, un par tām ziņotu. Mēs varam apvienot šo informāciju ar citu vispārīgu vai personisku no citiem avotiem apkopotu informāciju sajauktā formā, kuru cilvēks nevar nolasīt. Plašāku informāciju par to, kā mēs izmantojam sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, var atrast mūsu Sīkfailu politikā

7. PĀRROBEŽU DATU PĀRRAIDĪŠANA

Informācijas apmaiņa, kas paredzēta 6. iedaļā, dažkārt ietver datu pārrobežu pārsūtīšanu, piemēram, uz Amerikas Savienotajām Valstīm un citām jurisdikcijām. Piemēram, ja pakalpojums lietotājiem ļauj atrasties Eiropas Ekonomikas zonā ("EEZ"), viņu personisko informāciju pārsūta uz valstīm ārpus EEZ. Mēs izmantojam standarta līgumu noteikumus, kurus ir apstiprinājusi Eiropas Komisija, vai citus piemērotus aizsardzības pasākumus, kas ļauj sūtīt datus no EEZ uz citām valstīm. Standarta līguma noteikumi ir saistības starp uzņēmumiem, kuri pārsūta personas datus, un tie uzņēmumiem uzliek pienākumu aizsargāt jūsu datu konfidencialitāti un drošību.

8. JŪSU TIESĪBAS

Mēs vēlamies, lai jūs kontrolētu savu informāciju, tāpēc mēs jums esam nodrošinājuši šādus rīkus:

Piekļuves/atjaunināšanas rīki pakalpojumā. Rīki un konta iestatījumi, kas palīdz jums piekļūt informācijai, kuru jūs mums sniedzāt un kas tieši saistīta ar jūsu kontu pakalpojuma ietvaros, to labot vai izdzēst. Ja jums ir kādi jautājumi par šiem rīkiem un iestatījumiem, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas komandu, lai saņemtu palīdzību šeit.

Ierīces atļaujas. Mobilajām platformām ir atļauju sistēmas īpašiem ierīču datiem un paziņojumiem, piemēram, tālruņu katalogam un atrašanās vietas pakalpojumiem, kā arī pašpiegādes paziņojumiem. Jūs varat mainīt ierīces iestatījumus, piekrītot attiecīgās informācijas apkopošanai vai attiecīgo paziņojumu parādīšanai vai iebilstot pret to. Protams, ja jūs to darāt, daži pakalpojumi var zaudēt pilnu funkcionalitāti.

Dzēšana. Jūs varat izdzēst kontu, izmantojot atbilstošo funkcionalitāti tieši pakalpojumā.

Mēs vēlamies, lai jūs zinātu par savām konfidencialitātes tiesībām. Lūk, daži galvenie aspekti, kas jāatceras:

Jūsu informācijas pārskatīšana. Piemērojamie konfidencialitātes likumi var dot jums tiesības pārskatīt personisko informāciju, kuru mēs par jums glabājam (atkarībā no jurisdikcijas tās var saukt par piekļuves tiesībām, datu pārnesamības tiesībām vai kādā citā līdzīgā veidā). Jūs varat pieprasīt savas personiskās informācijas kopiju, iesniedzot pieprasījumu šeit.

Informācijas atjaunināšana. Ja uzskatāt, ka mūsu rīcībā esošā informācija par jums nav pareiza vai ka mēs vairs nedrīkstam to izmantot, un vēlaties pieprasīt tās labošanu, dzēšanu vai iebilst pret tās apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums šeit.

Jūsu un visu mūsu lietotāju aizsardzības nolūkos mēs varam lūgt jūs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, pirms varam atbildēt uz iepriekšminētajiem pieprasījumiem.

Ņemiet vērā, ka noteiktu iemeslu dēļ varam noraidīt pieprasījumus, tostarp, ja pieprasījums ir nelikumīgs vai ja ar to, iespējams, tiek pārkāpts komercnoslēpums, intelektuālā īpašuma tiesības vai cita lietotāja konfidencialitāte. Ja vēlaties saņemt informāciju par citu lietotāju, piemēram, kopiju no visiem ziņojumiem, ko no viņa vai viņas saņēmāt, izmantojot mūsu pakalpojumu, otram lietotājam pirms informācijas izsniegšanas būs jāsazinās ar mūsu konfidencialitātes daļas darbinieku, lai sniegtu tam rakstisku atļauju.

Turklāt mēs, iespējams, nespēsim apmierināt noteiktus pieprasījumus iebilst pret personiskās informācijas apstrādi, jo īpaši, ja šādi pieprasījumi vairs neļaus mums sniegt jums pakalpojumus. Piemēram, mēs nevaram sniegt savus pakalpojumus, ja nezinām jūsu dzimšanas datumu.

Atinstalēšana. Jūs varat apturēt lietotnes veikto informācijas vākšanu pilnībā, atinstalējot to ar ierīces standarta atinstalēšanas procesu. Ja atinstalēsiet lietotni no savas mobilās ierīces, tajā paliks unikālais ar jūsu ierīci saistītais identifikators. Ja atkārtoti instalēsiet lietotni tajā pašā mobilajā ierīcē, mēs varēsim šo identifikatoru atkārtoti saistīt ar jūsu iepriekšējiem darījumiem un darbībām.

Atbildība. Dažās valstīs, tostarp Eiropas Savienībā, jums ir tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajai datu aizsardzības iestādei, ja jums ir bažas par to, kā mēs apstrādājam jūsu personisko informāciju. Datu aizsardzības iestāde, kurai varat iesniegt sūdzību, var būt jūsu pastāvīgajā dzīvesvietā, darba vietā vai tur, kur mēs veicam savu darbību.

9. KALIFORNIJAS IEDZĪVOTĀJI

Ja esat Kalifornijas iedzīvotājs, varat pieprasīt paziņojumu, kurā tiek atklātas kategorijas, kādām pieder jūsu personiskā informācija, kuru iepriekšējā kalendārā gada laikā esam kopīgojuši ar trešajām personām to tiešā mārketinga nolūkos. Lai pieprasītu šo paziņojumu, lūdzu, iesniedziet pieprasījumu šeit. Atbildi saņemsiet 30 dienu laikā. Mūsu un visu mūsu lietotāju drošības nolūkos mēs varam lūgt jūs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, pirms sniedzam atbildi uz šādu lūgumu.

10. KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU INFORMĀCIJU

Mēs rūpīgi strādājam, lai pasargātu jūs no nesankcionētas piekļuves jūsu personiskajai informācijai vai tās mainīšanas, izpaušanas vai dzēšanas. Lai arī mēs veicam pasākumus, lai nodrošinātu jūsu informācijas aizsardzību, mēs tāpat kā visi tehnoloģiju uzņēmumi nesolām, ka jūsu personiskā informācija vienmēr būs droša, un jums nevajadzētu to gaidīt.

Mēs regulāri uzraugām savas sistēmas, lai noteiktu iespējamu ievainojamību un uzbrukumus, kā arī regulāri pārskatām savu informācijas apkopošanas, glabāšanas un apstrādes praksi, lai atjauninātu savus fiziskās, tehniskās un organizatoriskās drošības pasākumus.

Mēs varam bez iepriekšēja brīdinājuma uz laiku jums liegt izmantot visus pakalpojumus vai to daļu, ja mums rodas aizdomas par drošības pārkāpumiem vai tos konstatējam. Ja uzskatāt, ka jūsu konts vai informācija vairs nav droša, lūdzu, nekavējoties paziņojiet mums šeit

Lai mūsu sistēmas un jūsu informācija būtu aizsargāta pret nesankcionētu piekļuvi, zādzībām un zudumu, mēs ieviesām atlīdzību programmu tiem, kas ziņo par kļūdām. Lai iegūtu papildinformāciju par mūsu atlīdzību programmu tiem, kas ziņo par kļūdām, lūdzu, noklikšķiniet šeit.

11. CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU INFORMĀCIJU

Mēs glabājam jūsu personisko informāciju tikai tik ilgi, kamēr tā nepieciešama likumīgiem uzņēmējdarbības mērķiem (kas izklāstīti 5. sadaļā) un ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti. Lai aizsargātu mūsu lietotāju drošību un drošumu mūsu pakalpojumos un ārpus tiem, mēs ieviešam obligāto datu glabāšanas drošības periodu, kas ilgst trīs mēnešus pēc konta dzēšanas. Šajā periodā konta informācija tiks saglabāta, lai gan konts, protams, vairs nebūs redzams pakalpojumos.

Praksē mēs izdzēšam vai anonimizējam jūsu informāciju, izdzēšot jūsu kontu (pēc obligātā datu glabāšanas drošības perioda) vai pēc divu gadu nepārtrauktas bezdarbības, izņemot gadījumus, kad:

mums tā jāsaglabā, lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus (piemēram, noteikti "datplūsmas dati" tiek uzglabāti vienu gadu, lai izpildītu likumā noteiktos datu saglabāšanas pienākumus); mums tā jāsaglabā, lai pierādītu, ka pildām piemērojamos likumus (piemēram, saglabāti dati par piekrišanu mūsu noteikumiem, Konfidencialitātes politikai un citas līdzīgas atļaujas tiek glabātas piecus gadus); pastāv neatrisināts jautājums, prasība vai strīds, kura dēļ mums jāsaglabā attiecīgā informācija, līdz situācija ir atrisināta; vai informācija jāsaglabā mūsu likumīgo uzņēmējdarbības interešu dēļ, piemēram, lai novērstu krāpšanu un uzlabotu lietotāju drošību un aizsardzību. Piemēram, informācija, iespējams, būs jāsaglabā, lai lietotājs, kurš bloķēts bīstamas uzvedības vai drošības incidentu dēļ, nevarētu atvērt jaunu kontu.

Ņemiet vērā – pat ja mūsu sistēmās ir paredzēta datu dzēšana saskaņā ar iepriekšminētajām vadlīnijām, tehnisku ierobežojumu dēļ mēs nevaram apsolīt, ka visi dati tiks izdzēsti noteiktā termiņā.

12. BĒRNU PRIVĀTUMS

Mūsu pakalpojumi ir paredzēti tikai vismaz 18 gadus veciem lietotājiem. Mēs neatļaujam mūsu platformā piedalīties lietotājiem, kas jaunāki par 18 gadiem, un mēs apzināti nevācam personisko informāciju no personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Ja jums ir aizdomas, ka lietotājs ir jaunāks par 18 gadiem, lūdzu, izmantojiet pakalpojumā pieejamo ziņošanas mehānismu.

13. IZMAIŅAS KONFIDENCIALITĀTES POLITIKĀ

Šī politika laika gaitā var mainīties, jo mēs vienmēr meklējam jaunus un novatoriskus veidus, kā palīdzēt jums izveidot jēgpilnas attiecības. Pirms jebkādu būtisku izmaiņu stāšanās spēkā mēs jūs par tām informēsim, lai jums būtu laiks pārskatīt izmaiņas.

14. KĀ SAZINĀTIES AR MUMS

Ja jums ir jautājumi par šo Konfidencialitātes politiku, varat sazināties ar mums šādi:

Ja dzīvojat Eiropas Savienībā:

Tiešsaistē: šeit

Pa pastu:

Privacy Officer

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Īrija

Ja dzīvojat ārpus Eiropas Savienības teritorijas:

Tiešsaistē: šeit

Pa pastu:

Konfidencialitātes daļas darbinieks

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

Amerikas Savienotās Valstis